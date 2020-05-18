СБУ має відкрити кримінальну справу проти Гордона за пропаганду тероризму, - "Європейська Солідарність"
Партія "Європейська Солідарність" вимагає від СБУ негайно порушити справу за фактом розпалювання ворожнечі, підтримки тероризму та підриву суверенітету країни блогером Дмитром Гордоном.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу партії "ЄС".
"Розповсюдження на медіаресурсах Гордона у вигляді "інтерв’ю" пропагандистських виступів терориста Гіркіна, причетного до захоплення Криму і Донбасу та колаборанта Поклонської, причетної до фальсифікації справ і арештів десятків кримських татар і українців, є очевидним злочином проти суверенітету та територіальної цілісності країни, за яку передбачена пряма кримінальна відповідальність", - сказано в заяві.
Відсутність негайної реакції на цю кричущу провокацію з боку влади і правоохоронних органів свідчить, що режим не просто крізь пальці дивиться на витівки реваншистів, але й перебуває з ними у змові, спільно реалізуючи спецоперацію Кремля "примирення". Відсутність реакції влади заохочує антидержавницькі виступи та повзучий реванш.
В "Європейської Солідарності" підкреслюють, що регулярна поява терористів, які заперечують територіальну цілісність України у вітчизняному медійному просторі є показовим індикатором змін та символічним завершенням першого року президентства Зеленського, який, відповідно до Конституції, несе пряму відповідальність за безпекову політику країни.
Будь ласка, зачекайте...
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анордон волонтер чи добробат? А може військовик ЗСУ чи патріот? Нє? Тоді чого тій СБУ щось робити - він же не погрожує моновладі та особисто найвеличнішому потерпілому!
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2616674838650355&set=a.1403034720014379&type=3&eid=ARA9HRPL4lF7uhrpmSJeqfFVUrHxsfEHkzpSeJQ-vT_mxdc2sQ2fRaLEeXi-TjZi15poE4TMenzYW7WI
= Serg Marco =
с парой бортовых ГАЗонов и до десятка отжатых внедорожников
и маршруток(Богданов/ПАЗиков).
От бегущего мирняка не отличалась:
- даже ехали они не сплошняком, а группами.
- и самого Гиркина везли в багажнике.
Ни буков ни танков.
Какой драндулет там было мочить первым?
"Здравствуйте уважаемый Игорь Станиславович! Прежде вcего хочу сказать что отдаю должное вашему мужеству"- с этих слов гнида дима гандон ,начал своё сраное интервью с убийцей сотен украинцев.
Публикация этой муйни Гандоном - это пропаганда терроризма и реальная статья ему (если б вели дело к гааге - не публиковали б).
Зелёная плесень обкакается уже от мысли судиться с российскими кураторами: "нужно просто перестать" судиться, скажут мокрые зелебобики.
Днепровских десантников останавливали как раз российские спецы, используя и упоротых бабищ МП, в том числе. И разоружали десант, и БТРы забирали не местная алкашня и старухи, а бойцы-ихтамнеты, россияне.
P.S. Все колонны, кроме одной, были уничтожены авиацией и артиллерией в хлам.
Сушкам (СУ-25) была дана задача работать по той колонне (было 5-ть самолетов). Лётчики идентифицировали колонну как гражданскую, что и было передано Никифорову, (боялись работать по автобусам, мотоциклам, легковушкам........). Тогда Никифоров (генерал , замкомандующий ВВС), дал "отбой", т.к. подтверждения, что атакуемая цель была военная - не было.
P.S. В последствии и сам безлер подтвердил, что та колонна была таки гражданской, и дыркин спрятался в багажнике Volkswagen (по моему -Tiguan).
https://censor.net/resonance/446699/osvobojdenie_slavyanska_i_kramatorska_i_uspeshnoe_begstvo_girkina_5_iyulya_pobeda_ili_porajenie"Мое мнение о причинах выхода из Славянска. Был ли "договорняк" с Москвой? Увы, скорее да, чем нет. То, что после освобождения Семеновки и Николаевки Гиркину оставили открытой единственную открытую дорогу для выхода, то, что в момент выхода действовал строгий режим "перемирия", то, что боевая авиация не была применена для атаки на отходящую днем колонну, где был не только гражданский транспорт, но и боевая бронетехника, то, что несмотря на многократные доклады полковника Кривоноса о концентрации противника для выхода не было нанесено ни одного удара до самого начала прорыва, все это говорит о том, что все-таки договоренности могли иметь место." Источник: https://censor.net/r446699
И да. Как видно по тексту первой ссылки, в гражданском и на авто были ТЕРРЫ, а ни какие не "мирные". Остальное- сказка, придуманная опосля. Чтобы оправдать то, за что судить надо.
https://censor.net/resonance/446699/osvobojdenie_slavyanska_i_kramatorska_i_uspeshnoe_begstvo_girkina_5_iyulya_pobeda_ili_porajenie"Мое мнение о причинах выхода из Славянска. Был ли "договорняк" с Москвой? Увы, скорее да, чем нет. То, что после освобождения Семеновки и Николаевки Гиркину оставили открытой единственную открытую дорогу для выхода, то, что в момент выхода действовал строгий режим "перемирия", то, что боевая авиация не была применена для атаки на отходящую днем колонну, где был не только гражданский транспорт, но и боевая бронетехника, то, что несмотря на многократные доклады полковника Кривоноса о концентрации противника для выхода не было нанесено ни одного удара до самого начала прорыва, все это говорит о том, что все-таки договоренности могли иметь место." Источник: https://censor.net/r446699И да. Как видно по тексту первой ссылки, в гражданском и на авто были ТЕРРЫ, а ни какие не "мирные". Остальное- сказка, придуманная опосля. Чтобы оправдать то, за что судить надо.
Бойова техніка вийшла отак, ольгінцю:
https://censor.net/news/292693/kolonna_terroristov_iz_slavyanska_dvijetsya_k_donetsku_strelyaya_v_teh_kto_ne_ustupaet_dorogu_smi
https://censor.net/resonance/446699/osvobojdenie_slavyanska_i_kramatorska_i_uspeshnoe_begstvo_girkina_5_iyulya_pobeda_ili_porajenie
"Мое мнение о причинах выхода из Славянска. Был ли "договорняк" с Москвой? Увы, скорее да, чем нет. То, что после освобождения Семеновки и Николаевки Гиркину оставили открытой единственную открытую дорогу для выхода, то, что в момент выхода действовал строгий режим "перемирия", то, что боевая авиация не была применена для атаки на отходящую днем колонну, где был не только гражданский транспорт, но и боевая бронетехника, то, что несмотря на многократные доклады полковника Кривоноса о концентрации противника для выхода не было нанесено ни одного удара до самого начала прорыва, все это говорит о том, что все-таки договоренности могли иметь место." Источник: https://censor.net/r446699
Ваша ботоферма це робить набагато гучніше, але про це чомусь а-ні-ні
Гон Дон- знатный, всем известный РЫГ, работавший на предателя, прорашистского зэка Януковоща и его рыго-анальную партию, со времен Революции Достоинства и начала войны изменил риторику и стал "украинским патриётом". Теперь вот напомнил об ИСТИННОМ своем лице- тем, кто развесил уши и забыл о его тёмном прошлом.
Потрошенко- также бывший РЫГ, член правительства Азирова, который в 2014 ЧУДОМ стал президентом после майдановской крови, и который за свою каденцию "отличился" многим, в т.ч. и тем, что позволил ТЕРРОРИСТУ ГИРКИНУ С КОЛОННОЙ БРОНЕТЕХНИКИ БЕСПРОБЛЕМНО ПЕРЕБРАТЬСЯ ИЗ СЛОВЯНСКА В ДОНЕЦК (ПО ФАКТУ СПАС ЕМУ ЖИЗНЬ), сейчас "требует" призвать Гон Дона к ответу за пропаганду спасенного ним же террориста, потому что этого же требует возмущенный народ!
За кого вы нас держите, "шановные"?
Гордон профи и молодец,что раскрутил этих мразей на откровения для.......суда будущего.
Інформація, озвучена цими особами, має важливе значення для слідства і буде залучена до матеріалів кримінальних проваджень щодо збройної агресії РФ проти України, зазначили в прокуратурі.Джерело: https://censor.net.ua/ua/n3196335
Бузина у чертей на сковородке скучает за дружбаном
Понятно, вам платят построчно/поскандально, но меру нужно знать!