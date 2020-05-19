Вони були зроблені в співдружності з українськими спецслужбами, - Гордон про інтерв'ю з Гіркіним і Поклонською

Журналіст Дмитро Гордон заявив, що записав інтерв'ю з колишнім "прокурором" окупованого Криму Наталією Поклонською і колишнім ватажком російських бойовиків на Донбасі Ігорем Гіркіним (Стрєлковим) "у співдружності з українськими спецслужбами".

Як передає Цензор.НЕТ, відеозвернення Дмитра Гордона опубліковано в його YouTube-каналі.

"Щойно на моєму YouTube-каналі закінчилася трансляція інтерв'ю з терористом Гіркіним. У багатьох людей виникло нерозуміння, чому Дмитро Гордон, який відомий своєю українською позицією, бере інтерв'ю у Наталії Поклонської та Ігоря Гіркіна. Багато недалекоглядних, неосвічених, нерозуміючих людей поспішили затаврувати мене ганьбою. Зараз під моїм офісом триває акція невпізнаних об'єктів, які протестують проти так званого протягування в українське суспільне і журналістський простір сепаратистів і терористів. Тепер для тих, хто розуміє, і для розумних кажу офіційно: інтерв'ю з Поклонською і Гіркіним були зроблені мною в співдружності з українськими спецслужбами", - заявив він.

Журналіст наголосив, що до цього моменту "ніхто в Україні не опитував ні Поклонську, ні Гіркіна щодо зради і злочинів, які були скоєні за їхньою участю на території України".

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"Сьогодні флешки з матеріалами з цих інтерв'ю перебувають у Гаазі, і ці свідчення стануть одними з основних свідчень на процесі в Гаазі у справі про анексію Криму і розв'язування кривавої бійні на Донбасі. Щойно перший заступник генпрокурора України Гюндуз Мамедов опублікував від імені Генеральної прокуратури подяку мені за допомогу Україні в розслідуванні гучних справ", - сказав Гордон.





Він також зажадав вибачень від тих, хто звинувачував його в підігруванні проросійським силам.

"Я офіційно заявляю: всім, хто писав, що я розганяю "зраду"; всім, хто закликав мене вбити, розіп'яти і спалити, буде соромно. Я офіційно звертаюся до тих хлопців, які прийшли під мій офіс і розмалювали асфальт, вивіски: у вас є час до ранку, щоб усе стерти і виправити. Я розумію, що ви були в невіданні, розумію, що після моєї заяви ви зміните свою думку, але це не давало вам жодного морального права так поводитися. Ми задокументували всіх, хто брав участь у незаконних акціях ... Тому я ще раз повторюю: все, що ви наробили, потрібно прибрати до 9 ранку. Відповідальність - на кожному з вас", - зазначив Гордон.

Він подякував "колегам-журналістам, громадським діячам, які зрозуміли, що я роблю насправді, і висловили підтримку".

"Я звертаюся до державних органів України з проханням якомога швидше й активніше документувати факти російської агресії в Криму та на Донбасі, щоб гаазький процес завершився для України перемогою. Я переконаний, що правда завжди переможе. І наостанок. Я звертаюся до Петра Порошенка, членів його фракції, всіх журналістів, патріотів і просто людей, які в соцмережах або на телеканалах таврували мене ганьбою. У вас є можливість звернутися до спецслужб України (ви знаєте, до кого) - і там поставити всі запитання щодо мене і моїх інтерв'ю з Наталею Поклонською та Ігорем Гіркіним. Коли ви отримаєте необхідну інформацію, я вимагаю одного: щоб ви публічно переді мною вибачилися", - резюмував Дмитро Гордон.