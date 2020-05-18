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Новини Коронавірус і карантин
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У Чернівецькій області за добу виявлено 29 нових випадків захворювання COVID-19, 48 буковинців одужали, - ОДА

У Чернівецькій області за добу виявлено 29 нових випадків захворювання COVID-19, 48 буковинців одужали, - ОДА

18 травня в Чернівецькій області виявлено 29 нових випадків захворювання COVID-19.

Про це на своїй сторінці в Фейсбук повідомив голова ОДА Сергій Осачук, інформує Цензор.НЕТ.

"Обласний лабораторний центр досліджував сьогодні 211 нових зразків. У результаті коронавірус підтвердили ще в 29 буковинців", - написав чиновник.

Таким чином, загальна кількість інфікованих в області від першого встановленого випадку становить 2 742 особи.

За останню добу 48 жителів Чернівецької області одужали від коронавірусної хвороби.

Читайте також: За минулу добу в Чернівецькій області померли п'ятеро осіб із підтвердженим COVID-19, - ОДА

Автор: 

Буковина (846) карантин (18172) COVID-19 (19765) коронавірус (19922)


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Уже обыденность. Поставлю в погреб три ведра антисептиков и спрячу в чулан мешок масок до следующей холеры.
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18.05.2020 23:40 Відповісти
Ну в принципе понимаю, вам нужен трафик посещений. Парадокс СМИ.
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18.05.2020 23:51 Відповісти
 
 