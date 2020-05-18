Малюська заявив про прослуховування в Мін'юсті: "Прихований аудіо- і відеозапис у кабінетах, приймальнях і навіть коридорах"
Міністр юстиції Денис Малюська заявив, що співробітників його міністерства слухають і записують, а у відомстві неодноразово знаходили спеціальну апаратуру.
Про це він повідомив на своїй сторінці в Фейсбуці після того, як стало відомо, що в кабінет заступниці міністра Ольги Оніщук проникли невідомі, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Увесь час роботи нашої команди у Мін‘юсті нас писали і пишуть. Ціла купа знайомих, які попереджали про спостереження за усіма топ-менеджерами міністерства. Ми не звертали на це особливої уваги. Фотографій знайдених прихованих пристроїв запису не публікували, бо розраховували, що це публічна політика, ми маємо бути прозорими, і що місяць-другий попишуть, зрозуміють, що шукати щось сенсу немає, і дадуть спокій.
Але наші візитери знахабніли і розміщення/зняття апаратури стало зовсім відвертим та нахабним. Почали просто вирізати двері болгаркою на вихідних. Сліди навіть не намагаються приховати, а кабінети перетворилися на прохідний двір", - написав Малюська.
Чиновник також додав, що на розгляді Мін'юсту справи на мільярди. "Попереджений правопорушник чи рейдер у рази небезпечніший, ніж той, який не знає про наші плани чи рішення. Не здивуюся, якщо завтра записи розмов з‘являться на Петрівці або на якомусь зливному бачку", - зазначив міністр.
Як повідомляв Цензор.НЕТ, сьогодні заступник міністра юстиції Ольга Оніщук звернулася із заявою в поліцію, виявивши, що замки на дверях її кабінету спиляно й у неї побували невідомі.
У Нацполіціі поки не коментують результати огляду кабінету заступника міністра після візиту непроханих гостей. Але розповіли Цензор.НЕТ, що відомості про те, що трапилося внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 162 КК України (Порушення недоторканності житла).
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ЗНАЧИТ КУМ СДАЁТ ИНФУ ХУТИНУ
Неужели минюст никак не охраняется? ГСО чем вообще у нас заняты по жизни?
"...Амирханян терроризировал, скажем так, людей на входе в здание. Затем он заблокировал выезд-въезд на территорию. Наши сотрудники вызвали полицию, эвакуатор, он убрал машину. Амирханян пытался прорваться через турникет - не вышло. Тогда он сумел пройти в здание с черного хода. Он бегал по кабинетам, дергал ручки, кричал: "Где Кубраков? У вас тут картельный сговор!" Когда я вернулся к пяти часам вечера, его уже не было. Амирханян сорвал в главном офисе половину рабочего дня.
- Почему Амирханян может проникнуть в ваш офис безнаказанно? Почему полиция не задержала?
- Мы нажимали кнопку охраны, приезжала ГСО, Амирханяна выводили. Так повторялось несколько раз.
- Получается, что любой гражданин имеет право врываться без разрешения в государственное учреждение и срывать работу?
- Получается, так. Ведь, в нашем случае, у нас нет специальной вооруженной охраны. Но мы теперь усилили безопасность: поставили больше камер, а на черный ход установили стальную дверь."https://censor.net/r3196332
Рік тому СБУ його затримувало за низкою звинувачень.Відкупився. https://zaxid.net/************************************************************************************ СБУ затримала відомого одеського бізнесмена Араіка Амірханяна Підозрюваний мав кримінальне минуле та переказав гроші на рахунки так званих «митних» органів РФ в Криму
Начали просто вырезать дверь болгаркой на выходных. Источник: https://censor.net/n3196346
Да,какая у вас прблемма?
У нас в стенах сидит КоронвиRUS, пришлите пжлста сантехника или Швондера с Шариковым...,в нашей дискотеке не хватает Диджеев и баранов...
Ждите,высылаем,такого дерьма у нас в исбытке...,1 час 1 доллар
Алло,фрау ШТАЗИ прекратите работать на кремль,уже тошнит от вашего ГЕСТАПО
Мистер Трамп,не забываете,мой отец был Гитлером а не Путлером...
=== Обалдеть, а можно ещё смешней статью найти? ..)))
А потом говорят, что суд продажный, когда отпустит злоумышленника (если поймают).
Ну что это за идиотская квалификация ???
А ведь суд потом менять неправильную статью не имеет права и должен будет оправдать.
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tZE inform
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К вопросу "Кто прослушивал премьера Гончарука?" на который какой то Зеленский обещал ответить через два недели, добавляется вопрос "Кто пилит двери в Минюсте ?"
Министр юстиции Малюсько заявляет о прослушке и слежке в здании министерства юстиции и несанкционированном проникновении в кабинет заместителя министра юстиции.
В охраняемом государственной охраной здании, "неизвестные" выпиливают болгаркой двери в кабинет заместителя министра юстиции - это реалии анекдотической власти существующей в Украине.