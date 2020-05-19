ОГПУ про інтерв'ю Гіркіна Гордону: Інформацію будемо використовувати для суду, зокрема і в міжнародних інстанціях

В Офісі генерального прокурора України прослухали інтерв'ю журналіста Дмитра Гордона з одним із ватажків терористів угруповання "ДНР" у 2014 році Ігорем Гіркіним (Стрєлков).

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив проєкту Радіо Свобода Крим.Реалії заступник генерального прокурора України Гюндуз Мамедов.

Озвучену в розмові інформацію можуть використати в кримінальному процесі проти бойовика, сказав Мамедов.

"Я не відкидаю можливість, що в подальшому ця інформація стане предметом розгляду і під час розслідування серйозних порушень міжнародного гуманітарного права - військових злочинів і злочинів проти людяності, в тому числі в міжнародних судових інстанціях. Йдеться про відомості, які свідчать про контроль і поставки зброї незаконним збройним формуванням з боку Росії", - сказав заступник генпрокурора.

Мамедов наглосив, що в інтерв'ю є "цінна для розслідування інформація".

Нагадаємо, увечері 18 травня журналіст Дмитро Гордон опублікував інтерв'ю з одним із ватажків терористів Ігорем Гіркіним.

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