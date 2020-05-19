Законопроєкт про легалізацію грального бізнесу плануємо ухвалити до кінця травня, - "слуга народу" Арахамія

Верховна Рада може ухвалити законопроєкт про легалізацію грального бізнесу в Україні вже найближчим часом.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія розповів в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна".

"До кінця травня ми його плануємо ухвалити", - зазначив Арахамія.

Глава фракції "Слуга народу" сказав, що Рада не могла розглядати підготовлений до другого читання відповідний законопроєкт у режимі позачергових сесій, а з поверненням парламенту до звичної роботи в режимі традиційних пленарних засідань це стало можливим.

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