Світові ЗМІ пишуть про спецпризначенців РФ на Донбасі. Зеленський у фільмі до своєї річниці зобов'язаний згадати про цей неприпустимий факт російської агресії, - Бутусов
Президент Володимир Зеленський має визнати факт перебування на Донбасі російських військових, доказ чого було виявлено бійцями 93 бригади ЗСУ.
Про це пише у фейсбуці головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.
"Московська кореспондентка найавторитетнішої іспанської газети El Pais Pilar Bonet сьогодні опублікувала статтю про відео, захоплене бійцями 93-ї механізованої бригади Збройних сил, на якому спецпризначенці ФСБ РФ за допомогою найсучаснішої техніки ведуть бойові дії проти українських військ", - повідомив Бутусов.
Головред Цензор.НЕТ зазначив, що Пілар взяла в нього коментар про подію.
"Але одне питання мені було особливо важко пояснити - а чому вона ніде не може знайти заяв президента України, засудження агресії з боку МЗС України, заяв та обговорення в парламенті України, чому Україна не передала це відео для оцінки в ООН, інші європейські столиці, у штаб-квартиру НАТО?
Мені довелося пояснити, що президент Володимир Зеленський і підлеглі йому люди дуже бояться Володимира Путіна.
Довелося пояснити, що герої 93-ї бригади чесно виконують поставлені Батьківщиною завдання, чесно захищають народ, а президент Зеленський замість захисту народу України вдає, що не помічає загибелі наших бійців, що ніякої агресії немає. Щоб продовжувати вести переговори з Путіним. І тому жодних офіційних заяв Києва немає. Адже визнання російської агресії означає повний зрив Мінських угод", - пише Бутусов.
"Якщо Зеленський у своєму фільмі на річницю вступу на посаду не згадає про цей неприпустимий факт російської агресії – отже, він просто боягуз і брехун", - резюмує журналіст.
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Ви дуже передвзята людина та легковнушаєма.
зупинив ворога.. ціна - мінські договорняки..так чи ні..?
******* озброєння.. пофарбовані радянська техніка 60-80 років..? місцями дещо модернізована..декілька нових катерів класу "ставок-струмок"..а, за "Молот", вартістю як корейський кросовер, забув..
антипутинська коаліція..це хто..? макроша, шо їздить ручкатися з куйлом, чи може малоадекватний трампушка..?
не треба видавати бажане за дійсне..
Впрочем, вам, зебилам, объяснять - как о стенку горохом...
ніхто не сперечається за зєлю, але не треба робити з попередника гіганта мислі та батька української демократії та нечуваних рехформ..
А дипломатично коректні пісеньки співали майже усі..
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Автор статьи очень похож на шпиона Зорге, но, "Кто Вы, доктор Зорге ?"
год назад на выборах вы топили Порошенко, который не боялся Путина, а
успешно с ним воевал
Может ОБСЕ является стороной, а не наблюдателем?
2017- рост ВВП 2.5%
2018- рост ВВП 3.3%
первая декада 2020 падение ВВП 1.5%
Так кого вы " обделали разом " придурки зеленожопые?
Зеленая подолигархическапя нечисть, поняв, что ухайдокала экономику, с началом пандемии не перекрыла толком границы, навезла инфицированных заробитчан, а потом устроила в стране коллапс, остановила все и сейчас списывает свой провал на коронавирус.
Сюр!!
Это , так, эй человек.