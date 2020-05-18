Кабмін з 22 травня дозволить роботу громадського транспорту, а з 25 травня роботу дитсадків і метрополітену, - Шмигаль

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль зазначає, що уряд дозволить роботу громадського транспорту з 22 травня, а роботу дитсадків і метрополітену з 25 травня.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це прем'єр заявив в ефірі телеканалу ICTV.

"Дію карантину буде продовжено, але ми переходимо, як і обіцяли до адаптивного карантину. Вже з 22 числа буде запроваджено низку пом'якшень щодо карантину. Ми дозволимо рух міського і приміського наземного транспорту, ми дозволимо проведення спортивних змагань, ми також відкриємо готелі, крім хостелів, дозволимо роботу готелів без роботи ресторанів і басейнів. Також буде пом'якшена можливість проведення служб у храмах", - сказав Шмигаль.

Прем'єр пояснив, що служби в храмах для парафіян можна буде проводити за умови не більше 1 особи на 10 кв. м релігійних споруд.

"З 25 числа уряд дозволить роботу дитячих садків і роботу метрополітену у тих містах, де дозволятиме епідеміологічна ситуація. Тут будемо працювати спільно з місцевою владою", - додав Шмигаль.

За його словами, ці рішення буде ухвалено на засіданні уряду 20 травня.

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