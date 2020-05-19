Ротація роликів з Гіркіним і Поклонською - це пропаганда тероризму, а не викриття, - Бутусов

Інтерв'ю Дмитра Гордона з російським терористом, який зізнався у вбивстві трьох громадян України, і який не зізнався, але звинувачується у вбивстві 298 осіб на борту "Боїнга" МН-17 - є пропагандою тероризму.

Про це пише в фейсбуці головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

"Це співпраця з терористом, який офіційно перебуває в розшуку в Україні та в цивілізованому світі. За таку пропаганду в Ізраїлі Дмитро Гордон відповідно до закону 2016- го року був би притягнутий до кримінальної відповідальності. І якби замість кожної посмішки в інтерв'ю були вмонтовані кадри жертв Гіркіна, тоді б це було очевидно. Це не викриття", - зазначає Бутусов.

Журналіст зазначає, що якщо інтерв'ю з Поклонською і Гіркіним - це операція спецслужб і прокуратури України, тоді ці ролики повинні бути негайно вилучені, оскільки слідство вже отримало відео, і це вже може бути долучено до матеріалів справи.

"Я сьогодні вранці спілкувався з керівництвом наших правоохоронних органів - всі вони також вважають це інформаційною провокацією і не згодні з публікацією. На жаль, реакція правоохоронців у нас не швидка, всі бояться публічних наслідків. Те, що продовження ротації роликів з Гіркіним і Поклонською пропагує тероризм, підтвердив мені і сам Гюндуз Мамедов", - повідомляє Бутусов.

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"Кожну годину, яку Дмитро Гордон зберігає у себе на каналі Гіркіна і Поклонську, - кожну годину він підтримує терористів і окупацію Криму. Для громадянина України, який поважає себе і свою Батьківщину, це неприпустимо, ніяких виправдань бути не може", - резюмує головний редактор Цензор.НЕТ.

Нагадаємо, увечері 18 травня журналіст Дмитро Гордон опублікував інтерв'ю з одним із ватажків терористів Ігорем Гіркіним.

Подія викликала певний резонанс у суспільстві - кілька десятків осіб закидали редакцію видання Гордона яйцями.