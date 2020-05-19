США мають спростити процес продажу озброєнь іншим країнам, щоб вони не купували у РФ та Китаю, - Трамп
США слід намагатися якомога більше спрощувати процес продажу озброєнь іншим країнам, тому що в іншому разі вони звернуться до конкурентів - Росії та Китаю
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це заявив у понеділок американський президент Дональд Трамп.
"Ми маємо зробити так, щоб такі угоди можна було якомога простіше укласти", - сказав він про постачання озброєння в дружні Штатам країни.
Він зазначив, що в минулому були випадки, коли "країни хотіли купити в нас зброю, однак ми створювали так багато перешкод для угоди, що вони були змушені звертатися до Росії або до Китаю".
Трамп нагадав, що такі угоди приносять США мільярди доларів і допомагають створювати робочі місця.
Топ коментарі
+11 Garry Grant
показати весь коментар19.05.2020 07:23
+4 Mischa #467040
показати весь коментар19.05.2020 07:33
+4 Шрек Баблокат
показати весь коментар19.05.2020 07:38
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Пам"ятаєте,як Лєшєнко розпочав проти нього компанію -хтось йому злив НА ЗАМОВЛЕННЯ ДЕМОКРАТІВ компромат проти Трампа.
Але Трамп чи не ТРамп у США -операція Анаконда,котра ТРИВАЄ не потребує поспіху ))
а тут знову "ніж у спину" на мільярди доларів.. ))