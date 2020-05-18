СБУ має відкрити кримінальну справу проти Гордона за пропаганду тероризму, - "Європейська Солідарність"

Партія "Європейська Солідарність" вимагає від СБУ негайно порушити справу за фактом розпалювання ворожнечі, підтримки тероризму та підриву суверенітету країни блогером Дмитром Гордоном.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу партії "ЄС".

"Розповсюдження на медіаресурсах Гордона у вигляді "інтерв’ю" пропагандистських виступів терориста Гіркіна, причетного до захоплення Криму і Донбасу та колаборанта Поклонської, причетної до фальсифікації справ і арештів десятків кримських татар і українців, є очевидним злочином проти суверенітету та територіальної цілісності країни, за яку передбачена пряма кримінальна відповідальність", - сказано в заяві.

Відсутність негайної реакції на цю кричущу провокацію з боку влади і правоохоронних органів свідчить, що режим не просто крізь пальці дивиться на витівки реваншистів, але й перебуває з ними у змові, спільно реалізуючи спецоперацію Кремля "примирення". Відсутність реакції влади заохочує антидержавницькі виступи та повзучий реванш.

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В "Європейської Солідарності" підкреслюють, що регулярна поява терористів, які заперечують територіальну цілісність України у вітчизняному медійному просторі є показовим індикатором змін та символічним завершенням першого року президентства Зеленського, який, відповідно до Конституції, несе пряму відповідальність за безпекову політику країни.