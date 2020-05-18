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У Чернівецькій області за добу виявлено 29 нових випадків захворювання COVID-19, 48 буковинців одужали, - ОДА
18 травня в Чернівецькій області виявлено 29 нових випадків захворювання COVID-19.
Про це на своїй сторінці в Фейсбук повідомив голова ОДА Сергій Осачук, інформує Цензор.НЕТ.
"Обласний лабораторний центр досліджував сьогодні 211 нових зразків. У результаті коронавірус підтвердили ще в 29 буковинців", - написав чиновник.
Таким чином, загальна кількість інфікованих в області від першого встановленого випадку становить 2 742 особи.
За останню добу 48 жителів Чернівецької області одужали від коронавірусної хвороби.
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Самтакой
показати весь коментар18.05.2020 23:40 Відповісти Мені подобається 1
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Solomon #418722
показати весь коментар18.05.2020 23:51 Відповісти Мені подобається 0
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