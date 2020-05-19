Повідомлено про підозру росіянину, який організував вбивство Окуєвої, - Офіс Генпрокурора

За процесуального керівництва прокуратури Київської області повідомлено про підозру організатору замовного вбивства Аміни Окуєвої і замаху на вбивство Адама Осмаєва.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Генерального прокурора.

За даними слідства, 30 жовтня 2017 року біля селища Глеваха Київської області невідомі відкрили вогонь по автомобілю у якому їхали Аміна Окуєва та Адам Осмаєв. Від прицільних пострілів з автоматичної зброї калібру 7,62 Аміна Окуєва загинула, Адама Осмаєва поранено.

Встановлено, що підозрюваний – уродженець Чечні, громадянин Російської Федерації. З метою вчинення умисного вбивства Аміни Окуєвої та Адама Осмаєва, він підшукав на території України кілерів, які в подальшому розстріляли автомобіль.

Завдяки злагодженій роботі поліції та прокуратури Київської області в січні 2020 року виконавців злочину було затримано.

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Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюють слідчі Головного управління Нацполіції в Київській області.

На цей час слідчі дії тривають, здійснюються заходи щодо затримання всіх осіб, причетних до вчинення злочину.

Нагадаємо, 30 жовтня 2017 року на переїзді біля населеного пункту Глеваха Київської області автомобіль, у якому були Аміна Окуєва та Адам Осмаєв, був розстріляний із засідки диверсантами. Окуєва загинула, Осмаєв зазнав поранення.

12 січня 2020 року поліція затримала організатора вбивства Аміни Окуєвої.

14 січня Святошинський райсуд Києва обрав запобіжний захід у вигляді утримання під вартою для підозрюваного в організації вбивства українського добровольця Аміни Окуєвої Ігоря Редькіна.

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Вранці 15 січня правоохоронці затримали ще одну людину з групи з семи осіб, яких правоохоронці офіційно називають причетними до вбивства Аміни Окуєвої і замаху на життя Адама Осмаєва. Затриманого чоловіка звуть Андрій Кравченко.