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ОГПУ про інтерв'ю Гіркіна Гордону: Інформацію будемо використовувати для суду, зокрема і в міжнародних інстанціях

ОГПУ про інтерв'ю Гіркіна Гордону: Інформацію будемо використовувати для суду, зокрема і в міжнародних інстанціях

В Офісі генерального прокурора України прослухали інтерв'ю журналіста Дмитра Гордона з одним із ватажків терористів угруповання "ДНР" у 2014 році Ігорем Гіркіним (Стрєлков).

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив проєкту Радіо Свобода Крим.Реалії заступник генерального прокурора України Гюндуз Мамедов.

Озвучену в розмові інформацію можуть використати в кримінальному процесі проти бойовика, сказав Мамедов.

"Я не відкидаю можливість, що в подальшому ця інформація стане предметом розгляду і під час розслідування серйозних порушень міжнародного гуманітарного права - військових злочинів і злочинів проти людяності, в тому числі в міжнародних судових інстанціях. Йдеться про відомості, які свідчать про контроль і поставки зброї незаконним збройним формуванням з боку Росії", - сказав заступник генпрокурора.

Мамедов наглосив, що в інтерв'ю є "цінна для розслідування інформація".

Нагадаємо, увечері 18 травня журналіст Дмитро Гордон опублікував інтерв'ю з одним із ватажків терористів Ігорем Гіркіним.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Акція під офісом Гордона, який взяв інтерв'ю у терориста Гіркіна. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Автор: 

Гордон (114) Гіркін (189) Мамедов Гюндуз (102)


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Топ коментарі
+19
Эти оправдания как минимум глупы. И так масса доказательств о причастности Гиркина к преступлениям против Украины.
Гордону не место в Украине. Пускай у этой твари с сегодняшнего дня горит земля под ногами.
Здохни мразь !
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19.05.2020 00:34
+16
Вони ще й нагородять цього клоуна як позаштатного слідчого...
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19.05.2020 00:32
+16
никакой новой информации в интервью мразей поклонской и гиркина гондону нет.

не нужно выгораживать гондона. все, что они сказали, они говорили и прежде в бесчисленных своих интервью, но не украинским журналистам. так на кого работает якобы украинский журналист гондон?
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19.05.2020 00:34
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А интересно, Гиркин в розіске хотябы? ну там интерпол либо что еще...
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19.05.2020 00:31 Відповісти
Разведчик штопаный!!!
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19.05.2020 07:36 Відповісти
Вони ще й нагородять цього клоуна як позаштатного слідчого...
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19.05.2020 00:32 Відповісти
Тю, та Го(р)дон це Штірліц !!))
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19.05.2020 00:42 Відповісти
Пикою не вийшов...
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19.05.2020 01:03 Відповісти
Одна шобла , предателей👃🏻🎹🤢🤡членограя При Порошенко этот любитель кобздона и Задорнова так не борзел ! 🤮🤮🤮🤮
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19.05.2020 01:28 Відповісти
Понятно, и Гиркин и Поклонская давали показания под присягой...
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19.05.2020 00:33 Відповісти
А без гордона значит доказательств небыло ???? Спаситель наш !!!
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19.05.2020 07:19 Відповісти
По-моему, я непрозрачно намекнул насчёт их "показаний"...
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19.05.2020 09:34 Відповісти
Эти оправдания как минимум глупы. И так масса доказательств о причастности Гиркина к преступлениям против Украины.
Гордону не место в Украине. Пускай у этой твари с сегодняшнего дня горит земля под ногами.
Здохни мразь !
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19.05.2020 00:34 Відповісти
никакой новой информации в интервью мразей поклонской и гиркина гондону нет.

не нужно выгораживать гондона. все, что они сказали, они говорили и прежде в бесчисленных своих интервью, но не украинским журналистам. так на кого работает якобы украинский журналист гондон?
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19.05.2020 00:34 Відповісти
У нас есть украинские журналисты?
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19.05.2020 00:37 Відповісти
Разве непонятно? Все они дружно и радостно работают на Кремль.
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19.05.2020 00:41 Відповісти
Всі журнаГлісти працюють виключно на власну кишеню!! Тому розуміння чесності та порядості недоречні !!))
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19.05.2020 00:45 Відповісти
Українців у владі нема: москальня, =боґоізбГанниє= і нацменшини + запрошені варяги.
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19.05.2020 00:35 Відповісти
Для какого суда, Мамедов..!? окружного.. административного.. киевского..!?!? Самому то не смешно..!?
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19.05.2020 00:36 Відповісти
ОГПУ об интервью Гиркина Гордону: Информацию будем использовать для суда, в том числе и в международных инстанциях - Цензор.НЕТ 4579
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19.05.2020 00:36 Відповісти
А твій Порошенко в розшук на гіркіна подав?
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19.05.2020 00:43 Відповісти
А СБУ без Порошенко объявила его в розыске, и здесь зрада, Порошенко лично не объявил.
А по MH17 и свои следователи есть, которые и объявили его в международный розыск.
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19.05.2020 00:50 Відповісти
добре.. а куди в розшук обьявили? Цікаво дуже. На якому офіційному сайті про це можливо прочитати ? Маю надію що ви в курсі цієї справи, і відповісти Вам буде дуже просто. По справі MH17 я в курсі, але мене цікавить справа наприклад про Словянськ чи інша... від імені України.
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19.05.2020 00:59 Відповісти
Когда приедешь в Украину - узнаешь, а то в Беларуси знают, а "украинец" не знает.
Желаешь, чтобы я доказал, показав ссылки, что ты - не украинец, т.к. ничего не знаешь, кроме - Порошенко вор и мародёр?
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19.05.2020 01:02 Відповісти
А по суті мого запитання відповідь є ? А так впевнено писав писака.. А відповісти не можеш. Як завжди, чукча тільки транслятор чужих завдань. Я впевнений що по суті не відповіси. Впевнений на 200%.
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19.05.2020 01:43 Відповісти
Я приехать в Украину не смогу. Ибо я не понимаю как с Херсона и чем ехать в Украину.
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19.05.2020 01:45 Відповісти
Тогда слушай Гиркина и продолжай то же самое говорить про то, что Порошенко пришел к власти на Майдане и кинул его. Гиркин это очень подробно изложил.
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19.05.2020 02:04 Відповісти
Мне интересно за 5 лет власти Украины хоть в розыск международный подали на Гиркина или нет. Или вышиванки натянули, Слава Украине кричат и нихрена не делают.
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19.05.2020 08:50 Відповісти
А мне - не интересно, т.к. до выдачи Цемаха Украина сотрудничала со следователями по MH17, а они подали в международный розыск и у них большие инструменты влияния.
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19.05.2020 09:31 Відповісти
А нафіга подавати в розшук на Гіркіна? Діквідувати по можливості і не потрібно ніякого суду. Гуманісти, мля.
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19.05.2020 02:37 Відповісти
У тебе така думка, а у інших думка довести рашку до повної ізоляції на міжнародному рівні. Щоб кожен жахався її. Гіркін це ще одна капля доказів.
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19.05.2020 08:52 Відповісти
и ишо
за укргладковскаго, шо наваривал 500% на ремонте укртанков
за мальдивскаго гетьмана соевого, шо
за неделю просрал 500 тыс евро - грел задницу с 1 по 7 января на мальдивской вилле

пока укр солдаты замерзалим в данецких окопах
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19.05.2020 00:45 Відповісти
И че?
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19.05.2020 01:27 Відповісти
То есть к Гордону у них вопросов нет.
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19.05.2020 00:37 Відповісти
А Гиркин и до этого за пять успел столько на говорить на камеру, что ему это угрозы от ГПУ до одного места.
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19.05.2020 00:40 Відповісти
Для тех, кто любит ссылаться на "лживую чеченскую пропаганду". Канал Марка Фейгина. Говорит русский пленный. Чечня, февраль 1995 г. https://youtu.be/y9j-A06Xcgk
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19.05.2020 00:37 Відповісти
Я так понимаю следующие интервью гонд.на будет с путлером?
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19.05.2020 00:40 Відповісти
Ааа.... это та генеральная прокуратура что настоящих Украинских Патриотов по судам и сизо таскает ??//// Ну тогда верю конечно.......
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19.05.2020 00:41 Відповісти
Долг каждого ликвидировать эту тварь

http://www.kavkazcenter.com/russ/content/2014/05/03/104410/dolg-kazhdogo-likvidirovat-etu-tvar.shtml
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19.05.2020 00:41 Відповісти
Все эти сведения Гиркина давно уже были им сказаны в других интервью.Ничего там нового нет. Тут просто отмазывают самого Гордона- его шестёрка Смешко еще заранее, до этих интервью, договорился с кем нужно в СБУ по старой памяти для "алиби" Гордона.
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19.05.2020 00:46 Відповісти
Ливия. Трофейный русский "панцирь" доставили в #Триполи. Скорее всего его передадут #Турции.

Также сообщают, что общие потери техники и боеприпасов #Хафтара в #аль_Ватыйя, которые захватили войска действующего правительства оцениваются в 200 млн. долларов США
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19.05.2020 00:51 Відповісти
гиркину и дуремару давно пора на нары.
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19.05.2020 01:07 Відповісти
Такі покидькі, раніше ніж використати покази проти фєдєрашки, здадите всю Україну у полон...
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19.05.2020 01:09 Відповісти
ОГПУ об интервью Гиркина Гордону: Информацию будем использовать для суда, в том числе и в международных инстанциях - Цензор.НЕТ 6882
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19.05.2020 01:20 Відповісти
А что нового Гиркин сообщил Гордону? Ничего. На ютюбе валом откровений Гиркина. За СБУ и ОГПУ просто стыдно -- профаны.
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19.05.2020 01:22 Відповісти
То воно вже обісцялося і відмазку записало:
https://m.youtube.com/watch?v=YW3djV18-4M
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19.05.2020 01:24 Відповісти
Бред это все. Ничего нового он там не сказал, все повторялось в его многочисленных предыдущих интервью. И юридически это не доказательство.
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19.05.2020 01:26 Відповісти
Во засуетились "правоохренители", "отбеливая" Гордона. Наградили бы его ещё красными революционными шароварами к комплекту формы НКВД.
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19.05.2020 07:53 Відповісти
Информацию будем использовать для суда
Ха-ха.
Ни один международный суд не примет информацию с теле-шоу!
Я по телеку видел, как губернатор Калифорнии убивал ...
На наш Президент перед народом, на рояле ...
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19.05.2020 08:17 Відповісти
В этом интервью гиркин признал за собой минимум 8 убийств украинцев. Это явка с повинной
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19.05.2020 09:54 Відповісти
 
 