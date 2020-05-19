У міській лікарні Вінниці не залишилося вільних місць: пацієнтів із COVID-19 направляють у районні медзаклади, - ОДА
У Вінниці відділення міської лікарні №1 для хворих на COVID-19 вже заповнено, а в центральній районній лікарні залишилося 50 місць.
Про це повідомив на брифінгу голова Вінницької обласної державної адміністрації Владислав Скальський, передає Цензор.НЕТ із посиланням на ЛігаБізнесІфнорм
"Міська клінічна лікарня №1 Вінниці заповнена повністю, центральна районна лікарня зараз заповнюється, обласна дитяча лікарня тепер має вільні потужності. Ми починаємо направляти наших пацієнтів з COVID-19 у Калинівську центральну районну лікарню, яка дозволить нам зберегти необхідні резерви в кожній установі з тих, які визначені першими", - наголосив голова Вінницької ОДА.
Станом на 18 травня, в області відсоток зайнятих ліжок в опорних лікарнях хворими на COVID-19 становить 30,7% від загальної потужності. Найбільше пацієнтів у Вінницькій МКЛ №1, де перебуває 60 пацієнтів, хоча розрахована на 59 ліжок.
В області вранці 19 травня було 751 підтверджений випадок захворювання на COVID-19, з них захворіла 51 дитина. На стаціонарному лікуванні перебувають 104 пацієнти, на амбулаторному - 232 людини, одужали вже 386 пацієнтів, з них 26 дітей та 131 медпрацівник. Всього померло 11 осіб.
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а так заповнюваність -на межі 80-90 відсотків..
ситуація поки що контрольована,якщо бути точним,за винятком декількох регіонів,де очікувана "ремісія" епідемії внаслідок недотримання в основному "соціальної дистанції"...Наприклад,на Львівщині..
в Винницкой ГКБ №1, где находятся 60 пациентов, хотя рассчитана на 59 коек. В городской больнице Винницы не осталось свободных мест.
Никто не знает что теперь делать?!
Теперь по ситуации. Так как короновирус не удалось полностью уничтожить еще в Китае, то пока вероятен сценарий со слов Меркель - переболеет 60-70% населения (думаю это анализ немецких медиков, спецслужб и аналитиков). Исходя из этого то и вводится план что массовую эпидемию нужно растянуть во времени чтобы не допустить коллапс медицины и лишних жертв. И то что в 1 больнице 60 человек госпитализированы и заняли предусмотренные 60 койкомест это вполне нормально. Лучше 5 месяцев по 60, чем 4 месяца ничего а потом сразу 300 человек на больницу.
Україна не Білорусь,де Бацька -"закінчений ідіот"... Щодо карантину
К этому и готовились.
там давно немає вільних ліжок :
Гомельскую областную детскую клиническую больницу готовят к приему заболевших коронавирусом.
"В Гомельской областной детской клинической больнице на улице Жарковского освобождают целые отделения на случай ухудшения эпидемиологической обстановки в городе. Если ранее в больнице было до 500 пациентов, то сейчас менее 200. Есть медработники, которых отправляют в отпуск или переводят в другие больницы", - пишет читатель.
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Новые случаи коронавируса в Могилевской области.
Заражение распространяется по Горкам и Славгороду.
Новые случаи - на заводе "Трансмаш" и ОАО "Лента" в Могилеве.
"У нас вспышка эпидемии. 17 тестов пришло и все положительные.
Для семитысячного Славгорода такое количество каждый день - это очень много. Всех тяжелых отправляют в Могилёв, у нас лечатся те, кто полегче", - пишет житель Славгорода.( статистика в Білорусі занижена разів у 5-ть)