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Новини Коронавірус і карантин
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Трамп - Гебреєсусу: США припинять фінансування і вийдуть з ВООЗ, якщо не будуть виконані вимоги Білого дому протягом 30 днів

Трамп - Гебреєсусу: США припинять фінансування і вийдуть з ВООЗ, якщо не будуть виконані вимоги Білого дому протягом 30 днів

Президент США Дональд Трамп опублікував лист гендиректору ВООЗ Тедросу Адханому Гебреєсусу, в якому попередив про заходи у разі, якщо організація не візьме на себе зобов'язання щодо "суттєвого поліпшення" в найближчі 30 днів.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це йдеться в листі Трампа, опублікованому в соцмережі.

"Мій обов'язок як президента США інформувати Вас про те, що, якщо Всесвітня організація охорони здоров'я не візьме на себе зобов'язання щодо суттєвих поліпшень протягом наступних 30 днів, я зроблю своє тимчасове рішення про замороження фінансування ВООЗ постійним і перегляну наше членство в цій організації", - йдеться в листі Трампа.

"Я не можу дозволити американським платникам податків продовжувати фінансувати організацію, яка у своєму нинішньому стані так явно не служить інтересам Америки", - заявив Трамп.

Президент у своєму листі висунув низку обвинувачень у тому, що ВООЗ упустила або проігнорувала різні попереджувальні ознаки коронавірусу, і піддав критиці її позицію щодо Китаю.

"Очевидно, що ваші помилки і помилки вашої організації коштували світу надзвичайно дорого", - зазначив він.

"14 квітня я ухвалив рішення про тимчасове призупинення участі США в роботі ВООЗ до проведення розслідування моєю адміністрацією невдалої відповіді організації на спалах COVID-19", - нагадав Трамп.

Читайте на "Цензор.НЕТ": До 250 мільйонів людей можуть інфікуватися коронавірусом, - ВООЗ

За його словами, єдиним шляхом для ВООЗ, щоб відновити довіру, є демонстрація "своєї незалежності від Китаю".

"Моя адміністрація вже почала обговорення з вами питання реформування ВООЗ. Але діяти потрібно швидко", - написав Трамп.

Автор: 

ВООЗ (770) карантин (18172) США (22473) Трамп (5458) Гебреєсус (166) COVID-19 (19765) коронавірус (19922)


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Топ коментарі
+19
Если США перестанут финансировать ВОЗ, следом прекратит финансирование Великобритания, а затем все Британское содружество. ВОЗ из реальной силы превратился в сборище всякой коррумпированной шпаны из стран третьего мира, занимающие свои хлебные места благодаря "протекции" Китая
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19.05.2020 08:51
+16
карантин - це ознайомчий туристичний візит на пенсію
коли сидиш вдома без грошей і занятись нічим
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19.05.2020 08:18
+15
оон после всех этих российских вето - абсолютно импотентная организация с кучей бесполезных чиновников
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19.05.2020 08:30
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Трамп - Гебрейесусу: США прекратят финансирование и выйдут из ВОЗ, если не будут выполнены требования Белого дома в течение 30 дней - Цензор.НЕТ 5306
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19.05.2020 08:16 Відповісти
карантин - це ознайомчий туристичний візит на пенсію
коли сидиш вдома без грошей і занятись нічим
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19.05.2020 08:18 Відповісти
Откуда знаешь? Вы с Дмитром то работаете все время.
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19.05.2020 08:21 Відповісти
Показуй горобцям дулі і будеш при дєлє.
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19.05.2020 08:23 Відповісти
Да уж. Тренировка БП в условиях , приближенных к реальным. Выводы сделали.
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19.05.2020 08:28 Відповісти
Трамп грюкнув кулаком по столу. Від цього декому поплохєєт.
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19.05.2020 08:21 Відповісти
Когда видишь какого президента себе выбрала США, то не так обидно за Украину с ее "набором" гарантов, бывших ,нынешнего, да чего там, и будущих.
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19.05.2020 08:28 Відповісти
Вам осталось только гордиться за раисян. Те выбрали , правда без выборов, 20 лет кого-то за что-то поднимает и все никак
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19.05.2020 08:55 Відповісти
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19.05.2020 08:58 Відповісти
если тенденция сохранится, то будущее это не про Украину! нажаль.
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19.05.2020 09:00 Відповісти
оон после всех этих российских вето - абсолютно импотентная организация с кучей бесполезных чиновников
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19.05.2020 08:30 Відповісти
Ню-ню Донні - давай без істерик...........
Спочатку потрібно провести міжнародне розслідування та з'ясувати хто "автор" цього вірусу.
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19.05.2020 08:31 Відповісти
Теж ню-ню. Чи підніматиме Трамп ставки?
https://www.foxnews.com/world/china-backs-who-investigation-into-coronavirus-origin-pledges-2b Китай поддерживает расследование ВОЗ о происхождении коронавируса и обещает выделить 2 миллиарда долларов
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19.05.2020 09:37 Відповісти
це як московію допустити до розслідування мн17,буде пшик від розлідування
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19.05.2020 09:54 Відповісти
Ну якщо Китай підтримує ідею проведення цього розслідування, тоді зрозуміло чому піндоси "зайорзали".
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19.05.2020 10:09 Відповісти
Вали отсюда, побируха кацапская.
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19.05.2020 10:14 Відповісти
Это г.. как там. гебреыысус - сидеть должно. при такой фамилии - настолько лицемерное и хитрое.... а хотя.... вроде честный чувак - че Рыжик к нему прицепился то?
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19.05.2020 08:35 Відповісти
Да на этом "честном" клейма ставить некуда!
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19.05.2020 08:38 Відповісти
ты сам определись - так хитрое или честное. Чего других напрягаешь?
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19.05.2020 08:39 Відповісти
по-факту хитрый и лицемерный, но по фамилии(внимательно почитай.те) - честный. так как я Православный(и верю шо планете 6700 лет и в говорящих змей)
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19.05.2020 09:05 Відповісти
Вообще то древнееврейское слово, которое переведено как "день" в некоторых переводах Библии, более соответствует современному слову "период". В Библии описан правильный порядок возникновения жизни на планете в соответствии с современной наукой. Но невеждам нравится талдычить о шести сутках.
Ева говорила не со змеей, тк у змей нет речевого аппарата. Голос был инспирирован в ее голову. Ее внимание было сосредоточено на змее, тк змеи ведут скрытый образ жизни, и, по видимому, выглядят необычнымм. Змея якобы обратилась к ней с дерева, которое являлось символом правления Бога, как флага в современном понимании. То, что змея обрела дар речи было необычным, и должно было убедить Еву в "мистических" свойствах именно этого дерева. Что и побудило Еву украсть неназванный плод.
Исходя из этого первородный грех (ошибочный путь, др.евр.) заключался в самовольном присвоении человека, как вида, права жить по своему произволу, и был консумирован кражей плода с дерева, не принадлежащему людям.
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19.05.2020 09:26 Відповісти
ты так много написал, просто скажи - Вселенной 6700 лет?
Все! ведь в Пиплии "там написано" по годам сколько жили дикари, вычисляем 6700 лет "от сотворения мира".
Знаешь, на заборе тоже ведь написсано, и правды на заборе гораздо больше, т.к. например ты же не веришь шо есть "небесная твердь"?
Трамп - Гебреєсусу: США припинять фінансування і вийдуть з ВООЗ, якщо не будуть виконані вимоги Білого дому протягом 30 днів - Цензор.НЕТ 1342
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19.05.2020 09:36 Відповісти
1)"Твердь" в этом месте использовано только в одном переводе, в остальных языках - "пространство".
2)В книге Бытие не описано сотворение Вселенной, там описаны 6 творческих периодов сотворения планеты Земля. Причем пастух Моисей описал порядок, который полностью совпадает с точкой зрения современной науки.
3) Согласно Библии, человек, как вид существует около 6,5 тыс. лет
4) Вы беретесь обсуждать написанное в Библии, а потом говорите, что не стоит обсуждать с Вами написанное в Библии. Это странно.
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19.05.2020 17:02 Відповісти
давай по-правильному.
. сколько т.н. "бог"(это "иисус по канонам") завалил людей("по образу своемУ" созданных)
.. и я должен спорить с тобой?
... ну... ты понял
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19.05.2020 18:23 Відповісти
Вы совсем не пытались самостоятельно читать то, о чем рассуждаете. То, что Вы нахватались чужих глупостей и повторяете их как попугай, я понял из Вашего первого комментария. Я написал Вам оттого, что надеялся, что Вы искренне заблуждаетесь, не владея предметом обсуждения. Но сейчас убедился, что Вы неспособны к конструктивному диалогу.
Чтож, о таких как Вы тоже есть прописанный протокол в Титу 3 гл:
9
Глупых же состязаний и родословий, и споров и распрей о законе удаляйся, ибо они бесполезны и суетны.
10
Еретика, после первого и второго вразумления, отвращайся,
11
зная, что таковой развратился и грешит, будучи самоосужден.
Всего хорошего, будьте здоровы!
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19.05.2020 20:26 Відповісти
10
Еретика, после первого и второго вразумления, отвращайся\\\\\\\\\\\\\\\\

да-да, а миллионы утопленных, сожженных, проклятых и т.д. "еретиков" милостивым хосподюшкой это как - "отвращенные" или "прощеные"?
истина одна - твой хосподюшка, милостивый, растерзал и убил в миллионы раз больше "детей своих" чем очень злая сотона детей чужих, да и то сотона убивала с позволения и по просьбе/приказу "милостивого".
и ты не возразишь!
ну, либо ты поп Смирнов, или просто очень православный.
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20.05.2020 08:06 Відповісти
Если США перестанут финансировать ВОЗ, следом прекратит финансирование Великобритания, а затем все Британское содружество. ВОЗ из реальной силы превратился в сборище всякой коррумпированной шпаны из стран третьего мира, занимающие свои хлебные места благодаря "протекции" Китая
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19.05.2020 08:51 Відповісти
Гнать этих обезьян из ВОЗ - присели на взятки от фармкомпаний
Поддерживаю Трампа - он бизнесмен и тему понимает
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19.05.2020 08:57 Відповісти
В данном вопросе по моему Трамп прав на все 100%.
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19.05.2020 08:58 Відповісти
І це той кричить, хто чпочатку казав що коновірус не страшний і не потрібно нічого на кшталт карантину вводити. Таким наїздом дональ не про ВОЗ думає, а про те щоб його "прокол" тихо злити.
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19.05.2020 08:59 Відповісти
Трампушка и путлер банальние стрелочники, два сапога валенки.
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19.05.2020 09:12 Відповісти
Ага, типо кацапський наратив. Це ж вони волали: "Трамп наш!!!"
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19.05.2020 09:45 Відповісти
Всі знають, що винен Китай. Але коли це країна з ядерною зброєю, то в очі цього прямо не скажеш... Це підписантам Будапештських меморандумів на замітку.
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19.05.2020 09:13 Відповісти
Як казав Табах "крокодилы и людоеды" засіли в міжнарождних організаціях. Представниця Ірану відповідає за права жінок, представник Судану за міжнародну юстицію, представник Ефіопії керує ВОЗом. А головне це, все представники високорозвинених і ні разу не корумпованих держав. Хотілося б дізнатися про те, як взагалі Гебрейесус потрапив до висших ешелоів влади Ефіопії, які його делегували у ВОЗ?
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19.05.2020 09:43 Відповісти
африку заполонив китай,в яку країну в африці не плюнь попадеш в китайця,півафрики скупили комуняки
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19.05.2020 09:58 Відповісти
Трамп натякнув,що ВОЗ (ніяке не ,бл..дь,Вооз) має саме розібратись з ставлеником Китаю Гебреісусом...

бо дійсно,"якого милого" "платити за чужий бенкет ?
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19.05.2020 09:50 Відповісти
И таки правильно - Нет ума сосите лапу или как говаривал у нас один рыжий лысый сейчас в мавзолее на карантине залёг - Кто не работает тот не жрёт в три горла.
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19.05.2020 12:02 Відповісти
Молодец Трамп!! Жаль, что Украине не послал бог такого президента, а дал этого бездарного, безвольного клоуна и профана Зеленского, от которого пока для Украины одни проблемы !!. А что касается ВООЗ, ООН, ЮНЕСКО, зелёных защитников природы и прочей международной шушеры, то их давно уже надо было бы или реорганизовать, или разогнать. Особенно этих чёрножопых безграмотных упырей -руководителей этих структур и организаций. Всё таки нельзя черномазых ставить в руководители таких огромных международных организаций! Слишком быстро наглеют и перестают работать!!
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19.05.2020 13:01 Відповісти
 
 