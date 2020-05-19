За добу кількість активних хворих на COVID-19 знизилася в 14 областях України, - РНБО

Кількість осіб, які видужали від COVID-19, перевищила кількість тих, хто захворів за минулу добу, а кількість хворих таким чином знизилася в 14 із 24 областей України, а також у м.Києві, а ще у двох областях залишилася незмінною.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це свідчать дані Ради національної безпеки і оборони.

У вівторок вранці у восьми областях - Вінницькій, Кіровоградській, Луганській, Полтавській, Сумській, Тернопільській, Херсонській та Черкаській - кількість осіб, які видужали від початку пандемії, вже перевищує кількість хворих на цей час.

Найбільше нових випадків захворювання на COVID-19 за минулу добу зафіксовано в м.Києві та Львівській області, одужання - в Чернівецькій області та м.Києві.

Загалом за минулу добу:

- у Вінницькій області підтверджено 18 нових випадків захворювання на COVID-19 і 19 - одужання (з початку пандемії був 751 хворий, 11 померлих і 405 осіб видужали), зараз в області хворіє 335 осіб (на 1 менше за добу);

- у Волинській області - 10 нових випадків захворювання і 8 - одужання (за весь час 635 осіб захворіли, 17 померли і 158 одужали), зараз хворіє 460 осіб (за добу на 2 більше);

- в Дніпропетровській області - 9 випадків одужання, нових хворих і померлих за добу немає (за весь час 843 особи захворіли, 13 померли і 104 одужали), зараз хворіє 726 осіб;

- в Донецькій області нових випадків захворювання, смерті та одужання за добу не було (за весь час - 131 хворий, 4 померлих і 42 особи видужали), зараз хворіє 85 осіб;

- в Житомирській області - 9 нових випадків захворювання і 36 - одужання (573 особи захворіли, 12 померли і 185 одужали за весь час), зараз хворіє 376 осіб (на 27 менше за добу);

- в Закарпатській області - 10 нових випадків захворювання і 8 - одужання (за весь час 911 хворих, 24 померлих і 197 осіб видужали), зараз хворіє 690 осіб (за добу на 2 більше);

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- в Запорізькій області 3 особи захворіли, 11 - одужали (з початку пандемії - 385 хворих, 9 померлих і 196 осіб видужали), зараз хворіє 180 осіб (на 8 менше за добу);

- в Івано-Франківській області за минулу добу підтверджено 14 нових випадків захворювання на COVID-19, 2 - смерті та 11 - одужання (1235 хворих, 70 померлих і 524 особи видужали з початку пандемії), зараз хворіє 641 особа (на 1 більше за добу);

- в Києві - 38 нових випадків захворювання, 3 - смерті і 61 - одужання (загалом 2359 випадків захворювання, 52 - смерті і 285 - одужання з початку пандемії), зараз у столиці хворіє 2022 особи (за добу на 26 менше);

- в Київській області - 21 випадок захворювання, нових випадків смерті і одужання не було (з початку пандемії 1245 осіб захворіли, 29 померли і 212 одужали), зараз хворіє 1004 особи;

- в Кіровоградській області - 7 випадків одужання, нових хворих і померлих за добу немає (за весь час 445 осіб захворіли, 20 померли і 326 одужали), зараз хворіє 99 осіб (на 7 менше за добу);

- в Луганській області 1 особа одужала, нових випадків захворювання і смерті не було (з початку пандемії 42 особи захворіли і 23 одужали, померлих не було), зараз хворіє 19 осіб;

- у Львівській області підтверджено 32 нові випадки захворювання на COVID-19 і 10 - одужання (за весь час - 1098 хворих, 30 померлих і 216 осіб видужали), зараз хворіє 852 особи (на 22 більше за день);

- в Миколаївській області 1 особа захворіла і 16 одужали за добу (за весь час - 263 хворих, 6 померлих і 98 осіб видужали), зараз хворіє 159 осіб (на 15 менше за добу);

- в Одеській області - 20 нових випадків захворювання, 3 - смерті і 20 - одужання (з початку пандемії - 784, 13 і 80 відповідно), зараз хворіє 691 особа (за добу на 3 менше);

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- в Полтавській області від COVID-19 за добу 1 людина померла і 13 осіб одужали, нових випадків захворювання не було (264 хворих, 10 померлих і 202 особи видужали за весь час), зараз хворіє 52 особи (за добу на 14 менше);

- у Рівненській області - 21 новий випадок захворювання, 1 смерті і 17 - одужання (за весь час - 1188, 29 і 370 відповідно), хворіє 789 осіб (на 3 більше за добу);

- в Сумській області за добу 1 людина одужала, 9 захворіли (за весь час 164 особи захворіли, 4 померли і 98 одужали), зараз хворіє 62 особи (на 8 менше за добу);

- в Тернопільській області - 20 випадків одужання, випадків захворювання і смерті за добу не було (за весь час 1081 особа захворіла, 22 померли і 619 одужали), зараз хворіє 440 осіб;

- в Харківській області - 27 нових випадків захворювання та 16 одужання (за весь час 816 осіб захворіли, 30 померли і 183 одужали), зараз хворіє 623 особи (за добу на 11 більше);

- в Херсонській області - 6 випадків одужання, випадків захворювання і смерті за добу не було (за весь час 168 хворих, 2 померлих і 132 особи видужали), зараз хворіє 34 особи;

- в Хмельницькій області нових випадків захворювання, смерті та одужання не було (з початку пандемії 267 осіб захворіли, 9 померли і 67 одужали), зараз хворіє 191 особа;

- в Черкаській області - 4 нові випадки захворювання та 10 - одужання (з початку пандемії 376 осіб захворіли, 16 померли і 217 одужали), зараз хворіє 143 особи (на 6 менше за добу);

- в Чернівецькій області за минулу добу підтверджено 29 нових випадків захворювання COVID-19, 3 - смерті і 48 - одужання (2742 хворих, 110 померлих і 682 особи видужали з початку пандемії), зараз в області хворіє 1950 осіб (на 22 менше, ніж напередодні);

- в Чернігівській області - 2 нові випадки захворювання, випадків смерті та одужання не було (за весь час - 110 хворих, 6 померлих і 31 особа одужала), зараз хворіє 73 особи.