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Новини
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Українській стороні в ПАРЄ дедалі важче боротися з російськими наративами, - "слуга народу" Ясько

Українській стороні в ПАРЄ дедалі важче боротися з російськими наративами, -

Українській стороні стає дедалі складніше протидіяти російським наративам і боротися за національні інтереси на міжнародній арені, зокрема в Парламентській асамблеї Ради Європи (ПАРЄ).

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це заявила керівниця постійної делегації в ПАРЄ, народна депутатка з фракції "Слуга народу" Єлизавета Ясько 18 травня під час онлайн-дискусії "Що чекає на Донбас: тенденції громадської думки на тлі свіжих новин із Мінської ТКГ, бойових дій та пандемії".

"Як людина, яка займається нашою позицією в ПАРЄ, я розумію, наскільки українській стороні стає важче від того, коли з’являються такі наративи, як включення представників ОРДЛО до переговорного процесу. Нам постійно треба говорити про те, що жодних терористів ніхто не включатиме, що нам потрібні справжні представники Донецької та Луганської "республік". Але тут виникає багато небезпек: я не до кінця розумію, що означає "включити справжніх представників Луганська та Донецька"? У мене це питання викликає відразу багато юридичних, політичних наслідків і ризиків. Тобто я не розумію, чи є це позитивним для України в контексті нашої міжнародної позиції", – зазначила Ясько.

При цьому вона підкреслила, що в політичних групах і комітетах ПАРЄ "більшість людей або мають проросійську позицію, або вірять російським наративам, або вони просто не знають якоїсь інформації".

"Тому, якщо їм розповідати ті новини, що стосуються мінського процесу, тут виникає дуже багато небезпек, і нам боротися за наші українські національні інтереси стає важче. Тож я була однією з тих, хто у березні публічно висловив своє занепокоєння щодо мінського процесу", – уточнила депутатка.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Українська делегація залишиться в ПАРЄ, попри повернення туди Росії, - Ясько

Вона додала, що на сьогодні російські наративи "підживлюються в ПАРЄ через ті новини, які в нас є в Мінську", що є небезпечним.

"Щоразу, коли в мене є якась розмова, формальна, неформальна, по лінії ПАРЄ чи по лінії міжпарламентського діалогу двосторонніх відносин, завжди це питання порушується, завжди цікавляться, що буде з Мінським процесом, якщо буде створено якийсь орган, який виконуватиме посередницькі функції між Україною і Донбасом. Зараз усе-таки питання консультативної ради не є більше таким актуальним", – додала парламентарій.

Як повідомлялося, у квітні 2014 року через анексію Криму ПАРЄ позбавила російську делегацію права голосу, оскільки Москва не виконала жодної вимоги відповідних резолюцій Асамблеї, санкції проти РФ продовжувалися кілька разів. На знак протесту російські депутати не брали участі в роботі Асамблеї з 2016 року. Влітку 2017 року Москва припинила сплачувати внески до бюджету Ради Європи, пояснюючи це тим, що делегація Держдуми РФ не має повноцінних прав у ПАРЄ.

У підсумку в ніч проти 25 червня 2019 року ПАРЄ ухвалила резолюцію, яка дозволила делегації РФ вже 25 червня повернутися в асамблею. Ця резолюція виключає повторне запровадження серйозних санкцій проти російських депутатів. У відповідь на це делегації Латвії, Литви, Естонії, Словаччини, України, Грузії та Польщі залишили залу засідань.

Автор: 

ПАРЄ (846) Слуга народу (2810) Єлизавета Ясько (79)


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Топ коментарі
+39
Выгнать вас надо оттуда и отправить В ПАСЕ Гончаренко - ОТ НЕГО ТОЛКУ Больше, чем от всех вас МОЛОКОСОСОВ
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19.05.2020 09:04
+31
Форумчане : посмотрите на это фото
УКРАИНУ В ПАСЕ ОТДАЛИ НА ОТКУП МАЛЕНЬКОЙ ДЕВОЧКЕ С НАДУТЫМИ ГУБКАМИ
Украинской стороне в ПАСЕ становится все труднее бороться с российскими нарративами, - "слуга народа" Ясько - Цензор.НЕТ 4575
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19.05.2020 09:07
+22
Особенно, когда нет желания противиться.
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19.05.2020 09:06
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Правила форума Рада форумчан
Выгнать вас надо оттуда и отправить В ПАСЕ Гончаренко - ОТ НЕГО ТОЛКУ Больше, чем от всех вас МОЛОКОСОСОВ
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19.05.2020 09:04 Відповісти
Украинской стороне в ПАСЕ становится все труднее бороться с российскими нарративами, - "слуга народа" Ясько - Цензор.НЕТ 7433
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19.05.2020 09:05 Відповісти
а что может сделать эта бесправная девочка против капитулянтской политики зермаков?
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19.05.2020 09:08 Відповісти
Подать в отставку
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19.05.2020 09:10 Відповісти
Особенно, когда нет желания противиться.
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19.05.2020 09:06 Відповісти
не справляєшся,подавай у відставку
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19.05.2020 09:07 Відповісти
Форумчане : посмотрите на это фото
УКРАИНУ В ПАСЕ ОТДАЛИ НА ОТКУП МАЛЕНЬКОЙ ДЕВОЧКЕ С НАДУТЫМИ ГУБКАМИ
Украинской стороне в ПАСЕ становится все труднее бороться с российскими нарративами, - "слуга народа" Ясько - Цензор.НЕТ 4575
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19.05.2020 09:07 Відповісти
Просто блин позорище!!

Гнать этих слуг на фик
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19.05.2020 09:08 Відповісти
А я и не удивлён.
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19.05.2020 09:08 Відповісти
Ви СН просто не вмієте працювати.
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19.05.2020 09:09 Відповісти
конечно тяжело зелёные и опзж в ПАСЕ на одной стороне с срускими против Украины.
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19.05.2020 09:09 Відповісти
нарративами, - "слуга народа" Ясько/ майнинга криптовалют .......диджитализацию.-Зеленский / " буллинг и харассмент, - Мендель/какие они о….о умные , эти слуги народа Коломойского.
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19.05.2020 09:09 Відповісти
Палача из Руанды арестовали во Франции 16 мая.Фелисьен Кабуга предстанет перед трибуналом в Гааге завоенные преступления против народа тутси в Руанде.Когда туда отправят Путлера за преступления в Грузии,Украине,Сирии и Ливии?
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19.05.2020 09:10 Відповісти
ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

Окончила философский факультет Киевского национального университета имени Тараса Шевченко, имеет степень магистра и бакалавра политологии.
Окончила Школу государственного управления Блаватника в Оксфордском университете ( Blavatnik School of Government, University of Oxford). Во время учебы в Оксфорде была президентом украинского общества Оксфордского университета.В 2013-2014 годах по программе обмена с Киевским национальным университетом имени Тараса Шевченко училась в Московском государственном университете имени М. В. Ломоносова.
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19.05.2020 09:10 Відповісти
Никак нет. Чистая правда.
https://file.liga.net/persons/yasko-elizaveta
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19.05.2020 11:42 Відповісти
Не переймайтеся через нього. Це новий черговий ольгінець тут на форумі. Не будете відповідати - воно саме здрисне.
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19.05.2020 11:49 Відповісти
А я и не замарачиваюсь. Просто стебусь с таких, как он.
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19.05.2020 12:38 Відповісти
Разумеется сложно бороться против собственного начальника!
Бубочка сбивает Украину Уйлу под наущения ватных агентов из своего окружения.
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19.05.2020 09:10 Відповісти
Украинской стороне в ПАСЕ становится все труднее бороться с российскими нарративами, - "слуга народа" Ясько - Цензор.НЕТ 7403
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19.05.2020 09:11 Відповісти
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19.05.2020 09:12 Відповісти
Колоради.
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19.05.2020 09:19 Відповісти
Українській стороні в ПАРЄ дедалі важче боротися з російськими наративами, - "слуга народу" Ясько - Цензор.НЕТ 9905
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19.05.2020 09:39 Відповісти
у рашки есть хотя бы бабло, а у вас одно и тоже 5 лет - склоки, борьба за булаву, помои друг на друга, процветающее кумовство и проч.
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19.05.2020 09:14 Відповісти
Когда действуют по омански,конечно будет тормоз http://www.capital.ua/ru/news/141592-rossiya-uskorila-vydachu-svoikh-pasportov-grazhdanam-ukrainy Россия ускорила выдачу своих паспортов гражданам Украины , Власть Украины тоже торопиться принять закон о двойном гражданстве,все молчат ,думают хуже не будет
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19.05.2020 09:15 Відповісти
Не грех и ещё раз : Скажите, семьдесят три процента, а вы думали, что оно само все делается,? Что санкции против агрессора сами откуда-то берутся, что Джавелины с неба падают, что транши МВФ сами приходят, что Россия из ПАСЕ сама убирается. Что не надо ни ездить, ни договариваться, ни ломать через колено, ни убеждать, ни заставлять. Оно само. А проклятый барыга только наживается на войне. И если его убрать, то будет лучше. Молодая команда возьмет ещё больше санкций, которые им поднесут на блюдечке. Не то что шоколадный ворюга. Который от санкций только нос воротил. А оказалось - ****, вы слушаете Маяк.
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19.05.2020 09:20 Відповісти
Зеркаль вижили звідти, ось і результат.
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19.05.2020 09:20 Відповісти
На РАБссии катастрофа с быдлоШариковыми
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19.05.2020 09:21 Відповісти
повиздихали?
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19.05.2020 09:26 Відповісти
Тьолка з надутими губами шото ваще нічєго нє понімаєт... А в нас просто немає Президента! І хто ж впишеться за країну, де мешкають 73% манкуртів?! Дивна якась.
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19.05.2020 09:22 Відповісти
Ехайте чуваки на РАБссию,там дешовый газ и нефть.Время не ждет...
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19.05.2020 09:24 Відповісти
Саудовская Арабия скупила пол США за бешенное бабло.Чувствуют Саудиты что нефти кирдык.
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19.05.2020 09:28 Відповісти
Теперь Фейсбук принадлежит Саудитам,вот это поворот...
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19.05.2020 09:30 Відповісти
Звичайно важко боротися з кацапськими наративами маючи при владі Мертвечука і Сивоху. Що вже говорити про ПАСЕ, коли майже всі українські телеканали завалені кацапським наративом.
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19.05.2020 09:31 Відповісти
А влада бореться з цими наративами?
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19.05.2020 09:35 Відповісти
З результатів роботи рашенпропагади.. не лише в расєї :

Українській стороні в ПАРЄ дедалі важче боротися з російськими наративами, - "слуга народу" Ясько - Цензор.НЕТ 1366
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19.05.2020 09:43 Відповісти
И чем это отличается от твоих верований в Зелемойского?
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19.05.2020 10:00 Відповісти
положа руку на... да на что угодно, ответьте честно...Вы, лично, доверили б юному дарованию вести переговоры, от которых зависит, если не жизнь, то здоровье Ваше точно... ???
там где дискутируют и ведут бескровную войну акулы-аксакалы, маленькую юную и доверчивую... морскую звезду (класс беспозвоночных.. типа иглокожих)))) могут просто не заметить среди планктона... а уж прислушиваться к ее умозаключениям точно не станут ))))
не образование и юность, не ангельские хлопающие глаза и партийная принадлежность главное на международно арене в жестких, аргументированных дискуссионных боях за Украину
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19.05.2020 09:34 Відповісти
Їй набратися досвіду роботи, а лише потім братися за такі справи. Освіта не є достатньою для такої роботи.
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19.05.2020 09:43 Відповісти
тренироваться лучше на тренажерах...
Украина и ее интересы (да хотя бы элементарно раскрывать глаза на рашкину брехню и манипуяции) не могут жать, пока девочка натренируется и поднатаскается (в культурном понимании этого слова)
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19.05.2020 11:49 Відповісти
РАБссия затарилась ФЕЙКами па самые ПОНТЫлоны як казав дiд Панас,а тепер дiточки,я вам казоньку розкажу.....про Машу и Ведмедя...
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19.05.2020 09:35 Відповісти
Для того Зеленський і призначив некваліфікованих, щоб ви програвали кацапам. Вся "українська" влада цим зайнята. Злиття України, по всім фронтам
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19.05.2020 09:36 Відповісти
нагадати ФАКТ з часів Порошенко -Генералісимуса ?


У часи боїв за Донецьк був запит в Генштаб розвалити Донецьку телевишку.
БУЛО ВІДМОВЛЕНО.
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19.05.2020 09:42 Відповісти
Тому Зелнський, дорвавшись до влади, першим ділом дав добро на повернення в ПАСЕ кацапів, і свідомо призначив некваліфікованих дітей представляти Україну? Ви б помовчали, може б за вміняємого зійшли б
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19.05.2020 09:47 Відповісти
В чём зрада, стратег?
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19.05.2020 09:57 Відповісти
Для того , чтобы завалить Дело в бой пускают Дилетантов , - Которые не только проиграют Бой , но и помогут врагу . Куда не поставят , кругом Завал и рушат Украину.Почему у власти одни аморфные и не разворотливые и не Патриотичные люди. Яке ішло , таке й Здибало.
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19.05.2020 09:37 Відповісти
Керують ті, кого обрали.
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19.05.2020 09:38 Відповісти
Важко боротись? А навіщо ж ви погоджуєтесь на формули штангециркулів, погоджуєтесь, що в Мінську тристороння переговорна група - Україна - луганськ - Донецьк? А рф - посередник.
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19.05.2020 09:38 Відповісти
Погодились не вони, а Зеленський. Зробили це по-тихому, як у кацапів та колоборантів і прийнято. Нарід поставили перед фактом. Що називається- жрі.Те
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19.05.2020 09:55 Відповісти
А потом отвлекли на обсуждение, мол - всё идёт как надо, только "представители" чего-то имеют российское гражданство, вот их заменить и предательства, потому, нет...
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19.05.2020 09:59 Відповісти
КВН продолжается Панове,серия №10.Куда Зеля приткнет очередное дарование природы
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19.05.2020 09:39 Відповісти
А в чём заключается борьба делегатов ПАСЕ от "Слуги народа" с российскими нарративами ? Борьба за интересы Украины предусматривает борьбу, а не нытьё и утирание соплей !
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19.05.2020 09:46 Відповісти
Сами, в лице Дерьмака и Сивухи, вносят кремлевские хотелки в повестку, а потом завывают как им тяжело, стыд и позор...
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19.05.2020 09:52 Відповісти
Да у нас през с туманом в голове, для него война кончилась так и не начавшись, и в глазах пуйла он видит мир. И что вы хотите услышать от западных политиков, которые с трудом находят Украину на карте...
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19.05.2020 09:54 Відповісти
а кому сейчас легко...боритесь а не нойте..или валите накуй
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19.05.2020 09:55 Відповісти
Та, не треба там боротися, треба мати свої власні наративи. В Росії свої наративи - газ для Європи, МКС, барьба с фошізмом, гдє рускій язик - там Росія, братская помащь ... .
А в України які? Паханат, олігархат, казнокрадство, корупція, деструкція, 144 реформи і П'ятий (з великої букви) президент ... Важко, звичайно. Не, просто, важко, а дедалі важче.
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19.05.2020 10:06 Відповісти
В Росії свої наративи - газ для Європи, МКС, барьба с фошізмом, гдє рускій язик - там Росія, братская помащь, а также Паханат, олігархат, казнокрадство, корупція, деструкція, 144 реформи і П'ятий (з великої букви) президент ...
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19.05.2020 11:44 Відповісти
Та ЗЕ-ОРДА не захищає Україну а здає її на всіх фронтах, в тому числі і ПАСЄ. ТАКЕ ЗАВДАННЯ ЗЕПРИЗЕДЕНТА.
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19.05.2020 10:11 Відповісти
В кожній делегації є різні за віком люди, з різним професійним і життєвим досвідом.
І за сов'єтских часів, а тоді народовладдя було не гірше ніж зараз, коли досвідчений бригадир питав в сесійній залі союзної ради у юної ланкової:"Показати тобі Келдиша?", то вона з жахом на обличчі перепитувала його: "Що, тут?!"
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19.05.2020 10:31 Відповісти
Хватит употреблять английские слова там, где они совсем не нужны. «Нарратив». Разве нет в русском или украинском языках слов рассказ, повесть, история, посыл, видение, описание, проблематика? Это все синонимы английского narrative.
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19.05.2020 10:35 Відповісти
Жоден з наведених термінів не відповідає значенню англійського слова narrative.
it is the https://en.wikipedia.org/wiki/Fiction-writing_mode fiction-writing mode in which the https://en.wikipedia.org/wiki/Narrator narrator communicates directly to the reader.

Тобто, в українській реальності наративи є настирливими пропагандистськими байками.
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19.05.2020 10:50 Відповісти
Словарь - в помощь.
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19.05.2020 11:01 Відповісти
В продолжении поста https://censor.net/user/326620 https://censor.net/comments/locate/3196375/019214ef-6ee4-7374-a967-4d00c519b0d5 ...но в дипломатии выражение "пропагандистська байка" не используется, а используется выражение - нарратив
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19.05.2020 12:56 Відповісти
Сначала надо нагнать шмарклю и окружающую её шелупонь, а потом начинать с самого начала в Международных институтах.
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19.05.2020 10:37 Відповісти
Ну от чому у нас як Ліза, так і дура? Їй " "справжні"потрібні... Тобто саму " республіку вона визнає.
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19.05.2020 11:05 Відповісти
А с чего может легко бороться за интересы Украины, если все руководители самой Украины топят за интересы Кацапии? Никто без нас за нас сражаться не будет!
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19.05.2020 11:50 Відповісти
Ау, гавнометатели!
Хоть одно из вас прочитало новость?
Хоть одно из вас осміслило, что она сказала?
" украинской стороне становится труднее от того, когда появляются такие нарративы как включение представителей ОРДЛО в переговорный процесс."
ВЫ, придурки, не согласны?
Вы за прямые переговоры с ОРЛО?
Дыбилы, б........дь.
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19.05.2020 11:51 Відповісти
Как без переговоров с захватившими банк бандитами восстановить там порядок?
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19.05.2020 13:02 Відповісти
Уничтожить бандосов...иначе никак.
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19.05.2020 23:16 Відповісти
Не передергивай. Речь идет о том, что когда работала прошлая делегация в ПАСЕ, роиССии не было в ПАСЕ вообще как факт, а нынешним дипломатам рашка УЖЕ ставит условия. Вот и все что достигли нынешние. Переговоров никогда не вели с ОРДЛО до Зепрезидента, а эти уже торгуются.
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19.05.2020 13:06 Відповісти
Дима, голубь, ті прочитал сообщение, которое комментируешь? При чём тут делегация Расии?
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19.05.2020 13:31 Відповісти
А кто сказал, что будет легко? Лично я оставил бы в РАСЕ Лёлика Гончаренко. При всём моём непереваривании его как политика внутри Украины и как бывшего рыга, в РАСЕ равных ему не было.
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19.05.2020 14:34 Відповісти
До жопы то ПАСЕ.Нужно выходить оттуда пока там спокойно сидит и вещает страна-оккупант.
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19.05.2020 15:00 Відповісти
Українській стороні в ПАРЄ дедалі важче боротися з російськими наративами, - "слуга народу" Ясько - Цензор.НЕТ 565
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19.05.2020 23:17 Відповісти
 
 