Світові ЗМІ пишуть про спецпризначенців РФ на Донбасі. Зеленський у фільмі до своєї річниці зобов'язаний згадати про цей неприпустимий факт російської агресії, - Бутусов

Президент Володимир Зеленський має визнати факт перебування на Донбасі російських військових, доказ чого було виявлено бійцями 93 бригади ЗСУ.

Про це пише у фейсбуці головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

"Московська кореспондентка найавторитетнішої іспанської газети El Pais Pilar Bonet сьогодні опублікувала статтю про відео, захоплене бійцями 93-ї механізованої бригади Збройних сил, на якому спецпризначенці ФСБ РФ за допомогою найсучаснішої техніки ведуть бойові дії проти українських військ", - повідомив Бутусов.

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Головред Цензор.НЕТ зазначив, що Пілар взяла в нього коментар про подію.

"Але одне питання мені було особливо важко пояснити - а чому вона ніде не може знайти заяв президента України, засудження агресії з боку МЗС України, заяв та обговорення в парламенті України, чому Україна не передала це відео для оцінки в ООН, інші європейські столиці, у штаб-квартиру НАТО?

Мені довелося пояснити, що президент Володимир Зеленський і підлеглі йому люди дуже бояться Володимира Путіна.

Довелося пояснити, що герої 93-ї бригади чесно виконують поставлені Батьківщиною завдання, чесно захищають народ, а президент Зеленський замість захисту народу України вдає, що не помічає загибелі наших бійців, що ніякої агресії немає. Щоб продовжувати вести переговори з Путіним. І тому жодних офіційних заяв Києва немає. Адже визнання російської агресії означає повний зрив Мінських угод", - пише Бутусов.

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"Якщо Зеленський у своєму фільмі на річницю вступу на посаду не згадає про цей неприпустимий факт російської агресії – отже, він просто боягуз і брехун", - резюмує журналіст.