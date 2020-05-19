Чеські ЗМІ про реакцію РФ на демонтаж пам'ятника Конєву: Лавров знову розширив межі кремлівського нахабства. Може, вони хочуть, щоб ми ще й Сталіна повернули?
Глава МЗС РФ Сергій Лавров не підозрює, що таке в демократичній країні самоврядування, оскільки нічого подібного під владою путінської хунти не існує.
Про це пише в публікації на Forum 24 Ян Яндоурек, передає Цензор.НЕТ.
"Сьогодні глава МЗС Росії Сергій Лавров знову розширив межі кремлівського нахабства.
Він заявив, що пам'ятник Конєву в Празі доведеться повернути на місце і послався на чесько-російський договір від 1993 року. На телеканалі РБК він назвав "дитячими" чеські пояснення про те, що демонтувати пам'ятник Конєву вирішив на місцевому рівні "якийсь староста".
Ясно, що міністр Лавров і не підозрює, що таке в демократичній країні самоврядування, оскільки нічого подібного під владою путінської хунти не існує.
Також він, ймовірно, все ще не зрозумів, що ми незалежна країна, а не який-небудь російський сателіт. Це ясно з його висловлювання: "Я вважаю, що це якесь дитяче пояснення, тому що зобов'язання про забезпечення збереженості цього пам'ятника лежало на плечах чеської держави. Більш того, до останнього часу ми знали, і чеська сторона нам це підтверджувала: пам'ятник був у реєстрі Міністерства оборони Чехії. І раптом, коли його знесли, нам сором'язливо кажуть: ви знаєте, це не наша власність, це власність цього старости".
Те, що відбулося, за словами Лаврова, "неприйнятно", і на майбутніх переговорах чеським дипломатам доведеться "дуже серйозно попрацювати, щоб пояснити, як вони збираються виправити цю ситуацію", оскільки зобов'язання нікуди не ділися, і пам'ятник потрібно відновити.
Ні, чеські дипломати зовсім "не повинні" нічого пояснювати. По-перше, нічого тут пояснювати, а якби й було, то Кремль не зрозуміє або вдасть, що не розуміє. Так само не йдеться про "відновлення" пам'ятника.
Навіщо нам пам'ятник якомусь маршалові, який віддав наказ стріляти по людях в Угорщині, коли вони захотіли вирватися з радянської тюрми народів?
Може, вони хочуть, щоб ми ще й Сталіна повернули на Лєтну (парк в Празі. - Ред.)?
А ось сам Лавров міг би дещо пояснити. Чи справді він наплів президенту Земану, що в Східній Україні немає жодного російського солдата?
Адже бідна людина повірила, а потім скрізь розповідала і виставляла себе перед розумними людьми повним лопухом.
Чи не міг би міністр Лавров постачати Земана хоча б більш якісною пропагандою, яка не буде звучати так нерозумно?"- пише видання.
Нагадаємо, в столиці Чехії Празі 3 квітня демонтували пам'ятник радянському маршалу Івану Конєву. Рішення про демонтаж рада міського району Прага-6, де стояв монумент, ухвалила в минулому році. Про дату демонтажу заздалегідь не повідомляли.
На місці, де стояв пам'ятник Конєву, повинні встановити пам'ятник звільненню Праги в 1945 році. Яким він буде - поки невідомо.
10 травня чеські ЗМІ повідомили про припущення правоохоронців Чехії, що виконуючий обов'язки керівника представництва Росспівробітництва в Чехії Андрій Кончаков привіз до Праги отруту рицин для замаху на мера Праги Зденека Гржіба і главу району Прага-6 Ондржея Коларжа, які були ініціаторами знесення пам'ятника радянському військовому Івану Конєву .
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Поступая неким образом реально получить адекватный ответ.
Стояли чехи, в больницах мёрли. На кладбище их хоронили отдельно. В 80-х поставили небольшой обелиск. На Дальнем Востоке японских кладбищ военнопленных полно. Японцы деньги перечисляют за уход. Вообще и у нас должны быть немецкие захоронения.
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А памятник має бути власовцям
Підтримав Власов чешське повстання, коли Конєв дав команду своїм військам "не рухатися"? - Так.
Треба демонтувати істукана? - Безперечно.
На відміну від вандалів на Уралі можна повернути Лавруше істукана неушкожденим - най собі у дворі вкопа і милується ним..
"Питають чехів:
- А чому на території Чехії був відсутній партизанський рух під час Другої світової війни?
- А нам німці це ще у 38-му році заборонили...".
Серед чехів колаборантство процвітало набагато більше, ніж у тій Бельгії, Голландії, СРСР, Норвегії. Єдиний значний випадок руху Опору - вбивство Гейдріха...Та й те було вчинене руками англійських "командос" чеського походження. Є дані, що їх німцям, "здали" самі чехи, як і Зою Космодем"янську - російські селяни. Німці чехів не задіювали у військових діях з іншої причини - на території Чехії був зосереджений потужний ВПК, який активно працював на вермахт, і користі з робітників, що там працювали, було більше, ніж на фронті... Зброю на заводах, для вермахту - від гвинтівок до танків, на заводах "ЧЗ" та інших, добросовісно клепали до самого повстання... (Саме тому Сталін доручив саме чехам, на своїх заводах, ремонтувать трофейну німецьку зброю, яку потім направляли в Палестину, евреям, коли він надіявся створить у Палестині Єврейську соціалістичну республіку...).
Так що у чехів, як і у "власовців", теж було "рильце в пушку"... А для того, щоб це "зам"ять" і стерти з пам"яті, чехи цю "тяганину" і затіяли - "трішки виправдаєм "власовців", і задно і наше колаборантство не буде виглядіть таким огидним...".
"Пушки громко грохотали. Гром орудий нарастал. Генерал товарищ Власов немцу перца задавал."