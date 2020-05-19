УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10714 відвідувачів онлайн
Новини Коронавірус і карантин
2 579 16

У міській лікарні Вінниці не залишилося вільних місць: пацієнтів із COVID-19 направляють у районні медзаклади, - ОДА

У міській лікарні Вінниці не залишилося вільних місць: пацієнтів із COVID-19 направляють у районні медзаклади, - ОДА

У Вінниці відділення міської лікарні №1 для хворих на COVID-19 вже заповнено, а в центральній районній лікарні залишилося 50 місць.

Про це повідомив на брифінгу голова Вінницької обласної державної адміністрації Владислав Скальський, передає Цензор.НЕТ із посиланням на ЛігаБізнесІфнорм

"Міська клінічна лікарня №1 Вінниці заповнена повністю, центральна районна лікарня зараз заповнюється, обласна дитяча лікарня тепер має вільні потужності. Ми починаємо направляти наших пацієнтів з COVID-19 у Калинівську центральну районну лікарню, яка дозволить нам зберегти необхідні резерви в кожній установі з тих, які визначені першими", - наголосив голова Вінницької ОДА.

Станом на 18 травня, в області відсоток зайнятих ліжок в опорних лікарнях хворими на COVID-19 становить 30,7% від загальної потужності. Найбільше пацієнтів у Вінницькій МКЛ №1, де перебуває 60 пацієнтів, хоча розрахована на 59 ліжок.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За добу кількість активних хворих на COVID-19 знизилася в 14 областях України, - РНБО

В області вранці 19 травня було 751 підтверджений випадок захворювання на COVID-19, з них захворіла 51 дитина. На стаціонарному лікуванні перебувають 104 пацієнти, на амбулаторному - 232 людини, одужали вже 386 пацієнтів, з них 26 дітей та 131 медпрацівник. Всього померло 11 осіб.

Автор: 

лікарня (1356) Вінниця (620) Вінницька область (1008) карантин (18172) COVID-19 (19765) коронавірус (19922) Скальський Владислав (7)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+5
А что ты хотел чтобы в каждой больнице было мест на весь город? Вот когда накроет епидемия и количество зараженных пойдет на десятки тысяч, тогда посмотрим как те кто кричал что коронавирус ето обычный насморк, будут вокруг больниц лечиться на тротуарах и вдоль дорог. Хотя уверен что ты самый первый завоешь что власть ничего не предпринимает и допустила все ето
показати весь коментар
19.05.2020 11:18
+3
Дают же статистику, что заполнение мест, отданных под ковид в опорных клиниках 10-12%
показати весь коментар
19.05.2020 10:38
+3
Давайте, мнять, запустим метро в Киеве.
показати весь коментар
19.05.2020 10:39
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Це і є причиною послаблення карантину?
показати весь коментар
19.05.2020 10:37 Відповісти
Дают же статистику, что заполнение мест, отданных под ковид в опорных клиниках 10-12%
показати весь коментар
19.05.2020 10:38 Відповісти
По статистике, советские люди жили лучше всех на планете. По советской статистике.
показати весь коментар
19.05.2020 11:23 Відповісти
Давайте, мнять, запустим метро в Киеве.
показати весь коментар
19.05.2020 10:39 Відповісти
В Ужгороде инфекционная давно заполнена, плюс заполнили ещё областную и туб. Но степанов упорно твердит о 12%
показати весь коментар
19.05.2020 10:44 Відповісти
12 відсотків -це з "резервними ліжками".. не інфекційними...

а так заповнюваність -на межі 80-90 відсотків..

ситуація поки що контрольована,якщо бути точним,за винятком декількох регіонів,де очікувана "ремісія" епідемії внаслідок недотримання в основному "соціальної дистанції"...Наприклад,на Львівщині..
показати весь коментар
19.05.2020 11:56 Відповісти
Все пропало!
в Винницкой ГКБ №1, где находятся 60 пациентов, хотя рассчитана на 59 коек. В городской больнице Винницы не осталось свободных мест.
Никто не знает что теперь делать?!


показати весь коментар
19.05.2020 10:46 Відповісти
А что ты хотел чтобы в каждой больнице было мест на весь город? Вот когда накроет епидемия и количество зараженных пойдет на десятки тысяч, тогда посмотрим как те кто кричал что коронавирус ето обычный насморк, будут вокруг больниц лечиться на тротуарах и вдоль дорог. Хотя уверен что ты самый первый завоешь что власть ничего не предпринимает и допустила все ето
показати весь коментар
19.05.2020 11:18 Відповісти
Я не говорил что это обычный насморк, и наоборот здесь на Цензоре писал про неадекватность Богуцкой с заявлениями что это все заговор продавцов масок и легкомысленность Комаровского который вначале выступал что это обычный грипп.
Теперь по ситуации. Так как короновирус не удалось полностью уничтожить еще в Китае, то пока вероятен сценарий со слов Меркель - переболеет 60-70% населения (думаю это анализ немецких медиков, спецслужб и аналитиков). Исходя из этого то и вводится план что массовую эпидемию нужно растянуть во времени чтобы не допустить коллапс медицины и лишних жертв. И то что в 1 больнице 60 человек госпитализированы и заняли предусмотренные 60 койкомест это вполне нормально. Лучше 5 месяцев по 60, чем 4 месяца ничего а потом сразу 300 человек на больницу.
показати весь коментар
19.05.2020 12:07 Відповісти
ви ЩО,хотіли,щоб інфекційна лікарня була в кожній області !? /Доктор Смерть Супрун .
показати весь коментар
19.05.2020 12:10 Відповісти
запитується -НА..уя розганяти паніку.. !?

Україна не Білорусь,де Бацька -"закінчений ідіот"... Щодо карантину
показати весь коментар
19.05.2020 11:54 Відповісти
Согласен что паника плохой помощник. Выше по теме ответил как думаю - что в 1 больнице 60 человек госпитализированы и заняли предусмотренные 60 койкомест это вполне нормально.
К этому и готовились.
показати весь коментар
19.05.2020 12:12 Відповісти
БІлорусь як діє?
там давно немає вільних ліжок :



Гомельскую областную детскую клиническую больницу готовят к приему заболевших коронавирусом.
"В Гомельской областной детской клинической больнице на улице Жарковского освобождают целые отделения на случай ухудшения эпидемиологической обстановки в городе. Если ранее в больнице было до 500 пациентов, то сейчас менее 200. Есть медработники, которых отправляют в отпуск или переводят в другие больницы", - пишет читатель.
показати весь коментар
19.05.2020 11:59 Відповісти
Так разгоните всех по домам а лучше на работу. Вируса же никакого нет, ето все придумали Соросы чтобы не пустить украинцев на работу
показати весь коментар
19.05.2020 11:15 Відповісти
Процедура дій зараз однозначна - важкі хворі концентруються в обласних інфекційках -більш легкі - у "перепрофільованих лікарнях" ,Ще легші -на самоізоляції вдома..
----------------------

Новые случаи коронавируса в Могилевской области.
Заражение распространяется по Горкам и Славгороду.
Новые случаи - на заводе "Трансмаш" и ОАО "Лента" в Могилеве.
"У нас вспышка эпидемии. 17 тестов пришло и все положительные.
Для семитысячного Славгорода такое количество каждый день - это очень много. Всех тяжелых отправляют в Могилёв, у нас лечатся те, кто полегче", - пишет житель Славгорода.( статистика в Білорусі занижена разів у 5-ть)
показати весь коментар
19.05.2020 12:09 Відповісти
От тобі , хресна хода московського патріархата.
показати весь коментар
19.05.2020 23:28 Відповісти
 
 