141 українець хворіє на COVID-19 в інших країнах, 73 - вилікувалися, 18 362 - звернулися по допомогу, - МЗС
За кордоном станом на 18 травня лікування від коронавірусної інфекції проходить 141 громадянин України.
Про це інформує МЗС України, передає Цензор.НЕТ.
Українські громадяни лікуються в Італії (121 осіб), в Австрії, Білорусі та Росії - по 3, Чехії, США та Швеції - по 2.
Від COVID-19 за кордоном померли 8 українців.
Водночас від COVID-19 вже одужали за кордоном 73 українці, найбільше - в Греції (22), Польщі (6), Німеччині (5), Іспанії (5), Японії (4), Чехії (4) та Домініканській республіці (4).
"18 362 громадянина України звернулися по допомогу до дипломатичних установ України в межах системи "Захист".
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