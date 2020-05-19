Поліція склала три адмінпротоколи за роботу розважальних закладів у Києві

У Києві поліція за роботу розважальних закладів під час карантину склала три адміністративні протоколи.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на відділ комунікації поліції Києва.

"Посадових осіб таких закладів притягнуто до відповідальності за ст. 44-3 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Їм загрожує покарання у вигляді штрафу від двох до десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 34 до 170 тис. грн)", - повідомила поліція.

Зазначається, що виявили порушення в Печерському і Шевченківському районах Києва під час моніторингу мережі Інтернет.

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