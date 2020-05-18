УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
4611 відвідувач онлайн
Новини Коронавірус і карантин
1 875 38

"Я хочу допомагати своєю кров'ю", - Шахов ініціюватиме державну програму для створення ліків від коронавірусу

Народний депутат Сергій Шахов першим із політиків здав плазму крові для подальшого виготовлення ліків від COVID-19. Процедура відбулася в Черкаському обласному центрі крові, на базі якого українська біофармацевтична компанія Biopharma запустила програму з виготовлення ліків.

Як передає Цензор.НЕТ, про це сказано в телеграмі політика.

Загалом нардеп здав 650 мл своєї плазми. Вже завтра вона вирушить у новий науково-виробничий комплекс компанії в Білій Церкві.

"Для мене величезна честь бути одним із перших донорів з антитілами з чиєї крові робитимуть ліки. Я завжди говорив, що саме українські вчені зможуть створити ліки від цієї хвороби. Упевнений, так і буде. Зі свого боку, я готовий допомагати всім чим зможу, як мінімум підтримкою в парламенті і власною кров'ю", - зазначив Сергій Шахов.

Сьогодні в Україні відсутня єдина державна програма з дослідження "ковідної" крові - відповідних плазмоцентрів не вистачає навіть у столиці. Розробкою ліків займаються тільки приватні фармацевтичні компанії з власної ініціативи. За словами Шахова, держава в особі Міністерства охорони здоров'я має об'єднати приватні і державні лабораторії і вчених, які зможуть швидше створити ліки від короновірусу. Центри забору "ковідної" крові мають бути в кожному місті.

Читайте також: "Коронавірус - це зімітована багатіями хвороба ... Тут замішана "велика сімка", - нардеп Шахов, який заразився після відпочинку в Куршевелі і вже одужав. ВIДЕО

Нардеп закликав усіх небайдужих українців-донорів відвідати плазмацентри компанії в Сумах, Шостці, Конотопі, Дніпрі, Харкові та Черкасах. Всі вони обладнані відповідно до сучасних світових вимог, на відміну від більшості державних лікарень. Для донорів з антитілами передбачено підвищені виплати в 1200 грн за донацію.

"Можливо, саме мої 650 мл плазми врятують чиєсь життя. Приєднуйтесь до донорства плазми", - додав парламентарій.

Я хочу допомагати своєю кровю, - Шахов ініціюватиме державну програму для створення ліків від коронавірусу 01

Автор: 

карантин (18172) Шахов Сергій (114) COVID-19 (19765) коронавірус (19922) плазма (2)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+11
Эта статья похожа на "Новости Донбаса" которые транслируют для убогих одноклеточных. Просьба к редакции, не оскорблять ваших читателей слабоумными статьями со слабоумными персонажами. 😡
показати весь коментар
18.05.2020 22:12
+10
Предлагаете на органы продать?
показати весь коментар
18.05.2020 21:55
+9
Сепаридло шахов ,не изображай из себя типо чмо благородное!) Пшол вон! Дубинеску Дыбилеску свою кровь рыгоанальную предлагай! Ему после побега в Румынию пригодится!)))
показати весь коментар
18.05.2020 22:57
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Боже, какой героический подвиг. Жаль ты не того полу, от твоих мурсиков было бы больше толку
показати весь коментар
18.05.2020 21:45 Відповісти
зато ваш подвиг внутри редакции остается не заметный, герой свое признание не получит. Если честно, все это популизм и работа для ботов
показати весь коментар
18.05.2020 21:52 Відповісти
Ему просто надо устроить ББПЕ, просто в мужском варианте.
показати весь коментар
18.05.2020 21:54 Відповісти
спустите всю кровь этому 3,14дару и выбросте его НА... !
показати весь коментар
18.05.2020 23:15 Відповісти
Боюсь теперь кому попадет его кровь - тоже станет сепаратистом
показати весь коментар
18.05.2020 21:46 Відповісти
ох и ты тупой, кровь в привычном смысле не будут переливать. А если честно говоря, то как бы его кровь все ценная с точки антител
показати весь коментар
18.05.2020 21:50 Відповісти
Там помимо сепаратизма еще может и быть вирус рузького мира.посмотрю как ты потом будешь у телевизора с кабаевым банки с водой заряжать после его антител.его антитела можите отправлять куда нибудь за Авдеевку
показати весь коментар
18.05.2020 21:53 Відповісти
Может дадим ему шанс послужить людям?
показати весь коментар
18.05.2020 21:52 Відповісти
Предлагаете на органы продать?
показати весь коментар
18.05.2020 21:55 Відповісти
Поменяем его при следующем обмене на троих украинцев.только такая польза будет более полезной
показати весь коментар
18.05.2020 21:55 Відповісти
Кровью воспользоваться
показати весь коментар
18.05.2020 21:55 Відповісти
Тогда уже звоните в Румынию графу Дракуле
показати весь коментар
18.05.2020 21:57 Відповісти
Зачем в Румынию. Есть свой, правда вроде несостоявшийся...
показати весь коментар
18.05.2020 21:59 Відповісти
Румыны заплатят в евро.пока курс большой можно хорошо потом обменять
показати весь коментар
18.05.2020 22:05 Відповісти
та ты уже помог )))
показати весь коментар
18.05.2020 21:57 Відповісти
от этой "крови иуды" можно стать совкодрочером с сопутствующими симптомами!!
показати весь коментар
18.05.2020 21:59 Відповісти
У него чистые намерения... такое пережить. Давайте будем милосерднее.
показати весь коментар
18.05.2020 22:06 Відповісти
показати весь коментар
19.05.2020 09:59 Відповісти
Он ДЕБИЛ, но намерения у него чистые.
показати весь коментар
19.05.2020 10:38 Відповісти
Зазывала. Щас все побегут.
показати весь коментар
18.05.2020 22:11 Відповісти
Эта статья похожа на "Новости Донбаса" которые транслируют для убогих одноклеточных. Просьба к редакции, не оскорблять ваших читателей слабоумными статьями со слабоумными персонажами. 😡
показати весь коментар
18.05.2020 22:12 Відповісти
Шахов раздает свою кровь. Из сериала охотники на вампиров. На кого это рассчитано? Он дебил?
показати весь коментар
18.05.2020 22:28 Відповісти
идиото....
показати весь коментар
18.05.2020 22:37 Відповісти
В дев'ятій степені
показати весь коментар
18.05.2020 22:41 Відповісти
Уже давно над этим работают, не надо пиариться.
показати весь коментар
18.05.2020 22:48 Відповісти
Взяти в нього паркан крові з відня у розмірі...
(скільки там в людині літрів?)

"Я хочу допомагати своєю кров'ю", - Шахов ініціюватиме державну програму для створення ліків від коронавірусу - Цензор.НЕТ 5761
показати весь коментар
18.05.2020 22:56 Відповісти
Сепаридло шахов ,не изображай из себя типо чмо благородное!) Пшол вон! Дубинеску Дыбилеску свою кровь рыгоанальную предлагай! Ему после побега в Румынию пригодится!)))
показати весь коментар
18.05.2020 22:57 Відповісти
На что только не пойдут политики... Чтобы денег не давать.
показати весь коментар
18.05.2020 22:58 Відповісти
https://censor.net/user/418722 ---ЛУЧШИЙ КОММЕНТ +++++++++++++++
показати весь коментар
18.05.2020 23:01 Відповісти
Нет такого преступления, на которое не пойдёт капитал ради 300% прибыли. Маркс. (С) Спасибо, не моё.
показати весь коментар
18.05.2020 23:03 Відповісти
В Стаханове тебя ждут с твоей кровью соплеменники.
показати весь коментар
18.05.2020 23:09 Відповісти
У совку практично на кожному підприємстві були "плазмофоретичні донори", найчастіше п'яниці, які здавали плазму за гроші (здається 20 руплів+офіційний прогул) і її можна було здавати значно частіше ніж саму кров. Отаке.
показати весь коментар
18.05.2020 23:14 Відповісти
Рыговская кровь токсична.
показати весь коментар
19.05.2020 00:06 Відповісти
похоже, у этой мрази, вместо крови- моча..
показати весь коментар
19.05.2020 00:41 Відповісти
На нарах буде клопам свою кров проливати.
показати весь коментар
19.05.2020 03:18 Відповісти
Последователь секты "великого пиара". Свято место пусто не бывает, пустующую нишу бывших депутатов Ляшко и Каплина решил занят выходец из казахстанского стойбища Саяк, а потом брянковско- стахановского ПТУ повар - кондитер с полукриминальным погонялом " Кит", первое серьезное упоминание в прессе это найденные бумаги на Хонке Януковича- где указывалось что Шахов делал кэш для "семьи", а потом вывозил из Киева омон на Донбасс. Следующие упоминание это подсудное дело спущенное на тормозах по подкупу избирателей при помощи раздачи " сахарных пакетов" ( которые он организовывал для себя и своей "команды" по городам Донбасса и скандалы с перепиской во время работы в Раде с голыми девицами .. Дальше это его привоз вируса из Куршавеля , хоть до этого кричал что пандемия это выдумка пиндосов. Потом системный пиар с больничного места. С трибун последние пол года вообще не слазит, распинаясь какой он " борец за счастье народа" В общем чмо довольно известное, сейчас приторговывает голосами своей группы, согласен на выгодное сотрудничество с кем угодно хоть " с чертом хоть с дьяволом"., продастся кому угодно. Ватник первой гильдии, хотя пытается это иногда скрыть, но вата прет из всех дыр.. Делает попытку занять место Ефремова ( ПР) в луганской обл, ( смотрящим)
показати весь коментар
19.05.2020 07:35 Відповісти
Друзі Фірташа і Порошенко вже не знають чому попіаритись?
показати весь коментар
19.05.2020 09:56 Відповісти
Редкая мразь, которая завезла заразу из Куршавеля, теперь пиарится на этой теме.
показати весь коментар
19.05.2020 10:35 Відповісти
 
 