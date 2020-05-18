Акція під офісом Гордона, який взяв інтерв'ю у терориста Гіркіна. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Активісти прийшли під офіс журналіста Дмитра Гордона, який провів інтерв'ю з російським терористом Гіркіним.
На місці події був кореспондент Цензор.НЕТ.
Фото і відео - Олег Богачук, Цензор.НЕТ
Топ коментарі
+94 UAJALINE
показати весь коментар18.05.2020 21:29
+92 Дмитрий Иванов #445055
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+79 Гундяй Крестовоздвиженский
показати весь коментар18.05.2020 21:34
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По его словам, особенную ценность в интервью с Гиркиным представляет информация о контроле и поставках оружия незаконным вооруженным формированиям из Российской Федерации.
«Я не исключаю возможность, что в будущем эта информация станет предметом рассмотрения и при расследовании серьезных нарушений международного гуманитарного права - военных преступлений и преступлений против человечности», - заявил Мамедов.
И ЗЕ было бы над чем подумать лишний раз...
Целых 3 часа пресных дежурных вопросов, вместо того чтобы заставить Гиркина
на эмоциях наговорить побольше лишнего.
Он аж давится от обиды, что его "заслуги" недооценили ....
Мало того, что Гиркин нагло уходил от вопросов (как по сбитому Боингу),
так Гордон ещё и униженно лебезил и поддакивал: "конечно", "конечно", "понимаю" ...
Гиркин - не это Кобзон, не Данилко и не Розенбаум ...
вот представь себе, что ты пилот штурмовика, а лучше, что командир пилота. представил?
заходит твой подчинённый на колонну гражданского транспорта и запрашивает у тебя добро на огонь. при этом говорит, что колонна из жигулей и прочих волг. ты, как командир, не имея 100%-ной уверенности, что там нет гражданских, отдал бы приказ на уничтожение колонны?
вопросы, мля, у него.
була надія на батальйон, сформований Тимошенко, але він виявився міфічним
Ему всё равно, про что писать, лишь бы Порошенко был виноват.
Слава Галетею!!
В Україні на 6 році війні з Московією не місце сепарським журналістам
Т
проплачених ботів працює на цю гідру, викривляючі реальність і розповсюжуючі брехню.
Заяви чиновників ГПУ і ОП щодо ситуації з інтерв'ю Гиркина і Поклонськой
тільки підтверджують що все це спланована інформаційна операція.
Як і ватяні одкровення «православних боксерів» які скоро поллються вже навіть з праски.
«Українські спецслужби», «українська прокуратура» підтвердила.
Як вони скоординовано збудилися то…
Перш ніж нести цю нісенітницю спочатку
доведіть нам що «українські спецслужби» і прокуратура взагалі існують.
Ось сайт Інтерполу.
Де там Гиркин, де Поклонська,
де начальник ГШ РФ Герасимов, якого ГПУ назвала винуватцем Іловайська і Дебальцеве?
Чому в Варшаві затримували Тополю, в Італії в тюрмi сидить Марків,
а російські терористи роздають інтерв'ю українським медіа?
«У Гаагу» ви передасте докази? Україна не ратифікувала Римський статут. Як і РФ.
Яка нахрен Гаага? Що ви верзете? Кому ви локшину на вуха вішаєте?
Ви нам ще знову про «міжнародну антипутінську коаліцію»
на сьомому році війни розкажіть. «Компенсацію за окупацію Криму» вже вибили?
І Кримський міст словесно знищили?
А про «українські спецслужби» і «кримінальні справи»
будете нам розчісувати коли закриють хоч один канал з пулу Медведчука і припинять його
діяльність в Україні. Або скупку української економіки російськими концернами.
Я вже не кажу про заочне засудження Гиркина і Поклонськой в Україні
(яке за сім років можна було провести неодноразово). КазкарI, @ять…
будете нам розчісувати коли закриють хоч один канал з пулу Медведчука і припинять його
діяльність в Україні. Або скупку української економіки російськими концернами.
Я вже не кажу про заочне засудження Гиркина і Поклонськой в Україні
(яке за сім років можна було провести неодноразово). КазкарI, @ять…
Ждем следующее интервью с ПИОНЕРАМИ ДНР на могиле МОТОРОЛЫ.