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Через борги місцевої влади рух електричок можуть відновити лише частково, - "Укрзалізниця"

За 2019 рік і перший квартал 2020 "Укрзалізниця" не отримала від місцевих органів влади понад пів мільярда гривень компенсацій за перевезення пільговиків. Місцева влада повернула перевізнику за вказаний період лише близько 20% від загальної суми за послуги, надані пільговим категоріям населення.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Укрзалізниці".

За словами в.о. голови правління АТ "Укрзалізниця" Івана Юрика, така ситуація ставить під загрозу відновлення приміського сполучення. "Закликаємо місцеві органи самоврядування, з якими укладено контракти, невідкладно погасити заборгованість. Це стане запорукою вчасного та повного відновлення приміського залізничного сполучення у ваших регіонах після завершення карантинних обмежень. Укрзалізниця завжди готова до діалогу та виконання своїх соціальних обов’язків, проте це має відбуватись на рівних умовах та з дотриманням усіх норм законодавства".

Також дивіться: Жителі Фастова перекрили залізницю через скасування електричок. ФОТО

Через борги місцевої влади рух електричок можуть відновити лише частково, - Укрзалізниця 01

Автор: 

Укрзалізниця (6821) електричка (204) Іван Юрик (40)


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Топ коментарі
+3
Укрзалізниця подключилась к травле местных властей. Они доиграются.
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19.05.2020 11:46
+3
Замкнуте коло,центральна влада забрала у місцевої гроші а останні неможуть виконати взяті на себе раніше зобов'язання,пока бюрократія папірцями грається люди залишаються без транспорту,без роботи та врешті без засобів до існування.
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19.05.2020 11:55
+2
500млн грв.годовая зарплата десятка чиновников управления зализныци.
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19.05.2020 12:00
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19.05.2020 12:21 Відповісти
Укрзалізниця подключилась к травле местных властей. Они доиграются.
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19.05.2020 11:46 Відповісти
Пішла ланцюгова реакція..
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19.05.2020 11:48 Відповісти
Замкнуте коло,центральна влада забрала у місцевої гроші а останні неможуть виконати взяті на себе раніше зобов'язання,пока бюрократія папірцями грається люди залишаються без транспорту,без роботи та врешті без засобів до існування.
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19.05.2020 11:55 Відповісти
500млн грв.годовая зарплата десятка чиновников управления зализныци.
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19.05.2020 12:00 Відповісти
Решение,конечно интересное.Нет транспорта,и нет проблемы.С таким же "успехом" можно весь общественный транспорт отменить.Тогда и долгов не будет.А если,конечно по уму делать,то льготы на проезд уже давным давно надо было монетизировать.Это было бы правильно.Хочешь ехать,будь любезен заплатить,а не шастать туда-сюда без меры.Да и водители бы были довольны.
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19.05.2020 12:07 Відповісти
Жодна влада в Україні( а всі вони були популістичні,навіть Влада Бариги) не піде на такий непопулярний крок як повна відміна пільг(залишити можна інваліду по зору і супровджуючій особі.ВСЕ.)
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19.05.2020 12:17 Відповісти
Я не говорил про отмену пильг,я говорил про монетизацию,как в коммуналке сделали.Человек получает на руки свои пильги деньгами,и потом сам уже решает куда,и сколько ему ездить,и как ему тратить свои деньги.А так у нас одни катаются без меры туды-сюды,а другой пару раз в месяц проедется,или вообще ни разу.Разве это справедливо?
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19.05.2020 16:44 Відповісти
Решение,конечно интересное.Нет транспорта,и нет проблемы.С таким же "успехом" можно весь общественный транспорт отменить.Тогда и долгов не будет.А если,конечно по уму делать,то льготы на проезд уже давным давно надо было монетизировать.Это было бы правильно.Хочешь ехать,будь любезен заплатить,а не шастать туда-сюда без меры.Да и водители бы были довольны.
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19.05.2020 12:09 Відповісти
я би все таки підняв ціну за проїзд в електричеках на час карантину рази в три..
Просто для того,щоб вони були..
І ніяких пільг і недотримання дистанції..
У разі масової неоплати -просто не ставати на певних станціях(про це оголошувати за кілька днів до того) і більш перативно зупиняти/відновлювати електрички..

ХАЛЯВЩИКІВ ТРЕБА ВЧИТИ.
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19.05.2020 12:16 Відповісти
Второе "D" в твоём нике явно лишнее...
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19.05.2020 13:08 Відповісти
Для Укрзалізниці "електрички" завжди збиткова стаття .. тому "рада старатись" по їх зупинці в час карантину..
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19.05.2020 12:12 Відповісти
 
 