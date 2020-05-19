У Росії майже 300 тис. підтверджених випадків COVID-19, за добу понад 9,2 тис. заражених

Кількість хворих на нову коронавірусну інфекцію в Росії за добу зросла на 9263.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс".

Четверту добу приріст не перевищує позначки в 10 тисяч, добовий темп приросту у вівторок становить +3,19%.

Кількість заражених за весь час у країні досягла 299 941. Росія, як і раніше, на другому місці у світі за цим показником: у США кількість діагнозів перевищила 1,5 млн, а на третє місце вийшла Бразилія з 255,3 тис., обігнавши Велику Британію (246,9 тис.). Добовий приріст Бразилії становить 14,2 тис. за останню добу.

У Москві зареєстровано 3545 нових хворих за добу, таким чином, загальна кількість діагнозів у столиці зросла у вівторок до 149 607.

Померли за останню добу 115 осіб, за весь період пандемії - 2837 осіб.

Одужали за весь час і виписані 76 130 пацієнтів, зокрема 5921 за останні 24 години.

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