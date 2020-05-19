Через борги місцевої влади рух електричок можуть відновити лише частково, - "Укрзалізниця"

За 2019 рік і перший квартал 2020 "Укрзалізниця" не отримала від місцевих органів влади понад пів мільярда гривень компенсацій за перевезення пільговиків. Місцева влада повернула перевізнику за вказаний період лише близько 20% від загальної суми за послуги, надані пільговим категоріям населення.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Укрзалізниці".

За словами в.о. голови правління АТ "Укрзалізниця" Івана Юрика, така ситуація ставить під загрозу відновлення приміського сполучення. "Закликаємо місцеві органи самоврядування, з якими укладено контракти, невідкладно погасити заборгованість. Це стане запорукою вчасного та повного відновлення приміського залізничного сполучення у ваших регіонах після завершення карантинних обмежень. Укрзалізниця завжди готова до діалогу та виконання своїх соціальних обов’язків, проте це має відбуватись на рівних умовах та з дотриманням усіх норм законодавства".

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