Кількість жертв коронавірусу у світі перевищила 318,5 тис. осіб, захворіли понад 4,8 млн. ІНФОГРАФІКА

Станом на ранок 19 травня у світі зареєстрували 4 805 005 (4 716 513 вчора) випадків інфікування COVID-19.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать дані центру Джона Гопкінса, який регулярно оновлює статистику зареєстрованих випадків по країнах і світу.

Згідно з даними центру, у світі зафіксовано 318 534 (315 225 вчора) смерті від коронавірусу.

Лідером за кількістю випадків заражень залишаються США. Випадки зараження зафіксовано у всіх 50 американських штатах, кількість померлих досягла 90 353, захворілих - 1 508 598.

Росія посідає друге місце у світі за кількістю випадків COVID-19: інфікованих вже 290 678 осіб, кількість смертей - 2722.

На третє місце за кількістю хворих піднялася Бразилія - ​​255 368 інфікованих та 16 853 летальні випадки.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Швеція зафіксувала у квітні найвищий за 26 років рівень смертності - 10 458 випадків

За кількістю заражених Велика Британія перебуває на четвертому місці - 247 709 випадків, при цьому померли вже 34 876 осіб.

Іспанія повідомляє про 231 606 випадків COVID-19, 27 709 осіб померли.

В Італії зафіксовано 225 886 випадків інфікування коронавірусною інфекцією, з них - 32 007 летальні.

Найбільшу кількість летальних випадків зареєстрували у США, Великій Британії, Італії, Франції та Іспанії.

У Франції померли 28 242 особи, в Німеччині - 8003, в Ірані - 7057, в Туреччині - 4171, у Бельгії - 9080, в Нідерландах - 5713, Канаді - 5960.

У Білорусі кількість заражених досягла 30 572 осіб, з яких 171 померли, в Польщі - 18 885, померли - 936; в Молдові - 6138, померли - 217; в Угорщині - 3535, померли - 462; в Румунії - 17 036, померли - 1120; у Словаччині - 1495, померли - 28.

Нагадаємо, в Україні на ранок 18 травня підтверджено 325 нових випадків COVID-19: загалом - 18 616, летальних - 535, одужали 5276 осіб