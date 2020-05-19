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Новини
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На місцевих виборах ми хочемо продовжити наше політичне цунамі, але не відкидаємо побічних ефектів, - "слуга народу" Арахамія

На місцевих виборах ми хочемо продовжити наше політичне цунамі, але не відкидаємо побічних ефектів, -

Кандидати на посади міських голів не потребують партійної підтримки.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія сказав в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

"Ми сповідуємо такий комбінований підхід: на виборах до місцевих рад люди йдуть від партій, а мери повинні мати можливість йти на вибори самовисуванцями", - сказав Арахамія.

Він наголосив, що право балотуватися на виборах мусить мати кожен громадянин України.

"Партія називається "Слуга народу" і ми не можемо будувати жодних бар'єрів. Ми хотіли б, щоб будь-який представник народу міг абсолютно безбар'єрно брати участь у місцевих виборах ... І щодо мерів - та сама ситуація", - зазначив Арахамія.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Місцеві вибори в Україні фізично зупинити неможливо, - "слуга народу" Арахамія

За словами голови фракції, необхідним є перезавантаження політичної системи і в цьому важливу роль мають відіграти місцеві вибори.

"Ми хочемо на місцевих виборах продовжити наше політичне цунамі ... Ми маємо перезавантажити політичну систему. Будуть від цього побічні ефекти? Звичайно ж будуть. Але це потрібно зробити", - наголосив Арахамія.

Нагадаємо, під час онлайн-конференції, організованої аналітичним центром "Атлантична рада", глава Офісу Президента Володимира Зеленського Андрій Єрмак заявив, що сподівається, що заплановані на 25 жовтня місцеві вибори відбудуться на всій території України, включно з непідконтрольною на цей момент уряду частиною Донбасу.

На брифінгу 6 травня перший заступник голови фракції "Слуги народу" Олександр Корнієнко підтримав Єрмака і заявив, що в політсилі не втрачають надії на проведення місцевих виборів восени цього року на всій території України, включно з тимчасово окупованими Російською Федерацією районами Донбасу.

Автор: 

місцеві вибори (1366) Арахамія (1103) Слуга народу (2810)


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Топ коментарі
+44
Не захлебнитесь своим гавном.Ублюдочное создание.)))
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19.05.2020 11:19
+24
мы уже видели чем кончаются ваши перезагрузки. теперь встанет все окончательно а не только в центре
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19.05.2020 11:20
+23
Вы только весь 95 квартал хотите трудоустроить или и их родственников тоже?
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19.05.2020 11:21
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Не захлебнитесь своим гавном.Ублюдочное создание.)))
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19.05.2020 11:19 Відповісти
побочный эффект, это когда вы пройдете боком...
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19.05.2020 11:40 Відповісти
политическое цунами с побочными эфектами


вот это и есть ЗЕБИлы !



"Красиво говорит, учитесь Киса !"
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19.05.2020 13:55 Відповісти
мы уже видели чем кончаются ваши перезагрузки. теперь встанет все окончательно а не только в центре
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19.05.2020 11:20 Відповісти
На місцевих виборах ми хочемо продовжити наше політичне цунамі, але не відкидаємо побічних ефектів, - "слуга народу" Арахамія - Цензор.НЕТ 732
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19.05.2020 12:15 Відповісти
Ну так ідіотів виявилося 73% ... Як з цим бути ?
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19.05.2020 12:40 Відповісти
"На місцевих виборах ми хочемо продовдити політичне цунамі бжої роси в очі лохторату" - Арахламідія.
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19.05.2020 11:20 Відповісти
Вы только весь 95 квартал хотите трудоустроить или и их родственников тоже?
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19.05.2020 11:21 Відповісти
ДЕБИЛ.... Ара-хамло!!!!
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19.05.2020 11:21 Відповісти
Побочный эффект и так вы уже сделали.И эот эффект-уже почти крах Украины.
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19.05.2020 11:21 Відповісти
Я бы вышвырнул этих "украинцев" и набрал японцев - те хоть делают самоубийство из-за зашкваров.

П за ними закрепил бы команду китайских товарищей, у которых патроны дорогие, аж даже отправляют счет родакам наказанного, за патрон.
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19.05.2020 11:21 Відповісти
На местных выборах мы хотим продолжить наше политическое цунами, но не исключаем побочных эффектов, - "слуга народа" Арахамия - Цензор.НЕТ 4876
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19.05.2020 11:22 Відповісти
На місцевих виборах Арахамії пролетять як фанера.
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19.05.2020 11:22 Відповісти
73% не буде, але навіть 36% це погано.
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19.05.2020 12:13 Відповісти
не погано, это норм. 73% - это все те, кто против Пети. Они могут голосовать за разные партии, главное против соевых.
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19.05.2020 12:23 Відповісти
Нє ... Проти Порошенко були 46% - це дані аналізу результатів виборів.
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19.05.2020 12:38 Відповісти
и кто же победит ? Неужели ПЕС ? )
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19.05.2020 12:22 Відповісти
А ЗАРАЗ ВСІ ЗРОЗУМІЛИ, ДЛЯ ЧОГО СОЦ, ОПИТУВАННЯ!! ВСЕ БУДЕ "ЗЕЛОХИ"!!
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19.05.2020 11:23 Відповісти
Та, фулі їм боятися. Вчора Рейтинг їм 75% намалював на чолі із клоуном.
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19.05.2020 11:23 Відповісти
Чудак даже не понимает, что цунами - исключительно разрушительное явление в природе, ... далеко не созидательное... но подсознание выдает истинную цель...
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19.05.2020 11:26 Відповісти
«Волны перекатывались через мол и падали вниз стремительным домкратом»
"Двенадцать стульев"
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19.05.2020 11:52 Відповісти
Побочные эффекты от цунами... Шедевр. Даже не могу себе представить, что под этим можно иметь ввиду?
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19.05.2020 11:28 Відповісти
Цунами в трусы...
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19.05.2020 11:34 Відповісти
Цунами... Фейспалм. У вас давно уже на пол-шестого "цунами"
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19.05.2020 11:29 Відповісти
Політичне опудало!
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19.05.2020 11:32 Відповісти
Цунамі популізму, брехні, порожніх обіцянок, "божої роси"... Це відбірне лайно накриє Україну... От аби ви тім "цунамі" самі накрилися!
Може саме тому вони штучно створили енергетичну кризу, щоб "не олігархи", які спонсують цих дибілетів, могли підзаробити для проведення "чесних" місцевих виборів?
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19.05.2020 11:33 Відповісти
Эта Хамия об чём-то уже догадывается, но стесняется сказать!
Это эффект называется - зелёный отсос мимо кассы!
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19.05.2020 11:34 Відповісти
Это не цунами,это диарея.
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19.05.2020 11:35 Відповісти
Ця хламідія хоч в курсі що цунамі, то горе для людей.
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19.05.2020 11:35 Відповісти
шо это недосущество несет???
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19.05.2020 11:39 Відповісти
Фу! Шо ця арахамія несе?! Та після вашого кварталу будь-яке цунамі - це легкий бріз.
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19.05.2020 11:40 Відповісти
Неужели найдется дебил который будет голосовать за этих слуг.
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19.05.2020 11:41 Відповісти
На местных выборах мы хотим продолжить наше политическое цунами, но не исключаем побочных эффектов, - "слуга народа" Арахамия - Цензор.НЕТ 9912
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19.05.2020 11:46 Відповісти
На місцевих виборах ми хочемо продовжити наше політичне цунамі, але не відкидаємо побічних ефектів, - "слуга народу" Арахамія - Цензор.НЕТ 4643
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19.05.2020 11:50 Відповісти
Хороша міна при поганій грі..

Підтримка "Командою ЗЕ" не допоможе місцеви кандидатам.. швидше їм опустить рейтинги..
Забагато ідіотичних помилок,у першу чергу у співпраці з колишніми "кадрами Бариги" і "Соросятами"..
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19.05.2020 11:51 Відповісти
Какое цунами, несчастье ? Вы уже так обоςραλись, что пора просто уходить!
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19.05.2020 12:04 Відповісти
Сепуку, а не Цунамі.
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19.05.2020 12:04 Відповісти
"... наше політичне цунамі ..." - інтересно, ідіот хоть розуміє, що таке цунамі і що після нього залишається?
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19.05.2020 12:07 Відповісти
Містер 100 мільйонів, агрохімія ... Які ще прізвиська відомі ?
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19.05.2020 12:09 Відповісти
Насправді він правильно сформулював резільтати виборів 19 року.
Зараз намагається перенести минулорічний успіх на місцеві вибори восени.
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19.05.2020 12:11 Відповісти
Политическое цунами гавна? Потому,что ничего другого зеленая власть производить не может.
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19.05.2020 12:12 Відповісти
Якщо у вигрібну яму туалету, в теплу пору року, кинуть пачку дріжчів, теж буде "цунамі", схоже на "арахаміївське"... Тільки не зелене, а жовте... Але таке саме смердюче...
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19.05.2020 12:19 Відповісти
Картинка под названием "После политического цунами партии"СН": - все люди стоят в трусах, а некоторые и без трусов.
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19.05.2020 12:38 Відповісти
Гроші на вітер.
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19.05.2020 12:42 Відповісти
пусть идут быстрым шагом в направлении органа, которого нет у бабушки, со своими цунами и т.д.
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19.05.2020 12:43 Відповісти
Что он вообще мелет?
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19.05.2020 12:44 Відповісти
Цунами в уличном сортире. Вентилятор, кстати, недавно приобрели )
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19.05.2020 12:48 Відповісти
Арахамия , - Прочти и пойми , что Цунами несет Только Разрушение , но никогда не Созидание. И если вы решили продолжить Разрушение , то откуда веет Ветер .
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19.05.2020 13:14 Відповісти
Вы своим цунами уже сделали из Украины Фукусиму.
Может хватит цунамить?
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19.05.2020 13:15 Відповісти
вас знесе тим цунамі.
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19.05.2020 13:23 Відповісти
вот интересно, под какой наркотой он так думает?
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19.05.2020 13:54 Відповісти
Да, нам грозит сцунами по Абрахамски!
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19.05.2020 14:28 Відповісти
Цунамі буває після землетрусу, а не після зеленого пєрдєжу.
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19.05.2020 14:42 Відповісти
вот ваше Цунами где!
На місцевих виборах ми хочемо продовжити наше політичне цунамі, але не відкидаємо побічних ефектів, - "слуга народу" Арахамія - Цензор.НЕТ 8243
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19.05.2020 15:06 Відповісти
Ага, конечно, ВАШ значек сейчас это как - Черная метка. Вы ***** меньше чем за год умудрились обосраться как никто.
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19.05.2020 15:06 Відповісти
Більшовизм у всій красі. І жодного сумніву в своїй правоті. От що робить дурість народа.
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19.05.2020 21:47 Відповісти
 
 