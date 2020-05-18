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Новини Коронавірус і карантин
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Перший літак Czech Airlines до Києва вирушить 3 червня, до Одеси - на день пізніше

Перший літак Czech Airlines до Києва вирушить 3 червня, до Одеси - на день пізніше

Чеська авіакомпанія Czech Airlines має намір відновити рейси в Україну з червня.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Прага.

Зазначається, що 18 травня Czech Airlines відновили регулярні рейси в Париж, Франкфурт-на-Майні й Амстердам. Повітряне сполучення з іншими європейськими містами, такими як Стокгольм і Бухарест, відкриється найближчими днями.

В Україні лайнери чеського перевізника почнуть літати з червня. Перший літак до Києва вирушить 3 червня, до Одеси - на день пізніше.

У празький аеропорт Вацлава Гавела від початку травня регулярно літають повітряні судна компаній Eurowings і KLM, у Мінськ і Софію літають Belavia і Bulgaria Air.

Нагадаємо, 18 травня в Чехії закінчився 66-денний термін, на який через пандемію коронавірусу запроваджувався надзвичайний стан. Однак деякі заходи по боротьбі з COVID-19 залишаться діючими.

Раніше авіакомпанія Czech Airlines повідомляла про намір відновити щоденні рейси з Праги до Києва з 25 травня. Однак у Мінінфраструктури спростували таку можливість.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": МАУ до 1 липня закрила продаж квитків на всі міжнародні рейси

Автор: 

карантин (18172) Київ (19405) Одеса (5432) Чехія (1606) авіасполучення (3064) COVID-19 (19765) коронавірус (19922)


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В статті мова про Україну, а не про рососію
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18.05.2020 22:48 Відповісти
вас в Європу не пустять.
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18.05.2020 22:50 Відповісти
Та з Чехії цими авіарейсами зможе вибратися хто захоче, а ось до Чехії з України можна буде потрапити або через двотижневий карантин, або з не старішою за чотири дні легітимною довідкою про негативні результати тестування на коронавірус.
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18.05.2020 23:05 Відповісти
как же так шмыгали говорят мы не виноваты мы откроем когда европа откроется мол все там закрыто а тут с 18 мая Czech Airlines возобновили регулярные рейсы в Париж, Франкфурт-на-Майне и Амстердам. или если МАУ Бени захотело сидеть до 1 июля и другим не давать летать когда все летают только Украина одна нет Перший літак Czech Airlines до Києва вирушить 3 червня, до Одеси - на день пізніше - Цензор.НЕТ 1979
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18.05.2020 23:11 Відповісти
 
 