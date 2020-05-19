ІФА-тести безкоштовно робитимуть у державних і комунальних медзакладах за направленням лікаря, - Ляшко

Зробити тест за направленням від лікаря можна в комунальних і державних закладах охорони здоров'я, а без направлення - у приватних лабораторіях.

Про це в ефірі "Сніданку з 1+1" розповів головний санітарний лікар Віктор Ляшко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "ТСН".

"Вартість тестування у приватних лікарнях важко сказати. Сам один ІФА-тест коштуватиме в районі 80-100 грн. Далі приватні лабораторії будуть ставити ціну ще за додаткові послуги", - зазначив головний санлікар.

Для тестування потрібна кров з вени. Зробити тест за направленням від лікаря можна в комунальних і державних закладах охорони здоров'я, а без направлення - у приватних лабораторіях.

За словами Ляшка, процес тестування у світі лише починається.

"Оскільки Євросоюз зареєстрував тест-систему, FDA-тести - у США. Пішло виробництво, яке доволі швидко насичить ринок. Є тестування на антиген - тобто гений матеріал вірусу шукається ПЛР-реакцією, а є на наявність антититіл (імуноглобулінів) - це ІФА-аналіз", - пояснив головний санітарний лікар.

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