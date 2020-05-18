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Акція під офісом Гордона, який взяв інтерв'ю у терориста Гіркіна. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Активісти прийшли під офіс журналіста Дмитра Гордона, який провів інтерв'ю з російським терористом Гіркіним.

На місці події був кореспондент Цензор.НЕТ.

Акція під офісом Гордона, який взяв інтервю у терориста Гіркіна 01
Акція під офісом Гордона, який взяв інтервю у терориста Гіркіна 02
Акція під офісом Гордона, який взяв інтервю у терориста Гіркіна 03
Акція під офісом Гордона, який взяв інтервю у терориста Гіркіна 04

Дивіться також: Інтерв'ю з вампіром Поклонською. Як Гордон переконує українців, що сепаратизм - це няшно. ВIДЕО

Акція під офісом Гордона, який взяв інтервю у терориста Гіркіна 05
Акція під офісом Гордона, який взяв інтервю у терориста Гіркіна 06
Акція під офісом Гордона, який взяв інтервю у терориста Гіркіна 07
Акція під офісом Гордона, який взяв інтервю у терориста Гіркіна 08
Акція під офісом Гордона, який взяв інтервю у терориста Гіркіна 09

Акція під офісом Гордона, який взяв інтервю у терориста Гіркіна 10

Читайте на "Цензор.НЕТ": Інтерв'ю Поклонської Гордону використають у кримінальному провадженні проти неї, - прокуратура АРК

Акція під офісом Гордона, який взяв інтервю у терориста Гіркіна 11
Акція під офісом Гордона, який взяв інтервю у терориста Гіркіна 12
Акція під офісом Гордона, який взяв інтервю у терориста Гіркіна 13

Фото і відео - Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Автор: 

Гордон (114) Гіркін (189)


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Топ коментарі
+94
Гордон - мразь!
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18.05.2020 21:29
+92
Консерва вскрылась. Гонд.н долго косил под противника кацапов, фсб наверно команду дало ему наконец-то
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18.05.2020 21:29
+79
Акция под офисом Гордона - Цензор.НЕТ 3871
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18.05.2020 21:34
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Сторінка 3 з 3
«Такие интервью ценные дополнительным фактажом, деталями. Например, так называемая "прокурор" Крыма подтвердила, что ей известно о подозрении и уголовном преследовании против нее в Украине», - заявил Мамедов.

По его словам, особенную ценность в интервью с Гиркиным представляет информация о контроле и поставках оружия незаконным вооруженным формированиям из Российской Федерации.

«Я не исключаю возможность, что в будущем эта информация станет предметом рассмотрения и при расследовании серьезных нарушений международного гуманитарного права - военных преступлений и преступлений против человечности», - заявил Мамедов.
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19.05.2020 02:21 Відповісти
Мне почему-то кажется, что сгоревший заживо в собственной квартире Гордон был бы намного эффективнее, чем массовка под его офисом.

И ЗЕ было бы над чем подумать лишний раз...
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19.05.2020 02:24 Відповісти
Не удивлюсь,если при этой слабоумной ватной власти терорист гиркин в меры Киева полезет.
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19.05.2020 03:12 Відповісти
Гордон слишком юный для ушлых собеседников, и пора завязывать с водочкой.
Целых 3 часа пресных дежурных вопросов, вместо того чтобы заставить Гиркина
на эмоциях наговорить побольше лишнего.
Он аж давится от обиды, что его "заслуги" недооценили ....
Мало того, что Гиркин нагло уходил от вопросов (как по сбитому Боингу),
так Гордон ещё и униженно лебезил и поддакивал: "конечно", "конечно", "понимаю" ...
Гиркин - не это Кобзон, не Данилко и не Розенбаум ...
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19.05.2020 03:55 Відповісти
Гандон штопанный на подсосе у гебни,отрабатывает, мразь плешивая
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19.05.2020 10:41 Відповісти
100%
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19.05.2020 11:50 Відповісти
Сказать честно- это перебор. Нехорошо и противно брать интервью у человека развязавшего войну на Донбассе и люто мучивший и убивавший украинцев. Иди Гордон на х!!! Но для жидкого в Израиле есть ценности, а в Украине для него только деньги.
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19.05.2020 03:58 Відповісти
Гор(н)дон со своими кривляниями-громоотвод от голосования в Раде за двойное гражданство. Бегите лучше под ВР с факелами и спалите этот коллаборантский клоповник.
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19.05.2020 05:53 Відповісти
Кончені порохогниди. До вас все пізно доходить.
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19.05.2020 06:02 Відповісти
я так розумію цей штопаний гардон і далі буде спокійно жити в Україні?
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19.05.2020 06:21 Відповісти
Ситуацію треба добре вивчити перед тим, як реагувати. Для мене більше питань ставить вільний вихід Стрєлкова зі Слов'янську в Донецьк, ніж це інтерв'ю. І в тому вільному виходу винуватий не Гордон. Невже не було ніяких варіантів запобігти цьому виходу? І чи було розслідування? Якщо було, то де результати? Може ця акція під офісом Гордона організована саме тими, хто відповідальний за цей вихід?
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19.05.2020 07:11 Відповісти
Але в мене під час просмотру цього інтерв'ю з Гіркіним промелькнула думка, яка міцно врізалась у свідомість: а чи це не спецоперація, яка має на меті підготувати суспільну думку самих росіян для заміни пуйла на Гіркіна? Крадуна і шахрая на патріотичного і ідейного "білого офіцера", що перевірений в переможних боях? В цій спецоперації участь Гордона є незамінною. Навіть інтерв'ю з Поклонською можна вважати лише, як розширенням вікна Овертона, щоб туди проліз Гіркін. Дуже все якось послідовно відбувається
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19.05.2020 07:23 Відповісти
Доречі, раджу ще раз передивитись це інтерв'ю, але вже, як інтерв'ю кандидата в російські лідери. Чи це не рекламна компанія диктатора, прокуратора, сатрапа, імператора, коротше чергового "рятівника російської нації"?
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19.05.2020 07:33 Відповісти
Это была пропаганда для промывания мозгов украинцев, а не россиян, которые это вчерашнее шоу смотреть не будут. Россияне плотно сидят на останкинской игле не отрываясь, по несколько политшоу в день - соловьиные, скабеевые, киселёвые. А вот Гордоновское вчерашнее шоу рассчитано на украинцев, на вату и не вату, готовится почва к примирению с Россией, внушается рашкоимперская мысль что мы адиннарот, разделлённый такими сякими правителями, в том числе и западными. И ещё внушается мысль что бравый залихватский герой Гиркин, а не войска России окупировали Донбасс, и вся эта прочая пропагандистская требуха про "Дамбас васстал, шахтёры и трактаристы васстали против нацистов".
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19.05.2020 11:43 Відповісти
100 відсотків. Ви,пане,все вірно зауважили.
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19.05.2020 12:47 Відповісти
ваня, как ты уже задолбал с этим выходом и расследованием.
вот представь себе, что ты пилот штурмовика, а лучше, что командир пилота. представил?
заходит твой подчинённый на колонну гражданского транспорта и запрашивает у тебя добро на огонь. при этом говорит, что колонна из жигулей и прочих волг. ты, как командир, не имея 100%-ной уверенности, что там нет гражданских, отдал бы приказ на уничтожение колонны?
вопросы, мля, у него.
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19.05.2020 07:49 Відповісти
Що, не було наземних військ? Не було чим зв'язати колону до підходу і оточення головними силами? Що було зроблено в цьому напрямку? А нічого не було зроблено. Бо Пєця - російський шпигун.
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19.05.2020 08:35 Відповісти
не було наземних військ.

була надія на батальйон, сформований Тимошенко, але він виявився міфічним
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19.05.2020 11:35 Відповісти
Сулима, обрати внимание, как Гиркин рассказывает про их передвижение на машине Новой почты. Они не только прикрывались мирными жителями, они ехали на гражданском транспорте, их невозможно было отличить от гражданских. Тогда надо было разбомбить всех гражданских на той дороге вместе с рашкованами. Россия так разбомбила Грозный. Наши просто не смогли взять на себя такую ответсвенность.
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19.05.2020 11:47 Відповісти
если бы разбомбили, то этот маразматический сектант ВАНЫ мочился бы тут про то, что изверги разбомбили гражданских.

Ему всё равно, про что писать, лишь бы Порошенко был виноват.
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19.05.2020 12:07 Відповісти
Вот именно. И Вана бахиня.
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19.05.2020 15:57 Відповісти
йди на.уй зі своїм вивчанням , ще й очі промий по дорозі . ок ? диви на нього посліпили ...***** за п'ть пройдешьних років щомусь це лайно собі такого не дозволяло
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19.05.2020 11:20 Відповісти
Раздати хлопцям зброю и хай генерал - полковнык Галетей поведе их на визволення Криму и Донбасу.

Слава Галетею!!
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19.05.2020 08:00 Відповісти
Ты тупой ? До чого тут Гелетей вівця ? Чи то гелетей вчора з гіркиним розмовляв ?
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19.05.2020 11:33 Відповісти
Гелетей був міністром оборони УкраЇни, коли Гіркін по Донбасу гуляв...баран
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19.05.2020 17:28 Відповісти
у тебе с глаголами проблеми ? був - а гіркын зараз давав інтерв'ю гондону якщо не помітив довбень
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19.05.2020 19:38 Відповісти
За мной!!!
Акція під офісом Гордона, який взяв інтерв'ю у терориста Гіркіна - Цензор.НЕТ 3665
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19.05.2020 08:03 Відповісти
Для Гордона, Коломойского, четыреждыуклониста, Геруса, Шефиров Украина это временно, это всего лишь территория зарабатывания денег / Россия с радостью примет нас в новый Варшавский договор. Мы возьмем 100 млрд долларов у россиян, - Коломойский/ "У Зеленского поддержали торговлю с РФ. -Это делает нашу экономику сильнее, рассказал Герус / Шефир: "Мы надеемся, что через два года русский рынок для нас откроется. / Путин умный человек. можно договориться, - Шефир.
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19.05.2020 08:59 Відповісти
человек с такой кнтрацептивной фамилией по определению хорошим быть не может и не хочет. гордоны гандоны, кругом одни гондоны
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19.05.2020 08:59 Відповісти
Я даже не могу предположить, кто из нормальных людей после этого решится на интервью с Гордоном, чтобы встать в один ряд с Поклонской и Гиркиным.
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19.05.2020 09:10 Відповісти
Сивоха...или Бужанский...
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19.05.2020 09:52 Відповісти
Нормальные к к штопанному продавцу пирамидок не ходят !
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19.05.2020 10:44 Відповісти
Ну да, только уже были у него Николай Амомов, Андрей Макаревич, Каха Бендукидзе и даже Борис Немцов. Да много нормальных людей было. А Гордон вот так взял и загадил себе "портфолио".
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19.05.2020 12:53 Відповісти
сейчас пан Гордон уже оправдывается и гневно призывает стереть надписи...а сколько ещё можно так открыто продвигать идеологов "рюцкого мира"...?! 73% это ведь "схавають" сразу...технологии "мир любой ценой"..."мышебратья" ?!!!
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19.05.2020 09:51 Відповісти
Який з гондону пан? Вы про що?
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19.05.2020 12:21 Відповісти
Только оно💩плешивое , презерватив использованный , а не пан!
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19.05.2020 10:46 Відповісти
Нормальний слоган - Гон.он їдь у Лугадон
В Україні на 6 році війні з Московією не місце сепарським журналістам
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19.05.2020 12:22 Відповісти
Люди з факелами - це схоже на масовку із проплаченного театру. Як би вони дійсно переживали за Україну - були б під Радою, коли ті перевертні землю українську привласнювали, і коли вони подвійне громадянство приймати будуть. Дивлюсь я на це і зрозуміти не можу - що ви собі думаєте, українці - у вас же тупо віджимають країну, а ви цього не бачите. Чи ви люди, чи ви рагулі безглузді?
Т
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19.05.2020 12:37 Відповісти
якби переживали то не обрали б собі клоунів у владу,хліба нема будуть видовища..
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19.05.2020 12:44 Відповісти
в тому то і біда, що клоун він і залишився клоуном, а реальна влада не клоуна, і реальна влада привласнює наші ресурси. І всі, хто був до клоуна, теж працювали на реальну владу, виконували вказівки зверху. А мета одна - відібрати у українців ресурси. Зараз настала кульмінація цього процесу. І легіон
проплачених ботів працює на цю гідру, викривляючі реальність і розповсюжуючі брехню.
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19.05.2020 12:57 Відповісти
а ви звідки
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19.05.2020 13:24 Відповісти
Вообще то всю эту умную толпу надо взять на карандаш, пока, а после когда уляжется пыль и все увидят последствия, привлекать по кино фото материалам, что бы не создавали гармыдер по поводу или без повода. Пока же это практически малодоказуемо как событие, а дальше время покажет - кто с каких рук хавал.
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19.05.2020 12:43 Відповісти
коллега ****** гондона по профессии

Акція під офісом Гордона, який взяв інтерв'ю у терориста Гіркіна - Цензор.НЕТ 1775
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19.05.2020 13:17 Відповісти
Гордон - лугандон!
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19.05.2020 13:36 Відповісти
Как он загнул с тыла и в морду ,только кому ?
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19.05.2020 13:37 Відповісти
Шо, опять толпа неравнодужных граждан? И почем берут за час, дешевле или дороже чем на "окружной"?
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19.05.2020 15:52 Відповісти
Слабая акция. Из за свинарчуков они похлеще устраивали.
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19.05.2020 15:59 Відповісти
( http://facebook.com/photo.php?fbid=3281034458597972&set=a.747741671927276 http://facebook.com/photo.php?fbid=3281034458597972&set=a.747741671927276 18 мая 2020г )
Заяви чиновників ГПУ і ОП щодо ситуації з інтерв'ю Гиркина і Поклонськой
тільки підтверджують що все це спланована інформаційна операція.
Як і ватяні одкровення «православних боксерів» які скоро поллються вже навіть з праски.
«Українські спецслужби», «українська прокуратура» підтвердила.
Як вони скоординовано збудилися то…
Перш ніж нести цю нісенітницю спочатку
доведіть нам що «українські спецслужби» і прокуратура взагалі існують.
Ось сайт Інтерполу.
Де там Гиркин, де Поклонська,
де начальник ГШ РФ Герасимов, якого ГПУ назвала винуватцем Іловайська і Дебальцеве?

Чому в Варшаві затримували Тополю, в Італії в тюрмi сидить Марків,
а російські терористи роздають інтерв'ю українським медіа?
«У Гаагу» ви передасте докази? Україна не ратифікувала Римський статут. Як і РФ.
Яка нахрен Гаага? Що ви верзете? Кому ви локшину на вуха вішаєте?
Ви нам ще знову про «міжнародну антипутінську коаліцію»
на сьомому році війни розкажіть. «Компенсацію за окупацію Криму» вже вибили?
І Кримський міст словесно знищили?
А про «українські спецслужби» і «кримінальні справи»
будете нам розчісувати коли закриють хоч один канал з пулу Медведчука і припинять його
діяльність в Україні. Або скупку української економіки російськими концернами.
Я вже не кажу про заочне засудження Гиркина і Поклонськой в Україні
(яке за сім років можна було провести неодноразово). КазкарI, @ять…
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19.05.2020 18:51 Відповісти
про «українські спецслужби» і «кримінальні справи»
будете нам розчісувати коли закриють хоч один канал з пулу Медведчука і припинять його
діяльність в Україні. Або скупку української економіки російськими концернами.
Я вже не кажу про заочне засудження Гиркина і Поклонськой в Україні
(яке за сім років можна було провести неодноразово). КазкарI, @ять…
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19.05.2020 18:52 Відповісти
давно Семена не чути було ...
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19.05.2020 21:31 Відповісти
лысый гандольерро выходи)
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19.05.2020 19:41 Відповісти
Акція під офісом Гордона, який взяв інтерв'ю у терориста Гіркіна - Цензор.НЕТ 1095
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19.05.2020 21:07 Відповісти
Видно, что шлюхе ГОРДОНУ-Г@НДОНУ русские дали хорошее БАБЛО, теперь эта шавка отрабатывает.
Ждем следующее интервью с ПИОНЕРАМИ ДНР на могиле МОТОРОЛЫ.
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19.05.2020 23:18 Відповісти
Гиркин в сущности оправдывал Путина, мол Крым, ладно, отжали, а вот на восток Украины он не лез, мол я сам с ополчением, а он козел, не поддержал. Эти флешки с путинским "алиби" и хотела ФСБ передать в Гаагу с помощью этого дурочка Гордона (или, не исключено, предателя).
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20.05.2020 07:59 Відповісти
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