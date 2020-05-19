Викрито групу шахраїв, яка під виглядом продажу медичних масок ошукала громадян на 2 млн грн, - кіберполіція

Співробітники кіберполіції в Києві викрили групу шахраїв, які під приводом продажу засобів індивідуального захисту обманювали громадян.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.

Кіберполіція встановила, що до злочинної діяльності причетні четверо осіб. Фігуранти розміщували інформацію з продажу медичних масок на різних веб-сервісах оголошень. Після отримання повної передоплати припиняли зв’язок з клієнтом. Збитки, завдані громадянам, становлять понад 2 мільйони гривень.

Правоохоронці провели обшуки за місцем мешкання учасників групи. За результатами вилучено банківські картки, мобільні телефони та флеш накопичувач.

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За цим фактом розслідується кримінальне провадження за ч. 3 ст. 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на термін від 3 до 8 років.