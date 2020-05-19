У ЗСУ зафіксовано три нові випадки COVID-19, хворіють 39 осіб, - Командування Медсил

Станом на 7 годину ранку 19 травня в Збройних Силах України на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2, хворіють 39 осіб.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Командування Медсил ЗСУ у Facebook.

Повідомляється, що за час пандемії одужали 82 особи і зафіксовано два летальні випадки.

На ізоляції (в тому числі самоізоляції) перебувають 148 осіб. Кількість військовослужбовців, у яких закінчується ізоляція протягом найближчих трьох діб, - 34 особи.

Водночас повідомляється, що за минулу добу зареєстровано три нові випадки захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На ранок 19 травня зафіксовано 260 нових випадків COVID-19 в Україні: загалом - 18 876, летальних - 548, одужали 5632 особи

Зазначається, що один військовослужбовець і двоє працівників ЗС України (Хмельницька область) лікуються вдома під наглядом медичної служби. Стан здоров'я пацієнтів задовільний.





