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Малюська заявив про прослуховування в Мін'юсті: "Прихований аудіо- і відеозапис у кабінетах, приймальнях і навіть коридорах"

Малюська заявив про прослуховування в Мін'юсті:

Міністр юстиції Денис Малюська заявив, що співробітників його міністерства слухають і записують, а у відомстві неодноразово знаходили спеціальну апаратуру.

Про це він повідомив на своїй сторінці в Фейсбуці після того, як стало відомо, що в кабінет заступниці міністра Ольги Оніщук проникли невідомі, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Увесь час роботи нашої команди у Мін‘юсті нас писали і пишуть. Ціла купа знайомих, які попереджали про спостереження за усіма топ-менеджерами міністерства. Ми не звертали на це особливої уваги. Фотографій знайдених прихованих пристроїв запису не публікували, бо розраховували, що це публічна політика, ми маємо бути прозорими, і що місяць-другий попишуть, зрозуміють, що шукати щось сенсу немає, і дадуть спокій.

Але наші візитери знахабніли і розміщення/зняття апаратури стало зовсім відвертим та нахабним. Почали просто вирізати двері болгаркою на вихідних. Сліди навіть не намагаються приховати, а кабінети перетворилися на прохідний двір", - написав Малюська.

Читайте на "Цензор.НЕТ": До кабінету заступниці міністра юстиції Оніщук пробралися невідомі, поліція шукає вибухівку. ФОТО

Чиновник також додав, що на розгляді Мін'юсту справи на мільярди. "Попереджений правопорушник чи рейдер у рази небезпечніший, ніж той, який не знає про наші плани чи рішення. Не здивуюся, якщо завтра записи розмов з‘являться на Петрівці або на якомусь зливному бачку", - зазначив міністр.

Як повідомляв Цензор.НЕТ, сьогодні заступник міністра юстиції Ольга Оніщук звернулася із заявою в поліцію, виявивши, що замки на дверях її кабінету спиляно й у неї побували невідомі.

У Нацполіціі поки не коментують результати огляду кабінету заступника міністра після візиту непроханих гостей. Але розповіли Цензор.НЕТ, що відомості про те, що трапилося внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 162 КК України (Порушення недоторканності житла).

Дивіться також: Малюська спробував їжу з Лук'янівського СІЗО: Каша з м'ясом чудові, борщ - не дуже. ФОТО

Автор: 

Мін'юст (1586) прослуховування (206) Малюська Денис (402) Оніщук Ольга (8)


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Топ коментарі
+10
Це 95 квартал.
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18.05.2020 23:18
+8
Малюська, не бзді! То я просто за своїм коханцем стежила... І випадково на тебе напхалася.))) Будь осторожен! Порохоботи не сплять! А куди по психіатрічну допомогу звертатися, само вже в гуглі пошукай. Я вашому зєльному народу нє слуга!)))
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18.05.2020 23:26
+5
Два дєбіла-ето сіла !
Малюська заявив про прослуховування в Мін'юсті: "Прихований аудіо- і відеозапис у кабінетах, приймальнях і навіть коридорах" - Цензор.НЕТ 3356
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18.05.2020 23:31
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Приват... бывшие владельцы... Гончарук...
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18.05.2020 23:06 Відповісти
Это тот Малюська, который любит маньяков и убийц и переживает за них, что они сидят пожизненно? Паскудная рожа, наглая, ему не министром работать, а за маньяками камеры убирать.Сатана в квадрате.
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18.05.2020 23:28 Відповісти
Фсб рулит ? А куда смотрит СБУ?
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18.05.2020 23:08 Відповісти
Интресный материал - СБУ ЛЕГЛО ПОД МЕДВЕДЧУКА
https://youtu.be/iMV3JkbjB88

ЗНАЧИТ КУМ СДАЁТ ИНФУ ХУТИНУ
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18.05.2020 23:10 Відповісти
Это правительственные учреждения или детский сад?
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18.05.2020 23:09 Відповісти
Це 95 квартал.
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18.05.2020 23:18 Відповісти
Два дєбіла-ето сіла !
Малюська заявив про прослуховування в Мін'юсті: "Прихований аудіо- і відеозапис у кабінетах, приймальнях і навіть коридорах" - Цензор.НЕТ 3356
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18.05.2020 23:31 Відповісти
"Начали просто вырезать дверь болгаркой на выходных. Следы даже не пытаются скрыть, а кабинеты превратились в проходной двор"

Неужели минюст никак не охраняется? ГСО чем вообще у нас заняты по жизни?
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18.05.2020 23:12 Відповісти
Ну ви ж читали ,що в Укравтодорі відбувалось ? Три вірменина ! Три ! Без зброї !

"...Амирханян терроризировал, скажем так, людей на входе в здание. Затем он заблокировал выезд-въезд на территорию. Наши сотрудники вызвали полицию, эвакуатор, он убрал машину. Амирханян пытался прорваться через турникет - не вышло. Тогда он сумел пройти в здание с черного хода. Он бегал по кабинетам, дергал ручки, кричал: "Где Кубраков? У вас тут картельный сговор!" Когда я вернулся к пяти часам вечера, его уже не было. Амирханян сорвал в главном офисе половину рабочего дня.
- Почему Амирханян может проникнуть в ваш офис безнаказанно? Почему полиция не задержала?
- Мы нажимали кнопку охраны, приезжала ГСО, Амирханяна выводили. Так повторялось несколько раз.
- Получается, что любой гражданин имеет право врываться без разрешения в государственное учреждение и срывать работу?
- Получается, так. Ведь, в нашем случае, у нас нет специальной вооруженной охраны. Но мы теперь усилили безопасность: поставили больше камер, а на черный ход установили стальную дверь."https://censor.net/r3196332
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18.05.2020 23:39 Відповісти
Интересно, а кто выйграл тендер
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19.05.2020 05:57 Відповісти
То не важливо.Раніше Араїк був помічений в роботі на "Ростдорстрой"(Труханов) і ПБС(приватівець Шевченко)
Рік тому СБУ його затримувало за низкою звинувачень.Відкупився. https://zaxid.net/************************************************************************************ СБУ затримала відомого одеського бізнесмена Араіка Амірханяна Підозрюваний мав кримінальне минуле та переказав гроші на рахунки так званих «митних» органів РФ в Криму
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19.05.2020 07:36 Відповісти
Так как в Украине внешнее управление ,значит ищите следы в американском ЦРУ .У России доступ уже ограниченный , у Зимбабве и Никарагуа нет технологий и денег подкупить спецслужбы .Остаётся только американская разведка ,которая контролирует в Украине всех чиновников .
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18.05.2020 23:13 Відповісти
Да,да, узнаю. Это их почерк.

Начали просто вырезать дверь болгаркой на выходных. Источник: https://censor.net/n3196346
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18.05.2020 23:21 Відповісти
Так обнаглели что целые этажи в здании СБУ занимают.
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18.05.2020 23:40 Відповісти
GOD BLESS AMERICA!
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19.05.2020 00:03 Відповісти
https://news.peredmistia.com.ua/2020/05/15/terminove-zvernennya-do-zelenskogo-pidirvalo-merezhy-za-nadani-zbytky-derzhavi-negajno-yih/?fbclid=IwAR2Pqw7Cjtpqgc7K58-QUVlQedprq76TKbAza89E4c5pSxC5HmJPo5cURAs ТEРМIНOВE ЗВЕРНЕННЯ ДО ЗЕЛЕНСЬКОГО ПIДIРВAЛO МEРEЖY! ЗА НАДАНІ ЗБИТКИ ДЕРЖАВІ НЕГАЙНО ЇХ…
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18.05.2020 23:13 Відповісти
Алло,это дурдом?
Да,какая у вас прблемма?
У нас в стенах сидит КоронвиRUS, пришлите пжлста сантехника или Швондера с Шариковым...,в нашей дискотеке не хватает Диджеев и баранов...
Ждите,высылаем,такого дерьма у нас в исбытке...,1 час 1 доллар
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18.05.2020 23:13 Відповісти
Правильно всех нужно слушать и все записыаать доверять никому нельзя
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18.05.2020 23:16 Відповісти
Трамп звонит Меркельше....
Алло,фрау ШТАЗИ прекратите работать на кремль,уже тошнит от вашего ГЕСТАПО
Мистер Трамп,не забываете,мой отец был Гитлером а не Путлером...
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18.05.2020 23:21 Відповісти
Малюська, не бзді! То я просто за своїм коханцем стежила... І випадково на тебе напхалася.))) Будь осторожен! Порохоботи не сплять! А куди по психіатрічну допомогу звертатися, само вже в гуглі пошукай. Я вашому зєльному народу нє слуга!)))
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18.05.2020 23:26 Відповісти
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18.05.2020 23:27 Відповісти
Шо, и на лубянке уже порохоботы?
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18.05.2020 23:39 Відповісти
Порохоботи - ані вєздєєєє!!!))) Ну, а на луб'янці в першу чергу! Ви шо, нє зналі?!)
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18.05.2020 23:54 Відповісти
Вот шо с людями липецкий шоколад делает. Особенно с женщинами.
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19.05.2020 00:02 Відповісти
Ну так, обожнюю 'Рошен'!) Він робить мене найприваблівишею в цілому Світі! У порівнянні зі мною, бубочка вже не тягне на найкрутішого діяча всєлєнной. (дєрмак). (Нє рєклама Рошена!).
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19.05.2020 00:13 Відповісти
чєсним чіновнікам нєчєго скривать
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18.05.2020 23:31 Відповісти
В Нацполиции пока не комментируют результаты осмотра кабинета замминистра после визита непрошенных гостей. Но рассказали https://censor.net/, что сведения о случившемся внесены в Единый реестр досудебных расследований по статье 162 УК Украины (Нарушение неприкосновенности жилища).Источник: https://censor.net/n3196346 ====

=== Обалдеть, а можно ещё смешней статью найти? ..)))
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18.05.2020 23:36 Відповісти
Жиліще малюські ващє ДЕ?! Тікі не кажіть, що в карагандє!
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19.05.2020 00:00 Відповісти
Так сказали же, шо у ненавистном ЦРУ
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19.05.2020 00:04 Відповісти
У якім ЦРУ?! Хто туди цього манюську зелену пустить?! Просто хочу взнати, де ж знаходицця те жиліще малюськи, яке порушили Порохоботи, включно зі мною?!)))
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19.05.2020 00:24 Відповісти
Лучше бегите явку с повинной оформлять быстрее. Вас обменяют.
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19.05.2020 00:44 Відповісти
Ти мені ще, тварюко, позагрожуй!) Скоріш я вас сєпарів на сміття з наших дворових баків поміняю! Всосало, скрєпо баксівно?! Привіт танькє лайф переказуй!) А ващє, я вас лЮблю! Та жалію, ідійоти квартальні!)
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19.05.2020 00:57 Відповісти
Эк тебя нипадеццки корежит на ночь глядя
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19.05.2020 01:04 Відповісти
А ты чего не спишь, квартальный ты наш?!)))
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19.05.2020 01:15 Відповісти
Привыкайте к камерам и прослушке , а еще должны быть стеклянные стены и наружное наблюдение - ведь платят вам народные деньги , даже переплачивают , что неправильно , так вы еще и подворовываете ...
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18.05.2020 23:36 Відповісти
Ишь как мокшане засуетились, да, Малюська это вам не Леночка Лукаш
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18.05.2020 23:49 Відповісти
Да, манюська, все, что ты сейчас говоришь и делаешь, может быть и обязательно будет использовано против тебя, как только ЗЕ будет уничтожен.
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18.05.2020 23:55 Відповісти
За ним следяяяят!!!
Малюська заявив про прослуховування в Мін'юсті: "Прихований аудіо- і відеозапис у кабінетах, приймальнях і навіть коридорах" - Цензор.НЕТ 5096
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18.05.2020 23:58 Відповісти
А вот набрал бы на работу пожизненно осужденных, которые самые интеллигентные... И никто бы не прослушивал
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19.05.2020 00:13 Відповісти
162 ? Нарушение неприкосновенности ЖИЛИЩА ???
А потом говорят, что суд продажный, когда отпустит злоумышленника (если поймают).
Ну что это за идиотская квалификация ???
А ведь суд потом менять неправильную статью не имеет права и должен будет оправдать.
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19.05.2020 00:16 Відповісти
Суд пойдьот обсуждать свой бред в неприкосновенное жилище манюськи, где их будут прослушивать подлые Порохоботы!)
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19.05.2020 00:32 Відповісти
Ой, та все набагато простіше... Баба, з перепою, загубила ключі від кабінету. А тут виявилося, що гроші, які негайно потрібні, у сейфі лежать. Ну, привела хлопців з "болгаркою", вони попрацювали. А в понеділок виявилося, що "шефу" хтось з охорони "стуконув". Щоб виправдаться, придумала "таємне проникнення". Інший варіант - баба з "шефом" "не зійшлись думками", і вона пригрозила компроматом. Його у неї в кабінеті і шукали... Далі те саме, лише у виконанні "шефа"... (Знаю подібний випадок - знайомий розповідав. Телефонують йому "опера" знайомі, з міліції. "У вас такий-то, є?". "Є... А що таке?". "Та ми тут бандюка прихопили, а у нього посвідчення вашого співробітника...". Викликає "гвоздя програми": "Де посвідчення службове?"... "Тиць-миць...". Потім: "На мене бандити напали, у електричці... Хотів доповісти, та боявся, думав сам повернуть...". А насправді (опера сказали) посвідчення, разом з грошима, витягли, коли він коло бару п"янючий спав, на лавочці... А потім у карти програли, бандюку...).
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19.05.2020 03:04 Відповісти
потужные папередники резвятся.
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19.05.2020 03:08 Відповісти
ну, теперь интервью с гондоном и все
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19.05.2020 07:41 Відповісти
Элементарно Ватсон. Введите в министерстве режим СИЗО. Здание обнести забором с колючей проволокой. Во дворе - собаки Баскервилей.
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19.05.2020 07:46 Відповісти
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К вопросу "Кто прослушивал премьера Гончарука?" на который какой то Зеленский обещал ответить через два недели, добавляется вопрос "Кто пилит двери в Минюсте ?"

Министр юстиции Малюсько заявляет о прослушке и слежке в здании министерства юстиции и несанкционированном проникновении в кабинет заместителя министра юстиции.

В охраняемом государственной охраной здании, "неизвестные" выпиливают болгаркой двери в кабинет заместителя министра юстиции - это реалии анекдотической власти существующей в Украине.
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19.05.2020 09:35 Відповісти
На дегенерата схожий...
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19.05.2020 10:30 Відповісти
Та у зэльцмана все такие. Там был особый кастинг. Побеждали либо физические , либо умственные уроды. .Квартальные оказались вне конкуренции! В обеих номинациях! .
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24.05.2020 17:04 Відповісти
 
 