На місцевих виборах ми хочемо продовжити наше політичне цунамі, але не відкидаємо побічних ефектів, - "слуга народу" Арахамія
Кандидати на посади міських голів не потребують партійної підтримки.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія сказав в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".
"Ми сповідуємо такий комбінований підхід: на виборах до місцевих рад люди йдуть від партій, а мери повинні мати можливість йти на вибори самовисуванцями", - сказав Арахамія.
Він наголосив, що право балотуватися на виборах мусить мати кожен громадянин України.
"Партія називається "Слуга народу" і ми не можемо будувати жодних бар'єрів. Ми хотіли б, щоб будь-який представник народу міг абсолютно безбар'єрно брати участь у місцевих виборах ... І щодо мерів - та сама ситуація", - зазначив Арахамія.
За словами голови фракції, необхідним є перезавантаження політичної системи і в цьому важливу роль мають відіграти місцеві вибори.
"Ми хочемо на місцевих виборах продовжити наше політичне цунамі ... Ми маємо перезавантажити політичну систему. Будуть від цього побічні ефекти? Звичайно ж будуть. Але це потрібно зробити", - наголосив Арахамія.
Нагадаємо, під час онлайн-конференції, організованої аналітичним центром "Атлантична рада", глава Офісу Президента Володимира Зеленського Андрій Єрмак заявив, що сподівається, що заплановані на 25 жовтня місцеві вибори відбудуться на всій території України, включно з непідконтрольною на цей момент уряду частиною Донбасу.
На брифінгу 6 травня перший заступник голови фракції "Слуги народу" Олександр Корнієнко підтримав Єрмака і заявив, що в політсилі не втрачають надії на проведення місцевих виборів восени цього року на всій території України, включно з тимчасово окупованими Російською Федерацією районами Донбасу.
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вот это и есть ЗЕБИлы !
"Красиво говорит, учитесь Киса !"
П за ними закрепил бы команду китайских товарищей, у которых патроны дорогие, аж даже отправляют счет родакам наказанного, за патрон.
"Двенадцать стульев"
Може саме тому вони штучно створили енергетичну кризу, щоб "не олігархи", які спонсують цих дибілетів, могли підзаробити для проведення "чесних" місцевих виборів?
Это эффект называется - зелёный отсос мимо кассы!
Підтримка "Командою ЗЕ" не допоможе місцеви кандидатам.. швидше їм опустить рейтинги..
Забагато ідіотичних помилок,у першу чергу у співпраці з колишніми "кадрами Бариги" і "Соросятами"..
Зараз намагається перенести минулорічний успіх на місцеві вибори восени.
Может хватит цунамить?