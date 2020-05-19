У міській лікарні Вінниці не залишилося вільних місць: пацієнтів із COVID-19 направляють у районні медзаклади, - ОДА

У Вінниці відділення міської лікарні №1 для хворих на COVID-19 вже заповнено, а в центральній районній лікарні залишилося 50 місць.

Про це повідомив на брифінгу голова Вінницької обласної державної адміністрації Владислав Скальський, передає Цензор.НЕТ із посиланням на ЛігаБізнесІфнорм

"Міська клінічна лікарня №1 Вінниці заповнена повністю, центральна районна лікарня зараз заповнюється, обласна дитяча лікарня тепер має вільні потужності. Ми починаємо направляти наших пацієнтів з COVID-19 у Калинівську центральну районну лікарню, яка дозволить нам зберегти необхідні резерви в кожній установі з тих, які визначені першими", - наголосив голова Вінницької ОДА.

Станом на 18 травня, в області відсоток зайнятих ліжок в опорних лікарнях хворими на COVID-19 становить 30,7% від загальної потужності. Найбільше пацієнтів у Вінницькій МКЛ №1, де перебуває 60 пацієнтів, хоча розрахована на 59 ліжок.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За добу кількість активних хворих на COVID-19 знизилася в 14 областях України, - РНБО

В області вранці 19 травня було 751 підтверджений випадок захворювання на COVID-19, з них захворіла 51 дитина. На стаціонарному лікуванні перебувають 104 пацієнти, на амбулаторному - 232 людини, одужали вже 386 пацієнтів, з них 26 дітей та 131 медпрацівник. Всього померло 11 осіб.