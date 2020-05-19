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Новини Убивство Аміни Окуєвої
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Повідомлено про підозру росіянину, який організував вбивство Окуєвої, - Офіс Генпрокурора

Повідомлено про підозру росіянину, який організував вбивство Окуєвої, - Офіс Генпрокурора

За процесуального керівництва прокуратури Київської області повідомлено про підозру організатору замовного вбивства Аміни Окуєвої і замаху на вбивство Адама Осмаєва.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Генерального прокурора.

За даними слідства, 30 жовтня 2017 року біля селища Глеваха Київської області невідомі відкрили вогонь по автомобілю у якому їхали Аміна Окуєва та Адам Осмаєв. Від прицільних пострілів з автоматичної зброї калібру 7,62 Аміна Окуєва загинула, Адама Осмаєва поранено.

Встановлено, що підозрюваний – уродженець Чечні, громадянин Російської Федерації. З метою вчинення умисного вбивства Аміни Окуєвої та Адама Осмаєва, він підшукав на території України кілерів, які в подальшому розстріляли автомобіль.

Завдяки злагодженій роботі поліції та прокуратури Київської області в січні 2020 року виконавців злочину було затримано.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Убивство Окуєвої: суд на два місяці продовжив арешт підозрюваного Редькіна

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюють слідчі Головного управління Нацполіції в Київській області.

На цей час слідчі дії тривають, здійснюються заходи щодо затримання всіх осіб, причетних до вчинення злочину.

Нагадаємо, 30 жовтня 2017 року на переїзді біля населеного пункту Глеваха Київської області автомобіль, у якому були Аміна Окуєва та Адам Осмаєв, був розстріляний із засідки диверсантами. Окуєва загинула, Осмаєв зазнав поранення.

12 січня 2020 року поліція затримала організатора вбивства Аміни Окуєвої.

14 січня Святошинський райсуд Києва обрав запобіжний захід у вигляді утримання під вартою для підозрюваного в організації вбивства українського добровольця Аміни Окуєвої Ігоря Редькіна.

Дивіться також: Убивство Окуєвої - замовне: у слідства є версії щодо замовника, - глава поліції Київщини Нєбитов. ВIДЕО

Вранці 15 січня правоохоронці затримали ще одну людину з групи з семи осіб, яких правоохоронці офіційно називають причетними до вбивства Аміни Окуєвої і замаху на життя Адама Осмаєва. Затриманого чоловіка звуть Андрій Кравченко.

Автор: 

Окуєва Аміна (140) Офіс Генпрокурора (3236)


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Топ коментарі
+7
А що,його ще й досі не обміняли на якого небудь таксиста з даунбаса? Непорядок...
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19.05.2020 11:33
+6
шо за конспіраційна муйня?
ім'я підозрюваного?????
як тримати безвинних по кілька місяців під арештом і паплюжити їх імена, то журнашлюхи "всєгда гатови"
а як назвати ім'я підозрюваного у вбивстві Патріота - то язики у гузнах позастрягли
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19.05.2020 11:37
+3
Успокою всех. Обмена не будет. Если подозреваемый в Кадыровской Чечне никто его не выдаст. В Чечне даже силовые структуры Расеи сосут болт. Дело Немцова тому подтверждение
Повідомлено про підозру росіянину, який організував вбивство Окуєвої, - Офіс Генпрокурора - Цензор.НЕТ 4576
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19.05.2020 12:02
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Благодаря слаженной работе полиции и прокуратуры Киевской области в январе 2020 года исполнителей преступления задержали.


уже пашли на обмен енти 2


с бамбаса пришлют на замену пару укруголовников,
как в прошлый раз



Источник: https://censor.net/n3196429
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19.05.2020 11:31 Відповісти
А що,його ще й досі не обміняли на якого небудь таксиста з даунбаса? Непорядок...
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19.05.2020 11:33 Відповісти
С языка снял) только про "таксистов" подумал. Любит у нас мразь еРМАК самых конченных преступников менять на домбаских таксистов.
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19.05.2020 12:00 Відповісти
шо за конспіраційна муйня?
ім'я підозрюваного?????
як тримати безвинних по кілька місяців під арештом і паплюжити їх імена, то журнашлюхи "всєгда гатови"
а як назвати ім'я підозрюваного у вбивстві Патріота - то язики у гузнах позастрягли
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19.05.2020 11:37 Відповісти
100%
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19.05.2020 11:57 Відповісти
Це як з епідемією,ніхто її не бачить, а вона є!
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19.05.2020 12:23 Відповісти
Да яйца отрезать твари для начала..
Был знаком и с Адамом, и с Аминой.
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19.05.2020 11:41 Відповісти
Срочно выменять на ватных таксистов! Или еще какой-то непотреб.
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19.05.2020 11:53 Відповісти
Успокою всех. Обмена не будет. Если подозреваемый в Кадыровской Чечне никто его не выдаст. В Чечне даже силовые структуры Расеи сосут болт. Дело Немцова тому подтверждение
Повідомлено про підозру росіянину, який організував вбивство Окуєвої, - Офіс Генпрокурора - Цензор.НЕТ 4576
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19.05.2020 12:02 Відповісти
Для кого ці понти?
30 декабря 2019
"Вчера, 29 декабря, в рамках обмена удерживаемыми лицами Украина передала Артура Денисултанова - обвиняемого в первом покушении на участников АТО, супругов Адама Осмаева и Амину Окуеву, которое произошло в 2017 году."
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19.05.2020 12:15 Відповісти
Зеленский, почему убийца еще не обменян на украинского таксиста из ЛУГАНДы ?
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19.05.2020 13:52 Відповісти
 
 