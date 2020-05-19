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Поліція склала три адмінпротоколи за роботу розважальних закладів у Києві

Поліція склала три адмінпротоколи за роботу розважальних закладів у Києві

У Києві поліція за роботу розважальних закладів під час карантину склала три адміністративні протоколи.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на відділ комунікації поліції Києва.

"Посадових осіб таких закладів притягнуто до відповідальності за ст. 44-3 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Їм загрожує покарання у вигляді штрафу від двох до десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 34 до 170 тис. грн)", - повідомила поліція.

Зазначається, що виявили порушення в Печерському і Шевченківському районах Києва під час моніторингу мережі Інтернет.

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Автор: 

Київ (19408) Нацполіція (15130)


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Ну если такое как "Велюр", то три этих заведения за три дня оплатить смогут хоть 10 штрафов.
А че - есть все ровные, но есть и - некто более ровен.
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19.05.2020 11:35 Відповісти
И об этом..http://vlasti.net/news/317104 Вернувшиеся из России китайцы вызвали в КНР новый более устойчив коронавирус
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19.05.2020 11:38 Відповісти
Где там сказано, что более "устойчив короновирус"?
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19.05.2020 11:43 Відповісти
ВКЛ логику,вирус смутировал у мордовцев и вернулся косить китайцев
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19.05.2020 11:53 Відповісти
Чем же эти три заведения не догодили Авакову
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19.05.2020 11:51 Відповісти
Так вы хоть адреса укажите!
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19.05.2020 11:52 Відповісти
ой...и кто ж это жадный такой? адреса-пароли-явки? "крыша" видать слабая ))))
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19.05.2020 11:55 Відповісти
Апять пабидили!!!
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19.05.2020 11:55 Відповісти
 
 