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СБУ має відкрити кримінальну справу проти Гордона за пропаганду тероризму, - "Європейська Солідарність"

СБУ має відкрити кримінальну справу проти Гордона за пропаганду тероризму, -

Партія "Європейська Солідарність" вимагає від СБУ негайно порушити справу за фактом розпалювання ворожнечі, підтримки тероризму та підриву суверенітету країни блогером Дмитром Гордоном.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу партії "ЄС".

"Розповсюдження на медіаресурсах Гордона у вигляді "інтерв’ю" пропагандистських виступів терориста Гіркіна, причетного до захоплення Криму і Донбасу та колаборанта Поклонської, причетної до фальсифікації справ і арештів десятків кримських татар і українців, є очевидним злочином проти суверенітету та територіальної цілісності країни, за яку передбачена пряма кримінальна відповідальність", - сказано в заяві.

Відсутність негайної реакції на цю кричущу провокацію з боку влади і правоохоронних органів свідчить, що режим не просто крізь пальці дивиться на витівки реваншистів, але й перебуває з ними у змові, спільно реалізуючи спецоперацію Кремля "примирення". Відсутність реакції влади заохочує антидержавницькі виступи та повзучий реванш.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Акція під офісом Гордона, який взяв інтерв'ю у терориста Гіркіна. ВIДЕО

В "Європейської Солідарності" підкреслюють, що регулярна поява терористів, які заперечують територіальну цілісність України у вітчизняному медійному просторі є показовим індикатором змін та символічним завершенням першого року президентства Зеленського, який, відповідно до Конституції, несе пряму відповідальність за безпекову політику країни.

Автор: 

Гордон (114) СБУ (12765) Європейська Солідарність (1081)


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Топ коментарі
+30
СБУ должна открыть уголовное дело против Гордона за пропаганду терроризма, - "Европейская Силидарность" - Цензор.НЕТ 8200
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18.05.2020 21:31
+27
О Боже - скільки ще різної наволочі та покидьків в Україні...
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18.05.2020 21:33
+26
гордон ворог давній і вже з тим не криється
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18.05.2020 21:34
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СБУ должна открыть уголовное дело против Гордона за пропаганду терроризма, - "Европейская Силидарность" - Цензор.НЕТ 8200
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18.05.2020 21:31 Відповісти
Гордон подло зарабатывает на всем, что приносит вред Украине.
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18.05.2020 21:31 Відповісти
На нари цю потвору, з параноїдальною маячнею "Русского мира" в голові !!)))
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18.05.2020 21:38 Відповісти
В нормальном государстве, после такого "интервью", этому гандону никто бы руки не подал.
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18.05.2020 23:43 Відповісти
О Боже - скільки ще різної наволочі та покидьків в Україні...
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18.05.2020 21:33 Відповісти
Більше ніж занадто !!))
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18.05.2020 21:42 Відповісти
Не скільки, а більшість.
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18.05.2020 22:11 Відповісти
Когда уже этому лысому чму с поцоватой улыбкой башку проломят?
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18.05.2020 21:34 Відповісти
И отправлять брать интервью у Моторылы.
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18.05.2020 21:51 Відповісти
Это ужасно жить в такой стране что для выполнения функции обеспечения базопасности кто то частным образом должен кому то проломить голову.
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18.05.2020 22:07 Відповісти
гордон ворог давній і вже з тим не криється
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18.05.2020 21:34 Відповісти
Еще одна хитроопая своЛОчь, способная ради бабок продать Украину.
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18.05.2020 21:45 Відповісти
Гондон как символ ЗЮ ишачной журналистики!
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18.05.2020 21:35 Відповісти
Шота зеленеет вокруг все уже по черному
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18.05.2020 21:36 Відповісти
Чого в прізвищі буква "р" замість "н"?. Прошу редакцію негайно виправити помилку.
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18.05.2020 21:37 Відповісти
Це тато ,з будуна , при реєстраці в РАГСі переплутав !!))
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18.05.2020 21:42 Відповісти
Под видео на YouTube нажимаем на флажок - жалуемся на пропаганду терроризма.
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18.05.2020 21:38 Відповісти
петушарията, поротновососы, кондоны мертведчука и кацапы, в новости прозвучала партия порошенко, слушай мою команду - "гавкать".
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18.05.2020 21:38 Відповісти
Про свободу слова ПЕС конечно не знает, блогеры или журналисты вольны брать интервью у кого угодно.
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18.05.2020 21:39 Відповісти
ВИнторогий покудахтай про свободу слова на сру весне или на маил сру чучело козломодое https://censor.net/user/470396
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18.05.2020 21:42 Відповісти
Ой дурак, вот помню приезжал известный европейский журналист брать интервью у путина, тот ему такое наговорил, но никто же потом не обвинял ни в чем этого журналиста, ЖУРНАЛИСТ НЕ НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА СЛОВА ТОГО У КОГО БЕРЕТ ИНТЕРВЬЮ, ЭТО ОСНОВА ЖУРНАЛИСТИКИ.
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18.05.2020 21:52 Відповісти
Данный журналист очеловечивает образ врага. Большинство со словами Гиркина не согласятся, Гордон устроит телемост. Потом личные встречи. Ноготок увяз - всей птичке пропасть. ДЛЯ НАЧАЛА ТОЛЬКО ВЫСЛУШАТЬ НАДО.
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18.05.2020 22:12 Відповісти
НЕ согласен. Гордон берет интервью и у российских оппозиционеров и критиков политики кремля вроде Невзорова и Шендеровича ,а также врагов и предателей ещё со времен совка типа бывших кгбешников Суворова и Швеца
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18.05.2020 23:50 Відповісти
Цель преследуемая этим интервью? Донести украинским зрителям альтернативную точку зрения на события начиная с 14-го года?
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19.05.2020 00:00 Відповісти
Ну если ты журналист ,то должен освещать обе точки зрения участников конфликта.Это и есть свобода слова и журналистики ,а также демократия
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19.05.2020 00:03 Відповісти
С террористами разговаривают, только в суде. Про мотивы, обстоятельства, сообщников....
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18.05.2020 21:47 Відповісти
а податки ворогу - це яка стаття КК ?
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18.05.2020 21:44 Відповісти
У нас свобода слова, но Гордон уже сильно заигрался.
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18.05.2020 21:45 Відповісти
Это же не игры, а тянет на измену.
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18.05.2020 21:48 Відповісти
Після того, як та наволоч (стрєлково-гіркіна) визнала, що саме воно почало війну на Донбасі інтерв'ю з ним з боку України повинно називатись ДОПИТ! Все, більш ніяк і ні для кого з громадян України бути не може.
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18.05.2020 21:52 Відповісти
А хіба той Ганордон волонтер чи добробат? А може військовик ЗСУ чи патріот? Нє? Тоді чого тій СБУ щось робити - він же не погрожує моновладі та особисто найвеличнішому потерпілому!
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18.05.2020 21:48 Відповісти
вместе с зеЛяй будем гнать этих портновых/гордонов/шарийцев и прочую ватную нечисть
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18.05.2020 21:49 Відповісти
" Баканов, проснись, ты обосрался. Просто напоминаю что первые жертвы этой гниды были сотрудники твоего ведомства."

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2616674838650355&set=a.1403034720014379&type=3&eid=ARA9HRPL4lF7uhrpmSJeqfFVUrHxsfEHkzpSeJQ-vT_mxdc2sQ2fRaLEeXi-TjZi15poE4TMenzYW7WI

= Serg Marco =
СБУ должна открыть уголовное дело против Гордона за пропаганду терроризма, - "Европейская Силидарность" - Цензор.НЕТ 8131
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18.05.2020 21:52 Відповісти
Неблагодарный Гиркин! Скажи? Потрошенка дал ему со своей колоной перебраться из Словянска в Донецк. Можно сказать ЖИЗНЬ СПАС ТЕРРОРИСТУ! А его "начинателем вайны" обзывает!
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18.05.2020 22:30 Відповісти
Скільки колон звідти виходило і скільки дійшло?
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18.05.2020 22:40 Відповісти
Колонна Гиркина дошла. И это ФАКТ.
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18.05.2020 23:28 Відповісти
"Колонна" ушла ночью, состояла из жигулей и ланосов задроченных,
с парой бортовых ГАЗонов и до десятка отжатых внедорожников
и маршруток(Богданов/ПАЗиков).

От бегущего мирняка не отличалась:
- даже ехали они не сплошняком, а группами.
- и самого Гиркина везли в багажнике.

Ни буков ни танков.
Какой драндулет там было мочить первым?
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19.05.2020 00:06 Відповісти
Олеле,а ты что никогда не ездил за рубеж?Не видел километровые очереди на польской таможне?Или идиотиком прикидываешься?Или забыл,как жители Донбасса остановили подразделение десантников,которое двигалось на защиту нашей границы?Меня другое радует,что ПЕСы не в курсе,что Гордон брал интервью согласовав его и с СБУ и с другими силовыми структурами..Обосрались почитатели сывочолого с ног до головы.
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19.05.2020 07:30 Відповісти
Ты совсем русский, Василий Грищенко, пишешь бредятину. Дурнееотмазки "по заданию спецслужб" и не придумать. Особенно, реверанс о "мужестве" второго Гандона от первого - это ж чисто по заданию сбу, мля.
"Здравствуйте уважаемый Игорь Станиславович! Прежде вcего хочу сказать что отдаю должное вашему мужеству"- с этих слов гнида дима гандон ,начал своё сраное интервью с убийцей сотен украинцев.

Публикация этой муйни Гандоном - это пропаганда терроризма и реальная статья ему (если б вели дело к гааге - не публиковали б).
Зелёная плесень обкакается уже от мысли судиться с российскими кураторами: "нужно просто перестать" судиться, скажут мокрые зелебобики.

Днепровских десантников останавливали как раз российские спецы, используя и упоротых бабищ МП, в том числе. И разоружали десант, и БТРы забирали не местная алкашня и старухи, а бойцы-ихтамнеты, россияне.
СБУ має відкрити кримінальну справу проти Гордона за пропаганду тероризму, - "Європейська Солідарність" - Цензор.НЕТ 5093
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19.05.2020 12:37 Відповісти
А надо было уничтожить гражданскую колонну, чтобы потом TV-russische Schweine показало на весь мир разорванные в клочья тела женщин, стариков и детей, и обвинить Украину в уничтожении гражданских? Или вы не знаете, какая против нас велась пропаганда (каратели, фашисты и так далее). Видимо заповедник ваты этого жаждил. А вы в курсе, что в той колонне были и пленные?
P.S. Все колонны, кроме одной, были уничтожены авиацией и артиллерией в хлам.
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19.05.2020 00:44 Відповісти
Отвечу вам двоим сразу. Помню тогда ещё Бутусов здесь на Цензоре писал- "Почему не стреляют? Почему дают им зайти в Донецк?" А потом были кадры- терры на танке или БТРе, уже в Донецке. Вот такие "мирные". Не верю в Петины сказки-отмазки.
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19.05.2020 00:51 Відповісти
"..........Почему дают им зайти в Донецк?"

Сушкам (СУ-25) была дана задача работать по той колонне (было 5-ть самолетов). Лётчики идентифицировали колонну как гражданскую, что и было передано Никифорову, (боялись работать по автобусам, мотоциклам, легковушкам........). Тогда Никифоров (генерал , замкомандующий ВВС), дал "отбой", т.к. подтверждения, что атакуемая цель была военная - не было.
P.S. В последствии и сам безлер подтвердил, что та колонна была таки гражданской, и дыркин спрятался в багажнике Volkswagen (по моему -Tiguan).
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19.05.2020 01:18 Відповісти
Ага. 6 лет об этом молчали и "вдруг" такое "откровение"!
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19.05.2020 01:32 Відповісти
Ищите на ЮТубе видео безлера. Эта тварь всё там рассказал и фото того Volkswagen выложил и многое чего-ещё. И дыркин тоже впоследствии разоткровенился.........

СБУ має відкрити кримінальну справу проти Гордона за пропаганду тероризму, - "Європейська Солідарність" - Цензор.НЕТ 7497
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19.05.2020 01:39 Відповісти
СБУ має відкрити кримінальну справу проти Гордона за пропаганду тероризму, - "Європейська Солідарність" - Цензор.НЕТ 2224
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19.05.2020 01:46 Відповісти
https://censor.net/news/292693/kolonna_terroristov_iz_slavyanska_dvijetsya_k_donetsku_strelyaya_v_teh_kto_ne_ustupaet_dorogu_smi
https://censor.net/resonance/446699/osvobojdenie_slavyanska_i_kramatorska_i_uspeshnoe_begstvo_girkina_5_iyulya_pobeda_ili_porajenie"Мое мнение о причинах выхода из Славянска. Был ли "договорняк" с Москвой? Увы, скорее да, чем нет. То, что после освобождения Семеновки и Николаевки Гиркину оставили открытой единственную открытую дорогу для выхода, то, что в момент выхода действовал строгий режим "перемирия", то, что боевая авиация не была применена для атаки на отходящую днем колонну, где был не только гражданский транспорт, но и боевая бронетехника, то, что несмотря на многократные доклады полковника Кривоноса о концентрации противника для выхода не было нанесено ни одного удара до самого начала прорыва, все это говорит о том, что все-таки договоренности могли иметь место." Источник: https://censor.net/r446699
И да. Как видно по тексту первой ссылки, в гражданском и на авто были ТЕРРЫ, а ни какие не "мирные". Остальное- сказка, придуманная опосля. Чтобы оправдать то, за что судить надо.
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19.05.2020 01:49 Відповісти
СБУ має відкрити кримінальну справу проти Гордона за пропаганду тероризму, - "Європейська Солідарність" - Цензор.НЕТ 5471
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19.05.2020 02:03 Відповісти
А кто это отвечает на вопросы и почему я должен ему верить? Бред. Извини, но я верю Бутусову, а не какому-то но-нейму. А если ещё учитывать и то, на сколько Бутусов лоялен в оценках деятельности Потрошенки (в том числе и по части ведения войны)- это элементарно можно "уловить" по текстам Цензора да и по тем же т.н. "фотожабам",- то в данном вопросе я верю ему даже не на 100, а на 200%. И да. Тема с Мужеложенко тоже не нова. И это мнение/факты не только от Бутусова. Много тогда было материалов в СМИ. В том числе и по теме предательского слива Донецка Гиркину. Надеюсь, когда-нибудь мы будем наблюдать судебный процесс по гос.измене.... Кстати, наличие предателей в окружении Потрошенки не ново. Таких он повышает в званиях и доверяет гостайну. Шайтанов, принимавший участие в убийстве людей в Доме Профсоюзов, а потом тупо работающий на ФСБ- яркий тому пример. Совпадение? Не думаю. Кстати, а какая сказочка у тебя на его счёт имеецца?
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19.05.2020 02:36 Відповісти
https://censor.net/news/292693/kolonna_terroristov_iz_slavyanska_dvijetsya_k_donetsku_strelyaya_v_teh_kto_ne_ustupaet_dorogu_smi
https://censor.net/resonance/446699/osvobojdenie_slavyanska_i_kramatorska_i_uspeshnoe_begstvo_girkina_5_iyulya_pobeda_ili_porajenie"Мое мнение о причинах выхода из Славянска. Был ли "договорняк" с Москвой? Увы, скорее да, чем нет. То, что после освобождения Семеновки и Николаевки Гиркину оставили открытой единственную открытую дорогу для выхода, то, что в момент выхода действовал строгий режим "перемирия", то, что боевая авиация не была применена для атаки на отходящую днем колонну, где был не только гражданский транспорт, но и боевая бронетехника, то, что несмотря на многократные доклады полковника Кривоноса о концентрации противника для выхода не было нанесено ни одного удара до самого начала прорыва, все это говорит о том, что все-таки договоренности могли иметь место." Источник: https://censor.net/r446699И да. Как видно по тексту первой ссылки, в гражданском и на авто были ТЕРРЫ, а ни какие не "мирные". Остальное- сказка, придуманная опосля. Чтобы оправдать то, за что судить надо. СБУ має відкрити кримінальну справу проти Гордона за пропаганду тероризму, - "Європейська Солідарність" - Цензор.НЕТ 6935
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19.05.2020 01:51 Відповісти
Гіркін втік в колоні мирняка з дітьми, в багажнику, під купою броніків.
Бойова техніка вийшла отак, ольгінцю:
СБУ має відкрити кримінальну справу проти Гордона за пропаганду тероризму, - "Європейська Солідарність" - Цензор.НЕТ 2990
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19.05.2020 01:03 Відповісти
В Ольгино расскажешь эти сказки, кац.
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19.05.2020 01:30 Відповісти
Лови и не кашляй, кац.
https://censor.net/news/292693/kolonna_terroristov_iz_slavyanska_dvijetsya_k_donetsku_strelyaya_v_teh_kto_ne_ustupaet_dorogu_smi
https://censor.net/resonance/446699/osvobojdenie_slavyanska_i_kramatorska_i_uspeshnoe_begstvo_girkina_5_iyulya_pobeda_ili_porajenie
"Мое мнение о причинах выхода из Славянска. Был ли "договорняк" с Москвой? Увы, скорее да, чем нет. То, что после освобождения Семеновки и Николаевки Гиркину оставили открытой единственную открытую дорогу для выхода, то, что в момент выхода действовал строгий режим "перемирия", то, что боевая авиация не была применена для атаки на отходящую днем колонну, где был не только гражданский транспорт, но и боевая бронетехника, то, что несмотря на многократные доклады полковника Кривоноса о концентрации противника для выхода не было нанесено ни одного удара до самого начала прорыва, все это говорит о том, что все-таки договоренности могли иметь место." Источник: https://censor.net/r446699
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19.05.2020 01:46 Відповісти
Брешеш падаль пальмомаслова.
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19.05.2020 07:32 Відповісти
Поїдь під Слов'янськ подивися, росіянине сінгапурський. Лише позаминулого року з цього коробка витягли і поховали два шашлики твоїх іхтамнєтов.
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19.05.2020 08:20 Відповісти
Так його позаминулого і підбили.
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19.05.2020 19:32 Відповісти
СБУ должна открыть уголовное дело против Гордона за пропаганду терроризма, - "Европейская Силидарность" - Цензор.НЕТ 9990
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18.05.2020 21:52 Відповісти
А Савик сзади хитроумно спрятался.
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18.05.2020 22:00 Відповісти
СБУ должна открыть уголовное дело против Гордона за пропаганду терроризма, - "Европейская Силидарность" - Цензор.НЕТ 6838
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18.05.2020 21:56 Відповісти
"Какая разница" - новая религия дебилов.
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18.05.2020 22:11 Відповісти
Дайте Гудрону кошерного сала!
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18.05.2020 22:04 Відповісти
шоб вдавився ?
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18.05.2020 23:24 Відповісти
СБУ должна открыть уголовное дело против Гордона за пропаганду терроризма, - "Европейская Силидарность" - уголовное дело против Гордона, это антисемитизм.
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18.05.2020 22:18 Відповісти
Гордон голова виборчого штабу Смешка,а Смешко старий кагебіст тому це ціленаправлене відбілювання сепарів і терористів
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18.05.2020 22:18 Відповісти
идиоты, простигспди
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18.05.2020 22:28 Відповісти
Какафония воду носящих в решете.
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18.05.2020 22:28 Відповісти
ЄС, ви серйозно?
Ваша ботоферма це робить набагато гучніше, але про це чомусь а-ні-ні
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18.05.2020 22:31 Відповісти
він і у гітлермана брав би інтервю, якби жив у той час
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18.05.2020 22:32 Відповісти
Интересно, это рыговский ГЕН такой- вначале нас рать, а потом трубить в унисон народу то, что нравится его ушам?

Гон Дон- знатный, всем известный РЫГ, работавший на предателя, прорашистского зэка Януковоща и его рыго-анальную партию, со времен Революции Достоинства и начала войны изменил риторику и стал "украинским патриётом". Теперь вот напомнил об ИСТИННОМ своем лице- тем, кто развесил уши и забыл о его тёмном прошлом.
Потрошенко- также бывший РЫГ, член правительства Азирова, который в 2014 ЧУДОМ стал президентом после майдановской крови, и который за свою каденцию "отличился" многим, в т.ч. и тем, что позволил ТЕРРОРИСТУ ГИРКИНУ С КОЛОННОЙ БРОНЕТЕХНИКИ БЕСПРОБЛЕМНО ПЕРЕБРАТЬСЯ ИЗ СЛОВЯНСКА В ДОНЕЦК (ПО ФАКТУ СПАС ЕМУ ЖИЗНЬ), сейчас "требует" призвать Гон Дона к ответу за пропаганду спасенного ним же террориста, потому что этого же требует возмущенный народ!
За кого вы нас держите, "шановные"?
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18.05.2020 22:52 Відповісти
Овертон. Фортучку открывают шире.
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18.05.2020 22:54 Відповісти
вот-вот именно.....сИлИдарность)))....убогая,лживая,циничная.
Гордон профи и молодец,что раскрутил этих мразей на откровения для.......суда будущего.
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18.05.2020 23:02 Відповісти
Гордон молодец, большую проделал работу. Вот и нормальная реакция на его интервью прокуратуры:
Інформація, озвучена цими особами, має важливе значення для слідства і буде залучена до матеріалів кримінальних проваджень щодо збройної агресії РФ проти України, зазначили в прокуратурі.Джерело: https://censor.net.ua/ua/n3196335
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18.05.2020 23:12 Відповісти
Допускаю, что это интервью избавит нас от Гондона навсегда - путинские люди пристрелят его. чтобы показать жестокость и нетерпимость к свободной журналистике украинских патриотов...
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18.05.2020 23:20 Відповісти
туда ему и дорога!
Бузина у чертей на сковородке скучает за дружбаном
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18.05.2020 23:23 Відповісти
Було б непогано. Але спочатку треба, щоб бандерівці розіп'яли його в трусіках.
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18.05.2020 23:25 Відповісти
Хтто мені скаже зрозуміло, без загального угара- В ЧЕМУ ЗРАДА?
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18.05.2020 23:44 Відповісти
Ребята просто потеряли мозги. Реальных врагов типа Ху"ло, Портнов, Зе они подменяют Гордоном. Это так они реализуют свою посредственность и самоутверждаются в извращённый способ
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19.05.2020 00:02 Відповісти
Гордон стал работать по заданию Зеленского и Кремля, который соответственно дает задание Зеленскому. Почему именно сегодня было его интервью с Гиркиным - террористом? Для того чтобы сделать больше туману перед завтрашним голосованием за закон о двойном гражданстве. Именно его принятие будет главным успехом Кремля и серьезным поражением Украины и украинского народа.
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18.05.2020 23:55 Відповісти
Что за закон о двойном гражданстве ?
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19.05.2020 00:15 Відповісти
19.05.2020г. будет приниматься закон, поданный Зеленским, по которому разрешается украинским гражданам иметь российское гражданство, а российским гражданам украинское,что означает легальное появление в Украине возможно миллионов российских граждан. За кого они будут голосовать? Естественно они будут все до одного голосовать по указке Кремля, против Украины и украинского народа.
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19.05.2020 00:30 Відповісти
А у меня больше вопросов не к какому-то часному лицу (блогеру), а к бывшему ГЛАВНОТОРГУЮЩЕМУ: А как собственно так получилось, что враг не был уничтожен по приааку "лидера" той фракции, что сейчас так "возмущена?. Если бы пан СОЕВЫЙ ОЛИГАРХ выполнял свои должностные обязанности и не капитулировал бы в Минске (аж даа раза), то не было бы сегодня повода для истошных криков "держи вора"!
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19.05.2020 00:22 Відповісти
Вот и я о том же. Да только теперь у них новая сказка в методичке- про "мирную" колонну....
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19.05.2020 01:34 Відповісти
Можна і треба було цю колону зупинити на блокпосту і профільтрувати. Ніхто супротиву б не робив, бо тоді вмикавсь би план Б. Чому після втечі якогось злочинця роблять операцію "Сирена", а при втечі цілої юрби вбивць влада не робила ніяких дій? Це не зрада?
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19.05.2020 06:53 Відповісти
Гордон всё верно сделал. Заставил Гиркина развязать язык.
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19.05.2020 02:56 Відповісти
Партия Порошенко обижена,и готова воеватьи дружить с кем угодно- лишь бы свалить Зеленского. Комментарии по любому вопросу одинаковы .Начинаются и заканчиваются с охаиванием ЗЕ. Ребятки, а где у вас сама Украина? Заигрались вы, и очень даже. Думаю,на след. выборах получите вдвое меньше...А Бутусову, надо бы напомнить, что он журналист, а не член команды...
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19.05.2020 04:06 Відповісти
бутус якраз член і є.....
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19.05.2020 07:25 Відповісти
Ага...Пердаки рвонули....Значить гірка щось та знає про роль мальдівської шлюхи в цій війні...
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19.05.2020 07:24 Відповісти
А вы против Медведчука и других дела открывали, когда были у власти? Не фиг вякать.
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19.05.2020 10:43 Відповісти
Как старый порохобот скажу - позор этой "пресслужбе"!
Понятно, вам платят построчно/поскандально, но меру нужно знать!
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19.05.2020 19:45 Відповісти
 
 