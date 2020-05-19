У ЗСУ зафіксовано три нові випадки COVID-19, хворіють 39 осіб, - Командування Медсил
Станом на 7 годину ранку 19 травня в Збройних Силах України на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2, хворіють 39 осіб.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Командування Медсил ЗСУ у Facebook.
Повідомляється, що за час пандемії одужали 82 особи і зафіксовано два летальні випадки.
На ізоляції (в тому числі самоізоляції) перебувають 148 осіб. Кількість військовослужбовців, у яких закінчується ізоляція протягом найближчих трьох діб, - 34 особи.
Водночас повідомляється, що за минулу добу зареєстровано три нові випадки захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19.
Зазначається, що один військовослужбовець і двоє працівників ЗС України (Хмельницька область) лікуються вдома під наглядом медичної служби. Стан здоров'я пацієнтів задовільний.
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но если наши врут, то виновных нужно садить минимум на 5 лет. ибо нету ВП, так что они тупо в мирное время вешают на уши китайские пищевые изделия макаронного характера.