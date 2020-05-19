Викрито групу шахраїв, яка під виглядом продажу медичних масок ошукала громадян на 2 млн грн, - кіберполіція
Співробітники кіберполіції в Києві викрили групу шахраїв, які під приводом продажу засобів індивідуального захисту обманювали громадян.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.
Кіберполіція встановила, що до злочинної діяльності причетні четверо осіб. Фігуранти розміщували інформацію з продажу медичних масок на різних веб-сервісах оголошень. Після отримання повної передоплати припиняли зв’язок з клієнтом. Збитки, завдані громадянам, становлять понад 2 мільйони гривень.
Правоохоронці провели обшуки за місцем мешкання учасників групи. За результатами вилучено банківські картки, мобільні телефони та флеш накопичувач.
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За цим фактом розслідується кримінальне провадження за ч. 3 ст. 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на термін від 3 до 8 років.
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А вот Бубочка действительно пиарился на чужом товаре.
Мнения / Общество 18-май, 23:259 333 0
Смотрю, опять актуализировалась тема Эпицентра. Особенно в некоторых СМИ и популярных телеграмм-каналах.
Теперь понятно, что все сказанное четой "эпицентров" - чистый п*здежь, от начала и до конца.
Все, что до этого говорил Кирилл Тимошенко по теме гуманитарных грузов - тоже чистый п*здежь.
А это означает, что все видосики президента за время карантина - п*здежь в квадрате.
А соотвественно, президент - чистый п*здун.
И вот почему.
1. Госструктурами были проведены тендера с одним участником, название участника - "Эпицентр".
2. "Эпицентр" получает деньги. Ими оплачивает товары в Китае.
3. Товар грузят в самолёт под гуманитарным статусом под патронатом и логистическим сопровождением Офиса.
4. Товар прилетает в Украину и растомаживается с нулевыми пошлинами и НДС, как гуманитарный.
5. "Эпицентр" забирает свой товар и отгружает его госструктурам, проводившим тендеры по цене в 3 раза выше себестоимости.
6. "Эпицентр" продаёт оставшийся гуманитарный груз через сеть своих магазинов. Вместе со стиральными машинками, ведрами и термосами.
Таким образом "Эпицентр" при полном содействии Офиса президента имеет прибыли в 200 процентов не инвестируя собственных средств. И не занимаясь поиском покупателя.
Полученная прибыль делится между "Эпицентром" и 95-кварталом.
А теперь для полной картинки Зеленский должен записать видосик, где со всей злостью карикатурного диктатора даст указание МВД, СБУ и ГПУ возбудить уголовное дело и наказать владельцев "Эпицентра" со всей пролетарской ненавистью.
Чтоб даже лохи поверили.
Светлана Крюкова