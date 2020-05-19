За добу зафіксовано 21 випадок COVID-19 на Київщині, всього 1245 інфікованих, - ОДА

У Київській області станом на 10.00 19 травня 2020 року офіційно підтверджено 1245 випадків захворювання на коронавірус, з них у 107 дітей та 221 медичного працівника.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Київської ОДА.

За останню добу виявлено 21 новий випадок зараження.

На стаціонарному лікуванні - 207 осіб, на амбулаторному лікуванні (самоізоляція) - 1038.

Одужали 212 осіб, в тому числі 18 дітей.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За добу кількість активних хворих на COVID-19 знизилася в 14 областях України, - РНБО

За час пандемії померло - 29 осіб.

За період з 14.03.2020 всього в Київський обласний лабораторний центр надійшло 3700 підозр на COVID-19. За останню добу отримано 50 повідомлень про підозру.

Встановлено медичне спостереження за 5893 контактними особами.