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Ротація роликів з Гіркіним і Поклонською - це пропаганда тероризму, а не викриття, - Бутусов

Ротація роликів з Гіркіним і Поклонською - це пропаганда тероризму, а не викриття, - Бутусов

Інтерв'ю Дмитра Гордона з російським терористом, який зізнався у вбивстві трьох громадян України, і який не зізнався, але звинувачується у вбивстві 298 осіб на борту "Боїнга" МН-17 - є пропагандою тероризму.

Про це пише  в фейсбуці головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

"Це співпраця з терористом, який офіційно перебуває в розшуку в Україні та в цивілізованому світі. За таку пропаганду в Ізраїлі Дмитро Гордон відповідно до закону 2016- го року був би притягнутий до кримінальної відповідальності. І якби замість кожної посмішки в інтерв'ю були вмонтовані кадри жертв Гіркіна, тоді б це було очевидно. Це не викриття", - зазначає Бутусов.

Журналіст зазначає, що якщо інтерв'ю з Поклонською і Гіркіним - це операція спецслужб і прокуратури України, тоді ці ролики повинні бути негайно вилучені, оскільки слідство вже отримало відео, і це вже може бути долучено до матеріалів справи.

"Я сьогодні вранці спілкувався з керівництвом наших правоохоронних органів - всі вони також вважають це інформаційною провокацією і не згодні з публікацією. На жаль, реакція правоохоронців у нас не швидка, всі бояться публічних наслідків. Те, що продовження ротації роликів з Гіркіним і Поклонською пропагує тероризм, підтвердив мені і сам Гюндуз Мамедов", - повідомляє Бутусов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Смешко про інтерв'ю Гордона з Гіркіним: "Для міжнародного слідства - це подарунок"

"Кожну годину, яку Дмитро Гордон зберігає у себе на каналі Гіркіна і Поклонську, - кожну годину він підтримує терористів і окупацію Криму. Для громадянина України, який поважає себе і свою Батьківщину, це неприпустимо, ніяких виправдань бути не може", - резюмує головний редактор Цензор.НЕТ.

Нагадаємо, увечері 18 травня журналіст Дмитро Гордон опублікував інтерв'ю з одним із ватажків терористів Ігорем Гіркіним.

Подія викликала певний резонанс у суспільстві - кілька десятків осіб закидали редакцію видання Гордона яйцями.

Автор: 

Гордон (114) Бутусов Юрій (3577) Гіркін (189)


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Топ коментарі
+43
з приходом мухи зє-зє настала ера гондонів
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19.05.2020 10:47
+39
Ротация роликов с Гиркиным и Поклонской - это пропаганда терроризма, а не разоблачение, - Бутусов - Цензор.НЕТ 9507
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19.05.2020 11:00
+38
Ротация роликов с Гиркиным и Поклонской - это пропаганда терроризма, а не разоблачение, - Бутусов - Цензор.НЕТ 4919
показати весь коментар
19.05.2020 10:56
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"Повідомляємо, що у кримінальному провадження № 22014000000000286 громадянину РФ Гіркіну І.В, оголошено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 258-3 (створення терористичної групи чи терористичної організації), ч. 1ст 294 (масові заворушення), ч.3 ст 258(теракт), ст 341 Захоплення державних або громадських будівель чи споруд, ст 348 (Посягання на життя працівника правоохоронного органу, члена громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону або військовослужбовця), ст. 349 КК України(Захоплення представника влади або працівника правоохоронного органу як заручника)"..."Підозрюваного Гіркіна І.В. оголошено в розшук, здійснення якого доручено оперативному підрозділу СБУ" - інтерв'ю???
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19.05.2020 11:28 Відповісти
.
Пля - ну так пишите заявления о открывайте уголовные дела....
Если не открывают по заявлениям - то открывайте на тех, кто не открывает уголовные дела.
.
А то всё страдают - пищат, визжат, пердят - только делать никто нихера не делает.
.
Я имею ввиду жоппозицию в первую очередь...
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19.05.2020 11:33 Відповісти
Козел долбаный, если ты до сих пор не в курсе что дела открывает власть, а не оппозиция, шел бы ты куда подальше визжать и пердеть
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19.05.2020 12:51 Відповісти
слышь, ... (не хочу Богом обиженного ещё обижать), заявление может написать любой гражданин...
Но проблема в том что пэрэсичный громадянын не имеет ни средств, ни юридического образования чтобы этим заниматься.
Не знаю кем ты себя мнишь - а на самом деле тупое быдло что-то из себя мнящее...
баран, власть руками Пэьрэнка, Сидорэнка и т.п., может саботировать процессы - но это уже другой уголовный процесс против конкретных саботажников, которые зная это не сильно будут себе на жопу приключения искать...

А так очень просто - взять флаги и бегать по улицам с криками - нас обижают...
если тупой - сиди молча - не вякай...
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19.05.2020 15:37 Відповісти
Заявление может написать любой гражданин, а власть может этим заявлением подтереться. Если ты зеленая свинья пришел сюда защищать своих чмошных «слуг народа» которым ты сраку лижешь за копейки, то шел бы ты подаальше визжать пищать и пердеть. Тошно уже от зеленой дебильной тупой верещащей мрази
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19.05.2020 16:56 Відповісти
и пишу я это не тебе, тупому чмошнику, а надеюсь что кто-то из представителей оппозиции увидит и будет что-то делать или нагибать для этого понтачей кэривныков...
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19.05.2020 15:40 Відповісти
А власть свою говенную попинать не зочешь свинья зеленая? Оппозиция тебе кость в горле козел долбаный?
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19.05.2020 16:57 Відповісти
чукча, я смотрю что ты просто туповат манёхо - потому не сержусь на тебя убогого...

Я ненавижу этих зе-гнид очень сильно. И потому и пишу эти посты - что может их увидят нормальные люди и что-то будут делать.

Нет гражданина с фамилией власть. Есть Пэтрэнко, который получит распоряжение от Венедиктовой. А вот когда над ними уголовное дело будет висеть - то Пэтрэнко вряд ли будет подтирать жопу заявлением чтобы получить срок за такое удовольствие.
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19.05.2020 17:04 Відповісти
Попинать власть - есть только один способ - я об этом же и пишу - силы, имеющие ресурсы для этого должны открывать уголовные дела.

Других способов нет. (точнее - я не знаю)
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19.05.2020 17:05 Відповісти
Helgi Sharp:
Гордон: "Интервью с Гиркиным и Поклонской были сделаны в содружестве с украинскими спецслужбами. Всем, кто писал, что я разгоняю "зраду", будет стыдно."
О, всё намного хуже, чем я думал. Если наше СБУ само совершает преступление, предусмотренное ст. 258-2 УК Украины (призывы к совершению террористических актов посредством средств массовой информации), якобы, "для протоколирования преступных деяний", такое СБУ нужно в полном составе сажать за профнепригодность, непонимание международного права и выполнение заведомо преступных приказов. Ибо "преступные деяния" Гиркина с Поклонской столько СОТЕН раз УЖЕ запротоколированы показаниями свидетелей и интервью в российских СМИ, что повторять их бандитские откровения на всю Украину (включая детей), ничто иное, как пропаганда терроризма в особо циничной форме.
Если, конечно, СБУ со своими ручными гор(н)донами не выполняет совершенно другие функции - выпускание социального пара на подставной объект в условиях, когда власть готовит более тяжкие преступления - от антиармейского закона и двойного гражданства для жителей ОРДЛО до подготовки там выборов на условиях Москвы. И пока мы "кипим" в одном месте, они проводят наступление в другом. С этими манкуртами нужно держать голову трезвой для того, чтобы вовремя реагировать на те вызовы, которые они пытаются протянуть за искусственно создаваемым инфошумом.
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19.05.2020 11:38 Відповісти
Это так по-еврейски- переложить вину на других, особенно на СБУ (запачкать еще и СБУ). Гордон выполняет тонкую работу по замазыванию СБУ. Как же, не выбрали Смешко президентом,, за которого он так топил - теперь мстит.
и почему именно Смешко? наверно у него есть еврейские корни или жена еврейка.
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19.05.2020 11:52 Відповісти
а его женушка вместе с Сивохой уже замазывают и ВСУ. Как всё однако синхронно: Поклонская, Сивоха, Гиркинд.
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19.05.2020 12:14 Відповісти
Если бы был жив Гитлер, то не вижу проблемы, чтоб и у него взять интервью, думаю, что стояла бы большая очередь и "дрались" за место в ней! Настоящий журналист должен быть готов взять интервью хоть у черта в преисподней и это не является пропагандой сатанизма!
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19.05.2020 11:44 Відповісти
Если бы был жив Гитлер, то Гордон уже болтался бы в петле, как и все ваше ж. племя...
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19.05.2020 11:52 Відповісти
Наташа ! Влащенко (60-лет) тоже брала интервью 2 года назад у Портнова в дни расстрелов на Майдане, где Портнов обещал: мы вернемся, мы всех повесим /(вот и вернулся, и спокойно ходит по улицам Киева под госохраной). Вот чем кончаются эти интервью.
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19.05.2020 12:17 Відповісти
Он и у Кобзона брал интервью. И что? - Сдох Кобзон быстрее обгорелого бурята.
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19.05.2020 17:58 Відповісти
Весьма поспешное мнение, но история рассудит и покажет кто был прав. А то что гиркин террорист как и вся рашка - так в этом ни кто не сомневается. А в отношении поклонской не хочу и язык пачкать в эту
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19.05.2020 11:44 Відповісти
Єдині "інтерв"ю", які повинні давати такі потвори, як гіркін, няша і інші - це в слідчих ізоляторах та суді в якості підозрюваних, обвинувачених, підсудних. І брати такі "інтерв"ю" мають слідчі та прокурори, а не всякі Гондони.
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19.05.2020 11:45 Відповісти
Вы не правы, единственное интервью которое они должны дать - это последнее слово перед смертной казнью через повешение.
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19.05.2020 12:04 Відповісти
так вы же сами тут писали полно бреда связаного с этими персонажами
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19.05.2020 11:48 Відповісти
Про что он говорит?
Как насчёт интервью с осуждённым за убийство?
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19.05.2020 11:54 Відповісти
Никто не вспоминает и не знает автора фильма о Чикатило...
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19.05.2020 11:57 Відповісти
https://twitter.com/uspenovka19632
https://twitter.com/uspenovka19632

Отец Солдата

@uspenovka19632


Главная фраза прозвучала из уст Гиркина в конце:"У Вас в этом интервью свои задачи,которыем Вы решаете,у меня 'Свои!" Да нет,они у них ОБЩИЕ,в этом интервью((
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19.05.2020 12:03 Відповісти
та навіть дивлячись на гімно кожен може побачити лиш щось своє...
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19.05.2020 12:14 Відповісти
к сожалению, Зеленский сформулировал настрой в Державе:

"а не все ли равно ?"
иначе говоря - "да нам все ПОФИГ !"

на этом настрое и расцвели гондоны всех мастей и оттенков

при Порохе такого не было !
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19.05.2020 12:20 Відповісти
Твоя мать зеленая проститутка, родила тебя от дебильной собаки
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19.05.2020 12:54 Відповісти
я думаю,Гордон,как в орде Венедиктов,это особы приближенные к правителям,им очень многое дозволено,они по заданию провокационно просчупывают способность народа,либо политических сил отстаивать свою независимость или свободу.Это достаточно умные люди,с очень большими полномочиями .И уже изучая реакцию народа власть принимает решения идти ли на такие шаги.По сути это те же пропагандоны проститутки,но более высокого класса,чем шарий,бузина,либо в орде соловьёв,киселев.Тем они и опасней,ведь они в отличии от придурков несущих сплошь пургу,часто говорят правду ,умело помешивая в её вранье,яд и подлость.
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19.05.2020 12:23 Відповісти
да ,если завтра,Зеленский в своём обращении не осудил эти интервью,то я не буду сомневаться в своей правоте,и это страшно.
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19.05.2020 12:26 Відповісти
Гордон = Зеленський... Два чобота пара!
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19.05.2020 12:27 Відповісти
порохоботский хейтер и кремлеботский хейтер ... два лаптя - пара.
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19.05.2020 14:57 Відповісти
Якщо Україна фінансує війну і тероризм , купуючи російські газ , нафту , електроенергію , і за це не отримує міжнародних санкцій , то чого вже себе стримувати в таких дрібницях , як інтерв'ю , що пропагує терор , війну і вбивства людей .
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19.05.2020 12:30 Відповісти
Ротація роликів з Гіркіним і Поклонською - це пропаганда тероризму, а не викриття, - Бутусов - Цензор.НЕТ 2819
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19.05.2020 12:34 Відповісти
Гордон = Зеленський... Два чобота пара!
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19.05.2020 12:35 Відповісти
Гіркін у Гордона виглядає таким собі антипутінцем, справжнім, російським патріотом, який знає, що Росії треба, знає, як "made Russia great again" і для якого гроші не головне. Навіщо цього імперця і українофоба-вбивцю Гордон показав українцям? Припущу, що головна аудиторія, на яку ця спецоперація була розрахована, все таки в Росії. Мабуть пуйло готує собі заміну. Це є той випадок, коли пуйла українці будуть згадувати, як ангела у порівнянні з наступником.
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19.05.2020 12:46 Відповісти
А гостро негативна реакція української аудиторії на це інтерв'ю лише додасть популярності Гіркіну серед росіян. Не секрет, що переважна більшість росіян радіють, коли українцям погано, про це свідчать соцопитування. То виходить так, що українці власноруч своєю гострою реакцією на Гіркіна роблять йому додатковий рейтинг в Раші.
______________
Все це зрозуміло. Не зрозуміло - чому українці втретє обирають собі українофобську владу, шахраїв, крадунів і шпигунів? То хто українцям винуватий, що їх фактично довели до чергової національної катастрофи?
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19.05.2020 12:56 Відповісти
Да, реакция зеленского на видео Софии и Маруси было моментальной, как же - там была "угроза" его никчемной жизни. А по реакции зеленского и СБУ на провокацию гордона, которая умаляет, размывает преступления гиркиных, говорящих человеческим языком, который выглядит, как нормальный человек, будет еще понятнее, кто эти особи у власти.
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19.05.2020 12:48 Відповісти
просто учитесь на зырить на фасад, а зрить в корень и тогда от вашего взора не укроется сатанинская поднаготная носителей российского имперства за какой бы личиной она не пряталась.
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19.05.2020 13:09 Відповісти
учитесь на > учитесь нe
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19.05.2020 13:11 Відповісти
Вы неосознанно указали на суть всего срача вот тут "преступления гиркиных, говорящих человеческим языком, который выглядит, как нормальный человек" (с).

Был образ Гиркина, вбиваемый публикациями в том числе на Цензоре. Образ страшного, кровожадного, отбитого на всю башню реконструктора - монархиста, которому противно всё украинское и который убивал сотнями потехи ради. Тогда транслируемые Цензором заявления https://censor.net/resonance/3143476/polkovnik_fsb_girkin_esli_by_operatsieyi_po_novorossii_rukovodil_ya_to_ya_by_seyichas_sidel_v_dnepropetrovske https://censor.net/video_news/3137342/****************************************************************************************************** https://censor.net/resonance/3122036/********************************************************************************************************* https://censor.net/news/3118543/polkovnik_fsb_girkin_razoblachil_loj_predatelya_iz_sbu_prozorova - тысячи их - Гиркина были удобны.

А теперь показали самого Гиркина и он оказался не таким, каким его рисовали. А потом он отрыл рот и стал еще и жутко неудобным.

И у людей затрещал шаблон. И люди злятся, у них самый настоящий когнитивный диссонанс - увиденное противоречит убеждениям. Внезапно выяснилось, что он обычный человек, хоть и враг и по другую сторону баррикад.

И только у Бутусова нет диссонанса - ему норм, что его издание (и он сам в авторской колонке, лол) стабильно публикует интервью и цитаты Гиркина и не разоблачает, а пропагандирует терроризм.
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19.05.2020 13:11 Відповісти
Послушал бьі тьі гитлера или сралина в приватной беседе, тоже воспринял бьі их как "обьічньіх" людей, ведь в руках у них во время интервью ножа в крови не бьіло и ребенок на тарелке в кадре не лежал.
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19.05.2020 13:46 Відповісти
А они какие люди были, необычные что ли?
У одного вроде было одно яйцо (но это не точно), а у другого рука усыхала. В остальном - самые обычные люди. Из обычных тогдашних семей, с обычным тогдашним образованием.
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19.05.2020 13:59 Відповісти
В плане физиологии - обьічньіе, в плане отношения к человеческим правам, жизни, свободе - моральньіе уродьі и преступники.
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19.05.2020 14:30 Відповісти
Оба действовали в интересах своего государства, оба строили его по своему разумению.
Не вдаваясь в подробности, оба принесли миллионам и горе, и процветание, так что для одних они - кровавые тираны, а другие зигуют и две гвоздики к могиле носят.

Отношение никак не меняет их сути и сути их действий, а эмоциональный окрас зависит только от того, получил ты профит от их действий или нет.

Ради примера - почитай комменты в этой же ветке.
1. "Українофоби знахабніли тому що їх ніхто не відстрілює" - убийство тех, кто не разделяет твою точку зрения, навешивание ярлыков.
2. "от этой ************ гиркина, которого надо давно порезать на "красный тюльпан" (содрать шкуру и затянуть узлом "тюльпаном" над мерзкой черепушкой)" - пытки, негуманность, убийство.
3. "спалить ссуку офис и хату" - убийство, уничтожение имущества.
4. "единственное интервью которое они должны дать - это последнее слово перед смертной казнью через повешение." - без комментариев.

Чем авторы отличаются от Гиркина? У них нет власти чтобы осуществить написанное. В остальном - такие же люди, как %username%.
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19.05.2020 15:24 Відповісти
На Ютубе есть функция-пожаловаться в правом углу под видео(три точки-жмете на них)-жмите и отправляйте.Если жалоб будет много,уверен этому гандону лысому канал могут заблокировать,потому что то оно сделало-прямая пропаганда терроризма и плевок во всех Украинцев-кто бы чего не говорил
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19.05.2020 13:01 Відповісти
Страусиная тактика не спасёт от бешенных гиен русизма.
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19.05.2020 13:11 Відповісти
Страусиная - это ничего не делать и бояться. А это как раз активная тактика.
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19.05.2020 15:44 Відповісти
При Петре Алексеиче даже подумать про такое интервью не возможно было, поэтому за него проголосовало больше 51% процента украинских граждан....но за 5 лет куда то делись 43%, осталось только 8%...и что теперь делать?...неужели переметнулись к Зе...кошмар какой то почему?...ведь Пётр Алесеич такой патриот...такой патриот...беда просто.
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19.05.2020 13:31 Відповісти
Фактически ***** проводит в Украине "чеченизацию"
Это когда у противника находят того, кто готов сотрудничать с оккупантом.
В роли тех, кто готов сотрудничать с *****м выступил наш олигархат.
Они готовы сдать настоящую независимость, а также отказаться от западной интеграции, в обмен на формальную независимость и нейтралитет с возможностью грабить свои владения.
Для этого на та тв олигархов все чаще начали проскакивать пророссийские тезисы, появились дискуссии о том, что майдан это не революция, а переворот и пока в ютубе (для пробы), а не на тв появился гордон, берущий интервью у террориста.
Вдумайтесь только - интервью у террориста. Это все равно, что израильский журналист мило брал бы интервью у лидера ХАМАС, который уничтожал израильтян.
Это просто наглейший плевок на страну, целенаправленное размытие у людей добра и зла и принуждение нашего народа к капитуляции перед *****станом информационным способом.
Чтобы народ рано или поздно сам в большинстве начал повторять кацапские тезисы, что у нас гражданская война и т.д.
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19.05.2020 13:34 Відповісти
Американец (не помню фамилию), брал интервью у Бен Ладена после теракта.
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19.05.2020 18:10 Відповісти
гібридна війна,гібридна журналістика.
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19.05.2020 13:37 Відповісти
Какое там разоблачение, это иуда.
Высказывания гиркина в ютубе на 100 дней.
Там нет не слова про путина, про российское оружие, про боинг , а вот что гражданская война, комбайнёры, сами сбили это есть.
гордон *удак работающий ради гешефта.
Ему националисты украинские не нравятся, пусть он про еврейских националистов такое скажет.
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19.05.2020 13:39 Відповісти
как он может про своих соотечественников плохое говорить...только про Украинцев.
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19.05.2020 14:10 Відповісти
Українофоби знахабніли тому що їх ніхто не відстрілює.
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19.05.2020 14:06 Відповісти
Гон дона пора к ответственности привлекать.
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19.05.2020 14:09 Відповісти
Любому комментатору предложи 20 000 долларов и он возьмет интервью хоть у Путина.
Все честные и герои, пока не увидят пачку денег.
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19.05.2020 14:12 Відповісти
Раслабтесь. У Зеленского все свои. Какая разница террорист это, убийца, малоросс, или учитель? Зеленский не нужно делить людей, все мы один народ. Ах да Гиркин российский чекист убивашвший украинцев на украинской земле. Но ведь какая разница?
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19.05.2020 14:28 Відповісти
Гордон, как штирлиц миллера, разговорил кацапских преступников.
Не побрезговал, выдержал. И на том спасибо.

Я сам не смог преодолеть брезгливости и выслушать этих мразот.
Потому не мне судить Гордона. Пусть его судят те, кто добудет больше
следственного материала для Гааги, чем сделал он.
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19.05.2020 14:28 Відповісти
Только упоротый дебил будет поддерживать версию, что это спецоперация имено
украинских спецслужб.
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19.05.2020 17:36 Відповісти
что за упоротый дебил будет рекламировать версию другого упоротого дебила под моим постом?
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19.05.2020 18:01 Відповісти
100% - пропаганда "руського міра", а не журналістика. Геть не патріотично.
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19.05.2020 14:44 Відповісти
Гордон-хайпожор.Чем больше о нем будут говорить тем больше он наварит бабла на этих интервью.А СБУ ему нечего бояться.С приходом Зечмошника это абсолютно импотентная организация.
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19.05.2020 14:45 Відповісти
хайпожорство Гордона ничем не хуже разведения стада порохоботов на Цензоре.
Только вот польза от публичного препарирования колорадов побольше, чем от
порохоботского зафлуживания форума.
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19.05.2020 15:52 Відповісти
Публичное вылизывание Гордоном кацапских задниц ты называешь препарированием?
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20.05.2020 01:57 Відповісти
Гондон є гондон,про що можна ще говорити, про його товариша смішка,який труїв Ющенка чи гідранта,якого він обрав ?
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19.05.2020 14:45 Відповісти
Ну шо еще сказать - рваный Гордон...
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19.05.2020 14:49 Відповісти
Фильм Усика и Домаченко и эти недоинтервью...Это все одна цепочка.
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19.05.2020 14:57 Відповісти
ТЕРРОРИЗМА !!! РОССИЯН НА ТЕРРИТОРИИ РОССИИ ПРОТИВ КАЗНОКРАДОВ !!!
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19.05.2020 15:14 Відповісти
Наступне інтервью Гордона буде в бункері з Путіним, де фюрер розкаже про спільну родіну, про доброго Януковичав і злий Майдан, про любов до України і про те як Крим "загнали в рідну імперську гавань ". А потім у Жванецького візьме інтерью і він розкаже як із рук Путіна отримав орден "За заслугі пєрєд отєчеством".
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19.05.2020 15:38 Відповісти
Гордон такой прыткий и не брезгливый, что и у сидящего на колу пуйла интервью возьмёт.
НУ и почему бы нет.
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19.05.2020 15:49 Відповісти
Фигня. Ротация роликов с Гиркиным и Поклонской - это разоблачение а не пропаганда терроризма.
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19.05.2020 16:10 Відповісти
Лахта теперь от Бутусова возбуждается ещё больше чем от Пети, когда надо свою агентуру выгородить.
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19.05.2020 17:32 Відповісти
Бутусов лишь сказал на чёрное чёрное.
В том, что смысл сего действия был именно пропаганда, могут отрицать только полные дебилы.

Ротація роликів з Гіркіним і Поклонською - це пропаганда тероризму, а не викриття, - Бутусов - Цензор.НЕТ 1687
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19.05.2020 18:52 Відповісти
Дмитрий Гордон и интервью с Гиркиным

Первое, что хотелось бы спросить Дмитрия Гордона после просмотра его интервью с Гиркиным: что ты, 3,14дор, лыбишься всё время?
Просто воплощение всего того, что я не переношу на дух.
Вот этого скотского холуйства, сладенькой угодливой улыбочки халдея, который кормится подачками валютных проституток в Интуристе. Служить вам рад, прислуживаться тоже и даже пресмыкаться есличё.
Что ты, *****, башкой своей виляешь, как собачка на приборной доске? Ты согласен с тезисами собеседника? Или у тебя нервный тик?

https://v-n-zb.livejournal.com/10810067.html
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19.05.2020 18:57 Відповісти
Сборище идиотов...
Єто віползают из жопі все эти "торговля на крови" барцы-разаблачители...
так хочется Могучего Гавна навалить, чтоб снова в тиливизар вернуться....
Про ЧТО дефекация?
Ну Гиркин, ну Поклонская, вы млять не знали, кто они и что скажут?
Ну выдохлась Пирамидка Гордона, ну затеял он хипес - а вы, придурки, и небо гавном измазали на радость рекламе?
Рождённые дыбилами - дыбилами умрут!
Далой прививки!
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19.05.2020 19:01 Відповісти
Дружище,не о поклонской с гиркиным речь. О гордоне,если ты не понял.
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19.05.2020 19:46 Відповісти
А что Горджон? Говорят поднялся на махинациях с недвижимостью. Довольно скользкий тип. А вот интервью у него интересніе.
Я что-то пропустил?
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20.05.2020 10:47 Відповісти
На 100% согласен с Бутусовым, только дурак это не видит.
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19.05.2020 22:02 Відповісти
Это просто гешефт,только вместо пирамидок гиркин и поклонская. Не судите строго этот кусок распиаренного "гавна" с его "интервью". Он может дружить с Кобзоном и при этом быть "украинцем". И для всех подобных "украинцев" вопрос только один - заработок. В Украине( в отличие от Израиля) за это ж не сажают?
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20.05.2020 06:13 Відповісти
А как вам тиражирование образа террориста №1 )(уйла во всех средствах СМИ? Хоть бы глаза ему заштриховывали!
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20.05.2020 08:45 Відповісти
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