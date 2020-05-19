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Степанов у Раді розповість про імплементацію другого етапу медреформи, - "слуга народу" Арахамія

Степанов у Раді розповість про імплементацію другого етапу медреформи, -

Верховна Рада заслухає міністра охорони здоров'я Максима Степанова з питання імплементації другого етапу медичної реформи в Україні.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна" заявив глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія.

"Після виходу з карантину і переходу в звичайний режим роботи парламенту ми заслухаємо міністра щодо другого етапу реформи, почуємо, які механізми пропонуються, яким чином ми будемо, не зупиняючи процес, коригувати його, щоб мінімізувати негативні ефекти", - розповів глава фракції.

За словами Арахамії, механізми другого етапу медичної реформи вже запущені і зворотного ходу немає.

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Автор: 

ВР (14941) Арахамія (1103) Степанов Максим (2196) медреформа (129)


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У меня складывается впечатление, что если бы Медицина была живым существом, то эти реформаторы Ху-вы её давно уже и изнасиловали и зарезали на операционном столе с умным видом на рожах.
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19.05.2020 11:49 Відповісти
 
 