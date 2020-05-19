Кількість жертв коронавірусу у світі перевищила 318,5 тис. осіб, захворіли понад 4,8 млн. ІНФОГРАФІКА
Станом на ранок 19 травня у світі зареєстрували 4 805 005 (4 716 513 вчора) випадків інфікування COVID-19.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать дані центру Джона Гопкінса, який регулярно оновлює статистику зареєстрованих випадків по країнах і світу.
Згідно з даними центру, у світі зафіксовано 318 534 (315 225 вчора) смерті від коронавірусу.
Лідером за кількістю випадків заражень залишаються США. Випадки зараження зафіксовано у всіх 50 американських штатах, кількість померлих досягла 90 353, захворілих - 1 508 598.
Росія посідає друге місце у світі за кількістю випадків COVID-19: інфікованих вже 290 678 осіб, кількість смертей - 2722.
На третє місце за кількістю хворих піднялася Бразилія - 255 368 інфікованих та 16 853 летальні випадки.
За кількістю заражених Велика Британія перебуває на четвертому місці - 247 709 випадків, при цьому померли вже 34 876 осіб.
Іспанія повідомляє про 231 606 випадків COVID-19, 27 709 осіб померли.
В Італії зафіксовано 225 886 випадків інфікування коронавірусною інфекцією, з них - 32 007 летальні.
Найбільшу кількість летальних випадків зареєстрували у США, Великій Британії, Італії, Франції та Іспанії.
У Франції померли 28 242 особи, в Німеччині - 8003, в Ірані - 7057, в Туреччині - 4171, у Бельгії - 9080, в Нідерландах - 5713, Канаді - 5960.
У Білорусі кількість заражених досягла 30 572 осіб, з яких 171 померли, в Польщі - 18 885, померли - 936; в Молдові - 6138, померли - 217; в Угорщині - 3535, померли - 462; в Румунії - 17 036, померли - 1120; у Словаччині - 1495, померли - 28.
Нагадаємо, в Україні на ранок 18 травня підтверджено 325 нових випадків COVID-19: загалом - 18 616, летальних - 535, одужали 5276 осіб
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