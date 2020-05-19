УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10367 відвідувачів онлайн
Новини Силовики
2 748 8

Викрито групу шахраїв, яка під виглядом продажу медичних масок ошукала громадян на 2 млн грн, - кіберполіція

Викрито групу шахраїв, яка під виглядом продажу медичних масок ошукала громадян на 2 млн грн, - кіберполіція

Співробітники кіберполіції в Києві викрили групу шахраїв, які під приводом продажу засобів індивідуального захисту обманювали громадян.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.

Кіберполіція встановила, що до злочинної діяльності причетні четверо осіб. Фігуранти розміщували інформацію з продажу медичних масок на різних веб-сервісах оголошень. Після отримання повної передоплати припиняли зв’язок з клієнтом. Збитки, завдані громадянам, становлять понад 2 мільйони гривень.

Правоохоронці провели обшуки за місцем мешкання учасників групи. За результатами вилучено банківські картки, мобільні телефони та флеш накопичувач.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Києві блоковано шахрайську діяльність компанії, що імітувала операції на міжнародних фінансових ринках, - кіберполіція. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

За цим фактом розслідується кримінальне провадження за ч. 3 ст. 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на термін від 3 до 8 років.

Автор: 

Київ (19408) шахрайство (1073) Правоохоронні органи (2706) силовики (2512) кіберполіція (412) маски (118)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Хм, это ребята с "Эпицентра" и встречающий их клоун/
показати весь коментар
19.05.2020 00:04 Відповісти
Ребята из Эпицентра честно за свои деньги оплатили фрахт Мрии и весь товар, который она везла.

А вот Бубочка действительно пиарился на чужом товаре.
Раскрыта группа мошенников, которая под видом продажи медицинских масок обманула граждан на 2 млн грн, - киберполиция - Цензор.НЕТ 2847
показати весь коментар
19.05.2020 02:14 Відповісти
обмануть лоха не стьідно, стьідно, когда лох обманит тебя
показати весь коментар
19.05.2020 00:04 Відповісти
...але ж,хтось зробив дах покидькам...цікаво хто...???...авакмен,ти де...?
показати весь коментар
19.05.2020 00:06 Відповісти
А як справи з групами , які вивезли маски з України ???))
показати весь коментар
19.05.2020 00:07 Відповісти
Схема "Эпицентра" и ОП: прибыль поделили с "95 кварталом"
Мнения / Общество 18-май, 23:259 333 0

Смотрю, опять актуализировалась тема Эпицентра. Особенно в некоторых СМИ и популярных телеграмм-каналах.

Теперь понятно, что все сказанное четой "эпицентров" - чистый п*здежь, от начала и до конца.

Все, что до этого говорил Кирилл Тимошенко по теме гуманитарных грузов - тоже чистый п*здежь.

А это означает, что все видосики президента за время карантина - п*здежь в квадрате.

А соотвественно, президент - чистый п*здун.

И вот почему.

1. Госструктурами были проведены тендера с одним участником, название участника - "Эпицентр".

2. "Эпицентр" получает деньги. Ими оплачивает товары в Китае.

3. Товар грузят в самолёт под гуманитарным статусом под патронатом и логистическим сопровождением Офиса.

4. Товар прилетает в Украину и растомаживается с нулевыми пошлинами и НДС, как гуманитарный.

5. "Эпицентр" забирает свой товар и отгружает его госструктурам, проводившим тендеры по цене в 3 раза выше себестоимости.

6. "Эпицентр" продаёт оставшийся гуманитарный груз через сеть своих магазинов. Вместе со стиральными машинками, ведрами и термосами.

Таким образом "Эпицентр" при полном содействии Офиса президента имеет прибыли в 200 процентов не инвестируя собственных средств. И не занимаясь поиском покупателя.

Полученная прибыль делится между "Эпицентром" и 95-кварталом.

А теперь для полной картинки Зеленский должен записать видосик, где со всей злостью карикатурного диктатора даст указание МВД, СБУ и ГПУ возбудить уголовное дело и наказать владельцев "Эпицентра" со всей пролетарской ненавистью.

Чтоб даже лохи поверили.

Светлана Крюкова
показати весь коментар
19.05.2020 00:33 Відповісти
Влада продала 900 тон масок, які коштували 2 гривні, закуповувала з 20 до 50 грн. у китайців за бюджетні грошу і виходить, що нагріла громадян дважди - і нічого.
показати весь коментар
19.05.2020 09:21 Відповісти
Там тих засобів було може 10% об"єму вантажу. Все решта товари для супермаркетів Епіцентру.Ви дійсно думаєте , що Герега вклав більше мільойна баксів тільки в транспортні витрати? А на чому цей барига має повернути затрати- та ще й наварити? Думай-те. А там ще борцунам з корупцією перевірити митні документи. Агов! Де ви-- лещенки наєми добродомви шабуніни?
показати весь коментар
19.05.2020 11:03 Відповісти
 
 