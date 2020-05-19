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Новини Агресія Росії проти України
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Ворог за добу 11 разів обстріляв позиції ОС на Донбасі, втрат серед українських воїнів немає, ліквідовано найманця РФ, - штаб

Ворог за добу 11 разів обстріляв позиції ОС на Донбасі, втрат серед українських воїнів немає, ліквідовано найманця РФ, - штаб

За минулу добу збройні формування Російської Федерації 11 разів порушили режим припинення вогню.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресцентру ОС у Facebook.

За даними штабу, противник обстріляв позиції ЗСУ із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 82 мм, а також гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

"Об'єднані сили для забезпечення повного контролю над ситуацією в районі проведення операції вжили необхідних заходів вогневого впливу. Отримавши адекватну відповідь від наших підрозділів, противник припинив обстріли", - йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" біля Богданівки противник застосував міномети 82-мм калібру та великокаліберні кулемети.

Неподалік Тарамчука, Красногорівки та Широкиного ворог вів вогонь із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" поруч з Новотошківським збройні формування РФ використали 82-мм міномети та автоматичні станкові гранатомети.

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По околицях Новолуганського і тричі біля Луганського російські найманці відкривали вогонь із гранатометів різних систем і стрілецької зброї.

Поруч з Південним окупанти застосували підствольні гранатомети, великокаліберні кулемети і стрілецьку зброю, а неподалік Новоолександрівки - автоматичні станкові гранатомети.

"Втрат серед наших захисників унаслідок ворожих обстрілів не було", - зазначено в повідомленні.

У штабі зазначили, що попри досягнуті домовленості, ворог продовжує збройні провокації, в тому числі із застосуванням забороненого озброєння. У відповідь на обстріли українські підрозділи, що обороняються, відкривали вогонь для припинення агресивних дій противника.

За даними розвідки, 18 травня українські воїни знищили одного російського окупанта.

Від початку поточної доби російські збройні формування в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" біля Оріхового відкривали вогонь зі 120- та 82-мм мінометів. Захисників Новотошківського ворог обстріляв з мінометів 120-мм калібру. У відповідь українські військовослужбовці рішуче застосували чергові вогневі засоби та припинили ворожі провокації.

"За поточну добу втрат серед українських захисників немає.

Випадків захворювання на коронавірусну інфекцію серед особового складу Об'єднаних сил не зафіксовано.

Ситуація в районі проведення операції Об'єднаних сил залишається контрольованою", - повідомили в пресцентрі ОС.

Ворог за добу 11 разів обстріляв позиції ОС на Донбасі, втрат серед українських воїнів немає, ліквідовано найманця РФ, - штаб 01
Ворог за добу 11 разів обстріляв позиції ОС на Донбасі, втрат серед українських воїнів немає, ліквідовано найманця РФ, - штаб 02

Автор: 

ліквідація (3854) обстріл (28196) Донбас (22354) операція Об’єднаних сил (6725)


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Героям Слава !!!
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19.05.2020 07:38 Відповісти
Будемо сподіватись що немає.
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19.05.2020 08:03 Відповісти
Одужання пораненним воїнам України!!! смерть клятим расіянсько-масковським окупантам!!!!
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19.05.2020 08:15 Відповісти
Смерть русским оккупантам!
Убей русского- очисти землю Украины от русских свинособак!
Ворог за добу 11 разів обстріляв позиції ОС на Донбасі, втрат серед українських воїнів немає, ліквідовано найманця РФ, - штаб - Цензор.НЕТ 6764
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19.05.2020 08:44 Відповісти
ВОРОГ В ХАТІ - Зє!льона плєсєнь, сінтізірована в кремльовських лабораторіях, поширюєця по Україні лютою бідою та загрожує знищити Україну та українців, готуючи життєвий простір для мокшанських орків
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19.05.2020 13:01 Відповісти
. . . совершенно верно . . . сейчас "Буратин" хочет закончить войну, причем не по сценарию военных и СБУ . . . под предлогом - "там тоже наши люди"
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19.05.2020 21:22 Відповісти
турни . . . все попутали . . . винигрет какой-то . . . касапов нельзя назвать не то что "русскими" - но и россиянами . . . "русскими" - потому то славяне жили западнее Московского улуса Золотой Орды . . . а "россиянами" - потому что слово "россия" - это тоже что и "Русь", только на древнегреческий манер, к которому финно-угры не имеют отношения . . . но разве что - как захватчики ее северных и восточных земель . . . например, захватчики Новгородской (русской) республики после 3-х войн
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19.05.2020 17:58 Відповісти
 
 