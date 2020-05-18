Малюська заявив про прослуховування в Мін'юсті: "Прихований аудіо- і відеозапис у кабінетах, приймальнях і навіть коридорах"

Міністр юстиції Денис Малюська заявив, що співробітників його міністерства слухають і записують, а у відомстві неодноразово знаходили спеціальну апаратуру.

Про це він повідомив на своїй сторінці в Фейсбуці після того, як стало відомо, що в кабінет заступниці міністра Ольги Оніщук проникли невідомі, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Увесь час роботи нашої команди у Мін‘юсті нас писали і пишуть. Ціла купа знайомих, які попереджали про спостереження за усіма топ-менеджерами міністерства. Ми не звертали на це особливої уваги. Фотографій знайдених прихованих пристроїв запису не публікували, бо розраховували, що це публічна політика, ми маємо бути прозорими, і що місяць-другий попишуть, зрозуміють, що шукати щось сенсу немає, і дадуть спокій.

Але наші візитери знахабніли і розміщення/зняття апаратури стало зовсім відвертим та нахабним. Почали просто вирізати двері болгаркою на вихідних. Сліди навіть не намагаються приховати, а кабінети перетворилися на прохідний двір", - написав Малюська.

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Чиновник також додав, що на розгляді Мін'юсту справи на мільярди. "Попереджений правопорушник чи рейдер у рази небезпечніший, ніж той, який не знає про наші плани чи рішення. Не здивуюся, якщо завтра записи розмов з‘являться на Петрівці або на якомусь зливному бачку", - зазначив міністр.

Як повідомляв Цензор.НЕТ, сьогодні заступник міністра юстиції Ольга Оніщук звернулася із заявою в поліцію, виявивши, що замки на дверях її кабінету спиляно й у неї побували невідомі.

У Нацполіціі поки не коментують результати огляду кабінету заступника міністра після візиту непроханих гостей. Але розповіли Цензор.НЕТ, що відомості про те, що трапилося внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 162 КК України (Порушення недоторканності житла).

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