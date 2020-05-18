Міносвіти просить Кабмін частково відкрити виші, щоб студенти могли готувати дипломи та лабораторні

Міністерство освіти і науки України просить Кабінет міністрів внести зміни до постанови №211 та відкрити заклади освіти для здобувачів для проведення певних заходів.

Про це сказав заступник міністра освіти і науки Єгор Стадний під час онлайн-брифінгу, пише Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Ми в міністерстві ще з минулого тижня розробили наші пропозиції змін до 211 постанови. Зараз вони надіслані колегам по уряду, до головного санітарного лікаря, до Міністерства охорони здоров’я, де ми просимо враховуючи всі звернення закладів, які надходили, не лише нашої сфери управління, але і міністерства культури, щоби ми відкрили відвідування закладів освіти, в тому числі закладів вищої освіти та закладів фахової передвищої освіти, для проведення певних заходів", - сказав Стадний.

Він пояснив, що ідеться про дипломну підготовку, проведення лабораторних робіт, тренажерних занять, проведення атестації там, де вона неможлива у дистанційній формі, тощо.

"Ці наші пропозиції змін до 211 постанови зараз розглядають у Міністерстві охорони здоров’я. Найближчим часом ми поінформуємо про результати розгляду", - заявив урядовець.

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Водночас він наголосив, що викладачам вищих навчальних закладів ніхто не забороняв їх відвідувати.

"У 211 постанові мова про здобувачів освіти. Такою вона є від березня місяця, і самим працівникам відвідування закладів не забороняли на рівні уряду, якщо є такі заходи на рівні університету, то це варто вирішувати на рівні університету", - зазначив Стадний.

Нагадаємо, з 12 березня в Україні запровадили карантин у навчальних закладах та низку інших заходів з протидії поширенню коронавірусної інфекції COVID-19.

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