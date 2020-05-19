Вакантні місця в уряді заповнять упродовж двох тижнів, - глава фракції СН Арахамія

Протягом наступних двох тижнів вакантні місця в уряді можуть заповнити, заявив голова парламентської фракції партії "Слуга народу" Давид Арахамія під час спілкування з журналістами.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Радіо свобода".

"Наскільки мені відомо, протягом двох тижнів будуть заповнені вакантні місця. Кандидатури я не знаю, чесно скажу", - зазначив Арахамія.

У Кабміні наразі є три виконувачі обов’язків голів міністерств: Світлана Фоменко очолює Міністерство культури та інформаційної політики, Ольга Буславець – Міністерство енергетики та захисту довкілля, а Любомира Мандзій – Міністерство освіти та науки.

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