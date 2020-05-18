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Міносвіти просить Кабмін частково відкрити виші, щоб студенти могли готувати дипломи та лабораторні

Міносвіти просить Кабмін частково відкрити виші, щоб студенти могли готувати дипломи та лабораторні

Міністерство освіти і науки України просить Кабінет міністрів внести зміни до постанови №211 та відкрити заклади освіти для здобувачів для проведення певних заходів.

Про це сказав заступник міністра освіти і науки Єгор Стадний під час онлайн-брифінгу, пише Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Ми в міністерстві ще з минулого тижня розробили наші пропозиції змін до 211 постанови. Зараз вони надіслані колегам по уряду, до головного санітарного лікаря, до Міністерства охорони здоров’я, де ми просимо враховуючи всі звернення закладів, які надходили, не лише нашої сфери управління, але і міністерства культури, щоби ми відкрили відвідування закладів освіти, в тому числі закладів вищої освіти та закладів фахової передвищої освіти, для проведення певних заходів", - сказав Стадний.

Він пояснив, що ідеться про дипломну підготовку, проведення лабораторних робіт, тренажерних занять, проведення атестації там, де вона неможлива у дистанційній формі, тощо.

"Ці наші пропозиції змін до 211 постанови зараз розглядають у Міністерстві охорони здоров’я. Найближчим часом ми поінформуємо про результати розгляду", - заявив урядовець.

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Водночас він наголосив, що викладачам вищих навчальних закладів ніхто не забороняв їх відвідувати.

"У 211 постанові мова про здобувачів освіти. Такою вона є від березня місяця, і самим працівникам відвідування закладів не забороняли на рівні уряду, якщо є такі заходи на рівні університету, то це варто вирішувати на рівні університету", - зазначив Стадний.

Нагадаємо, з 12 березня в Україні запровадили карантин у навчальних закладах та низку інших заходів з протидії поширенню коронавірусної інфекції COVID-19.

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Автор: 

виш (544) Кабмін (14061) карантин (18172) Міносвіти (1409) COVID-19 (19765) коронавірус (19922)


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Топ коментарі
+2
Ляшко скот#няка лешил препадов законных взяток...как они теперь будут себе в глаза в зеркале смотреть ?
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18.05.2020 21:50
+1
Эти материалы (провокаторские, скорее, вроде писанины Рыбника) им регулярно вываливает Цензор для подкормки и поддержания стада зверушек в форме.
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19.05.2020 14:39
+1
порохоботам хватит из птушки для надавливания на кнопку спан и копипаста с ********** методичек.
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19.05.2020 14:44
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Ляшко скот#няка лешил препадов законных взяток...как они теперь будут себе в глаза в зеркале смотреть ?
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18.05.2020 21:50 Відповісти
Учителя жалуются, что на онлайн-уроках часто появляются нетрезвые родители в трусах.
- А что, нельзя было детей в школах закрыть на месяц? Чё домой-то сразу!?..
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18.05.2020 22:21 Відповісти
возможно, в стране с такими родителями, лучше держать детишек в интернатах, как
англичане когда-то держали австралийских аборигенов. Жёстко, но действенно
- из людей каменного века таки сделали людей.
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19.05.2020 14:42 Відповісти
Нафига те вузы? Клоунам вузы не нужны.
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18.05.2020 23:55 Відповісти
порохоботам хватит из птушки для надавливания на кнопку спан и копипаста с ********** методичек.
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19.05.2020 14:44 Відповісти
Они что там идиоты в МОН? Или лоббируют взяточников в образовательных заведениях? Иного обьяснения я не нахожу этой просьбе!
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19.05.2020 00:54 Відповісти
Все кругом идиоты, один ты - Сенсей
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19.05.2020 07:16 Відповісти
Что без взятки уже не можешь прожить?
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19.05.2020 14:31 Відповісти
Истинное количество подписчиков видно, когда тема не касается политики. Тогда ботоферме эта тема не интересна и они ее не коментируют. А как только есть провокационный политический материал, они как коршуны кидаются поливать гразью власть!
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19.05.2020 14:34 Відповісти
Эти материалы (провокаторские, скорее, вроде писанины Рыбника) им регулярно вываливает Цензор для подкормки и поддержания стада зверушек в форме.
показати весь коментар
19.05.2020 14:39 Відповісти
 
 