СБУ на Івано-Франківщині затримала відомого хакера з ніком Sanix. ФОТОрепортаж

Служба безпеки України встановила особу і затримала хакера, який відомий у світі під ніком Sanix.

Про це повідомляє пресслужба СБУ, передає Цензор.НЕТ.

За даними СБУ, на початку 2019 року фігурант опублікував на форумі оголошення про продаж бази даних із 773 млн адрес електронної пошти і 21 млн паролів. У січні 2019 року про нього писали іноземні ЗМІ, оскільки база даних, яку він виставив на продаж, була "найбільшим за всю історію масивом вкрадених даних".

Фахівці встановили, що виставлена хакером на продаж база обсягом 87 гігабайтів становить лише маленьку частину із загальної кількості даних, якими він заволодів. Подібних баз викрадених і зламаних паролів у хакера було щонайменше сім, загальний обсяг яких сягав майже терабайт. До них входили персональні, в тому числі фінансові, дані жителів Євросоюзу та Північної Америки.

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СБУ безпеки України отримала інформацію, що хакером на псевдонім "Sanix" є, ймовірно, українець, мешканець Івано-Франківської області. Кіберфахівці СБУ зафіксували продаж ним баз даних з логінами і паролями до скриньок електронної пошти, пін-кодами до банківських карток, електронних гаманців криптовалют, рахунків PayPal.

У межах кримінального провадження за ознаками правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 361, ч. 1 ст. 361-2 Кримінального кодексу України зловмисника затримано. У ході обшуків за місцем його проживання правоохоронці вилучили комп’ютерну техніку з двома терабайтами викраденої інформації, телефони з доказами протиправної діяльності та готівку від незаконних операцій в сумі майже 190 тисяч гривень та понад 3 тисячі доларів.









Затриманому готується повідомлення про підозру у несанкціонованому втручанні у роботу комп'ютерів та у несанкціонованому збуті або розповсюдженні інформації з обмеженим доступом, яка зберігається в комп'ютерах.