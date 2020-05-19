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Новини Коронавірус і карантин
13 513 55

На ранок 19 травня зафіксовано 260 нових випадків COVID-19 в Україні: загалом - 18 876, летальних - 548, одужали 5632 особи

На ранок 19 травня зафіксовано 260 нових випадків COVID-19 в Україні: загалом - 18 876, летальних - 548, одужали 5632 особи

В Україні за добу зафіксували 260 нових випадків інфікування вірусом COVID-19, водночас одужали 356 осіб.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані Апарату РНБО України.

Загалом від початку пандемії в Україні підтверджено 18 876 випадків захворювання на COVID-19, із загальної кількості хворих 548 осіб померли (13 за минулу добу), 5632 одужали. Водночас за минулу добу одужали 356 осіб.

Таким чином, нині в Україні на COVID-19 хворіє 12 696 осіб, що на 109 осіб менше, ніж напредодні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кількість жертв коронавірусу у світі перевищила 318,5 тис. осіб, захворіли понад 4,8 млн. ІНФОГРАФІКА

Найбільше за минулу добу випадків коронавірусної хвороби виявили в Києві (38 випадків), Львівській області (38 випадків), Чернівецькій області (29 випадків), Харківській області (27 випадків).

За даними МОЗ, наразі коронавірусна хвороба виявлена:

Вінницька область — 751 випадок;
Волинська область — 635 випадків;
Дніпропетровська область — 843 випадки;
Донецька область — 131 випадок;
Житомирська область — 573 випадки;
Закарпатська область — 911 випадків;
Запорізька область — 385 випадків;
Івано-Франківська область — 1235 випадків;
Кіровоградська область — 445 випадків;
м. Київ — 2359 випадків;
Київська область — 1245 випадків;
Львівська область — 1098 випадків;
Луганська область — 42 випадки;
Миколаївська область — 263 випадки;
Одеська область — 784 випадки;
Полтавська область — 264 випадки;
Рівненська область — 1188 випадків;
Сумська область — 164 випадки;
Тернопільська область — 1081 випадок;
Харківська область — 816 випадків;
Херсонська область — 168 випадків;
Хмельницька область — 267 випадків;
Чернівецька область — 2742 випадки;
Черкаська область — 376 випадків;
Чернігівська область — 110 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 19 травня 2020 року до Центру надійшло 945 повідомлень про підозру на COVID-19. Загалом від початку 2020 року надійшло 47 174 повідомлення про підозру на COVID-19.

Автор: 

карантин (18172) статистика (2247) COVID-19 (19765) коронавірус (19922)


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Топ коментарі
+8
Я не верю официальной статистике. Количество новых случаев начало снижаться на фоне нытья ахметова о его убытках и несчастной судьбе, а не благодаря успехам нашей медицины.
Степанов постоянно врет, даже про заполненность больниц.
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19.05.2020 09:15
+7
Сдувается пандемийка
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19.05.2020 09:12
+5
та да, только ж это указание теневого мирового правительства, а зеленский лишь исполняет его волю
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19.05.2020 09:59
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Сдувается пандемийка
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19.05.2020 09:12 Відповісти
Я не верю официальной статистике. Количество новых случаев начало снижаться на фоне нытья ахметова о его убытках и несчастной судьбе, а не благодаря успехам нашей медицины.
Степанов постоянно врет, даже про заполненность больниц.
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19.05.2020 09:15 Відповісти
Тестування тормозять . ..Поки зі всієї області зберуть..... !?
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19.05.2020 09:18 Відповісти
Тут еще на днях планируется пресс-конференция Зеленского... Так что надо к этой дате нужно побольше позитивных новостей. И на ней возможно назовут дату окончания "карантина".
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19.05.2020 09:25 Відповісти
https://twitter.com/tZEinform
https://twitter.com/tZEinform
https://twitter.com/tZEinform


https://twitter.com/tZEinform
https://twitter.com/tZEinform

tZE inform

@tZEinform


https://twitter.com/tZEinform/status/1262405948901130241/photo/1

На ранок 19 травня зафіксовано 260 нових випадків COVID-19 в Україні: загалом - 18 876, летальних - 548, одужали 5632 особи - Цензор.НЕТ 2664
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19.05.2020 13:28 Відповісти
І знову невідомо про кількість хворих медиків.
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19.05.2020 09:19 Відповісти
Обычный обман. Дано указание снимать карантин. Нужно как-то оправдать это решение, соответственно и цифры такие.
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19.05.2020 09:24 Відповісти
раньше было дано указание запугать народ и загнать в стойло
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19.05.2020 09:39 Відповісти
та да, только ж это указание теневого мирового правительства, а зеленский лишь исполняет его волю
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19.05.2020 09:59 Відповісти
Именно так - все бегут и я бегу.
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19.05.2020 10:31 Відповісти
і только несколько стран держатся..

Белорусь.. Туркменистан..КНДР... Швеция..

-------------------------------------------------------------------
В Петербурге очередная новация в связи с карантином. Теперь по распоряжению санитарных властей запрещены процедуры прощания с умершими с любыми диагнозами и причинами смерти:

https://www.fontanka.ru/2020/05/18/69266044/ «Исключить осуществление ритуальных церемоний прощания со всеми умершими вне зависимости от установленного диагноза», - говорится в предписании санврача Натальи Башкетовой. Основание - «в связи с продолжающимся ухудшением эпидемиологической обстановки в городе Санкт-Петербурге».
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19.05.2020 11:01 Відповісти
Уверен, что врут и у вас, у нас это точно, да и в ********* мокшанской. Все раз в 10 надо увеличивать - пишут внебольничная пневмония и не более
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19.05.2020 09:39 Відповісти
Ну у нас дано указание семейным врачам по максимуму уходить от тестирования. Лечат как обычное ОРВИ. Тестируют только когда совсем худо становиться.
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19.05.2020 10:22 Відповісти
Ты что ли давал? Или своим котам в параше указание раздаешь?Пример приведи где .кто давал.?
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19.05.2020 10:59 Відповісти
Как когда-то при совке скрывали онкозаболевания.
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19.05.2020 11:09 Відповісти
В союзном государстве минус 10% от заболевших, а заболевших в 5 раз больше официальних.
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19.05.2020 10:23 Відповісти
А что это за государство такое?
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19.05.2020 11:00 Відповісти
Бульбомет ,что ты все сравниваешь со своей кацапской областью. Иди считай и равняйся на козлостан.
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19.05.2020 10:56 Відповісти
В сто тысяч миллионов!
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19.05.2020 13:01 Відповісти
356-260=109? В снг какая-то своя математика.
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19.05.2020 10:20 Відповісти
Вы не поняли - вчера больных было 12805, сегодня 12 696
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19.05.2020 10:42 Відповісти
Можно умиляться на все эти движения экологов, но лучше обратить внимание на то, что их за уши не оттащишь от военных объектов. Можно верить всем этим организациям "по планированию семьи", но лучше обратить внимание на то, что свою пропаганду ограничения рождаемости они ведут в стране, которая итак вымирает довольно быстрыми темпами. Можно со смехом вспоминать шумиху вокруг проблемы "2000", когда обывателя пугали программным сбоем, чреватым страшными катастрофами, но лучше вспомнить, как под истерический шум отлично нажились коммерческие организации, получившие заказы на превентивную борьбу с этой мнимой, как показали дальнейшие события, угрозой. Так что решайте сами, над чем вы смеётесь: над жалкими параноиками или над собой!
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19.05.2020 10:47 Відповісти
Бывший российский теннисист Марат Сафин поделился мнением о нынешней ситуации в мире, связанной с пандемией коронавируса.

- Думаю, людей готовят к чипизации. Билл Гейтс еще в 2015 году сказал, что у нас будет пандемия, следующий враг - вирус, а не ядерная война. Они провели симуляцию на Давосском форуме, как все будет. Не думаю, что Билл Гейтс такой предсказатель, он просто знал.
Думаю, с вирусом все не так, как рассказывается, но народ же верит во все, в страшилки по телевизору. Кто-то верит, что скоро закончится цивилизация, а я в это не верю. Просто скоро будем ходить с чипом.
Весь мир же посадили домой, так что все работает. Думаю, есть ребята покруче мировых лидеров, которые реально хозяева денег, хозяева мира, и они это могут легко провернуть. Можно называть это теневым правительством, можно как угодно. Думаю, мы даже не догадываемся, что они существуют. Ротшильды и Рокфеллеры - это раскрученные имена, а за ними еще кто-то стоит
Будем так, с чипами жить дальше. Новый мировой порядок. Думаю, многие слышали это. Можно про это книжки почитать - Генри Киссинджера, Дзержинского. Там все это описано. Шанс избежать этого? Думаю, вряд ли.
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19.05.2020 10:53 Відповісти
Не сможешь летать никуда, не получишь визу, не сможешь страховаться. Могут деньги заблокировать. Кэша не будет - кстати, в Нью-Йорке уже отменили кэш, в магазинах расплатиться можно только карточкой. Будут виртуальные деньги, - сказал Сафин
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19.05.2020 10:55 Відповісти
Кацап бояру здесь не наливают иди домой в путенскую помойку.
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19.05.2020 12:44 Відповісти
Барановірус тебе вже вразив
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19.05.2020 12:49 Відповісти
пи..ец .. в подтверждение аргументации у ольгинских пошли "российские теннисисти" )))))))))))

Лукашенко... приведи ще "авторитетну думку Усика" ))))))
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19.05.2020 11:02 Відповісти
Ну ты же веришь в то что в парламенте есть лобби олигархов. Почему тогда не веришь что в мире есть. Почему то у тебя не вызывает смехо договоры между олигархами украинскими и олигархичные СМИ в Украине которые говорят то что надо олигархам ты и дальше веришь что в мире что-то по-другом? Для таких кастрюле годовых Меркель и запустила инфу о российских ботах. Это как Порошенко кричал не критикуйте а то Путин нападет 😆 или объясни почему бильденбергский клуб заседает со строго секретностью? Если найдешь объяснения тогда можно что-то говорить. А так у тебя не будет аргументов.
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19.05.2020 11:08 Відповісти
Ты не объяснишь почему Билл Гейтс уже пару лет кукарекал о пандемии. Ты не объяснишь почему они проводили симуляцию пандемии в Давосе под названием событие-201. Пророки? Нет это все хорошо спланированный шаг и не больше. А засчет зависимых СМИ пандемия очень легко организовалась. Парламенты, президенты меняются каждые 4-5 года, а мировая закулиса стабильная их никто не выбирает, там семейные кланы уже сформированные.
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19.05.2020 11:13 Відповісти
А Содерберг даже снял фильм..Епидемия...
Где бил озвучен план Пандемии Ковид-2019..)))
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19.05.2020 11:48 Відповісти
Да посмотрим. Постепенно в людей забирают права и свободы. Скоро без укола какой-то хрени не сможешь никуда не полететь не работает где-то. Или ещё какие-то права забудешь. И будешь думать, что это нормально) посмотри тогда на твои насмешки) надеюсь ты от таких овечек как ты и станет реально меньше после вакцины)
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19.05.2020 11:57 Відповісти
Ель Мюрід :

https://el-murid.livejournal.com/4462112.html Повторение пройденного

...армия США заказала 330 млн шприцов с предустановленными метками наночипов, которые должны находиться в готовности к загрузке вакциной по мере ее изготовления. Мне указали на то, что это не чип, который вводится в человека (...такой технологии нет, плюс есть вопросы к энергоснабжению такого чипа и так далее), а чип, который "привязывается" к шприцу для контроля времени и места инъекции. То есть - это не чипирование человека, а чипирование самой процедуры инъекции. Ее автоматизация в плане учета и контроля.
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19.05.2020 11:05 Відповісти
Частина промови Кенеді, якого якщо ти пам'ятаєш убили: По всему миру нам противостоит монолитный, безжалостный заговор, который, полагаясь на тайные средства, расширяет сферу своего влияния проникновением - вместо вторжения, свержением власти - вместо выборов, запугиванием - вместо свободы выбора, "партизанами ночью, а не армией днём". Эта система, мобилизовав обширные материальные и человеческие ресурсы, построила крепкую, высокоэффективную машину, осуществляющую военные, дипломатические, разведывательные, экономические, научные и политические операции. Их подготовка держится втайне от публики. Их ошибки скрываются, а не оглашаются. Их диссиденты замалчиваются, не восхваляются. Их траты не обсуждаются, слухи не публикуются, секреты не раскрываются
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19.05.2020 11:18 Відповісти
Аннунаки Рептилоиды Кто они?

Мировое правительство

https://www.pinterest.ru/chadschimke/youtube/ Youtube

Подробнее...

Власть чешуиКак распознать рептилоида и кого уже вычислили

На ранок 19 травня зафіксовано 260 нових випадків COVID-19 в Україні: загалом - 18 876, летальних - 548, одужали 5632 особи - Цензор.НЕТ 3791

Человечеством управляют инопланетные рептилии, замаскированные под людей? Мировые лидеры и поп-звезды прячут чешуйчатую кожу и вертикальные зрачки?
https://lenta.ru/articles/2017/10/09/reptilians/
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19.05.2020 11:47 Відповісти
Ну вот адекватных аргументов нет) сдулся. Начал переходить на окарекатуривание) все ясно с тобой) типичный кастрюле годовых.
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19.05.2020 11:49 Відповісти
Кастрюлеголовый*
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19.05.2020 11:50 Відповісти
Смотрите, если теория заговора столь нелепа, то почему же для борьбы с ней потребовалось применять манипуляцию? Расскажите всё как есть, покажите, почему такая теория неверна и абсурдна. Короче, вбейте в гроб последний гвоздь и забудьте о ней! Но нет, в жизни всё происходит не так. Вместо объяснения - манипуляция, вышучивание и окарикатуривание. То есть, по сути, опровержение отсутствует. Запомним этот важный момент.
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19.05.2020 11:51 Відповісти
Но простое замалчивание информации о себе - недостаточно эффективный способ оставаться серыми кардиналами. Гораздо надёжнее сделать так, чтобы сама деятельность властвующей элиты, истинной, а не публичной не становилась предметом обсуждений. А для этого нет ничего лучше, чем окарикатурить и высмеять любые попытки обычного человека, пытающегося увидеть в исторических событиях не слепое сочетание случайностей, не действия объективных законов, которые от человека не зависят, а волю отдельных влиятельных личностей и узких элитарных групп.

Вот поэтому-то в СМИ теорию заговора и подают в столь безумном виде, со всеми этими нелепыми масонами, опереточными гениями зла, всесильными агентами спецслужб и прочими фольклорными персонажами. Да и термин "теория заговора" сам по себе достаточно карикатурен - так и всплывают киношные и литературные образы заговорщиков, собирающихся где-то в мрачных подземельях, предварительно скрыв лица шуточными полумасками и договорившись использовать идиотские пароли. Разумеется, тех, кто верит в подобный бред, справедливо подозревают в психическом нездоровье.
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19.05.2020 11:52 Відповісти
Можно умиляться на все эти движения экологов, но лучше обратить внимание на то, что их за уши не оттащишь от военных объектов. Можно верить всем этим организациям "по планированию семьи", но лучше обратить внимание на то, что свою пропаганду ограничения рождаемости они ведут в стране, которая итак вымирает довольно быстрыми темпами. Можно со смехом вспоминать шумиху вокруг проблемы "2000", когда обывателя пугали программным сбоем, чреватым страшными катастрофами, но лучше вспомнить, как под истерический шум отлично нажились коммерческие организации, получившие заказы на превентивную борьбу с этой мнимой, как показали дальнейшие события, угрозой. Так что решайте сами, над чем вы смеётесь: над жалкими параноиками или над собой!
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19.05.2020 11:54 Відповісти
Коцап давай досвидания в спам
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19.05.2020 12:46 Відповісти
Кремлеботы ведут информационную войну против Украины приуменьшая опасность коронавируса. Будьте внимательны,носите маску придерживайтесь дистанции. Те кто выжил после болезни имеют целый букет проблем со здоровьем,так что все серьезно..
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19.05.2020 12:42 Відповісти
опус, где видишь кремлеботов? у тебя параноя, тебе срочно к психиатру, не задерживайся)
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19.05.2020 12:58 Відповісти
В 2003 году газета «Азия таймс» назвала членов этой группы «повелителями Вселенной» («Маsters of the Universe») в аналогично озаглавленной статье. В 2005 году газета «Мюнхнер Меркур» в одноименной статье сообщала о «секретной встрече сильных мира сего». Журнал «Оттава Ситизин» писал в 2006 году: «Мировая элита съезжается в город на тайную встречу». А служба новостей «Си-би-эс ньюс» в 2006 году задавалась вопросом, не является ли встреча «Бильдербергского клуба» неким «неформальным форумом участников всемирного заговора».
Так являются ли члены «Бильдербергского клуба» властителями мира, как утверждала «Азия таймс»? Всякий, кто в прошлые годы всего лишь упоминал их конференцию, считался безумным сторонником «теории заговора». С тех пор ситуация изменилась. Сегодня, по крайней мере, не возбраняется говорить о том, что они существуют.
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19.05.2020 13:00 Відповісти
Бильдербергская группа» представляет собой элитарный кружок, на совещания которого, начиная с 1954 года, собираются представители высшей элиты европейских стран и США: воротилы большого бизнеса и стратеги встречаются там с тщательно отобранными политиками и журналистами. На заседаниях «Бильдербергского клуба» речь идет не просто о персональных карьерах политиков, но о структурной близости элитных сетей.
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19.05.2020 13:01 Відповісти
Крюгер продолжает:
В то время как многие журналисты буквально расшибают себе лбы о неприступные стены, ограждающие заседания «Бильдербергского клуба», другие журналисты сидят внутри пятизвездочной гостиницы, в одном зале с главами правительств, министрами и членами правлений концернов. В связи с этим возникает немало вопросов. Что они там делают, если они не только не информируют общественность о происходящем, но, напротив, даже берут на себя обязательство не разглашать соответствующую информацию? Как обстоит дело с высказанным Хайо Фридрихсом и обращенным в адрес журналистов требованием всегда сохранять критическую дистанцию и не отождествлять себя с тем, о чем или о ком ты пишешь, даже если это хорошие дела или люди? Разве принцип «Присутствовать везде, но всегда оставаться в стороне» относится ко всем, кроме «бильдербергских» журналистов? (…) Йозеф Йоффе, соиздатель «Цайт», в ответ на обращенную к нему просьбу дать интервью о конференции «Бильдербергского клуба», на которой он присутствовал, отделался ********** электронным письмом следующего содержания: «Извините, но я обязался соблюдать конфиденциальность и не нарушу обязательства».
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19.05.2020 13:02 Відповісти
Кремлеботы ведут информационную войну против Украины приуменьшая опасность коронавируса. Будьте внимательны,носите маску придерживайтесь дистанции. Те кто выжил после болезни имеют целый букет проблем со здоровьем,так что все серьезно..
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19.05.2020 13:12 Відповісти
Конечно, насмотревшись и начитавшись истероидных репортажей в иностранных СМИ, многие белорусы тоже подхватили коронапсихоз, на улицах стало заметно меньше людей, но бОльшая часть минчан себя ни в чем не ограничивает: Люди ходят в театры, кафе, бары и рестораны:
Гуляют по бульварам и катаются на великах. Общественный транспорт работает в нормальном режиме:По словам представителя ВОЗ Маргарет Харрис, в Беларуси отлично справляются с ситуацией. Без удержания людей в намордниках на домашнем аресте, без запрета на свободное передвижение, без лишения права на работу и заработок. Что еще раз подтверждает, что любая паника и истерика только усугубляет ситуацию. Хочу пожелать своим читателям побольше здравомыслия, поменьше истерии и психоза. Берите пример , наслаждайтесь солнцем и весной На ранок 19 травня зафіксовано 260 нових випадків COVID-19 в Україні: загалом - 18 876, летальних - 548, одужали 5632 особи - Цензор.НЕТ 1142
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19.05.2020 13:13 Відповісти
"Но самое интересное, что среди моих знакомых нет ни одного заболевшего коронкой, причём как по всей стране так и у нас тут. Вокруг себя я могу наблюдать примерно за 1 000 человек, так и среди них нет ни одного заболевшего. Не буду писать, что всё это странно, странно это было в первый месяц, а сейчас это всё кажется просто обманом. Где горы трупов и забитые телами несчастных морги? Ну пусть не горы, ну хоть 1% процент от общего количества населения будет в конце концов этим болеть или нет? Причём я даже не про смертность, а только про заболевших. Напомню, что всё это тут происходит на фоне имитации карантина который в реальности никто не соблюдает. Напоследок добавлю, что до белой горячки допились двое знакомых, а один пытался пьяным убить жену, похоже это и будут единственные реальные жертвы коронавируса в наших краях."
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19.05.2020 13:27 Відповісти
https://kyiv.ukrainianwall.com/38510-vyvedet-koronavirus-za-4-dnya-v-ssha-sozdali-novoe-lekarstvo-podrobnosti О коронавирусе уже точно известно следующее - он не является неизлечимой болезнью. Американская компания из Калифорнии Sorrento Therapeutics сообщает, что изобрела эффективное лекарство от коронавируса. Они рассказывают, что есть антитело, которое способно вывести на сто процентов коронавирус из организма человека за четыре дня. Кроме того, по результатам анализа антитело способно защитить человека от повторного инфицирования.

Скоро Радуцкий будет продавать лекарство от COVID-19.
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19.05.2020 14:51 Відповісти
Почему коронавирус это афера десятелетия?
Я не сомневаюсь что эта инфекция существует. Сомнения в том что уровень смертности выше чем в обычного гриппа якобы в 10 раз!
Тоесть согласно сатистике на начальных этапах пандемии от короны умирает якобы каждый десятый и это абсолютная НЕПРАВДА.
Как выявляют заболевшими короной? Просто берут человека обратившегося в больницу в плохом сострянии(высокая температура,тяжело дыхание и тд ) и делают тест подтверждающий корону и прошедших положительный тест записывают во вновь заболевшие и среди них ДЕЙСТВИТЕЛЬНО 10% умрут
Тоесть тесты делают не всем а только с ТЯЖЕЛЫМ ОБОСТРЕНИЕМ-тоесть как раз тем кто в зоне риска и 10% из них умрут. 80-90% людей переносят вирус ВОБЩЕ БЕЗ СИМПТОМОВ или с симптомами легкой простуды и они НЕ ображаются в больницу и не проводят тест на вирус и их НЕ записиывают во НОВЫЕ случаи заболевания.
Тоесть реально заболевших в 10 раз больше и только каждый десятый из них обратился в больницу-те у кого ОСЛОЖНЕНИЯ и тяжелая форма и каждый десятый из обратившихся умрет. тоесть реальная смертность от короны не 10 а всего 1% от цисла заразившихся и это в основном старые или хронически-больные люди. Тоесть как и при ОБЫЧНОМ ГРИППЕ.
Только при эпидемии обычного гриппа никто не ставит экономику страны на уши убивая ее карантином.
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19.05.2020 17:28 Відповісти
. . . вижу много гомо-сапиенсов . . . и усе в намордниках . . . маленького вируса испугались . . . негодяи . . . это вам не у милых зверушек жизни отбирать ружьями с оптикой . . . щас фауна на вас ОБЪЯВИЛА ОХОТУ . . . пришло время
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19.05.2020 18:02 Відповісти
Чи вважаєте Ви адекватним те, що життя 99,9% людей було перевернуте з ніг на голову та фактично зупинене через смерть 0,1% тяжкохворих хроніків, які в більшості випадків самі себе довели до такого стану неправильним способом життя (або ж час підійшов, ніхто з нас не безсмертний)? Так, вони мають право на самоізоляцію, носіння масок чи респіраторів, лікування, життя. Ніхто цих можливостей не забирає, але на цьому все.
Але найбільш інфантильна аж до дебілізму наївність - це сліпа віра в те, що політики щось роблять заради цих важкохворих хроніків.
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19.05.2020 18:49 Відповісти
Відключення гарячого водопостачання під час епідемії та карантину - це надто небезпечно, і може призвести до збільшення кількості хворих.------------------------------Дублюючи цей комент ви допомагаєте зупинити захворюваність в Україні. Бо відключивши гарячу воду монополісти збираються зекономити газ за рахунок здоров"я населення.
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19.05.2020 21:43 Відповісти
 
 