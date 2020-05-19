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Новини Коронавірус і карантин
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У ЗСУ зафіксовано три нові випадки COVID-19, хворіють 39 осіб, - Командування Медсил

У ЗСУ зафіксовано три нові випадки COVID-19, хворіють 39 осіб, - Командування Медсил

Станом на 7 годину ранку 19 травня в Збройних Силах України на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2, хворіють 39 осіб.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Командування Медсил ЗСУ у Facebook.

Повідомляється, що за час пандемії одужали 82 особи і зафіксовано два летальні випадки.

На ізоляції (в тому числі самоізоляції) перебувають 148 осіб. Кількість військовослужбовців, у яких закінчується ізоляція протягом найближчих трьох діб, - 34 особи.

Водночас повідомляється, що за минулу добу зареєстровано три нові випадки захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На ранок 19 травня зафіксовано 260 нових випадків COVID-19 в Україні: загалом - 18 876, летальних - 548, одужали 5632 особи

Зазначається, що один військовослужбовець і двоє працівників ЗС України (Хмельницька область) лікуються вдома під наглядом медичної служби. Стан здоров'я пацієнтів задовільний.

У ЗСУ зафіксовано три нові випадки COVID-19, хворіють 39 осіб, - Командування Медсил 01

Автор: 

армія (3767) карантин (18172) ЗСУ (7496) COVID-19 (19765) коронавірус (19922)


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не оч верится, так как на авианосце Франции заразилась половина морячков, как и на каком-то из 13-ти авианосцев Трампа.
но если наши врут, то виновных нужно садить минимум на 5 лет. ибо нету ВП, так что они тупо в мирное время вешают на уши китайские пищевые изделия макаронного характера.
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19.05.2020 10:18 Відповісти
 
 