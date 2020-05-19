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Новини
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Чеські ЗМІ про реакцію РФ на демонтаж пам'ятника Конєву: Лавров знову розширив межі кремлівського нахабства. Може, вони хочуть, щоб ми ще й Сталіна повернули?

Чеські ЗМІ про реакцію РФ на демонтаж пам'ятника Конєву: Лавров знову розширив межі кремлівського нахабства. Може, вони хочуть, щоб ми ще й Сталіна повернули?

Глава МЗС РФ Сергій Лавров не підозрює, що таке в демократичній країні самоврядування, оскільки нічого подібного під владою путінської хунти не існує.

Про це пише в публікації на Forum 24 Ян Яндоурек, передає Цензор.НЕТ.

"Сьогодні глава МЗС Росії Сергій Лавров знову розширив межі кремлівського нахабства.

Він заявив, що пам'ятник Конєву в Празі доведеться повернути на місце і послався на чесько-російський договір від 1993 року. На телеканалі РБК він назвав "дитячими" чеські пояснення про те, що демонтувати пам'ятник Конєву вирішив на місцевому рівні "якийсь староста".

Ясно, що міністр Лавров і не підозрює, що таке в демократичній країні самоврядування, оскільки нічого подібного під владою путінської хунти не існує.

Також він, ймовірно, все ще не зрозумів, що ми незалежна країна, а не який-небудь російський сателіт. Це ясно з його висловлювання: "Я вважаю, що це якесь дитяче пояснення, тому що зобов'язання про забезпечення збереженості цього пам'ятника лежало на плечах чеської держави. Більш того, до останнього часу ми знали, і чеська сторона нам це підтверджувала: пам'ятник був у реєстрі Міністерства оборони Чехії. І раптом, коли його знесли, нам сором'язливо кажуть: ви знаєте, це не наша власність, це власність цього старости".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Посольство РФ у Чехії у відповідь на звинувачення ЗМІ, що його співробітник хоче отруїти мера Праги, вимагає надати дипломату охорону

Те, що відбулося, за словами Лаврова, "неприйнятно", і на майбутніх переговорах чеським дипломатам доведеться "дуже серйозно попрацювати, щоб пояснити, як вони збираються виправити цю ситуацію", оскільки зобов'язання нікуди не ділися, і пам'ятник потрібно відновити.

Ні, чеські дипломати зовсім "не повинні" нічого пояснювати. По-перше, нічого тут пояснювати, а якби й було, то Кремль не зрозуміє або вдасть, що не розуміє. Так само не йдеться про "відновлення" пам'ятника.

Навіщо нам пам'ятник якомусь маршалові, який віддав наказ стріляти по людях в Угорщині, коли вони захотіли вирватися з радянської тюрми народів?

Може, вони хочуть, щоб ми ще й Сталіна повернули на Лєтну (парк в Празі. - Ред.)?

А ось сам Лавров міг би дещо пояснити. Чи справді він наплів президенту Земану, що в Східній Україні немає жодного російського солдата?

Адже бідна людина повірила, а потім скрізь розповідала і виставляла себе перед розумними людьми повним лопухом.

Чи не міг би міністр Лавров постачати Земана хоча б більш якісною пропагандою, яка не буде звучати так нерозумно?"- пише видання.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "У нього не було маски на обличчі", - в Празі демонтували пам'ятник радянському маршалу Конєву. ФОТОрепортаж

Нагадаємо, в столиці Чехії Празі 3 квітня демонтували пам'ятник радянському маршалу Івану Конєву. Рішення про демонтаж рада міського району Прага-6, де стояв монумент, ухвалила в минулому році. Про дату демонтажу заздалегідь не повідомляли.

На місці, де стояв пам'ятник Конєву, повинні встановити пам'ятник звільненню Праги в 1945 році. Яким він буде - поки невідомо.

10 травня чеські ЗМІ повідомили про припущення правоохоронців Чехії, що виконуючий обов'язки керівника представництва Росспівробітництва в Чехії Андрій Кончаков привіз до Праги отруту рицин для замаху на мера Праги Зденека Гржіба і главу району Прага-6 Ондржея Коларжа, які були ініціаторами знесення пам'ятника радянському військовому Івану Конєву .

Автор: 

Лавров (1576) пам'ятник (927) пропаганда (2795) росія (64911) скандал (625) Чехія (1606) Донбас (22354) Земан (83)


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Топ коментарі
+24
на месте убранного можно поставить скульптуру ***** верхом на лаврове, сидящем на унитазе )
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19.05.2020 09:52
+24
можна поставити такий ******** монумент замість того конєваЧешские СМИ о реакции РФ на демонтаж памятника Коневу: Лавров снова расширил пределы кремлевской наглости. Может, они хотят, чтобы мы еще и Сталина вернули? - Цензор.НЕТ 9686
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19.05.2020 09:58
+23
Что-то "патриотичная" Лошадь не спешит лишить свою семью гражданства США и оформить им гражданство паРашки...
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19.05.2020 09:51
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Что-то "патриотичная" Лошадь не спешит лишить свою семью гражданства США и оформить им гражданство паРашки...
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19.05.2020 09:51 Відповісти
Лаврову установили памятник на Красной площади, а он еще хочет чтобы в Праге. Чеські ЗМІ про реакцію РФ на демонтаж пам'ятника Конєву: Лавров знову розширив межі кремлівського нахабства. Може, вони хочуть, щоб ми ще й Сталіна повернули? - Цензор.НЕТ 8330
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19.05.2020 10:58 Відповісти
Надеюсь, что в недалеком будущем США решат этот вопрос.
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19.05.2020 11:15 Відповісти
Чешские СМИ о реакции РФ на демонтаж памятника Коневу: Лавров снова расширил пределы кремлевской наглости. Может, они хотят, чтобы мы еще и Сталина вернули? - Цензор.НЕТ 4198
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19.05.2020 09:52 Відповісти
на месте убранного можно поставить скульптуру ***** верхом на лаврове, сидящем на унитазе )
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19.05.2020 09:52 Відповісти
Неделю назад на Урале (не помню город) небольшой памятник БЕЛОЧЕХАМ кувалдами разгромили. Из Праги визгу было. Не смейтесь. Главный аргумент "А нас за шо?"
Поступая неким образом реально получить адекватный ответ.
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19.05.2020 09:58 Відповісти
вата? нахрен отсюда здрыснула быстро
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19.05.2020 10:07 Відповісти
Не спамь, иной раз интересно за зверушками наблюдать...
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19.05.2020 10:08 Відповісти
та шо-то их много развелось, как саранчи, пора уже травить этих зверушек
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19.05.2020 10:10 Відповісти
За то мы узнали, что на Урале был памятник белочехам и , что какие то дебилы его разбили в отместку.
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19.05.2020 10:14 Відповісти
Їх там багато, фіг зрозумієш цих москалів, чехи їх вбивали, вони їм пам'ятники кладуть, Бандера жодного не вбив, тому і неправильний.
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19.05.2020 10:16 Відповісти
Кому тот памятник на Урале нужен, тоже мне, "адекватный ответ", тьфу...
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19.05.2020 10:07 Відповісти
А ти кацап кумедний.
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19.05.2020 10:09 Відповісти
А нащо москалі взагалі пам'ятники білочехам поклали?
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19.05.2020 10:13 Відповісти
Пану Букову привіт. Ничего удивительного.

Стояли чехи, в больницах мёрли. На кладбище их хоронили отдельно. В 80-х поставили небольшой обелиск. На Дальнем Востоке японских кладбищ военнопленных полно. Японцы деньги перечисляют за уход. Вообще и у нас должны быть немецкие захоронения.
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19.05.2020 14:09 Відповісти
Или такой:
https://images.cnscdn.com/images/f/0/4/a/f04ac9d4b3839dd59940e0cdb6d55e33/original.jpg
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19.05.2020 12:08 Відповісти
Чеські ЗМІ про реакцію РФ на демонтаж пам'ятника Конєву: Лавров знову розширив межі кремлівського нахабства. Може, вони хочуть, щоб ми ще й Сталіна повернули? - Цензор.НЕТ 4208
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19.05.2020 12:09 Відповісти
) памятник снегирю неплохо будет смотреться на уже стоящем там унитазе. как влитый впишется.
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19.05.2020 12:11 Відповісти
Браво,учись зе как нужно с ***** общаться
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19.05.2020 09:54 Відповісти
Зе не сможет так общаться. Оно историю в своих квнах не учило. Да и папка-совкодрочер ему не разрешит.) Шо с дэбила взять?!)
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19.05.2020 10:41 Відповісти
На каком основании памятники рабсиянам совка должны находится в других странах?
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19.05.2020 09:55 Відповісти
Придется унылой лошади сглотнуть и утереться!)))))))))
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19.05.2020 09:57 Відповісти
чехам меньше надо якшаться с кацапами.., а то ведь одной ..опой не усидишь на двух стульях.
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19.05.2020 09:57 Відповісти
можна поставити такий ******** монумент замість того конєваЧешские СМИ о реакции РФ на демонтаж памятника Коневу: Лавров снова расширил пределы кремлевской наглости. Может, они хотят, чтобы мы еще и Сталина вернули? - Цензор.НЕТ 9686
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19.05.2020 09:58 Відповісти
так де чехи будуть оберігати памятник Коньєву? в музеї тоталітаризму?
А памятник має бути власовцям
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19.05.2020 09:59 Відповісти
Ти в цьому впевнений? Адже "власовці" - такі самі "діти тоталітаризму", тільки не червоного відтінку", а "коричневого"... Чим Власов відрізнявся від того ж Жукова? Лише посадою в РСЧА, та тим, що в полон потрапив... І той, і той "боролися з "ворогами народу" на початку 40-х, обоє посилали людей у м"ясорубки... І той, і той іменувалися "полководцями Сталіна"... (І той, і той визначалися жадібністю та любов"ю до "трофеїв" - Власов цим займався в період "відрядження", при Чан-Кай-Ші). Якщо поставить на одну шальку терезів те, що вчинили "власовці" в період з 1943 по 1945-й, (я не кажу вже про різноманітні військові формування росіян, що не мали стосунку до РОА), а на другу - участь у Празькому повстанні, як спробу "отримать прощення гріхів" від "союзників", то, "догадайся з трьох разів", яка шалька "перетягне"?... Американці їм не простили те, що вони, перебуваючи на "Атлантичному валу", не тільки не підтримали їх, вдаривши німцям у спину, але і вчиняли активний опір, розстрілюючи війська союзників, які висаджувалися на берег...
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19.05.2020 10:40 Відповісти
Чехи дивляться на це трохи інакше.
Підтримав Власов чешське повстання, коли Конєв дав команду своїм військам "не рухатися"? - Так.
Треба демонтувати істукана? - Безперечно.
На відміну від вандалів на Уралі можна повернути Лавруше істукана неушкожденим - най собі у дворі вкопа і милується ним..
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19.05.2020 11:37 Відповісти
Чехи можуть мать яку-завгодно думку... Колись ходив у країнах ВД "сумнозвісний анекдот:
"Питають чехів:
- А чому на території Чехії був відсутній партизанський рух під час Другої світової війни?
- А нам німці це ще у 38-му році заборонили...".
Серед чехів колаборантство процвітало набагато більше, ніж у тій Бельгії, Голландії, СРСР, Норвегії. Єдиний значний випадок руху Опору - вбивство Гейдріха...Та й те було вчинене руками англійських "командос" чеського походження. Є дані, що їх німцям, "здали" самі чехи, як і Зою Космодем"янську - російські селяни. Німці чехів не задіювали у військових діях з іншої причини - на території Чехії був зосереджений потужний ВПК, який активно працював на вермахт, і користі з робітників, що там працювали, було більше, ніж на фронті... Зброю на заводах, для вермахту - від гвинтівок до танків, на заводах "ЧЗ" та інших, добросовісно клепали до самого повстання... (Саме тому Сталін доручив саме чехам, на своїх заводах, ремонтувать трофейну німецьку зброю, яку потім направляли в Палестину, евреям, коли він надіявся створить у Палестині Єврейську соціалістичну республіку...).
Так що у чехів, як і у "власовців", теж було "рильце в пушку"... А для того, щоб це "зам"ять" і стерти з пам"яті, чехи цю "тяганину" і затіяли - "трішки виправдаєм "власовців", і задно і наше колаборантство не буде виглядіть таким огидним...".
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19.05.2020 12:00 Відповісти
Отож, молодцы. Всю войну работали на немцев, как говорили тут старики - не нуждались, не голодали. Боевых действий на территории было мало. В конце войны вошли в состав стран победителей. Надо уметь. А по бедной Украине, война катком прошлась.
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19.05.2020 12:20 Відповісти
Та нехай чехи ставлять кому хочуть, якщо власівцям то хоть касаби вити будуть
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19.05.2020 13:01 Відповісти
Ну, я ж дивлюся як з юридичної точки зору, так і з моральної... І не "чеської", "містечкової" моралі, а моралі "наднаціональної", яка дає оцінку подіям усієї Другої світової війни, а не лише одному Празькому повстанню...
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19.05.2020 13:07 Відповісти
Огромен вклад Власова в оборону Москвы. Это потом всё было вычеркнуто из истории.
"Пушки громко грохотали. Гром орудий нарастал. Генерал товарищ Власов немцу перца задавал."
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19.05.2020 14:19 Відповісти
Я знаю... Именно в результате его действий, в 1941-м году, немцам было нанесено первое поражение и они были остановлены, а не в мясорубке, организованной Жуковым... Однако, об этом сражении было "приказано забыть", после сдачи Власова в плен. Власову ставят в вину не плен, а сотрудничество с немцами... Многие генералы, попавшие в плен, отказались от сотрудничества... Характерный пример - генерал Карбышев...
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19.05.2020 14:34 Відповісти
Власовцы на Запад (в плен к союзникам) пробивались. Их немец под Прагой поджал - они огрызаться начали. Колесо истории обернулось. Оп-ля. Власовцы освобождали Прагу.
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19.05.2020 14:15 Відповісти
хотят конечно . была бы их воля москали бы всю планету памятниками Ленину-Сталину-Николаю Второму заставили . при чем всем троим вместе на одном постаменте . так же как они в головах у москалей сидят
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19.05.2020 10:01 Відповісти
Какой Ленин? Для Путлера, как тирана, революция 1917 года - страшный сон. Он бы давно Членина закопал, но расея же "наследница совка". У кацапов сейчас другой тренд - "*****- ампиратор"
Чеські ЗМІ про реакцію РФ на демонтаж пам'ятника Конєву: Лавров знову розширив межі кремлівського нахабства. Може, вони хочуть, щоб ми ще й Сталіна повернули? - Цензор.НЕТ 2033
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19.05.2020 10:25 Відповісти
Нет, чешские дипломаты совсем "не должны" ничего объяснять. Во-первых, нечего тут объяснять, а если бы и было, то Кремль не поймет или сделает вид, что не понимает. Источник: https://censor.net/n3196387
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19.05.2020 10:03 Відповісти
Чешские СМИ о реакции РФ на демонтаж памятника Коневу: Лавров снова расширил пределы кремлевской наглости. Может, они хотят, чтобы мы еще и Сталина вернули? - Цензор.НЕТ 3753
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19.05.2020 10:11 Відповісти
Армянин что-то в последнее время стал совсем плохой
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19.05.2020 10:14 Відповісти
Уважаемые господа чехи! .Смотрите глубже и шире. Сталин только фантом. Расея хочет вас вернуть в свою сферу влияния. Только потом Пражская весна уже не повторится.Или вы не в курсе, что "у расеи нет границ" ?
Чешские СМИ о реакции РФ на демонтаж памятника Коневу: Лавров снова расширил пределы кремлевской наглости. Может, они хотят, чтобы мы еще и Сталина вернули? - Цензор.НЕТ 9427
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19.05.2020 10:17 Відповісти
Респект,брати чехи!
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19.05.2020 10:24 Відповісти
монеты с портретом сталина только чехи выпускали
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19.05.2020 10:29 Відповісти
Адекватная чешская власть даже при наличии путинской прикормленной мумии - президента земана. Там помнят далекий 1968 год, а у 73% украинцев память очень короткая.
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19.05.2020 10:29 Відповісти
Яка у москалів перевернута логіка, Гітлер виходить ворог, бо окупував і анексував частину Чехії, бо Словаччина була з 1939 року сателітом Німеччини, ствоверна ж і ними. Чехія була під окупацією німців десь 6 років. На місце німців прийшла радянська армія і вигнала окупантів і сама окупувала чехів. Не пішли звідти, а окупували десь менше 50 років окупації. Та ще і в 1967 році вбивали чехів під час їхньої революції. То навіщо їм ваші пам*ятники? Для них цей пам*ятник не краще пам*ятника гітлеру.
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19.05.2020 10:39 Відповісти
Пускай радуются, что чехи за 1967 год возмещения убытков не требуют.
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19.05.2020 11:19 Відповісти
Пройде час і потребують.
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19.05.2020 11:21 Відповісти
не звертати уваги і робити своє. у русскоїхромосомних усе викликає обурення, навіть коли само наляпає і стидно, то винуватий чогось співрозмовник. навіть вчителів то не оминає. сказано інкубатор.
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19.05.2020 11:56 Відповісти
Особенно понравилось - "...пределы кремлевской наглости..."! Чехи красавцы! Ребята "с яйцами". Говорящая лошадь реально не вдупляет.
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19.05.2020 12:02 Відповісти
Чехи,- да пошлите ВЫ эту ЛОШАДЬ НА№УЙ и все!!! Молодцы!
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19.05.2020 12:39 Відповісти
Я думаю в чехів повно є своїх національних героїв! А не всяких ще російських вбивць возвеличувати.... Я б на місці Чехії на цьому місті поставив монумент на честь засновників автомобільної марки "Шкода". Ця машина реально прославляє Чехію. Коли бачу їх на вулиці, то завжди згадую Чехію. Гарна машинка!
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19.05.2020 12:57 Відповісти
 
 