Смешко про інтерв'ю Гордона з Гіркіним: "Для міжнародного слідства - це подарунок"

Ексглава військової розвідки і Служби безпеки України Ігор Смешко, у якого начальником штабу на минулих президентських виборах був Дмитро Гордон, у позитивному ключі прокоментував інтерв'ю терориста Гіркіна журналісту.

Про це він заявив у коментарі Цензор.НЕТ.

Смешко зазначив: "Єдине, що можу сказати зараз, це те, що наскільки мені відомо, Дмитра Гордона попросили про серію інтерв'ю з людьми, які становлять інтерес для міжнародного правосуддя у зв'язку з анексією Криму, трагедією зі збитим літаком рейсу МН17 та війною на Донеччині.

Це взагалі нормальна міжнародна практика.

Для міжнародного суду в Гаазі, наприклад, будь-яке інтерв'ю - це юридичні факти і докази. І не кожен журналіст міг би це зробити. Крім того, це плюс і для наших компетентних органів, якщо б вони зуміли організувати подібні інтерв'ю і допомогти цьому ...

Правда, не розумію, чому про це не було сказано до початку трансляції. Поки з того, що побачив, дивитися дуже важко. Ворог серйозний і вмотивований. Для міжнародного слідства - це, звичайно, подарунок.

Для нашої масової аудиторії, без попереднього пояснення і редагування, - не впевнений".

Нагадаємо, увечері 18 травня журналіст Дмитро Гордон опублікував інтерв'ю з одним із ватажків терористів Ігорем Гіркіним.

Подія викликала певний резонанс у суспільстві - кілька десятків осіб закидали редакцію видання Гордона яйцями.