СБУ на Івано-Франківщині затримала відомого хакера з ніком Sanix. ФОТОрепортаж
Служба безпеки України встановила особу і затримала хакера, який відомий у світі під ніком Sanix.
Про це повідомляє пресслужба СБУ, передає Цензор.НЕТ.
За даними СБУ, на початку 2019 року фігурант опублікував на форумі оголошення про продаж бази даних із 773 млн адрес електронної пошти і 21 млн паролів. У січні 2019 року про нього писали іноземні ЗМІ, оскільки база даних, яку він виставив на продаж, була "найбільшим за всю історію масивом вкрадених даних".
Фахівці встановили, що виставлена хакером на продаж база обсягом 87 гігабайтів становить лише маленьку частину із загальної кількості даних, якими він заволодів. Подібних баз викрадених і зламаних паролів у хакера було щонайменше сім, загальний обсяг яких сягав майже терабайт. До них входили персональні, в тому числі фінансові, дані жителів Євросоюзу та Північної Америки.
СБУ безпеки України отримала інформацію, що хакером на псевдонім "Sanix" є, ймовірно, українець, мешканець Івано-Франківської області. Кіберфахівці СБУ зафіксували продаж ним баз даних з логінами і паролями до скриньок електронної пошти, пін-кодами до банківських карток, електронних гаманців криптовалют, рахунків PayPal.
У межах кримінального провадження за ознаками правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 361, ч. 1 ст. 361-2 Кримінального кодексу України зловмисника затримано. У ході обшуків за місцем його проживання правоохоронці вилучили комп’ютерну техніку з двома терабайтами викраденої інформації, телефони з доказами протиправної діяльності та готівку від незаконних операцій в сумі майже 190 тисяч гривень та понад 3 тисячі доларів.
Затриманому готується повідомлення про підозру у несанкціонованому втручанні у роботу комп'ютерів та у несанкціонованому збуті або розповсюдженні інформації з обмеженим доступом, яка зберігається в комп'ютерах.
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из неочевидного - мне кажется, для взломов необходимо достаточно мощное оборудование, позволяющее решать много математических задач одновременно, что влечёт за собой сильный нагрев и нужно качественное охлаждение - а тут стоит какое-то старое ведро на деревянной подставочке...
переклеивает обои 20 раз в день?
А 87 ГБ паролей - наверное по ошибке скачал.
190 тыс. гривен и 3000 долларов
СБУ нас совсем за лохов держит
рахунки в офшорах виб"ють.
пацанчик з СБУ перейде в тюрму з серйозно підірваним здоров"ям і вже без бабла..
не хватает ума представить, что это могли быть сбережения от ЗП, от продажи какого-нибудь имущества...
Ты действительно думаешь, что "всемирноизвестный хакер" будет из дома продавать базу данных с имейлами и паролями?
...
вошел в конфликт с руководством или просто, из-за окончания эпохи бедности, решил торгануть какой-то липовой базой на общественном форуме для домохозяек!
То же мне "хакер".
Если учесть, что еще год назад сервера https://host.io/i.ua i.ua https://host.io/ua.fm ua.fm https://host.io/email.ua email.ua https://host.io/job.ua job.ua https://host.io/job.com.ua job.com.ua https://host.io/seclistcheack.site seclistcheack.site https://host.io/gala.net gala.net https://host.io/ukr.land ukr.land физически находились в стране-агрессоре, то я не был удивлен, когда на мою вторую почту начали приходить предложения купить часть этой базы и в качестве серьезности предложения - мой личный пароль на i.ua.
В течении где-то недели этот аккаунт вообще был для меня недоступен и через него что-то продавалось на OLX с использованием электронных кошельков. После этого аккаунт опять стал доступен.
Все говорит о том, что имелся физический доступ к самому серверу.
То, что у них свои люди на gmail - несколько настораживает.
красиво деньги сложил, под резиночку..
Летел самолёт с баблом над тундрой, и пару мешков вывалилось. Отправили ментов искать.
Приезжают в какую-то деревню, а там чукча, по-русски не разговаривает. Вызвали переводчика:
- Где деньги? (переводчик переводит)
- Не знаю ни про какие деньги!
- Скажи ему, что мы его сейчас расстреляем! (переводчик переводит)
Чукча: - Деньги за амбаром!
Переводчик: - Говорит, расстреливайте, всё равно он ничего не скажет!
Скільки годин вони очікували відкриття? Це маразм.
Він фізично не здатний відкривати такі файли. Про операційку та обладнання вже написали.
Затримали скоріше за все першого попавшогося, як допускають, звичайного системного адміністратора.
І само собою на роботу його на жаль ніхто не візьме...
вот сбу и ломанулось "показывать результат" по раскрытию воровства баз-данных
Но те що це скоріше за все піар я згідний.
Даю підказку: грузим Kali Linux з флешки і тримаєм на ноуті зашифровану партицію - усьо чуваки удачі вам в ваших починаннях, висмикнув флешку і в тебе чистий комп без нічого ... І до сраки чи виключили ви електрику чи ні і скільки часу ви зламували двері ... Легкий рух рукою і ніяких доказів ...Хакера вони знайшли ...