Часткове обвалення будинку в Одесі: триває підготовка до демонтажу стіни та покрівлі, залучено 56 одиниць техніки та кінологічні розрахунки

Станом на 7:00 19 травня на місці, де відбулося часткове обвалення будинку в Одесі, проводяться підготовчі роботи з демонтажу стіни та покрівлі будівлі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ДСНС.

"Станом на 7 год. Ранку 19 травня проводяться підготовчі роботи з демонтажу стіни та покрівлі будівлі. Загалом залучено 264 особи та 56 одиниць техніки, з них від ДСНС 106 рятувальників особового складу та 23 одиниці техніки, у тому числі 2 кінологічні розрахунки", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 18 травня о 16:21 в м. Одеса на вул. Торгова, 20 стався обвал частини будівлі чотириповерхового житлового будинку з мансардою на 30 квартир (1890 року побудови). З будинку були виведені 8 жителів, в тому числі 2 дітей.

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Частково пошкоджено 3 квартири (2, 3 і 4 поверх), де проживало 17 осіб, на момент обвалення вони були відсутні. Місце перебування всіх мешканців будинку встановлено. Попередньо жертв і постраждалих немає.