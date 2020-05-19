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Джапарова про її призначення в МЗС: Це потужний сигнал кримським татарам та іншим країнам

Джапарова про її призначення в МЗС: Це потужний сигнал кримським татарам та іншим країнам

Еміне Джапарова, кандидатуру якої узгодили на посаду першої заступниці міністра закордонних справ України, планує займатися питаннями анексованого Криму та публічної дипломатії.

Про це вона повідомила в коментарі "Крим.Реалії", передає Цензор.НЕТ.

"Розмови (про призначення. - Ред.) тривають уже кілька тижнів. Все починалося з пропозиції міністра закордонних справ Дмитра Кулеби, якого я знаю давно і з яким ми довгий час працювали. (...) Головним для мене було зберегти можливість займатися питанням Криму. Це перше, що я запитала у міністра й отримала позитивну відповідь. Дмитро вже трохи прочинив завісу того, якими ще питаннями я буду займатися, а саме - публічною дипломатією", - розповіла Джапарова.

Вона уточнила, що президент Володимир Зеленський погодив її кандидатуру на зустрічі з лідером кримськотатарського народу Мустафою Джемілєвим, а також представниками Меджлісу 18 травня.

Також читайте: Скоро Джапарова стане першою заступницею голови МЗС і першою представницею кримських татар у керівництві нашої дипломатії, - Кулеба

"Узгодження (кандидатури. - Ред.) президентом було точно символічним і планувалося на 18 травня. У нас відбулася зустріч президента з лідерами кримськотатарського народу - Мустафою Джемілєвим, Рефатом Чубаровим, Ахтемом Чийгозом і іншими, в тому числі представниками громадського сектору. Під час цієї зустрічі президент оголосив, що погодив мою кандидатуру. Це не просто символічна, декоративна історія. Це потужний сигнал кримським татарам, в тому числі в окупованому Криму. Коли на таку високу і відповідальну посаду призначається кримська татарка, йтиметься, серед іншого, і про політичне рішення. Крім того, призначення заступників міністрів закордонних справ - це, в тому числі, сигнал для інших країн", - зазначила Джапарова.

Автор: 

дипломатія (710) МЗС (4107) призначення (2272) кримські татари (2003) Джапарова Еміне (179)


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Топ коментарі
+4
Ну, не будемо так сильно "бить в барабани"... Реальна дипломатія не терпить "публічності" - спочатку пропрацьовуються десятки варіантів, і лише один з них виноситься "на публіку" і стає "вінцем" дипломатичного процесу з того чи іншого питання... Тому Джаппарова буде своєрідним "прес-секретарем", "лицем" Міністерства іноземних справ (та й самої держави Україна), в області міждержавних стосунків. Надіюсь, буде вигідно виглядать на фоні "Машки- пьяной растрёпы", з "Запоребриковії"...
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19.05.2020 09:07
+3
Головне, щоб і Еміне потім не було розчарування, коли побачить результати роботи влади та особисто своєї.
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19.05.2020 09:03
+3
Машка-растрепа- то э дiйсне обличча ********* рюського миру!
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19.05.2020 09:15
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19.05.2020 09:02 Відповісти
Я не удивлюсь если в середине лета, какой нибудь Шариков с коммунальной службы по Очистке,подаст днепровскую воду в Крым,ну чтобы не сверху была открытая команда. а представители советского народа Украины молча поддержат ...
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19.05.2020 09:03 Відповісти
Право слово как дети малые. У Вас в городе чугунные люки канализационные все целые?
За 6 лет тот канал сплошь бурьяном зарос и бетон потрескался. А то думаете стоит (пардон, лежит ) канал, на шлюзе ждут отмашку из Киева, пошла вода в хату. Там местные мусором забросали канал.
P.S У нас в полях третью линию обороны, что в 15-м строилась подчистую разграбили.
ВояКи как дети малые - фундаментные блоки на землю ставили. Их заливать надо было. И арматурой 18-ой обваривать.
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19.05.2020 09:26 Відповісти
https://socportal.info/ru/news/v-minintegratcii-nazvali-usloviya-dlya-vozobnovleniya-postavok-vody-iz-ukrainy-v-krym/ Резников назвал условия для возобновления поставок воды из Украины в Крым ..и бетон потрескался.. всё это сделает советский народ Украины и арматурой 18-ой обварит. Потом армия контрактников будет брататься с российской армией и вместе будут мочить в сортире российских наёмников на Донбассе,потому что это дерьмо и на России не нужно потом будет всё намного хуже когда начнётся делёж Украины..и во всё виноваты те кто говорил КАКАЯ РАЗНИЦА, Московии нужна вся колония Украина.
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19.05.2020 10:19 Відповісти
Головне, щоб і Еміне потім не було розчарування, коли побачить результати роботи влади та особисто своєї.
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19.05.2020 09:03 Відповісти
Османский Осел ради спасения рейтинга хватается за что попало и назначает "громкие имена" на должности.
Вот только должности эти не руководящие.
И когда пройдёт эйфория мы ещё услышим ВИЗГИ и ПОМОИ в сторону Бубочки от этих Саакашвили, Джапаровых и прочих.
Как бы ещё хуже не стало Бубочке от этих назначений.
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19.05.2020 09:03 Відповісти
Как кричал Зеля,народу жрать нечего.. ..
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19.05.2020 09:05 Відповісти
Ну, не будемо так сильно "бить в барабани"... Реальна дипломатія не терпить "публічності" - спочатку пропрацьовуються десятки варіантів, і лише один з них виноситься "на публіку" і стає "вінцем" дипломатичного процесу з того чи іншого питання... Тому Джаппарова буде своєрідним "прес-секретарем", "лицем" Міністерства іноземних справ (та й самої держави Україна), в області міждержавних стосунків. Надіюсь, буде вигідно виглядать на фоні "Машки- пьяной растрёпы", з "Запоребриковії"...
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19.05.2020 09:07 Відповісти
Машка-растрепа- то э дiйсне обличча ********* рюського миру!
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19.05.2020 09:15 Відповісти
Интересно когда Кремль вернёт украденные в Крыму картины Айвазовского ?
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19.05.2020 09:27 Відповісти
Я думал назначать нужно по конкурсу от количества и качества знаний. А нет, зачем нам формальности - назначение по национальности, которую в Украине даже из паспорта убрали. Зеля повторяет путь пети. Печаль.
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19.05.2020 09:31 Відповісти
Кандидатка у народні депутати від партії «Українська Стратегія Гройсмана» на парламентських виборах 2019 року, № 4 у списку. - вики.

Гройсманосята вперед! - ну тогда да, зе дункофф, точно дункофф
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19.05.2020 12:01 Відповісти
Это тот, который тратил миллионы гривен из бюджета на рекламу своего правительства и вместо гиперлупа аж одну баржу по Днепру в Киев доставил? Да, великий человек! Одним указом отменил регулирование цен, которое есть в Европе и США. Українська стратегія Гройсмана" - 2,41% - это всё, чего достиг его величество Гройсман
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19.05.2020 12:46 Відповісти
Пиар-косточка от шмаркли. Удачи и сил Эмине, они ей понадобятся!
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19.05.2020 09:39 Відповісти
 
 