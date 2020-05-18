Кабмін з 22 травня дозволить роботу громадського транспорту, а з 25 травня роботу дитсадків і метрополітену, - Шмигаль
Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль зазначає, що уряд дозволить роботу громадського транспорту з 22 травня, а роботу дитсадків і метрополітену з 25 травня.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це прем'єр заявив в ефірі телеканалу ICTV.
"Дію карантину буде продовжено, але ми переходимо, як і обіцяли до адаптивного карантину. Вже з 22 числа буде запроваджено низку пом'якшень щодо карантину. Ми дозволимо рух міського і приміського наземного транспорту, ми дозволимо проведення спортивних змагань, ми також відкриємо готелі, крім хостелів, дозволимо роботу готелів без роботи ресторанів і басейнів. Також буде пом'якшена можливість проведення служб у храмах", - сказав Шмигаль.
Прем'єр пояснив, що служби в храмах для парафіян можна буде проводити за умови не більше 1 особи на 10 кв. м релігійних споруд.
"З 25 числа уряд дозволить роботу дитячих садків і роботу метрополітену у тих містах, де дозволятиме епідеміологічна ситуація. Тут будемо працювати спільно з місцевою владою", - додав Шмигаль.
За його словами, ці рішення буде ухвалено на засіданні уряду 20 травня.
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- А нужен этот вообще был карантин?
Мне кажется статистика больных коронавирусом была бы одинакова, что при карантине, что без него.
Тоже пробовал лечить корону водкой, бабами и баней?
Придурки
Как и в другом общ. транспорте.
Помните что было перед карантином? толпы атаковали автобусы!
У многих нет причинно-следственных связей.
Тут многие комменты либо москалей, либо дебилов.
Хотя это одно и тоже.
Мнения / Общество 18-май, 21:519 1 231 0
Администрация экс-президента Украины Петра Порошенко лучше сотрудничала с представителями местного самоуправления, чем нынешняя власть. Об этом заявил мэр Днепра Борис Филатов, передает «Радио Свобода».
По словам городского головы, команда Порошенко вела конструктивный диалог с представителями местного управления в отличие от администрации президента Владимира Зеленского.
«Так вот, я всегда повторяю, что при «плохом Пете» я открыл пять новых троллейбусных маршрутов… Пять! Это был колоссальный объем. А «при хорошем Вове» - ни одного. Потому что у нас есть проблемы с финансированием. Нас постоянно пытается «подстричь» центральная власть. Хотя при Петре Алексеевиче каждый раз также при принятии городского бюджета мы ездили и к нему, и в Кабмин, и в Верховную Раду, ссорились», - заявил мэр.
Поздно вс*ался, Филатов.
Терпи теперь вову.
https://www.facebook.com/nik.nikolaus.10/posts/3112340348826684?__cft__[0]=AZWgYgZ96bqdiYl5Crou_sG-NPrWDJdJMl82lPgRMPUxcDRGTwZ4RPLbaTqT9YnNMkp2jf3M-**********************************************************&__tn__=%2CO%2CP-R 3 ч. ·
https://dumskaya.net/news/na-vecherinke-v-skandalnom-nochnom-klube-odessy-116101/
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