За добу на Львівщині виявили 32 нові випадки COVID-19, загалом активних хворих 852, одужали – 216 осіб, - міськрада. ІНФОГРАФІКА

Станом на ранок 19 травня на Львівщині підтвердили 1098 випадків інфікування COVID-19.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Львівської міськради, про це повідомила заступниця міського голови Львова та керівниця міського штабу з протидії коронавірусу Галина Слічна.

"Загалом за весь період карантину до Львівської обласної інфекційної лікарні звернулися 4386 осіб, госпіталізовані 531, на амбулаторному лікуванні 3855 осіб, виписані 370 осіб. Зараз у лікарні перебуває 169 осіб, з них у реанімації - 7 осіб, на апаратні ШВЛ - 4 особи.

Загалом коронавірусну інфекцію виявлено у 1066 осіб, 30 людей померли. 206 пацієнтів одужали", - йдеться в повідомленні.

За оперативними даними, за вчорашню добу лабораторні центри в місті провели 194 ПЛР-тести, з яких 47 - позитивні (з них 29 - це мешканці Львова).

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