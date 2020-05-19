Трамп - Гебреєсусу: США припинять фінансування і вийдуть з ВООЗ, якщо не будуть виконані вимоги Білого дому протягом 30 днів

Президент США Дональд Трамп опублікував лист гендиректору ВООЗ Тедросу Адханому Гебреєсусу, в якому попередив про заходи у разі, якщо організація не візьме на себе зобов'язання щодо "суттєвого поліпшення" в найближчі 30 днів.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це йдеться в листі Трампа, опублікованому в соцмережі.

"Мій обов'язок як президента США інформувати Вас про те, що, якщо Всесвітня організація охорони здоров'я не візьме на себе зобов'язання щодо суттєвих поліпшень протягом наступних 30 днів, я зроблю своє тимчасове рішення про замороження фінансування ВООЗ постійним і перегляну наше членство в цій організації", - йдеться в листі Трампа.

"Я не можу дозволити американським платникам податків продовжувати фінансувати організацію, яка у своєму нинішньому стані так явно не служить інтересам Америки", - заявив Трамп.

Президент у своєму листі висунув низку обвинувачень у тому, що ВООЗ упустила або проігнорувала різні попереджувальні ознаки коронавірусу, і піддав критиці її позицію щодо Китаю.

"Очевидно, що ваші помилки і помилки вашої організації коштували світу надзвичайно дорого", - зазначив він.

"14 квітня я ухвалив рішення про тимчасове призупинення участі США в роботі ВООЗ до проведення розслідування моєю адміністрацією невдалої відповіді організації на спалах COVID-19", - нагадав Трамп.

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За його словами, єдиним шляхом для ВООЗ, щоб відновити довіру, є демонстрація "своєї незалежності від Китаю".

"Моя адміністрація вже почала обговорення з вами питання реформування ВООЗ. Але діяти потрібно швидко", - написав Трамп.