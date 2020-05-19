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Новини Коронавірус і карантин
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Швеція зафіксувала у квітні найвищий за 26 років рівень смертності - 10 458 випадків

Швеція зафіксувала у квітні найвищий за 26 років рівень смертності - 10 458 випадків

У Швеції, яку критикували за м'який підхід до боротьби з пандемією коронавірусу, у квітні зареєстрували рекордну кількість смертей протягом майже трьох десятиліть у квітні - 10 458 випадків.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це пише The Guardian.

"За даними статистики, опублікованої сьогодні, Швеція, чий м'який підхід до боротьби з пандемією коронавірусу привернув увагу всього світу, зафіксувала рекордну кількість смертей протягом майже трьох десятиліть у квітні", - йдеться в повідомленні.

За даними статистичного управління Швеції, в країні з населенням 10,3 млн осіб протягом квітня померли 10 458 осіб.

Востаннє такі високі показники смертності фіксувалися у грудні 1993 року, коли у Швеції вирувала епідемія грипу. До цього найсмертельнішим роком вважається 1918, коли в країні вирувала пандемія грипу, більш відомого як "Іспанка".

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Швеції від COVID-19 помер громадянин України

У понеділок Швеція повідомила про 30 377 підтверджених випадків коронавірусу та 3598 смертей унаслідок пандемії COVID-19.

Швеція не запроваджувала жорсткі карантинні обмеження, як в інших країнах Європи, натомість вона пішла шляхом рекомендацій для населення. В країні не закривали школи, кафе, бари, ресторани та підприємства, натомість людей закликали дотримуватися правил соціального дистанціюванняУ

Як повідомлялося, за даними Worldometer, загальна кількість підтверджених випадків COVID-19 у світі становить 4 848 180, з них 317 793 летальні, одужало 1 880 111 осіб.

Автор: 

карантин (18172) смертність (195) Швеція (950) COVID-19 (19765) коронавірус (19922)


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Топ коментарі
+10
А говорят " коронавирус, это "ерунда" это даже менее опасно чем обычный грипп. Но статистика ( если она честная) дает истинное положение вещей.
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19.05.2020 07:38
+8
Статистику смертности нельзя анализировать за такие короткие периоды.
Минимум надо брать среднегодовую и то в пересчёте на количество ( на миллион или на 100 тыс) А эта статья чистая манипуляция.
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19.05.2020 07:50
+6
А бацька вообще забил на карантин. Но про реальное количество смертей от коронавируса там вряд ли расскажут.
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19.05.2020 07:33
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Ще хоча б за останні місяці 19-го...
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19.05.2020 09:06 Відповісти
Офіційно за час карантину від ковід померло- 548 чоловік;
разом з тим, за два перши місяця року:
від грипу та пневмонії- 1326;
від отруєння алкоголем- 448 + 348 інших отруєнь;
самовбивста- 869;
ДТП- 630 (час вводити карантин на автотранспорт);

туберкульоз- 581;
від поранень - 243....
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19.05.2020 11:09 Відповісти
Шведы заодно дефицит пенсионного фонда радикально сократят.
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19.05.2020 09:47 Відповісти
Ну, це не більше ніж в Італії де мери-психопати обіцяли з вогнеметами розганяти випускні вечорниці. Типовий відсоток померлих від загальної кількості інфікованих. В Україні середньостатистичний громадянин зі своїми 64,2 роками життя не дотягує до основної вікової категорії померлих від ковід в європейських країнах. Українці мруть раніше від інших хвороб. В Україні кількість померлих від туберкульозу за час карантину перевищує кількість померлих від ковід в рази.
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19.05.2020 10:57 Відповісти
Швеция допиз......делась со своей демократией и вседозволенностью!! Теперь будут впереди Европы всей!!
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19.05.2020 13:04 Відповісти
"протягом квітня померли 10 458 осіб. Востаннє такі високі показники смертності фіксувалися у грудні 1993 року, КОЛИ У ШВЕЦІЇ ВИРУВАЛА ЕПІДЕМІЯ ГРИПУ"!!!! То все-таки в жорсткій реальності виявляється, що праві були люди, які казали, що цей вірус НЕ СТРАШНІЙ НІЖ ГРИП, якщо навіть в Швеції під час ВІДСУТНОСТІ карантину померло людей стільки ж скільки під час СТАНДАРТНОЇ епідемії грипу. Але тепер порахуйте ВТРАТИ ЕКОНОМІКИ від карантину, який ввели НА ПРОСТИЙ ГРИП!!!!
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29.06.2020 02:08 Відповісти
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