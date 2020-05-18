УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
4547 відвідувачів онлайн
Новини
5 659 33

Офіс генпрокурора долучить до кримінальних проваджень інформацію з інтерв'ю "прокурора" окупованого Криму й "ексміністра оборони" окупаційної адміністрації РФ у Донецькій області

Офіс генпрокурора долучить до кримінальних проваджень інформацію з інтерв'ю

Прокурори Департаменту щодо злочинів, здійснених в умовах збройного конфлікту, Офісу генерального прокурора дали оцінку інтерв'ю колишнього так званого "прокурора" Криму, нинішнього "депутата" Держдуми РФ П. і "ексміністра оборони" окупаційної адміністрації РФ в Донецькій області Г., що виходили в українських ЗМІ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Інформація, озвучена цими особами, має важливе значення для слідства і буде залучена до матеріалів кримінальних проваджень щодо збройної агресії РФ проти України, зазначили в прокуратурі.

В ОГПУ нагадують, що "прокурор" є підозрюваною у низці кримінальних проваджень, зокрема йдеться про "справу 26 лютого", де її обвинувачено в діях, спрямованих на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади, посягання на територіальну цілісність і недоторканність України, державну зраду, створення злочинної організації (ч.1 ст. 109, ч.3 ст.110, ч.1 ст.111, ч.1 ст.255 КК України).

Крім того, їй інкриміновано незаконне позбавлення волі або викрадення людини (ч. 3 ст. 146 КК України) та порушення законів або звичаїв війни (ч.1ст. 438 КК України).

Читайте також: Ми вивчимо ситуацію з інтерв'ю Гіркіна Гордону, - СБУ

Громадянина РФ Г. підозрюють у скоєнні терористичних актів, умисних вбивств, організації масових заворушень, незаконного позбавлення волі та інших тяжких та особливо тяжких злочинів, зокрема, жорстоких вбивств Володимира Рибака, Юрія Поправки і Юрія Дяковського в м. Слов'янськ у квітні 2014 року (ст.ст. 258, 258-3, 115, 294, 341, 348, 349, 146 КК України).

Крім того, йому повідомлено про підозру у причетності до знищення 17.07.2014 пасажирського літака рейсу МН17 Малайзійських авіаліній, унаслідок чого загинуло 298 осіб. Матеріали кримінального провадження стосовно вказаної особи Генеральна прокуратура України направила до компетентних органів Нідерландів, де 9 березня цього року почалося слухання у цій справі.

В Офісі генпрокурора підкреслюють, що згаданих осіб оголошено в розшук і отримано дозвіл на їхнє затримання.

Читайте також: Інтерв'ю Поклонської Гордону використають у кримінальному провадженні проти неї, - прокуратура АРК

Автор: 

Гордон (114) Поклонська (166) Гіркін (189) Офіс Генпрокурора (3236)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+7
Просто делать как Израиль. Чтобы знали-наказание неотвратимо. С максимально широкой оглаской, невзирая на озабоченность каких-то там западных партнёров.
показати весь коментар
18.05.2020 21:56
+7
и выс*ры сивошки приобщите... а то такая болтовня наглая ложь до добра не доведет
показати весь коментар
18.05.2020 21:58
+5
Промосковской прокурорше Венедиктоврй на заметку - Эрдоган мочит хутина
https://youtu.be/1IWuMLunj6o
показати весь коментар
18.05.2020 22:02
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Это какой-то позор...реально надо уезжать из Украины.
показати весь коментар
18.05.2020 21:56 Відповісти
Было бы это так просто...
показати весь коментар
18.05.2020 21:57 Відповісти
Операция прикрытия. Очень банально!
показати весь коментар
18.05.2020 22:05 Відповісти
Офіс Генпрокурора долучить до кримінальних проваджень інформацію з інтерв'ю "прокурора" окупованого Криму й "ексміністра оборони" окупаційної адміністрації РФ у Донецькій області - Цензор.НЕТ 7378 https://censor.net/user/349438 - кацап,ти за кордоном України,навіщо тобі тікати,рий собі яму ,телепень...
показати весь коментар
18.05.2020 23:29 Відповісти
дуй.
показати весь коментар
19.05.2020 03:10 Відповісти
Просто делать как Израиль. Чтобы знали-наказание неотвратимо. С максимально широкой оглаской, невзирая на озабоченность каких-то там западных партнёров.
показати весь коментар
18.05.2020 21:56 Відповісти
и выс*ры сивошки приобщите... а то такая болтовня наглая ложь до добра не доведет
показати весь коментар
18.05.2020 21:58 Відповісти
Там вже потрібно карну справу відкривати!!!
показати весь коментар
18.05.2020 22:11 Відповісти
Вот к чему приводит погоня за Лайками , количеством просмотров и борьба за Наживой .Грани стерлись и Обвал неотвратим.
показати весь коментар
18.05.2020 22:00 Відповісти
Боюсь там не только погоня за лайками и кол-вом просмотров....
показати весь коментар
18.05.2020 22:17 Відповісти
Все может Быть , может быть присуща и несбывшаяся мечта. Не зря же Гордон был заснят в Форме НКВД и допрос только в современном Формате. а может по Заданию.Ничего нет Тайного , что бы не превратится в Явное.
показати весь коментар
18.05.2020 22:32 Відповісти
давайте, зробіть з гебнявої тварюки Гордона добувача цінної інформації
зедрисня продовжує пробивати дно за дном!
показати весь коментар
18.05.2020 22:00 Відповісти
Да, пускай Сивохо и половина Верховной рады посмотрит , а то гражданская война .
показати весь коментар
18.05.2020 22:02 Відповісти
Промосковской прокурорше Венедиктоврй на заметку - Эрдоган мочит хутина
https://youtu.be/1IWuMLunj6o
показати весь коментар
18.05.2020 22:02 Відповісти
Буде потім цей "Офис Генпрокурора"
на одній лавці підсудних сидіти разом із гіркіним. І це в кращому випадку. В гіршому яма.
показати весь коментар
18.05.2020 22:08 Відповісти
На якій підставі?
показати весь коментар
18.05.2020 22:13 Відповісти
Гіркін за тероризм та ведення агресивної війни.
А офіс за недотримання вірності державі.
показати весь коментар
18.05.2020 23:33 Відповісти
Бывшего начапьника Крыма Могилева пасодють.Ждите карман шире
показати весь коментар
18.05.2020 22:29 Відповісти
Не надо питать себя иллюзиями, никакой суд в Гааге или еще где не посадит ни поклонскую, ни гиркина, или еще кого то. Никогда россия их не отдаст под какие либо суды. А при этой власти посадить патриотов -запросто.
показати весь коментар
18.05.2020 22:30 Відповісти
РАБсию Бог всегда наказывает,хоть в 1917 году,хоть в 1991-м... Карма такая у быдла Мавзолейного...
показати весь коментар
18.05.2020 22:32 Відповісти
Это дешёвая отмазка для агента Ху*ла Го*дона. Он типа у этих упырей берёт интервью, чтобы их к делу приобщить. А на самом деле популяризирует этих уродов среди ватников.
показати весь коментар
18.05.2020 22:38 Відповісти
Наступит год,для РАБссии черный год
Когда быдлячая кремлевская Корона упадет
И Тальков им песню пропоет
Покажите мне такое дерьмо
Где блаженствуют Крысы
Где назад означает вперед,и наоборот
показати весь коментар
18.05.2020 22:39 Відповісти
Мерзость в том, что все 3 часа интервью чистая пропаганда русского мира, никакой полезной и сенсационной информации там не было, это чмo улыбалось и подакивало фашисту гиркину.
показати весь коментар
18.05.2020 22:40 Відповісти
чё все так разошлись?...гордон, по просьбе ГПУ взял показания у гиркина, под предлогом интервью..ход конём, так казать))
показати весь коментар
18.05.2020 22:56 Відповісти
Лермонтов и Пушкин давно все рассказали про РАБссию все, на 500 лет вперед,надо внимательно читать,не более того....
показати весь коментар
18.05.2020 22:56 Відповісти
Офіс Генпрокурора долучить до кримінальних проваджень інформацію з інтерв'ю "прокурора" окупованого Криму й "ексміністра оборони" окупаційної адміністрації РФ у Донецькій області - Цензор.НЕТ 2060
показати весь коментар
19.05.2020 00:11 Відповісти
Коли гордона для показів викличуть???
показати весь коментар
19.05.2020 00:23 Відповісти
гиркину, няш-мяш и дуремару давно пора на нары.
показати весь коментар
19.05.2020 01:19 Відповісти
Як завжди в зелених, чорне це біле.
показати весь коментар
19.05.2020 02:10 Відповісти
А как же статья..за нарушение информбезопасности?Офіс генпрокурора долучить до кримінальних проваджень інформацію з інтерв'ю "прокурора" окупованого Криму й "ексміністра оборони" окупаційної адміністрації РФ у Донецькій області - Цензор.НЕТ 6554
показати весь коментар
19.05.2020 07:15 Відповісти
А Любовь Ивановна пригрозила пальчиком А Вадим Андреевич двойкой пригрозил... Одні контори в якіх сидять зеленодупі.
показати весь коментар
19.05.2020 07:40 Відповісти
 
 