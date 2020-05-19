На місцевих виборах ми хочемо продовжити наше політичне цунамі, але не відкидаємо побічних ефектів, - "слуга народу" Арахамія

Кандидати на посади міських голів не потребують партійної підтримки.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія сказав в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

"Ми сповідуємо такий комбінований підхід: на виборах до місцевих рад люди йдуть від партій, а мери повинні мати можливість йти на вибори самовисуванцями", - сказав Арахамія.

Він наголосив, що право балотуватися на виборах мусить мати кожен громадянин України.

"Партія називається "Слуга народу" і ми не можемо будувати жодних бар'єрів. Ми хотіли б, щоб будь-який представник народу міг абсолютно безбар'єрно брати участь у місцевих виборах ... І щодо мерів - та сама ситуація", - зазначив Арахамія.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Місцеві вибори в Україні фізично зупинити неможливо, - "слуга народу" Арахамія

За словами голови фракції, необхідним є перезавантаження політичної системи і в цьому важливу роль мають відіграти місцеві вибори.

"Ми хочемо на місцевих виборах продовжити наше політичне цунамі ... Ми маємо перезавантажити політичну систему. Будуть від цього побічні ефекти? Звичайно ж будуть. Але це потрібно зробити", - наголосив Арахамія.

Нагадаємо, під час онлайн-конференції, організованої аналітичним центром "Атлантична рада", глава Офісу Президента Володимира Зеленського Андрій Єрмак заявив, що сподівається, що заплановані на 25 жовтня місцеві вибори відбудуться на всій території України, включно з непідконтрольною на цей момент уряду частиною Донбасу.

На брифінгу 6 травня перший заступник голови фракції "Слуги народу" Олександр Корнієнко підтримав Єрмака і заявив, що в політсилі не втрачають надії на проведення місцевих виборів восени цього року на всій території України, включно з тимчасово окупованими Російською Федерацією районами Донбасу.