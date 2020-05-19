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Новини
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СБУ на Івано-Франківщині затримала відомого хакера з ніком Sanix. ФОТОрепортаж

СБУ на Івано-Франківщині затримала відомого хакера з ніком Sanix. ФОТОрепортаж

Служба безпеки України встановила особу і затримала хакера, який відомий у світі під ніком Sanix.

Про це повідомляє пресслужба СБУ, передає Цензор.НЕТ.

За даними СБУ, на початку 2019 року фігурант опублікував на форумі оголошення про продаж бази даних із 773 млн адрес електронної пошти і 21 млн паролів. У січні 2019 року про нього писали іноземні ЗМІ, оскільки база даних, яку він виставив на продаж, була "найбільшим за всю історію масивом вкрадених даних".

Фахівці встановили, що виставлена хакером на продаж база обсягом 87 гігабайтів становить лише маленьку частину із загальної кількості даних, якими він заволодів. Подібних баз викрадених і зламаних паролів у хакера було щонайменше сім, загальний обсяг яких сягав майже терабайт. До них входили персональні, в тому числі фінансові, дані жителів Євросоюзу та Північної Америки.

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СБУ безпеки України отримала інформацію, що хакером на псевдонім "Sanix" є, ймовірно, українець, мешканець Івано-Франківської області. Кіберфахівці СБУ зафіксували продаж ним баз даних з логінами і паролями до скриньок електронної пошти, пін-кодами до банківських карток, електронних гаманців криптовалют, рахунків PayPal.

У межах кримінального провадження за ознаками правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 361, ч. 1 ст. 361-2 Кримінального кодексу України зловмисника затримано. У ході обшуків за місцем його проживання правоохоронці вилучили комп’ютерну техніку з двома терабайтами викраденої інформації, телефони з доказами протиправної діяльності та готівку від незаконних операцій в сумі майже 190 тисяч гривень та понад 3 тисячі доларів.

СБУ на Івано-Франківщині затримала відомого хакера з ніком Sanix 01
СБУ на Івано-Франківщині затримала відомого хакера з ніком Sanix 02
СБУ на Івано-Франківщині затримала відомого хакера з ніком Sanix 03
СБУ на Івано-Франківщині затримала відомого хакера з ніком Sanix 04

Затриманому готується повідомлення про підозру у несанкціонованому втручанні у роботу комп'ютерів та у несанкціонованому збуті або розповсюдженні інформації з обмеженим доступом, яка зберігається в комп'ютерах.

Автор: 

СБУ (12770) хакер (1345) Івано-Франківська область (944)


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Топ коментарі
+23
берите его на работу, бездари...
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19.05.2020 10:32
+7
Это администратор а не хакер. У Нино монитор 18 дюймов 15 летней давности
...
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19.05.2020 10:37
+5
773 млн. адресов и 21 млн. паролей -
190 тыс. гривен и 3000 долларов
СБУ нас совсем за лохов держит
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19.05.2020 10:34
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берите его на работу, бездари...
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19.05.2020 10:32 Відповісти
ну якщо його вичислили - значить таки не бездарі
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19.05.2020 11:18 Відповісти
"всемирно известный хакер продающий базы с террабайтами информации" из общаги за доисторическим компом, стоящим на столе за полторы тысячи гривень
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19.05.2020 11:41 Відповісти
Я теж так хочу, по фото системний блок наскрізь бачити.
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19.05.2020 12:03 Відповісти
ты слепой? вон он слева стоит
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19.05.2020 12:17 Відповісти
Ну так, і шо ви в ньому бачите?
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19.05.2020 12:41 Відповісти
773 млн.адресов и 21 млн.паролей?
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19.05.2020 12:49 Відповісти
Ні, те, що робить його доісторичним у ваших очах. То що ви там всередині бачите?
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19.05.2020 13:05 Відповісти
из очевидного - виндовз, старый монитор (один) - даже я понимаю, что настоящему хакеру нужно видеть очень много информации одновременно, что априори не влезет на это старое табло, никакого дополнительного оборудования!

из неочевидного - мне кажется, для взломов необходимо достаточно мощное оборудование, позволяющее решать много математических задач одновременно, что влечёт за собой сильный нагрев и нужно качественное охлаждение - а тут стоит какое-то старое ведро на деревянной подставочке...
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19.05.2020 15:28 Відповісти
Ви з яких фільмів черпаєте інфу? Набіса кулхацкеру потужності для бруту тримати вдома? Тим більше вони ні в яку халупу не влізуть. Вінда-і-тирипири - я вас не про софт питав. Монік малий? Хаха. 8 разів ха. Це трейдеру треба бачити, а хакеру мінімальне залізо і пару інтерфейсів до світу вистачить.
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19.05.2020 17:05 Відповісти
а этот "всемирно известный хакер" куда девает заработанное бабло?

переклеивает обои 20 раз в день?
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19.05.2020 19:45 Відповісти
Хто зна. Різні є інтереси у людей.
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20.05.2020 12:15 Відповісти
И из украденного на 2-х террабайтном носителе - 90% - фильмы с музыкой.
А 87 ГБ паролей - наверное по ошибке скачал.
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19.05.2020 13:02 Відповісти
1000% его вычеслили не СБУ, а западные спецслужбы ! Просто передали ордер на арест нашим- а СБУ себе одеяло победы примеряют !
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19.05.2020 16:08 Відповісти
Скорее всего, какой-то сбу-ник из отдела кулхуцкеров, шарился по форуму и надыбал обьявление о продаже базы имейл адресов для рассылки спама, связался и приехал с бригадой
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19.05.2020 19:46 Відповісти
773 млн. адресов и 21 млн. паролей -
190 тыс. гривен и 3000 долларов
СБУ нас совсем за лохов держит
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19.05.2020 10:34 Відповісти
це лише кеш вдома...
рахунки в офшорах виб"ють.

пацанчик з СБУ перейде в тюрму з серйозно підірваним здоров"ям і вже без бабла..
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19.05.2020 10:47 Відповісти
никакой это не компьютерный гений! это какой-то долбоящер, решивший продать через форум какую-то херню с мылами и паролями
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19.05.2020 11:51 Відповісти
с чего ты взял, что эти деньги - результат продажи этой херни?
не хватает ума представить, что это могли быть сбережения от ЗП, от продажи какого-нибудь имущества...
Ты действительно думаешь, что "всемирноизвестный хакер" будет из дома продавать базу данных с имейлами и паролями?
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19.05.2020 12:16 Відповісти
вы фильмов насмотрелись. отожмут и информацию и часть денег, а потом он никому не нужен будет.
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19.05.2020 12:05 Відповісти
Это администратор а не хакер. У Нино монитор 18 дюймов 15 летней давности
...
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19.05.2020 10:37 Відповісти
дім -навряд чи його "місце роботи".. така робота -з ноута...
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19.05.2020 10:48 Відповісти
скорее всего это администратор сервера на удалёнке!
вошел в конфликт с руководством или просто, из-за окончания эпохи бедности, решил торгануть какой-то липовой базой на общественном форуме для домохозяек!
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19.05.2020 11:53 Відповісти
Обычный наемный лоточник на удаленке.
То же мне "хакер".
Если учесть, что еще год назад сервера https://host.io/i.ua i.ua https://host.io/ua.fm ua.fm https://host.io/email.ua email.ua https://host.io/job.ua job.ua https://host.io/job.com.ua job.com.ua https://host.io/seclistcheack.site seclistcheack.site https://host.io/gala.net gala.net https://host.io/ukr.land ukr.land физически находились в стране-агрессоре, то я не был удивлен, когда на мою вторую почту начали приходить предложения купить часть этой базы и в качестве серьезности предложения - мой личный пароль на i.ua.
В течении где-то недели этот аккаунт вообще был для меня недоступен и через него что-то продавалось на OLX с использованием электронных кошельков. После этого аккаунт опять стал доступен.
Все говорит о том, что имелся физический доступ к самому серверу.
То, что у них свои люди на gmail - несколько настораживает.
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19.05.2020 10:50 Відповісти
про витік даних з i.ua вони самі повідомляли кілька років тому - треба було відразу поміняти пароль
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19.05.2020 11:23 Відповісти
Что появилось раньше, курица или яйцо?
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19.05.2020 11:33 Відповісти
Яйце, гарантовано.
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19.05.2020 12:05 Відповісти
прям банкир, а не хакер..
красиво деньги сложил, под резиночку..
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19.05.2020 10:50 Відповісти
про гаманець з біткоїнами СБУ-шники скромно промовчали
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19.05.2020 15:31 Відповісти
Это как в старом анекдоте:
Летел самолёт с баблом над тундрой, и пару мешков вывалилось. Отправили ментов искать.
Приезжают в какую-то деревню, а там чукча, по-русски не разговаривает. Вызвали переводчика:
- Где деньги? (переводчик переводит)
- Не знаю ни про какие деньги!
- Скажи ему, что мы его сейчас расстреляем! (переводчик переводит)
Чукча: - Деньги за амбаром!
Переводчик: - Говорит, расстреливайте, всё равно он ничего не скажет!
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19.05.2020 19:49 Відповісти
о Боги! У хакера на компі вінда, Ви там з глузду з'їхали в СБУ, про Kali Linux , Tails чи нарешті Linux Kodachi Ви чули?
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19.05.2020 10:54 Відповісти
чувак просто гендлював базами - сам він їх не взламував
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19.05.2020 11:25 Відповісти
виглядає що саме так, а то віндою всі бази поламав, і залишався не поміченим в мережі! Дурня!
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19.05.2020 12:56 Відповісти
это так выглядит робочее место известного хакера? СБУ на Івано-Франківщині затримала відомого хакера з ніком Sanix - Цензор.НЕТ 8266
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19.05.2020 10:56 Відповісти
Зеленский обменяет! Сделает хорошую услугу ФСБ московии! Таких берут на работу в спецслужбы в любой нормальной стране, а у нас судить будут, он же не сынок какого-нибудь депутата!
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19.05.2020 11:10 Відповісти
Бери выше, судя по обстановке в квартире - целого олигарха.
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19.05.2020 11:17 Відповісти
или школьника
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19.05.2020 12:07 Відповісти
А файл паролів відкрили в стандартному блокноті?
Скільки годин вони очікували відкриття? Це маразм.
Він фізично не здатний відкривати такі файли. Про операційку та обладнання вже написали.
Затримали скоріше за все першого попавшогося, як допускають, звичайного системного адміністратора.
І само собою на роботу його на жаль ніхто не візьме...
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19.05.2020 12:08 Відповісти
скорее всего кому-то наверху очень влетело за те телеграм-каналы, которые распространяли(няют) инфу об украинцах... про скандал с ДИЕй помните?
вот сбу и ломанулось "показывать результат" по раскрытию воровства баз-данных
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19.05.2020 15:31 Відповісти
Наскільки я знаю вони не пов'язані із дією, точніше це не бази із дії. А ось вкинули їх скоріше за все щоб створити антирекламу дії. Дія мені подобається хоч до неї є дуже багато питань, но все сильно міняє те що це проект "Амазон", а тому я по ній стараюсь нічого не писати - подивлюсь що у них вийде. Це майбутнє і з тим нічого не поробиш.

Но те що це скоріше за все піар я згідний.
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19.05.2020 17:58 Відповісти
Тут вже все обговорили: ***** хакер - млять я зараз фото свого робочого місця виставлю, то мене вже вязати можна бо в мене три монітора по 24 дюйма і Linux як єдина операційна система ... Мені ото цікаво вони дебіли чи хакерів тільки по голівудським фільмам бачили ?
Даю підказку: грузим Kali Linux з флешки і тримаєм на ноуті зашифровану партицію - усьо чуваки удачі вам в ваших починаннях, висмикнув флешку і в тебе чистий комп без нічого ... І до сраки чи виключили ви електрику чи ні і скільки часу ви зламували двері ... Легкий рух рукою і ніяких доказів ...Хакера вони знайшли ...
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19.05.2020 14:01 Відповісти
 
 