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Вони були зроблені в співдружності з українськими спецслужбами, - Гордон про інтерв'ю з Гіркіним і Поклонською

Вони були зроблені в співдружності з українськими спецслужбами, - Гордон про інтерв'ю з Гіркіним і Поклонською

Журналіст Дмитро Гордон заявив, що записав інтерв'ю з колишнім "прокурором" окупованого Криму Наталією Поклонською і колишнім ватажком російських бойовиків на Донбасі Ігорем Гіркіним (Стрєлковим) "у співдружності з українськими спецслужбами".

Як передає Цензор.НЕТ, відеозвернення Дмитра Гордона опубліковано в його YouTube-каналі.

"Щойно на моєму YouTube-каналі закінчилася трансляція інтерв'ю з терористом Гіркіним. У багатьох людей виникло нерозуміння, чому Дмитро Гордон, який відомий своєю українською позицією, бере інтерв'ю у Наталії Поклонської та Ігоря Гіркіна. Багато недалекоглядних, неосвічених, нерозуміючих людей поспішили затаврувати мене ганьбою. Зараз під моїм офісом триває акція невпізнаних об'єктів, які протестують проти так званого протягування в українське суспільне і журналістський простір сепаратистів і терористів. Тепер для тих, хто розуміє, і для розумних кажу офіційно: інтерв'ю з Поклонською і Гіркіним були зроблені мною в співдружності з українськими спецслужбами", - заявив він.

Журналіст наголосив, що до цього моменту "ніхто в Україні не опитував ні Поклонську, ні Гіркіна щодо зради і злочинів, які були скоєні за їхньою участю на території України".

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"Сьогодні флешки з матеріалами з цих інтерв'ю перебувають у Гаазі, і ці свідчення стануть одними з основних свідчень на процесі в Гаазі у справі про анексію Криму і розв'язування кривавої бійні на Донбасі. Щойно перший заступник генпрокурора України Гюндуз Мамедов опублікував від імені Генеральної прокуратури подяку мені за допомогу Україні в розслідуванні гучних справ", - сказав Гордон.



Він також зажадав вибачень від тих, хто звинувачував його в підігруванні проросійським силам.

"Я офіційно заявляю: всім, хто писав, що я розганяю "зраду"; всім, хто закликав мене вбити, розіп'яти і спалити, буде соромно. Я офіційно звертаюся до тих хлопців, які прийшли під мій офіс і розмалювали асфальт, вивіски: у вас є час до ранку, щоб усе стерти і виправити. Я розумію, що ви були в невіданні, розумію, що після моєї заяви ви зміните свою думку, але це не давало вам жодного морального права так поводитися. Ми задокументували всіх, хто брав участь у незаконних акціях ... Тому я ще раз повторюю: все, що ви наробили, потрібно прибрати до 9 ранку. Відповідальність - на кожному з вас", - зазначив Гордон.

Він подякував "колегам-журналістам, громадським діячам, які зрозуміли, що я роблю насправді, і висловили підтримку".

"Я звертаюся до державних органів України з проханням якомога швидше й активніше документувати факти російської агресії в Криму та на Донбасі, щоб гаазький процес завершився для України перемогою. Я переконаний, що правда завжди переможе. І наостанок. Я звертаюся до Петра Порошенка, членів його фракції, всіх журналістів, патріотів і просто людей, які в соцмережах або на телеканалах таврували мене ганьбою. У вас є можливість звернутися до спецслужб України (ви знаєте, до кого) - і там поставити всі запитання щодо мене і моїх інтерв'ю з Наталею Поклонською та Ігорем Гіркіним. Коли ви отримаєте необхідну інформацію, я вимагаю одного: щоб ви публічно переді мною вибачилися", - резюмував Дмитро Гордон.

Автор: 

Гордон (114) спецслужби (267) Поклонська (166) Гіркін (189)


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Топ коментарі
+47
Дмитрий Гандон порвался, несите нового
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19.05.2020 00:46
+43
Голова розвідки- орденоносець ФСБ.
Голова СБУ- корупціонер з дружиною- громадянкою РФ.
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19.05.2020 00:50
+41
Хватит лепить горбатого, товарищ Гордон! Вы уже много лет только этим и занимаетесь.
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19.05.2020 00:47
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такі інтерв'ю це пропаганда тероризму, і Го..дон ярий прихильник такиж як Гіркін Поклонська та КДБшника Смєшко, як відомо КДБшників колишніх не буває
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19.05.2020 11:21 Відповісти
Гандон от страха примазал и спецслужбы.
Хотя в том, что теперь они все работают против Украины, уже никто и не сомневается.
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19.05.2020 11:22 Відповісти
Гордон взяв інтервю по дорученню сбу а Гіркін дав по дорученню фсб
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19.05.2020 11:32 Відповісти
Гондон просто взяв,за обе щеки
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19.05.2020 21:46 Відповісти
Вони були зроблені в співдружності з українськими спецслужбами, - Гордон про інтерв'ю з Гіркіним і Поклонською - Цензор.НЕТ 1724
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19.05.2020 12:20 Відповісти
Может меня наградят даже...посмертно...
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19.05.2020 12:28 Відповісти
Многие недальновидные, необразованные, непонимающие люди поспешили заклеймить меня позором. Сейчас под моим офисом продолжается акция неопознанных объектов, ..интервью с Поклонской и Гиркиным были сделаны мной в содружестве с украинскими спецслужбами", - заявил он. Источник: https://censor.net/n3196353. Источник: https://censor.net/n3196353

ТЕПЕР СПЕЦСЛУЖБИ ВИСТУПАЮТЬ В РОЛІ СУТЕНЕРА І ВИСТАВЛЯЮТЬ ГОРДОНА НА ПАНЕЛЬ. Журналіст - Гордон це звучить гордо
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19.05.2020 12:26 Відповісти
Гордон і до цього приносив великі збитки іміджу України свома ватними і просепарськими інтерв ю і репортажами. Що це частина гібрідної війни проти України нема. заперечень.
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19.05.2020 12:30 Відповісти
https://www.facebook.com/SecurSerUkraine/photos/a.1539443172952349/2699398310290157/?type=3&theater СБУ опровергает
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19.05.2020 13:37 Відповісти
Мало им янека,ці кацахлячі придурки і далі тикають палку вовку в ікла !
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19.05.2020 13:42 Відповісти
Багато цікавого. (Хто з мізками).
Влучно описані наші гівно-силові структури, армія, спец-служби. Добре, що Петро Олексійович очистив лави від "совків" та на корню все реформував.
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19.05.2020 14:10 Відповісти
( http://facebook.com/photo.php?fbid=3281034458597972&set=a.747741671927276 18 мая 2020г )
Заяви чиновників ГПУ і ОП щодо ситуації з інтерв'ю Гиркина і Поклонськой
тільки підтверджують що все це спланована інформаційна операція.
Як і ватяні одкровення «православних боксерів» які скоро поллються вже навіть з праски.
«Українські спецслужби», «українська прокуратура» підтвердила.
Як вони скоординовано збудилися то…
Перш ніж нести цю нісенітницю спочатку
доведіть нам що «українські спецслужби» і прокуратура взагалі існують.
Ось сайт Інтерполу. Де там Гиркин, де Поклонська,
де начальник ГШ РФ Герасимов, якого ГПУ назвала винуватцем Іловайська і Дебальцеве?

Чому в Варшаві затримували Тополю, в Італії в тюрмi сидить Марків,
а російські терористи роздають інтерв'ю українським медіа?
«У Гаагу» ви передасте докази? Україна не ратифікувала Римський статут. Як і РФ.
Яка нахрен Гаага? Що ви верзете? Кому ви локшину на вуха вішаєте?
Ви нам ще знову про «міжнародну антипутінську коаліцію»
на сьомому році війни розкажіть. «Компенсацію за окупацію Криму» вже вибили?
І Кримський міст словесно знищили?
А про «українські спецслужби» і «кримінальні справи»
будете нам розчісувати коли закриють хоч один канал з пулу Медведчука і припинять його
діяльність в Україні. Або скупку української економіки російськими концернами.
Я вже не кажу про заочне засудження Гиркина і Поклонськой в Україні
(яке за сім років можна було провести неодноразово). КазкарI, @ять…
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19.05.2020 19:00 Відповісти
про «українські спецслужби» і «кримінальні справи»
будете нам розчісувати коли закриють хоч один канал з пулу Медведчука і припинять його
діяльність в Україні. Або скупку української економіки російськими концернами.
Я вже не кажу про заочне засудження Гиркина і Поклонськой в Україні
(яке за сім років можна було провести неодноразово). КазкарI, @ять…
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19.05.2020 19:01 Відповісти
Разветчикгордон! Как звучит? Правда в СБУ сказали что он просто пи**ун
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19.05.2020 20:03 Відповісти
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