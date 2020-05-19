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Часткове обвалення будинку в Одесі: триває підготовка до демонтажу стіни та покрівлі, залучено 56 одиниць техніки та кінологічні розрахунки

Часткове обвалення будинку в Одесі: триває підготовка до демонтажу стіни та покрівлі, залучено 56 одиниць техніки та кінологічні розрахунки

Станом на 7:00 19 травня на місці, де відбулося часткове обвалення будинку в Одесі, проводяться підготовчі роботи з демонтажу стіни та покрівлі будівлі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ДСНС.

"Станом на 7 год. Ранку 19 травня проводяться підготовчі роботи з демонтажу стіни та покрівлі будівлі. Загалом залучено 264 особи та 56 одиниць техніки, з них від ДСНС 106 рятувальників особового складу та 23 одиниці техніки, у тому числі 2 кінологічні розрахунки", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 18 травня о 16:21 в м. Одеса на вул. Торгова, 20 стався обвал частини будівлі чотириповерхового житлового будинку з мансардою на 30 квартир (1890 року побудови). З будинку були виведені 8 жителів, в тому числі 2 дітей.

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Частково пошкоджено 3 квартири (2, 3 і 4 поверх), де проживало 17 осіб, на момент обвалення вони були відсутні. Місце перебування всіх мешканців будинку встановлено. Попередньо жертв і постраждалих немає.

Автор: 

обвалення (121) Одеса (5433) будинки (166) ДСНС (5083)


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Топ коментарі
+8
По той же причине, почему и украинцы выбрали Зеленского...
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19.05.2020 08:09
+5
Тобто ДЛБ. Нехай тепер не скиглять.
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19.05.2020 08:16
+4
гражданин России Труханов ворует пол бюджета Одессы. Потому ничего удивительного не произошло! И это не последний дом упавший!
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19.05.2020 07:58
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гражданин России Труханов ворует пол бюджета Одессы. Потому ничего удивительного не произошло! И это не последний дом упавший!
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19.05.2020 07:58 Відповісти
Вместо того, что бы Труханову настаивать на привлечении к уголовной ответственности застройщика и лишения его права там дом строить, он говорит, что все нормально и застройщик расселит пострадавших.
Складывается впечатление, что это многоходовочка с ведома мера, что бы и соседний, разрушившийся дом сделать участком для строительства нового...
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19.05.2020 08:02 Відповісти
Блин, ну какой застройщик? Этому дому точно более 50 - 100 лет - там все сгнило давно
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19.05.2020 08:16 Відповісти
Дом 1890 года постройки.
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19.05.2020 08:34 Відповісти
Пропонуєте виселити і пустити під бульдозер Кремль? Він ще старіший.
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19.05.2020 09:48 Відповісти
Дом постройки 1890 года. 130 лет ему.
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19.05.2020 08:04 Відповісти
На молдаванке все такие дома. И стоят, не падают каждый месяц, как дома в центре города.
Очевидно, что таким образом расчищают место для строительства высоток в центре.
Еще хороший и действенный способ это пожары...
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19.05.2020 08:06 Відповісти
Блин, Какие высотки в центре ?

ВЕСЬ ЦЕНТР ОДЕССЫ СТОИТ НА КАТАКОМБАХ
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19.05.2020 08:17 Відповісти
а коли це зупиняло будівельну мафію? в половину новобудов взагалі страшно заходити професійним будівельникам і архітекторам.
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19.05.2020 09:49 Відповісти
С чего вы это взяли?
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19.05.2020 10:37 Відповісти
Там такої трухи ще дуже багато, при чому в центрі. Дочка два роки назад в такому жила, так іноді просто жахливо було; стіну тріщать і не просто так, а з гулом, тріскотом. Особливо, коли хтось поруч щось будує, чи реставрує. Втікли звідтов в інше місце. Так там можна сказати те саме, тільки з "нафарбованими губами".
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19.05.2020 08:10 Відповісти
Чому ж одесити обирають його мером?
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19.05.2020 08:06 Відповісти
По той же причине, почему и украинцы выбрали Зеленского...
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19.05.2020 08:09 Відповісти
Тобто ДЛБ. Нехай тепер не скиглять.
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19.05.2020 08:16 Відповісти
Играет фактор базара - как с ЗЕ так и с трухановым базарный народ за них агитирует
Вот в ЕС таких базаров практически нет - люди ходят в трц, пьют кофе, рассчитываются банковскими карточками и нормально мыслят
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19.05.2020 08:21 Відповісти
та є там базари. Особливо в країнах де, ніколи не було совка.
Часткове обвалення будинку в Одесі: триває підготовка до демонтажу стіни та покрівлі, залучено 56 одиниць техніки та кінологічні розрахунки - Цензор.НЕТ 9074
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19.05.2020 09:52 Відповісти
То був Дублін, а це- Амстердам
Часткове обвалення будинку в Одесі: триває підготовка до демонтажу стіни та покрівлі, залучено 56 одиниць техніки та кінологічні розрахунки - Цензор.НЕТ 6697
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19.05.2020 10:05 Відповісти
Базар в Афінах
Часткове обвалення будинку в Одесі: триває підготовка до демонтажу стіни та покрівлі, залучено 56 одиниць техніки та кінологічні розрахунки - Цензор.НЕТ 7670
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19.05.2020 10:11 Відповісти
парижський базар
Часткове обвалення будинку в Одесі: триває підготовка до демонтажу стіни та покрівлі, залучено 56 одиниць техніки та кінологічні розрахунки - Цензор.НЕТ 6384
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19.05.2020 10:16 Відповісти
В цивілізованих країнах прийнято скупатися на базарах. Тому що вважається що, дрібні фермери вирощують якіснішу продукцію ніж великі агрокомпанії.
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19.05.2020 10:18 Відповісти
Лондонський базар
Часткове обвалення будинку в Одесі: триває підготовка до демонтажу стіни та покрівлі, залучено 56 одиниць техніки та кінологічні розрахунки - Цензор.НЕТ 914
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19.05.2020 10:19 Відповісти
Берлінський базар
Часткове обвалення будинку в Одесі: триває підготовка до демонтажу стіни та покрівлі, залучено 56 одиниць техніки та кінологічні розрахунки - Цензор.НЕТ 7057
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19.05.2020 10:20 Відповісти
Базар Берна
Часткове обвалення будинку в Одесі: триває підготовка до демонтажу стіни та покрівлі, залучено 56 одиниць техніки та кінологічні розрахунки - Цензор.НЕТ 4513
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19.05.2020 10:22 Відповісти
Чому не пишуть про обстеження цього будинку? Щось поруч будують чи він розсипався від старості?
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19.05.2020 07:59 Відповісти
Большая часть Одессы состоит из таких домов, а обваливаются они только тогда, когда так подкапывают фундамент экскаваторами...
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19.05.2020 08:04 Відповісти
Колись давно я це бачив у Одесі.🧐
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19.05.2020 08:06 Відповісти
Я это вижу ежедневно)
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19.05.2020 08:07 Відповісти
А ще у вас було море.🤔
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19.05.2020 08:09 Відповісти
Море сейчас очень грязное и пляжи тоже . Антисанитария рулит
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19.05.2020 08:22 Відповісти
Так і я про те, що тепер це не море.🥴
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19.05.2020 08:27 Відповісти
Я трохи вище написав, продовжу. Мешканці почали бити тревогу, та нікому до того не має діла. Підрядник просто сказав, я вам усе полагоджу, живіть не тугуйте. ВСЕ. Чекайте, коли вас вночі привалить.
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19.05.2020 08:12 Відповісти
Тріщини йдуть і в новобудовах при порушенні норм будівництва.
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19.05.2020 10:02 Відповісти
Одесского рехВОРматора Михо надо в Одессу
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19.05.2020 08:11 Відповісти
Що, так вас допік?
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19.05.2020 10:02 Відповісти
Головна проблема столиці, приміських містечків та обласних центрів в діяльності будівельної мафії під керівництвом мерів. Вони знищують міста і їх інфраструктуру з метою власної наживи.
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19.05.2020 10:08 Відповісти
ФСБшник планомерно уничтожает Одессу. Буквально, физически. СБУ в доле.
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19.05.2020 10:39 Відповісти
Это не частичное обрушение, а полная катастрофа властей позволивших делать что попало и как попало в посудной лавке. Видать бабки на всё это безобразие текут рекой.
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19.05.2020 12:05 Відповісти
Это не частичное обрушение, а полная катастрофа властей позволивших делать что попало и как попало в посудной лавке. Видать бабки на всё это безобразие текут рекой.
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19.05.2020 12:06 Відповісти
все необходимые стройматериалы, вы можете приобрести недорого в этом магазине - https://stroimasterrost.com.ua/
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21.09.2020 22:31 Відповісти
 
 