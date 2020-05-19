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США мають спростити процес продажу озброєнь іншим країнам, щоб вони не купували у РФ та Китаю, - Трамп

США мають спростити процес продажу озброєнь іншим країнам, щоб вони не купували у РФ та Китаю, - Трамп

США слід намагатися якомога більше спрощувати процес продажу озброєнь іншим країнам, тому що в іншому разі вони звернуться до конкурентів - Росії та Китаю

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це заявив у понеділок американський президент Дональд Трамп.

"Ми маємо зробити так, щоб такі угоди можна було якомога простіше укласти", - сказав він про постачання озброєння в дружні Штатам країни.

Він зазначив, що в минулому були випадки, коли "країни хотіли купити в нас зброю, однак ми створювали так багато перешкод для угоди, що вони були змушені звертатися до Росії або до Китаю".

Читайте на "Цензор.НЕТ": США можуть повністю припинити відносини з Китаєм, - Трамп

Трамп нагадав, що такі угоди приносять США мільярди доларів і допомагають створювати робочі місця.

Автор: 

Китай (4501) зброя (7435) росія (64911) США (22473) Трамп (5458)


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Топ коментарі
+11
США должны посадить беню.
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19.05.2020 07:23
+4
У Трампа нет политических взглядов.есть рефлексы самосохранения и мания величия.Ради собственных амбиций он свёл отношения с Украиной почти к нулю.Посла почти год нет.Популисты правят миром.Благочестие и нравственность не в почёте.Я благодарен Конгрессу и Сенату США.Украина имеет поддержку.Ещё не перевелись люди,типа великого Джона Маккейна.
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19.05.2020 07:33
+4
а лучше, ликвидировать весь состав набсовета "Укрнафты" и группы "Приват"..
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19.05.2020 07:38
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США должны упростить процесс продажи вооружений другим странам, чтобы те не покупали у РФ и Китая, - Трамп - Цензор.НЕТ 4139
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19.05.2020 07:12 Відповісти
США должны посадить беню.
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19.05.2020 07:23 Відповісти
а лучше, ликвидировать весь состав набсовета "Укрнафты" и группы "Приват"..
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19.05.2020 07:38 Відповісти
Беню кремлёвский Фюрер оберегает,а Беня оберегает в Украине тех кто на Россию работает .вот такая паутина сейчас окутала государство Украину.
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19.05.2020 08:57 Відповісти
У Трампа нет политических взглядов.есть рефлексы самосохранения и мания величия.Ради собственных амбиций он свёл отношения с Украиной почти к нулю.Посла почти год нет.Популисты правят миром.Благочестие и нравственность не в почёте.Я благодарен Конгрессу и Сенату США.Украина имеет поддержку.Ещё не перевелись люди,типа великого Джона Маккейна.
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19.05.2020 07:33 Відповісти
у Трампа особиста образа на Україну..
Пам"ятаєте,як Лєшєнко розпочав проти нього компанію -хтось йому злив НА ЗАМОВЛЕННЯ ДЕМОКРАТІВ компромат проти Трампа.

Але Трамп чи не ТРамп у США -операція Анаконда,котра ТРИВАЄ не потребує поспіху ))
США мають спростити процес продажу озброєнь іншим країнам, щоб вони не купували у РФ та Китаю, - Трамп - Цензор.НЕТ 5173
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19.05.2020 09:32 Відповісти
але ж, як славно нахлобучив кацапів!
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19.05.2020 11:41 Відповісти
так в чем дело???
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19.05.2020 08:14 Відповісти
Дайте Украине в аренду 13 ядерных боеголовок можно без носителей.
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19.05.2020 08:54 Відповісти
І це правильно сказав Трамп. Якщо буде доступні американська зброя, то кому будуть потрібні москальські самопали на колесах і рогатки?
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19.05.2020 09:23 Відповісти
а ольгінська пиз..обратія постійно розповідає який Трамп проросійський
а тут знову "ніж у спину" на мільярди доларів.. ))
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19.05.2020 09:27 Відповісти
так їм трампова "боєголовка" вже до гландів дістає, у іскандерів почали очі на лоба вилазити.
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19.05.2020 11:43 Відповісти
Между словом и делом Трампа -большая дистанция.Законодатели обязательно поправят ,как не раз делали.
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19.05.2020 12:59 Відповісти
Боже !! Сохрани Трампа на второй президентский срок ! И тогда украине будет намного легче справиться с пуйлом!! Что ни говори , а путин сцыт перед Трампом!!
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19.05.2020 13:08 Відповісти
 
 