Вакантні місця в уряді заповнять упродовж двох тижнів, - глава фракції СН Арахамія
Протягом наступних двох тижнів вакантні місця в уряді можуть заповнити, заявив голова парламентської фракції партії "Слуга народу" Давид Арахамія під час спілкування з журналістами.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Радіо свобода".
"Наскільки мені відомо, протягом двох тижнів будуть заповнені вакантні місця. Кандидатури я не знаю, чесно скажу", - зазначив Арахамія.
У Кабміні наразі є три виконувачі обов’язків голів міністерств: Світлана Фоменко очолює Міністерство культури та інформаційної політики, Ольга Буславець – Міністерство енергетики та захисту довкілля, а Любомира Мандзій – Міністерство освіти та науки.
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+8 Алла Новосад #194524
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добре є ким заповнити вакансії..
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https://twitter.com/ukrainesinger/status/1262651564730302465 13 хв
Обидва скандальні законопроекти - про подвійне громадянство(2590) і про кримінальну відповідальність для військових керівників(2689) зняли з розгляду.
Завдяки суспільному розголосу!!!
Toлько кретины могут сейчас захотеть присоединиться к этим утопленникам.