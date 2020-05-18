У Чернівецькій області за добу виявлено 29 нових випадків захворювання COVID-19, 48 буковинців одужали, - ОДА

18 травня в Чернівецькій області виявлено 29 нових випадків захворювання COVID-19.

Про це на своїй сторінці в Фейсбук повідомив голова ОДА Сергій Осачук, інформує Цензор.НЕТ.

"Обласний лабораторний центр досліджував сьогодні 211 нових зразків. У результаті коронавірус підтвердили ще в 29 буковинців", - написав чиновник.

Таким чином, загальна кількість інфікованих в області від першого встановленого випадку становить 2 742 особи.

За останню добу 48 жителів Чернівецької області одужали від коронавірусної хвороби.

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