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Новини
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У дев'яти митницях змінили керівників, нові конкурси обіцяють провести після скасування карантину

У дев'яти митницях змінили керівників, нові конкурси обіцяють провести після скасування карантину

Оскільки на засіданні колегії Державної митної служби, яка відбулася за участі міністра фінансів було прийнято рішення про зміну керівників 9 митниць, сьогодні їхнє місце зайняли нові люди. Працювати вони будуть в статусі виконуючих обов'язки.

Про це в коментарі Цензор.НЕТ розповів тимчасово виконуючий обов'язки глави Держмитслужби Ігор Муратов.

За його словами, йдеться про Одеську, Буковинську, Закарпатську, Поліську, Подільську, Слобожанську, Північну, Азовську, Енергетичну митниці. "По суті, ми звільняємо тільки начальника Одеської митниці, який був призначений на постійній основі, інші керівники були тимчасовими. Вони не впоралися з поставленими завданнями, зокрема, зі збором митних платежів у бюджет. Зараз вони перейшли на інші посади", - пояснив Муратов.

Він також додав, що начальник Одеської митниці пройшов конкурсний відбір, але у нього ще не закінчився випробувальний термін. "Йому оголосили попередження про подальше звільнення, і він має залишити посаду, згідно з законом, через 7 днів", - сказав Муратов.

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Дати проведення нових конкурсів у Держмитслужбі поки не називають. Все залежатиме від рішення уряду щодо етапів виходу з карантину. "На час карантину конкурси на посади держслужбовців проводяться за спрощеною процедурою, з людьми укладають контракт. Але як тільки карантин закінчиться, обов'язково мають бути проведені нові конкурси", - підкреслив Муратов.

Крім того, за словами Муратова, керівники митниць будуть періодично проходити тестування в онлайн-режимі. Тести розробляються Хмельницьким центром підвищення кваліфікації Держмитслужби.

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Автор: 

митниця (1871) Державна митна служба (636) Муратов Ігор (5)


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Топ коментарі
+3
Це який саме раз Шмаркля поборов корупцію на митниці?
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18.05.2020 22:42
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Це який саме раз Шмаркля поборов корупцію на митниці?
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18.05.2020 22:42 Відповісти
Как в анекдоте : Поручик, вы носки то хоть меняете? Конечно! С ноги на ногу!" Вот такие и у нас кругом "ротации"... Посему, ВОНИЩЩА от "новых лиц" все та же!
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19.05.2020 16:23 Відповісти
Поверніть хіпстера Нефьодова, він такий гламурний шалун.
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18.05.2020 22:45 Відповісти
Ахахахаха - хіпстера.
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18.05.2020 22:57 Відповісти
Дэн будет проводить?!
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18.05.2020 22:48 Відповісти
В девяти таможнях сменили руководителей, новые конкурсы обещают провести после отмены карантина - Цензор.НЕТ 9169
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18.05.2020 22:54 Відповісти
Очередная ложь
Какие НОВЫЕ конкурсы, если все уволенные были наняты не по конкурсу, а на контракт!!
Именно по этой причине от них так легко и избавились
За-дол-ба-ли враньем
Приходит хто-зна кто; рубит, что сможет;уходит...
Кстати, в Одессе при т.н. "задержании" уложили силой мордой в пол левого чувака.При этом разбили лицо и руку сломали ................................
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18.05.2020 22:57 Відповісти
А вы как хотели? Наезд братков на подконтрольную торговую точку. По сути то же самое. И срать они хотели на чьи-то возмущения, СБУ упивается силой и безнаказанностью. Для братвы очень важно ощущение куража - они его поддерживают как могут. Пока у урки есть блатной кураж - весь мир у его ног.
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18.05.2020 23:07 Відповісти
Упивалось властью ( в Одессе) ГБР - это для ясности
А в плане, как Я ( не мания величия , просто акцент) - то я не понимаю, почему вернулись времена яныка. Выбивание дверей в здании госслужбы, сломаные "вертушки",травмы у случайных людей(((
Оч-ч-чень хочу увидеть записи камер наблюдения. Они там есть . Гудит практически вся Одесса
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18.05.2020 23:17 Відповісти
Ваше, конечно, дело, но игра в напёрстки с новомодными аббревиатурами - это понты для лохов. Таможню держит СБУ. Дань снимало всегда, а с 10-11 года (действительно при Яныке) именно держит - за бейцы, и стальной хваткой. Когда "К" зашло в порт непосредственно, как говорится "ин Карне". И с тех пор никуда не девалось. И не денется. Янык - это просто условное обозначение временной шкалы. Всё государство построено по мафиозному принципу, и всё живое из него давно уже вытравлено.
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18.05.2020 23:53 Відповісти
В девяти таможнях сменили руководителей, новые конкурсы обещают провести после отмены карантина - Цензор.НЕТ 170
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18.05.2020 23:00 Відповісти
😀В чий бюджет."Они не справились с поставленными задачами, в частности, по сбору таможенных платежей в бюджет. Сейчас они перешли на другие должности", - объяснил Муратов. Источник: https://censor.net.ua/n3196343
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18.05.2020 23:12 Відповісти
статус ИО, хороший статус рубить монеты на карман
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18.05.2020 23:43 Відповісти
" А вы друзья как ни садитесь,
Все в музыканты не годитесь!"
- дедушка Крылов.
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19.05.2020 02:17 Відповісти
Більше пекла.
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19.05.2020 07:37 Відповісти
 
 