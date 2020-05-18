"Я хочу допомагати своєю кров'ю", - Шахов ініціюватиме державну програму для створення ліків від коронавірусу

Народний депутат Сергій Шахов першим із політиків здав плазму крові для подальшого виготовлення ліків від COVID-19. Процедура відбулася в Черкаському обласному центрі крові, на базі якого українська біофармацевтична компанія Biopharma запустила програму з виготовлення ліків.

Як передає Цензор.НЕТ, про це сказано в телеграмі політика.

Загалом нардеп здав 650 мл своєї плазми. Вже завтра вона вирушить у новий науково-виробничий комплекс компанії в Білій Церкві.

"Для мене величезна честь бути одним із перших донорів з антитілами з чиєї крові робитимуть ліки. Я завжди говорив, що саме українські вчені зможуть створити ліки від цієї хвороби. Упевнений, так і буде. Зі свого боку, я готовий допомагати всім чим зможу, як мінімум підтримкою в парламенті і власною кров'ю", - зазначив Сергій Шахов.

Сьогодні в Україні відсутня єдина державна програма з дослідження "ковідної" крові - відповідних плазмоцентрів не вистачає навіть у столиці. Розробкою ліків займаються тільки приватні фармацевтичні компанії з власної ініціативи. За словами Шахова, держава в особі Міністерства охорони здоров'я має об'єднати приватні і державні лабораторії і вчених, які зможуть швидше створити ліки від короновірусу. Центри забору "ковідної" крові мають бути в кожному місті.

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Нардеп закликав усіх небайдужих українців-донорів відвідати плазмацентри компанії в Сумах, Шостці, Конотопі, Дніпрі, Харкові та Черкасах. Всі вони обладнані відповідно до сучасних світових вимог, на відміну від більшості державних лікарень. Для донорів з антитілами передбачено підвищені виплати в 1200 грн за донацію.

"Можливо, саме мої 650 мл плазми врятують чиєсь життя. Приєднуйтесь до донорства плазми", - додав парламентарій.