Степанов у Раді розповість про імплементацію другого етапу медреформи, - "слуга народу" Арахамія

Верховна Рада заслухає міністра охорони здоров'я Максима Степанова з питання імплементації другого етапу медичної реформи в Україні.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна" заявив глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія.

"Після виходу з карантину і переходу в звичайний режим роботи парламенту ми заслухаємо міністра щодо другого етапу реформи, почуємо, які механізми пропонуються, яким чином ми будемо, не зупиняючи процес, коригувати його, щоб мінімізувати негативні ефекти", - розповів глава фракції.

За словами Арахамії, механізми другого етапу медичної реформи вже запущені і зворотного ходу немає.

Дивіться також: До кінця цього тижня завершаться всі бюрократичні процедури і "антиКоломойський" закон набере чинності, - "слуга народу" Арахамія. ВIДЕО