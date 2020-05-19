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Новини Коронавірус і карантин
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Кількість жертв коронавірусу у світі перевищила 318,5 тис. осіб, захворіли понад 4,8 млн. ІНФОГРАФІКА

Кількість жертв коронавірусу у світі перевищила 318,5 тис. осіб, захворіли понад 4,8 млн. ІНФОГРАФІКА

Станом на ранок 19 травня у світі зареєстрували 4 805 005 (4 716 513 вчора) випадків інфікування COVID-19.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать дані центру Джона Гопкінса, який регулярно оновлює статистику зареєстрованих випадків по країнах і світу.

Згідно з даними центру, у світі зафіксовано 318 534 (315 225 вчора) смерті від коронавірусу.

Лідером за кількістю випадків заражень залишаються США. Випадки зараження зафіксовано у всіх 50 американських штатах, кількість померлих досягла 90 353, захворілих - 1 508 598.

Росія посідає друге місце у світі за кількістю випадків COVID-19: інфікованих вже 290 678 осіб, кількість смертей - 2722.

На третє місце за кількістю хворих піднялася Бразилія - ​​255 368 інфікованих та 16 853 летальні випадки.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Швеція зафіксувала у квітні найвищий за 26 років рівень смертності - 10 458 випадків

За кількістю заражених Велика Британія перебуває на четвертому місці - 247 709 випадків, при цьому померли вже 34 876 осіб.

Іспанія повідомляє про 231 606 випадків COVID-19, 27 709 осіб померли.

В Італії зафіксовано 225 886 випадків інфікування коронавірусною інфекцією, з них - 32 007 летальні.

Найбільшу кількість летальних випадків зареєстрували у США, Великій Британії, Італії, Франції та Іспанії.

У Франції померли 28 242 особи, в Німеччині - 8003, в Ірані - 7057, в Туреччині - 4171, у Бельгії - 9080, в Нідерландах - 5713, Канаді - 5960.

У Білорусі кількість заражених досягла 30 572 осіб, з яких 171 померли, в Польщі - 18 885, померли - 936; в Молдові - 6138, померли - 217; в Угорщині - 3535, померли - 462; в Румунії - 17 036, померли - 1120; у Словаччині - 1495, померли - 28.

Нагадаємо, в Україні на ранок 18 травня підтверджено 325 нових випадків COVID-19: загалом - 18 616, летальних - 535, одужали 5276 осіб

Кількість жертв коронавірусу у світі перевищила 318,5 тис. осіб, захворіли понад 4,8 млн 01

Автор: 

карантин (18172) статистика (2247) COVID-19 (19765) коронавірус (19922)


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Топ коментарі
+3
Нет никакого коронвиRUSa.Есть диффузный тромбоз сосудов,что доказали итальянские врачи из Бергамо,проведя вскрытие 50 трупаков...
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19.05.2020 08:51
+1
Потрібно провести міжнародне розслідування та покарати винних у розробці цього вірусу!
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19.05.2020 08:38
+1
все больше и больше и больше...
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19.05.2020 08:46
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Потрібно провести міжнародне розслідування та покарати винних у розробці цього вірусу!
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19.05.2020 08:38 Відповісти
все больше и больше и больше...
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19.05.2020 08:46 Відповісти
Нет никакого коронвиRUSa.Есть диффузный тромбоз сосудов,что доказали итальянские врачи из Бергамо,проведя вскрытие 50 трупаков...
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19.05.2020 08:51 Відповісти
прічіной смєрті оказалось трупноє окочєнєніє
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19.05.2020 08:58 Відповісти
Не, похоже, и правда.
ВВС: До 30% пациентов, серьезно больных коронавирусом, демонстрируют признаки опасного тромбоза - к такому тревожному выводу пришли британские медицинские эксперты.
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19.05.2020 10:23 Відповісти
Другими словами это не пневмония...
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19.05.2020 08:55 Відповісти
3 таблетки аспирина,горячий лимонный сок и мед.и Ваша коронвирусная болячка пройдет...
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19.05.2020 08:59 Відповісти
3 то, может, многовато, шоб же еще кровью не истечь.
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19.05.2020 10:24 Відповісти
Немецкие ученые говорят, что заражено будет все человечество. Но не все умрут.
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19.05.2020 09:04 Відповісти
https://www.bible.com/ru/bible/400/1CO.15.SYNO Первое послание к Коринфянам 15:51-52 SYNO https://www.bible.com/ru/bible/400/1CO.15.51.SYNO
Говорю вам тайну: не все мы умрем, но все изменимся вдруг, во мгновение ока, при последней трубе; ибо вострубит, и мертвые воскреснут нетленными, а мы изменимся.

SYNO: Синодальный перевод
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19.05.2020 09:09 Відповісти
 
 