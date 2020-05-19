Ворог за добу 11 разів обстріляв позиції ОС на Донбасі, втрат серед українських воїнів немає, ліквідовано найманця РФ, - штаб

За минулу добу збройні формування Російської Федерації 11 разів порушили режим припинення вогню.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресцентру ОС у Facebook.

За даними штабу, противник обстріляв позиції ЗСУ із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 82 мм, а також гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

"Об'єднані сили для забезпечення повного контролю над ситуацією в районі проведення операції вжили необхідних заходів вогневого впливу. Отримавши адекватну відповідь від наших підрозділів, противник припинив обстріли", - йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" біля Богданівки противник застосував міномети 82-мм калібру та великокаліберні кулемети.

Неподалік Тарамчука, Красногорівки та Широкиного ворог вів вогонь із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" поруч з Новотошківським збройні формування РФ використали 82-мм міномети та автоматичні станкові гранатомети.

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По околицях Новолуганського і тричі біля Луганського російські найманці відкривали вогонь із гранатометів різних систем і стрілецької зброї.

Поруч з Південним окупанти застосували підствольні гранатомети, великокаліберні кулемети і стрілецьку зброю, а неподалік Новоолександрівки - автоматичні станкові гранатомети.

"Втрат серед наших захисників унаслідок ворожих обстрілів не було", - зазначено в повідомленні.

У штабі зазначили, що попри досягнуті домовленості, ворог продовжує збройні провокації, в тому числі із застосуванням забороненого озброєння. У відповідь на обстріли українські підрозділи, що обороняються, відкривали вогонь для припинення агресивних дій противника.

За даними розвідки, 18 травня українські воїни знищили одного російського окупанта.

Від початку поточної доби російські збройні формування в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" біля Оріхового відкривали вогонь зі 120- та 82-мм мінометів. Захисників Новотошківського ворог обстріляв з мінометів 120-мм калібру. У відповідь українські військовослужбовці рішуче застосували чергові вогневі засоби та припинили ворожі провокації.

"За поточну добу втрат серед українських захисників немає.

Випадків захворювання на коронавірусну інфекцію серед особового складу Об'єднаних сил не зафіксовано.

Ситуація в районі проведення операції Об'єднаних сил залишається контрольованою", - повідомили в пресцентрі ОС.



