Степанов у Раді розповість про імплементацію другого етапу медреформи, - "слуга народу" Арахамія
Верховна Рада заслухає міністра охорони здоров'я Максима Степанова з питання імплементації другого етапу медичної реформи в Україні.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна" заявив глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія.
"Після виходу з карантину і переходу в звичайний режим роботи парламенту ми заслухаємо міністра щодо другого етапу реформи, почуємо, які механізми пропонуються, яким чином ми будемо, не зупиняючи процес, коригувати його, щоб мінімізувати негативні ефекти", - розповів глава фракції.
За словами Арахамії, механізми другого етапу медичної реформи вже запущені і зворотного ходу немає.
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Нестор Махно #329418
показати весь коментар19.05.2020 11:49 Відповісти Мені подобається 0
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