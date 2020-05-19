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Новини Коронавірус і карантин
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У Росії майже 300 тис. підтверджених випадків COVID-19, за добу понад 9,2 тис. заражених

У Росії майже 300 тис. підтверджених випадків COVID-19, за добу понад 9,2 тис. заражених

Кількість хворих на нову коронавірусну інфекцію в Росії за добу зросла на 9263.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс".

Четверту добу приріст не перевищує позначки в 10 тисяч, добовий темп приросту у вівторок становить +3,19%.

Кількість заражених за весь час у країні досягла 299 941. Росія, як і раніше, на другому місці у світі за цим показником: у США кількість діагнозів перевищила 1,5 млн, а на третє місце вийшла Бразилія з 255,3 тис., обігнавши Велику Британію (246,9 тис.). Добовий приріст Бразилії становить 14,2 тис. за останню добу.

У Москві зареєстровано 3545 нових хворих за добу, таким чином, загальна кількість діагнозів у столиці зросла у вівторок до 149 607.

Померли за останню добу 115 осіб, за весь період пандемії - 2837 осіб.

Одужали за весь час і виписані 76 130 пацієнтів, зокрема 5921 за останні 24 години.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Чеські ЗМІ про реакцію РФ на демонтаж пам'ятника Конєву: Лавров знову розширив межі кремлівського нахабства. Може, вони хочуть, щоб ми ще й Сталіна повернули?

Автор: 

карантин (18172) росія (64911) COVID-19 (19765) коронавірус (19922)


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Топ коментарі
+6
догоним и перегоним проклятых пиндосов
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19.05.2020 11:08
+5
Рф ещё поборется за 1 место!☠️
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19.05.2020 11:05
+3
- 2837 москалів... мало (((
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19.05.2020 10:57
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- 2837 москалів... мало (((
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19.05.2020 10:57 Відповісти
а толку с того если они не дохнут
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19.05.2020 11:05 Відповісти
Рф ещё поборется за 1 место!☠️
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19.05.2020 11:05 Відповісти
догоним и перегоним проклятых пиндосов
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19.05.2020 11:08 Відповісти
Пиндосов они могут победить в такой дисциплине. Но в общем зачёте вряд-ли. Скорее всего Индия всех "победит".
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19.05.2020 11:44 Відповісти
На фото Шанхай.
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19.05.2020 11:09 Відповісти
Кандидат на новую столицу.
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19.05.2020 11:50 Відповісти
Будущая столица Московии )
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19.05.2020 12:19 Відповісти
новое слово в статистике, - "статистика постсоветских республик".
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19.05.2020 11:11 Відповісти
Кацапы врут как дышат . Мэр Мацква Сабянин еще 7 мая заявил "о 300 тысячах зараженных коронавирусом в Москве" . Только в Мацкве.!
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19.05.2020 11:18 Відповісти
А если ещё приплюсовать к умершим тех кто был с перхотью в волосах, то тогда ваще огого !
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19.05.2020 11:29 Відповісти
Шото мало .
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19.05.2020 12:56 Відповісти
У Росії майже 300 тис. підтверджених випадків COVID-19, за добу понад 9,2 тис. заражених - Цензор.НЕТ 8425
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19.05.2020 13:06 Відповісти
 
 