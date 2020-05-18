У дев'яти митницях змінили керівників, нові конкурси обіцяють провести після скасування карантину

Оскільки на засіданні колегії Державної митної служби, яка відбулася за участі міністра фінансів було прийнято рішення про зміну керівників 9 митниць, сьогодні їхнє місце зайняли нові люди. Працювати вони будуть в статусі виконуючих обов'язки.

Про це в коментарі Цензор.НЕТ розповів тимчасово виконуючий обов'язки глави Держмитслужби Ігор Муратов.

За його словами, йдеться про Одеську, Буковинську, Закарпатську, Поліську, Подільську, Слобожанську, Північну, Азовську, Енергетичну митниці. "По суті, ми звільняємо тільки начальника Одеської митниці, який був призначений на постійній основі, інші керівники були тимчасовими. Вони не впоралися з поставленими завданнями, зокрема, зі збором митних платежів у бюджет. Зараз вони перейшли на інші посади", - пояснив Муратов.

Він також додав, що начальник Одеської митниці пройшов конкурсний відбір, але у нього ще не закінчився випробувальний термін. "Йому оголосили попередження про подальше звільнення, і він має залишити посаду, згідно з законом, через 7 днів", - сказав Муратов.

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Дати проведення нових конкурсів у Держмитслужбі поки не називають. Все залежатиме від рішення уряду щодо етапів виходу з карантину. "На час карантину конкурси на посади держслужбовців проводяться за спрощеною процедурою, з людьми укладають контракт. Але як тільки карантин закінчиться, обов'язково мають бути проведені нові конкурси", - підкреслив Муратов.

Крім того, за словами Муратова, керівники митниць будуть періодично проходити тестування в онлайн-режимі. Тести розробляються Хмельницьким центром підвищення кваліфікації Держмитслужби.

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