Джапарова про її призначення в МЗС: Це потужний сигнал кримським татарам та іншим країнам
Еміне Джапарова, кандидатуру якої узгодили на посаду першої заступниці міністра закордонних справ України, планує займатися питаннями анексованого Криму та публічної дипломатії.
Про це вона повідомила в коментарі "Крим.Реалії", передає Цензор.НЕТ.
"Розмови (про призначення. - Ред.) тривають уже кілька тижнів. Все починалося з пропозиції міністра закордонних справ Дмитра Кулеби, якого я знаю давно і з яким ми довгий час працювали. (...) Головним для мене було зберегти можливість займатися питанням Криму. Це перше, що я запитала у міністра й отримала позитивну відповідь. Дмитро вже трохи прочинив завісу того, якими ще питаннями я буду займатися, а саме - публічною дипломатією", - розповіла Джапарова.
Вона уточнила, що президент Володимир Зеленський погодив її кандидатуру на зустрічі з лідером кримськотатарського народу Мустафою Джемілєвим, а також представниками Меджлісу 18 травня.
"Узгодження (кандидатури. - Ред.) президентом було точно символічним і планувалося на 18 травня. У нас відбулася зустріч президента з лідерами кримськотатарського народу - Мустафою Джемілєвим, Рефатом Чубаровим, Ахтемом Чийгозом і іншими, в тому числі представниками громадського сектору. Під час цієї зустрічі президент оголосив, що погодив мою кандидатуру. Це не просто символічна, декоративна історія. Це потужний сигнал кримським татарам, в тому числі в окупованому Криму. Коли на таку високу і відповідальну посаду призначається кримська татарка, йтиметься, серед іншого, і про політичне рішення. Крім того, призначення заступників міністрів закордонних справ - це, в тому числі, сигнал для інших країн", - зазначила Джапарова.
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За 6 лет тот канал сплошь бурьяном зарос и бетон потрескался. А то думаете стоит (пардон, лежит ) канал, на шлюзе ждут отмашку из Киева, пошла вода в хату. Там местные мусором забросали канал.
P.S У нас в полях третью линию обороны, что в 15-м строилась подчистую разграбили.
ВояКи как дети малые - фундаментные блоки на землю ставили. Их заливать надо было. И арматурой 18-ой обваривать.
Вот только должности эти не руководящие.
И когда пройдёт эйфория мы ещё услышим ВИЗГИ и ПОМОИ в сторону Бубочки от этих Саакашвили, Джапаровых и прочих.
Как бы ещё хуже не стало Бубочке от этих назначений.
Гройсманосята вперед! - ну тогда да, зе дункофф, точно дункофф