ОГПУ про інтерв'ю Гіркіна Гордону: Інформацію будемо використовувати для суду, зокрема і в міжнародних інстанціях
В Офісі генерального прокурора України прослухали інтерв'ю журналіста Дмитра Гордона з одним із ватажків терористів угруповання "ДНР" у 2014 році Ігорем Гіркіним (Стрєлков).
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив проєкту Радіо Свобода Крим.Реалії заступник генерального прокурора України Гюндуз Мамедов.
Озвучену в розмові інформацію можуть використати в кримінальному процесі проти бойовика, сказав Мамедов.
"Я не відкидаю можливість, що в подальшому ця інформація стане предметом розгляду і під час розслідування серйозних порушень міжнародного гуманітарного права - військових злочинів і злочинів проти людяності, в тому числі в міжнародних судових інстанціях. Йдеться про відомості, які свідчать про контроль і поставки зброї незаконним збройним формуванням з боку Росії", - сказав заступник генпрокурора.
Мамедов наглосив, що в інтерв'ю є "цінна для розслідування інформація".
Нагадаємо, увечері 18 травня журналіст Дмитро Гордон опублікував інтерв'ю з одним із ватажків терористів Ігорем Гіркіним.
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Гордону не место в Украине. Пускай у этой твари с сегодняшнего дня горит земля под ногами.
Здохни мразь !
не нужно выгораживать гондона. все, что они сказали, они говорили и прежде в бесчисленных своих интервью, но не украинским журналистам. так на кого работает якобы украинский журналист гондон?
А по MH17 и свои следователи есть, которые и объявили его в международный розыск.
Желаешь, чтобы я доказал, показав ссылки, что ты - не украинец, т.к. ничего не знаешь, кроме - Порошенко вор и мародёр?
за укргладковскаго, шо наваривал 500% на ремонте укртанков
за мальдивскаго гетьмана соевого, шо
за неделю просрал 500 тыс евро - грел задницу с 1 по 7 января на мальдивской вилле
пока укр солдаты замерзалим в данецких окопах
http://www.kavkazcenter.com/russ/content/2014/05/03/104410/dolg-kazhdogo-likvidirovat-etu-tvar.shtml
Также сообщают, что общие потери техники и боеприпасов #Хафтара в #аль_Ватыйя, которые захватили войска действующего правительства оцениваются в 200 млн. долларов США
https://m.youtube.com/watch?v=YW3djV18-4M
Ха-ха.
Ни один международный суд не примет информацию с теле-шоу!
Я по телеку видел, как губернатор Калифорнии убивал ...
На наш Президент перед народом, на рояле ...