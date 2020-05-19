На ранок 19 травня зафіксовано 260 нових випадків COVID-19 в Україні: загалом - 18 876, летальних - 548, одужали 5632 особи

В Україні за добу зафіксували 260 нових випадків інфікування вірусом COVID-19, водночас одужали 356 осіб.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані Апарату РНБО України.

Загалом від початку пандемії в Україні підтверджено 18 876 випадків захворювання на COVID-19, із загальної кількості хворих 548 осіб померли (13 за минулу добу), 5632 одужали. Водночас за минулу добу одужали 356 осіб.

Таким чином, нині в Україні на COVID-19 хворіє 12 696 осіб, що на 109 осіб менше, ніж напредодні.

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Найбільше за минулу добу випадків коронавірусної хвороби виявили в Києві (38 випадків), Львівській області (38 випадків), Чернівецькій області (29 випадків), Харківській області (27 випадків).

За даними МОЗ, наразі коронавірусна хвороба виявлена:

Вінницька область — 751 випадок;

Волинська область — 635 випадків;

Дніпропетровська область — 843 випадки;

Донецька область — 131 випадок;

Житомирська область — 573 випадки;

Закарпатська область — 911 випадків;

Запорізька область — 385 випадків;

Івано-Франківська область — 1235 випадків;

Кіровоградська область — 445 випадків;

м. Київ — 2359 випадків;

Київська область — 1245 випадків;

Львівська область — 1098 випадків;

Луганська область — 42 випадки;

Миколаївська область — 263 випадки;

Одеська область — 784 випадки;

Полтавська область — 264 випадки;

Рівненська область — 1188 випадків;

Сумська область — 164 випадки;

Тернопільська область — 1081 випадок;

Харківська область — 816 випадків;

Херсонська область — 168 випадків;

Хмельницька область — 267 випадків;

Чернівецька область — 2742 випадки;

Черкаська область — 376 випадків;

Чернігівська область — 110 випадків.



Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.



Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 19 травня 2020 року до Центру надійшло 945 повідомлень про підозру на COVID-19. Загалом від початку 2020 року надійшло 47 174 повідомлення про підозру на COVID-19.