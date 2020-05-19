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Новини Коронавірус і карантин
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За добу на Львівщині виявили 32 нові випадки COVID-19, загалом активних хворих 852, одужали – 216 осіб, - міськрада. ІНФОГРАФІКА

За добу на Львівщині виявили 32 нові випадки COVID-19, загалом активних хворих 852, одужали – 216 осіб, - міськрада. ІНФОГРАФІКА

Станом на ранок 19 травня на Львівщині підтвердили 1098 випадків інфікування COVID-19.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Львівської міськради, про це повідомила заступниця міського голови Львова та керівниця міського штабу з протидії коронавірусу Галина Слічна.

"Загалом за весь період карантину до Львівської обласної інфекційної лікарні звернулися 4386 осіб, госпіталізовані 531, на амбулаторному лікуванні 3855 осіб, виписані 370 осіб. Зараз у лікарні перебуває 169 осіб, з них у реанімації - 7 осіб, на апаратні ШВЛ - 4 особи.

Загалом коронавірусну інфекцію виявлено у 1066 осіб, 30 людей померли. 206 пацієнтів одужали", - йдеться в повідомленні.

За оперативними даними, за вчорашню добу лабораторні центри в місті провели 194 ПЛР-тести, з яких 47 - позитивні (з них 29 - це мешканці Львова).

Також читайте: У Чернівецькій області за добу виявлено 29 нових випадків захворювання COVID-19, 48 буковинців одужали, - ОДА

За добу на Львівщині виявили 32 нові випадки COVID-19, загалом активних хворих 852, одужали – 216 осіб, - міськрада 01

Автор: 

карантин (18172) COVID-19 (19765) коронавірус (19922)


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Активный больной это температура или титр в тесте бессимптомного. А пассивные больные
мы все до одного, ведь даже щасливая жизнь это смертельная болезнь.
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19.05.2020 08:54 Відповісти
Но есть один нюанс.... После прочтения скока медиков заразилось, покашливающий поциент предпочтет остаться на хате, а не бросаться за "помощью". Ну и если помрет, то от того что например слишком много игрался с котом и был заколот, или просто - минфаркт пикарда.
Так что статистика наверное такая же правдивая как и вопли попов о ком-то "мохущественном"
кхе-кхе, о б*же(бросается к иконостасу, достает мощи рыбы и пиво)
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19.05.2020 08:55 Відповісти
 
 