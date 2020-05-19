Джапарова про її призначення в МЗС: Це потужний сигнал кримським татарам та іншим країнам

Еміне Джапарова, кандидатуру якої узгодили на посаду першої заступниці міністра закордонних справ України, планує займатися питаннями анексованого Криму та публічної дипломатії.

Про це вона повідомила в коментарі "Крим.Реалії", передає Цензор.НЕТ.

"Розмови (про призначення. - Ред.) тривають уже кілька тижнів. Все починалося з пропозиції міністра закордонних справ Дмитра Кулеби, якого я знаю давно і з яким ми довгий час працювали. (...) Головним для мене було зберегти можливість займатися питанням Криму. Це перше, що я запитала у міністра й отримала позитивну відповідь. Дмитро вже трохи прочинив завісу того, якими ще питаннями я буду займатися, а саме - публічною дипломатією", - розповіла Джапарова.

Вона уточнила, що президент Володимир Зеленський погодив її кандидатуру на зустрічі з лідером кримськотатарського народу Мустафою Джемілєвим, а також представниками Меджлісу 18 травня.

Також читайте: Скоро Джапарова стане першою заступницею голови МЗС і першою представницею кримських татар у керівництві нашої дипломатії, - Кулеба

"Узгодження (кандидатури. - Ред.) президентом було точно символічним і планувалося на 18 травня. У нас відбулася зустріч президента з лідерами кримськотатарського народу - Мустафою Джемілєвим, Рефатом Чубаровим, Ахтемом Чийгозом і іншими, в тому числі представниками громадського сектору. Під час цієї зустрічі президент оголосив, що погодив мою кандидатуру. Це не просто символічна, декоративна історія. Це потужний сигнал кримським татарам, в тому числі в окупованому Криму. Коли на таку високу і відповідальну посаду призначається кримська татарка, йтиметься, серед іншого, і про політичне рішення. Крім того, призначення заступників міністрів закордонних справ - це, в тому числі, сигнал для інших країн", - зазначила Джапарова.