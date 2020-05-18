Перший літак Czech Airlines до Києва вирушить 3 червня, до Одеси - на день пізніше

Чеська авіакомпанія Czech Airlines має намір відновити рейси в Україну з червня.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Прага.

Зазначається, що 18 травня Czech Airlines відновили регулярні рейси в Париж, Франкфурт-на-Майні й Амстердам. Повітряне сполучення з іншими європейськими містами, такими як Стокгольм і Бухарест, відкриється найближчими днями.

В Україні лайнери чеського перевізника почнуть літати з червня. Перший літак до Києва вирушить 3 червня, до Одеси - на день пізніше.

У празький аеропорт Вацлава Гавела від початку травня регулярно літають повітряні судна компаній Eurowings і KLM, у Мінськ і Софію літають Belavia і Bulgaria Air.

Нагадаємо, 18 травня в Чехії закінчився 66-денний термін, на який через пандемію коронавірусу запроваджувався надзвичайний стан. Однак деякі заходи по боротьбі з COVID-19 залишаться діючими.

Раніше авіакомпанія Czech Airlines повідомляла про намір відновити щоденні рейси з Праги до Києва з 25 травня. Однак у Мінінфраструктури спростували таку можливість.

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