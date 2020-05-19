В Одесі почали встановлювати спецбокси для збору використаних масок, респіраторів і рукавичок

В Одесі почали встановлювати спеціальні бокси, куди мешканці міста зможуть викинути використані маски, респіратори та одноразові рукавички.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, про це під час засідання оперативного штабу щодо COVID-19 заявив директор департаменту міського господарства Одеської міської ради Дмитро Жеман.

За його словами, співробітники комунальних підприємств і служб після кожної зміни організовано утилізують свої засоби захисту шляхом спалювання.

"Однак жителі мільйонного міста такої можливості не мають, тому ми передбачили таку можливість і для них. Біля житлових будинків, біля будівель ЖКС, у парках та інших місцях ми встановлюємо спеціальні бокси, в які одесити зможуть викинути використані маски, рукавички та респіратори", – зазначив Жеман.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Одесі від COVID-19 помер 47-річний лікар-реаніматолог, - ОДА

Як повідомлялося, станом на ранок 19 травня на Одещині зареєстровано 784 пацієнти з COVID-19.