Трамп - Гебреєсусу: США припинять фінансування і вийдуть з ВООЗ, якщо не будуть виконані вимоги Білого дому протягом 30 днів
Президент США Дональд Трамп опублікував лист гендиректору ВООЗ Тедросу Адханому Гебреєсусу, в якому попередив про заходи у разі, якщо організація не візьме на себе зобов'язання щодо "суттєвого поліпшення" в найближчі 30 днів.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це йдеться в листі Трампа, опублікованому в соцмережі.
"Мій обов'язок як президента США інформувати Вас про те, що, якщо Всесвітня організація охорони здоров'я не візьме на себе зобов'язання щодо суттєвих поліпшень протягом наступних 30 днів, я зроблю своє тимчасове рішення про замороження фінансування ВООЗ постійним і перегляну наше членство в цій організації", - йдеться в листі Трампа.
"Я не можу дозволити американським платникам податків продовжувати фінансувати організацію, яка у своєму нинішньому стані так явно не служить інтересам Америки", - заявив Трамп.
Президент у своєму листі висунув низку обвинувачень у тому, що ВООЗ упустила або проігнорувала різні попереджувальні ознаки коронавірусу, і піддав критиці її позицію щодо Китаю.
"Очевидно, що ваші помилки і помилки вашої організації коштували світу надзвичайно дорого", - зазначив він.
"14 квітня я ухвалив рішення про тимчасове призупинення участі США в роботі ВООЗ до проведення розслідування моєю адміністрацією невдалої відповіді організації на спалах COVID-19", - нагадав Трамп.
За його словами, єдиним шляхом для ВООЗ, щоб відновити довіру, є демонстрація "своєї незалежності від Китаю".
"Моя адміністрація вже почала обговорення з вами питання реформування ВООЗ. Але діяти потрібно швидко", - написав Трамп.
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коли сидиш вдома без грошей і занятись нічим
Спочатку потрібно провести міжнародне розслідування та з'ясувати хто "автор" цього вірусу.
https://www.foxnews.com/world/china-backs-who-investigation-into-coronavirus-origin-pledges-2b Китай поддерживает расследование ВОЗ о происхождении коронавируса и обещает выделить 2 миллиарда долларов
Ева говорила не со змеей, тк у змей нет речевого аппарата. Голос был инспирирован в ее голову. Ее внимание было сосредоточено на змее, тк змеи ведут скрытый образ жизни, и, по видимому, выглядят необычнымм. Змея якобы обратилась к ней с дерева, которое являлось символом правления Бога, как флага в современном понимании. То, что змея обрела дар речи было необычным, и должно было убедить Еву в "мистических" свойствах именно этого дерева. Что и побудило Еву украсть неназванный плод.
Исходя из этого первородный грех (ошибочный путь, др.евр.) заключался в самовольном присвоении человека, как вида, права жить по своему произволу, и был консумирован кражей плода с дерева, не принадлежащему людям.
Все! ведь в Пиплии "там написано" по годам сколько жили дикари, вычисляем 6700 лет "от сотворения мира".
Знаешь, на заборе тоже ведь написсано, и правды на заборе гораздо больше, т.к. например ты же не веришь шо есть "небесная твердь"?
2)В книге Бытие не описано сотворение Вселенной, там описаны 6 творческих периодов сотворения планеты Земля. Причем пастух Моисей описал порядок, который полностью совпадает с точкой зрения современной науки.
3) Согласно Библии, человек, как вид существует около 6,5 тыс. лет
4) Вы беретесь обсуждать написанное в Библии, а потом говорите, что не стоит обсуждать с Вами написанное в Библии. Это странно.
. сколько т.н. "бог"(это "иисус по канонам") завалил людей("по образу своемУ" созданных)
.. и я должен спорить с тобой?
... ну... ты понял
Чтож, о таких как Вы тоже есть прописанный протокол в Титу 3 гл:
9
Глупых же состязаний и родословий, и споров и распрей о законе удаляйся, ибо они бесполезны и суетны.
10
Еретика, после первого и второго вразумления, отвращайся,
11
зная, что таковой развратился и грешит, будучи самоосужден.
Всего хорошего, будьте здоровы!
Еретика, после первого и второго вразумления, отвращайся\\\\\\\\\\\\\\\\
да-да, а миллионы утопленных, сожженных, проклятых и т.д. "еретиков" милостивым хосподюшкой это как - "отвращенные" или "прощеные"?
истина одна - твой хосподюшка, милостивый, растерзал и убил в миллионы раз больше "детей своих" чем очень злая сотона детей чужих, да и то сотона убивала с позволения и по просьбе/приказу "милостивого".
и ты не возразишь!
ну, либо ты поп Смирнов, или просто очень православный.
Поддерживаю Трампа - он бизнесмен и тему понимает
бо дійсно,"якого милого" "платити за чужий бенкет ?