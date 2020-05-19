Глава Верховного Суду Данішевська про обмеження зарплат суддів на час карантину до 47 тис. грн: "Це наступ на незалежність судової системи"

Верховний Суд виступив проти зниження зарплат суддів на час карантину. Глава ВС Валентина Данішевська заявила, що таке втручання свідчить про порушення принципу незалежності судової влади.

Про це вона сказала в інтерв'ю РБК-Україна, передає Цензор.НЕТ.

Зазначимо, суддівське співтовариство раніше обурилося і виступило проти обмеження розміру суддівської винагороди до 47 тисяч гривень на час карантину. На питання про те, чому була така бурхлива реакція, Данішевська відповіла:

"Є Конституція України, є закони. У нас хіба дозволяється обмежити хоч комусь зарплату із сьогодні на завтра? Просто взяти і сказати: із завтрашнього дня зарплати вам не буде?

По-перше, це зміна істотних умов праці, якщо говорити загально. Це стосується не лише суддів, а й всіх тих, хто потерпає від цього. І про це, як мінімум, потрібно попереджати.

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По-друге, це порушення принципу правової визначеності. Держава запрошувала знаних юристів брати участь у конкурсах, претендувати на посади, зазначала умови такої роботи, а потім через певний час вирішила не просто змінити умови, а звести їх до майже середньої зарплати. Це те, що не можна робити стосовно всіх людей, не кажучи вже про суддів.

По-третє, ми вбачаємо абсолютну непропорційність такого втручання щодо суддів. І це очевидний наступ на незалежність судової системи. Ми провели дослідження і з'ясували, що в нашій країні близько 200 тисяч чиновників, але це зменшення заробітної плати торкнулося менше ніж 1% з них. Та воно стосується 100 % суддів. Це очевидна непропорційність.

Ми розуміємо тяжке становище країни в цей час, але таке непропорційне втручання свідчить про порушення принципу незалежності судової влади", - сказала голова ВС.

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Вона додала, що 29 травня відбудеться Пленум Верховного Суду з цього питання. Він вирішить, чи є підстави для звернення в Конституційний суд України.