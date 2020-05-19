УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10656 відвідувачів онлайн
Новини
1 078 5

Законопроєкт про легалізацію грального бізнесу плануємо ухвалити до кінця травня, - "слуга народу" Арахамія

Законопроєкт про легалізацію грального бізнесу плануємо ухвалити до кінця травня, -

Верховна Рада може ухвалити законопроєкт про легалізацію грального бізнесу в Україні вже найближчим часом.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія розповів в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна".

"До кінця травня ми його плануємо ухвалити", - зазначив Арахамія.

Глава фракції "Слуга народу" сказав, що Рада не могла розглядати підготовлений до другого читання відповідний законопроєкт у режимі позачергових сесій, а з поверненням парламенту до звичної роботи в режимі традиційних пленарних засідань це стало можливим.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вакантні місця в уряді заповнять упродовж двох тижнів, - глава фракції СН Арахамія

Автор: 

ВР (14941) гральний бізнес (286) Арахамія (1103)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Більше нема нічого нагальнішого.... кур ви
показати весь коментар
19.05.2020 11:16 Відповісти
Какая-то земля, банки-шманки... Наконец-то до дела добрались. Народ уже истомился без казино!
показати весь коментар
19.05.2020 11:18 Відповісти
Архиважный закон для Баума с двумя паспортами
показати весь коментар
19.05.2020 11:19 Відповісти
Наконец-то решили узаконить игры в величайших деятелей современности уЗеленскими...
показати весь коментар
19.05.2020 11:24 Відповісти
то-то смотрю,барыги начали в порядок замороженные точки приводить..
показати весь коментар
19.05.2020 11:56 Відповісти
 
 