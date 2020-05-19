Чеські ЗМІ про реакцію РФ на демонтаж пам'ятника Конєву: Лавров знову розширив межі кремлівського нахабства. Може, вони хочуть, щоб ми ще й Сталіна повернули?

Глава МЗС РФ Сергій Лавров не підозрює, що таке в демократичній країні самоврядування, оскільки нічого подібного під владою путінської хунти не існує.

Про це пише в публікації на Forum 24 Ян Яндоурек, передає Цензор.НЕТ.

"Сьогодні глава МЗС Росії Сергій Лавров знову розширив межі кремлівського нахабства.

Він заявив, що пам'ятник Конєву в Празі доведеться повернути на місце і послався на чесько-російський договір від 1993 року. На телеканалі РБК він назвав "дитячими" чеські пояснення про те, що демонтувати пам'ятник Конєву вирішив на місцевому рівні "якийсь староста".

Ясно, що міністр Лавров і не підозрює, що таке в демократичній країні самоврядування, оскільки нічого подібного під владою путінської хунти не існує.

Також він, ймовірно, все ще не зрозумів, що ми незалежна країна, а не який-небудь російський сателіт. Це ясно з його висловлювання: "Я вважаю, що це якесь дитяче пояснення, тому що зобов'язання про забезпечення збереженості цього пам'ятника лежало на плечах чеської держави. Більш того, до останнього часу ми знали, і чеська сторона нам це підтверджувала: пам'ятник був у реєстрі Міністерства оборони Чехії. І раптом, коли його знесли, нам сором'язливо кажуть: ви знаєте, це не наша власність, це власність цього старости".

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Те, що відбулося, за словами Лаврова, "неприйнятно", і на майбутніх переговорах чеським дипломатам доведеться "дуже серйозно попрацювати, щоб пояснити, як вони збираються виправити цю ситуацію", оскільки зобов'язання нікуди не ділися, і пам'ятник потрібно відновити.

Ні, чеські дипломати зовсім "не повинні" нічого пояснювати. По-перше, нічого тут пояснювати, а якби й було, то Кремль не зрозуміє або вдасть, що не розуміє. Так само не йдеться про "відновлення" пам'ятника.

Навіщо нам пам'ятник якомусь маршалові, який віддав наказ стріляти по людях в Угорщині, коли вони захотіли вирватися з радянської тюрми народів?

Може, вони хочуть, щоб ми ще й Сталіна повернули на Лєтну (парк в Празі. - Ред.)?

А ось сам Лавров міг би дещо пояснити. Чи справді він наплів президенту Земану, що в Східній Україні немає жодного російського солдата?

Адже бідна людина повірила, а потім скрізь розповідала і виставляла себе перед розумними людьми повним лопухом.

Чи не міг би міністр Лавров постачати Земана хоча б більш якісною пропагандою, яка не буде звучати так нерозумно?"- пише видання.

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Нагадаємо, в столиці Чехії Празі 3 квітня демонтували пам'ятник радянському маршалу Івану Конєву. Рішення про демонтаж рада міського району Прага-6, де стояв монумент, ухвалила в минулому році. Про дату демонтажу заздалегідь не повідомляли.

На місці, де стояв пам'ятник Конєву, повинні встановити пам'ятник звільненню Праги в 1945 році. Яким він буде - поки невідомо.

10 травня чеські ЗМІ повідомили про припущення правоохоронців Чехії, що виконуючий обов'язки керівника представництва Росспівробітництва в Чехії Андрій Кончаков привіз до Праги отруту рицин для замаху на мера Праги Зденека Гржіба і главу району Прага-6 Ондржея Коларжа, які були ініціаторами знесення пам'ятника радянському військовому Івану Конєву .