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Новини
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Вакантні місця в уряді заповнять упродовж двох тижнів, - глава фракції СН Арахамія

Вакантні місця в уряді заповнять упродовж двох тижнів, - глава фракції СН Арахамія

Протягом наступних двох тижнів вакантні місця в уряді можуть заповнити, заявив голова парламентської фракції партії "Слуга народу" Давид Арахамія під час спілкування з журналістами.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Радіо свобода".

"Наскільки мені відомо, протягом двох тижнів будуть заповнені вакантні місця. Кандидатури я не знаю, чесно скажу", - зазначив Арахамія.

У Кабміні наразі є три виконувачі обов’язків голів міністерств: Світлана Фоменко очолює Міністерство культури та інформаційної політики, Ольга Буславець – Міністерство енергетики та захисту довкілля, а Любомира Мандзій – Міністерство освіти та науки.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Степанов у Раді розповість про імплементацію другого етапу медреформи, - "слуга народу" Арахамія

Автор: 

Кабмін (14062) призначення (2272) Арахамія (1103)


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Топ коментарі
+8
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https://twitter.com/ukrainesinger @ukrainesinger
·
https://twitter.com/ukrainesinger/status/1262651564730302465 13 хв

Обидва скандальні законопроекти - про подвійне громадянство(2590) і про кримінальну відповідальність для військових керівників(2689) зняли з розгляду.

Завдяки суспільному розголосу!!!
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19.05.2020 11:04
+7
Після масового закриття психо-неврологічних стаціонарів в Україні, "вакантные места в правительстве заполнят в течение двух недель", - глава фракции "СН" Арахамия
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19.05.2020 11:03
+5
Вакантные места в правительстве заполнят в течение двух недель, - глава фракции "СН" Арахамия - Цензор.НЕТ 9003

добре є ким заповнити вакансії..
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19.05.2020 11:02
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Вакантные места в правительстве заполнят в течение двух недель, - глава фракции "СН" Арахамия - Цензор.НЕТ 9003

добре є ким заповнити вакансії..
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19.05.2020 11:02 Відповісти
швидче чим заповнювати!
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19.05.2020 11:17 Відповісти
погоджуюсь, саме так!
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19.05.2020 11:19 Відповісти
Після масового закриття психо-неврологічних стаціонарів в Україні, "вакантные места в правительстве заполнят в течение двух недель", - глава фракции "СН" Арахамия
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19.05.2020 11:03 Відповісти
https://twitter.com/ukrainesinger
https://twitter.com/ukrainesinger Sofiya Fedyna
https://twitter.com/ukrainesinger @ukrainesinger
·
https://twitter.com/ukrainesinger/status/1262651564730302465 13 хв

Обидва скандальні законопроекти - про подвійне громадянство(2590) і про кримінальну відповідальність для військових керівників(2689) зняли з розгляду.

Завдяки суспільному розголосу!!!
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19.05.2020 11:04 Відповісти
Тю. Неужели нет желающих отсиживать ? А как рвались в новую партейку перед выборами !
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19.05.2020 11:05 Відповісти
Вакантные места в правительстве заполнят в течение двух недель, - глава фракции "СН" Арахамия - Цензор.НЕТ 276
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19.05.2020 11:07 Відповісти
Ничего б себе министр социальной политики или культуры.
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19.05.2020 11:31 Відповісти
Ермак торгуется🤑🤑🤑🤑 ? Цены сложить не может …
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19.05.2020 11:09 Відповісти
эта арахемия такая глупая, но волосатая , какая мама его связала такого мохнатого. Сколько можно шерсти с него сострич, как у племенного барана.
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19.05.2020 11:12 Відповісти
ще не усі шмігалі та шпілівілі працевлаштовані
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19.05.2020 11:12 Відповісти
Головний критерій, це належність до нацменшини. Щоб Україну нищили без жалю, і тікати було куди
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19.05.2020 11:16 Відповісти
Дерьмом заполнить и за пол часа можно , у вас другой массы и нет , как-то 95 квартал и их окружение , а вы профисионалов найдите , которые не побоялся стать токсичными в вашем окружении , потеряв свою репутацию.
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19.05.2020 11:29 Відповісти
******.
Toлько кретины могут сейчас захотеть присоединиться к этим утопленникам.
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19.05.2020 11:30 Відповісти
заполнять уже некем турборежимщики все ушло через задний проход у Вас как у уток две точки вход и задний выход остаются слизняки и клещи
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19.05.2020 11:38 Відповісти
Дурное дело - не хитрое!
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19.05.2020 11:55 Відповісти
 
 