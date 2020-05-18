Офіс генпрокурора долучить до кримінальних проваджень інформацію з інтерв'ю "прокурора" окупованого Криму й "ексміністра оборони" окупаційної адміністрації РФ у Донецькій області

Прокурори Департаменту щодо злочинів, здійснених в умовах збройного конфлікту, Офісу генерального прокурора дали оцінку інтерв'ю колишнього так званого "прокурора" Криму, нинішнього "депутата" Держдуми РФ П. і "ексміністра оборони" окупаційної адміністрації РФ в Донецькій області Г., що виходили в українських ЗМІ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Інформація, озвучена цими особами, має важливе значення для слідства і буде залучена до матеріалів кримінальних проваджень щодо збройної агресії РФ проти України, зазначили в прокуратурі.

В ОГПУ нагадують, що "прокурор" є підозрюваною у низці кримінальних проваджень, зокрема йдеться про "справу 26 лютого", де її обвинувачено в діях, спрямованих на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади, посягання на територіальну цілісність і недоторканність України, державну зраду, створення злочинної організації (ч.1 ст. 109, ч.3 ст.110, ч.1 ст.111, ч.1 ст.255 КК України).

Крім того, їй інкриміновано незаконне позбавлення волі або викрадення людини (ч. 3 ст. 146 КК України) та порушення законів або звичаїв війни (ч.1ст. 438 КК України).

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Громадянина РФ Г. підозрюють у скоєнні терористичних актів, умисних вбивств, організації масових заворушень, незаконного позбавлення волі та інших тяжких та особливо тяжких злочинів, зокрема, жорстоких вбивств Володимира Рибака, Юрія Поправки і Юрія Дяковського в м. Слов'янськ у квітні 2014 року (ст.ст. 258, 258-3, 115, 294, 341, 348, 349, 146 КК України).

Крім того, йому повідомлено про підозру у причетності до знищення 17.07.2014 пасажирського літака рейсу МН17 Малайзійських авіаліній, унаслідок чого загинуло 298 осіб. Матеріали кримінального провадження стосовно вказаної особи Генеральна прокуратура України направила до компетентних органів Нідерландів, де 9 березня цього року почалося слухання у цій справі.

В Офісі генпрокурора підкреслюють, що згаданих осіб оголошено в розшук і отримано дозвіл на їхнє затримання.

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