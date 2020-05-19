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Світові ЗМІ пишуть про спецпризначенців РФ на Донбасі. Зеленський у фільмі до своєї річниці зобов'язаний згадати про цей неприпустимий факт російської агресії, - Бутусов

Світові ЗМІ пишуть про спецпризначенців РФ на Донбасі. Зеленський у фільмі до своєї річниці зобов'язаний згадати про цей неприпустимий факт російської агресії, - Бутусов

Президент Володимир Зеленський має визнати факт перебування на Донбасі російських військових, доказ чого було виявлено бійцями 93 бригади ЗСУ.

Про це пише у фейсбуці головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

"Московська кореспондентка найавторитетнішої іспанської газети El Pais Pilar Bonet сьогодні опублікувала статтю про відео, захоплене бійцями 93-ї механізованої бригади Збройних сил, на якому спецпризначенці ФСБ РФ за допомогою найсучаснішої техніки ведуть бойові дії проти українських військ", - повідомив Бутусов.

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Головред Цензор.НЕТ зазначив, що Пілар взяла в нього коментар про подію.

"Але одне питання мені було особливо важко пояснити - а чому вона ніде не може знайти заяв президента України, засудження агресії з боку МЗС України, заяв та обговорення в парламенті України, чому Україна не передала це відео для оцінки в ООН, інші європейські столиці, у штаб-квартиру НАТО?

Мені довелося пояснити, що президент Володимир Зеленський і підлеглі йому люди дуже бояться Володимира Путіна.

Довелося пояснити, що герої 93-ї бригади чесно виконують поставлені Батьківщиною завдання, чесно захищають народ, а президент Зеленський замість захисту народу України вдає, що не помічає загибелі наших бійців, що ніякої агресії немає. Щоб продовжувати вести переговори з Путіним. І тому жодних офіційних заяв Києва немає. Адже визнання російської агресії означає повний зрив Мінських угод", - пише Бутусов.

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"Якщо Зеленський у своєму фільмі на річницю вступу на посаду не згадає про цей неприпустимий факт російської агресії – отже, він просто боягуз і брехун", - резюмує журналіст.

Автор: 

росія (64911) ФСБ (1448) Донбас (22354) Бутусов Юрій (3577) 93 окрема механізована бригада (291)


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Топ коментарі
+20
Зеленскому Ермак еще шифровку с Центра не передал как реагировать.
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19.05.2020 12:01
+19
Зеленський зрадник
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19.05.2020 12:09
+12
Падение ВВП на 1.5% и гиркин в информационном поле, развитие для нищих яйцеголовых зебилов.
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19.05.2020 12:05
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Зеленскому Ермак еще шифровку с Центра не передал как реагировать.
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19.05.2020 12:01 Відповісти
Неужели? А совсем недавно ,писал ,что хуже не будет! И что клоун-членограй ,это отлич
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19.05.2020 12:02 Відповісти
Брехня..Бутусов майже завжди був лояльним до петі..принаймні останні роки каденції..
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19.05.2020 12:09 Відповісти
Ні. Тільки в перший рік був лояльний. Останні роки - дуже критикував. У виборчу компанію відкрито казав, що "хуже не будет".
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19.05.2020 12:12 Відповісти
Навпаки..критика була перші роки..потім майже штиль..і порох практично ніколи не був героєм фотожаб на Цензорі, та посміховиськом у "юморесках" рибнікова..
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19.05.2020 12:18 Відповісти
Порох був у ВСІХ юморесках Рибнікова. І фотожаби були на нього. Тільки принизливих фотожаб, дійсно, мало було. Бо принижувати було ні за що.
Ви дуже передвзята людина та легковнушаєма.
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19.05.2020 12:45 Відповісти
дійсно не було за що..бо він святий..
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19.05.2020 13:36 Відповісти
У меня к Пороху тоже полно претензий, но совсем не таких, как у вас, малоросов.
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19.05.2020 13:40 Відповісти
відкрию вам таємницю..петя сам є ментальним малоросом..і багато його вчинків це підтверджує..але з часом доволі вдало мімікрував під патріота..
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19.05.2020 13:45 Відповісти
Дуже вдало мімікрував - зупинив ворога, та забезпечив армію ******** озброєнням, сколотив світову антипутінську коаліцію - добре щоб усі малороси так мімікрували.
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19.05.2020 13:49 Відповісти
давайте якось по черзі..бо кричалки вже дещо набридли..
зупинив ворога.. ціна - мінські договорняки..так чи ні..?
******* озброєння.. пофарбовані радянська техніка 60-80 років..? місцями дещо модернізована..декілька нових катерів класу "ставок-струмок"..а, за "Молот", вартістю як корейський кросовер, забув..
антипутинська коаліція..це хто..? макроша, шо їздить ручкатися з куйлом, чи може малоадекватний трампушка..?
не треба видавати бажане за дійсне..
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19.05.2020 13:56 Відповісти
Ты чем не доволен? Минским договорняком? Он был специально так составлен, что его невозможно было выполнить. А тебе он чем мешал? Пока не пришло зеленоё чмо и не начало их выполнять в одностороннем порядке, этот "минск" был гарантией санкций!
Впрочем, вам, зебилам, объяснять - как о стенку горохом...
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19.05.2020 14:01 Відповісти
Вибачайте, це не стрілка бандюків..і виконувати все одно довелось би..та і петя неодноразово віщав про безальтернативність..а заходу воно треба, ті, хоча і не великі, але санкції, що завдають збитки..?
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19.05.2020 14:11 Відповісти
Вы, зебилы, точно недоразвитые. Выконувать нужно ПОСЛЕ первого пункта, а не на упреждение, как это делают зелёные зрадныки.
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19.05.2020 14:16 Відповісти
можливо хотіли зробити крок на зустріч, аби зупинити орду..але, схоже, недооцінили підступності ворога..косяк, ніхто не сперечається..воювати треба було у 2014-2015 роках (як фіни на початку війни з совком), тоді і домовлятись про припинення бійні було б легше..але ж армії не було, мудра та професійна "еліта" знищила під корінь..коло замкнулося..
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19.05.2020 14:26 Відповісти
По твоему если Мерседес хорошая машина, все равно нужно срать все подряд, и что Таврия лучше? Что ты можешь предъявить Пете, по международной политике? Ничего, только 5+. А вафля оманская вообще пустое место, чмо!
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19.05.2020 12:33 Відповісти
Чого так мало, усього 5+..? Мабуть за зупинку північного потоку, та чемпіонат на *********..? а-а-а, за міцні санкції проти кацапні, що мінусують аж 0,2% ординського ВВП на рік..
ніхто не сперечається за зєлю, але не треба робити з попередника гіганта мислі та батька української демократії та нечуваних рехформ..
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19.05.2020 13:43 Відповісти
Ну по сравнению с тобой, и как минимум 73% быдла, он вообще "бог мислі та батька української демократії та нечуваних рехформ" . Хотя думаю вас тупой черни не 73, а примерно 85. Просто в силу умственной отсталости вам не дано понять. Слушайте хотя бы умных людей. Киев, 08.07.19. 17:03. Жан-Клод Юнкер "...Подводя итоги пятилетнего сотрудничества между ЕС и Украиной, нельзя не вспомнить фигуру бывшего президента Порошенко, который внес огромный вклад в развитие наших отношений. Его деятельность позволила провести в стране преобразования, которых не было 28 лет. Только благодаря его титанической работе, Украина сегодня имеет Договор об экономической ассоциации и безвизовый режим, а это фундамент на котором мы можем строить дальше наш общий дом..."
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19.05.2020 13:56 Відповісти
Як давно помічено - агресивні фанатики, це основа будь якого режиму..як і секти..Не підкажете, де ж це узялось 73-85% "бидла", якщо коли бодались ющ з хамом, то було десь 50 на 50 (проукраїнські / вата)..? і це ще Крим був, майже повністю ватний і увесь донбабве..Може справа не у "бидлі", а у "панах", що дещо втратили зв'язок з реальністю..? Як то кажуть: глянь у воду та на свою вроду (для кацапомовних пояснюю: нечя на зеркало пенять, кали морда кривая)..

А дипломатично коректні пісеньки співали майже усі..
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19.05.2020 14:07 Відповісти
Это ты меня записал в фанаты Петра Алексеевича Порошенко? ))) Чудик, ты воспринимаешь оппонента, как себя, уровнем возлеподъездного пиз@абола. Почему вокруг все больше быдла? Ты книгу когда держал в руках, 10 лет назад или 20 ? А любители сериалов вообще не видели в глаза. Для черни в своих бедах всегда должен быть виновник-паны, олигархи, бизнесмены. Сидишь в дерьме, в зассанной хрущевке, и проклинаешь, и телевизор вешает!
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19.05.2020 15:13 Відповісти
По суті питання, будь ласка..о величний не фанат попа..
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19.05.2020 15:16 Відповісти
По ссути? Когда книгу держал в руках и какую?
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19.05.2020 15:19 Відповісти
"Журавель та лисичка" років 40 тому..🥴
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19.05.2020 15:25 Відповісти
И небось в сортире. А сериалы наизусть....
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19.05.2020 16:00 Відповісти
На гощіку..коли серунькав..
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19.05.2020 16:04 Відповісти
прогресс, тогда горшок, теперь памперсы. книженцию можно раскурить.
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19.05.2020 16:08 Відповісти
Ви так добре знайомі з маргинальною поведінкою,що навіть не наважусь щось заперечити такому профі..😏
.
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19.05.2020 16:22 Відповісти
Мне пришлось объяснить, что президент Владимир Зеленский и подчиненные ему люди очень боятся Владимира Путина.

Автор статьи очень похож на шпиона Зорге, но, "Кто Вы, доктор Зорге ?"

год назад на выборах вы топили Порошенко, который не боялся Путина, а

успешно с ним воевал
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19.05.2020 13:11 Відповісти
Трагедия в том, что Зеленский похоже обязан стать Порошенко. Скоро Зе всё поймёт или его тоже попросим.
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19.05.2020 12:05 Відповісти
Сам то понял что сказал?
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19.05.2020 12:16 Відповісти
Да єта кацап, судя по всему-у них новые методички
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19.05.2020 12:23 Відповісти
Порошенко = Ахметов, Зеленский = Ахметов. Порошенко = Зеленский. Так понятнее?
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19.05.2020 12:40 Відповісти
Go f yourself ruska kurwa.
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19.05.2020 12:44 Відповісти
Я вот даже подумал, что честнее было бы Ахметова избирать, чем так фальшиво играть. Ахметов против Бойко на следующих выборах. И всё.
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19.05.2020 12:55 Відповісти
Падение ВВП на 1.5% и гиркин в информационном поле, развитие для нищих яйцеголовых зебилов.
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19.05.2020 12:05 Відповісти
"Президент Владимир Зеленский должен признать факт пребывания на Донбассе российских военных" - хтось ущіпніть мене бо невже я це читаю в 2020 році на цензорі.
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19.05.2020 12:08 Відповісти
Зеленський зрадник
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19.05.2020 12:09 Відповісти
Да нет- он просто напыщенный идиот. Актёр на работе. При нем повылазила вся мерзость и идёт атака пророссийской мерзости по всем фронтам.
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19.05.2020 12:25 Відповісти
Мировые СМИ пишут о спецназе РФ на Донбассе. Зеленский в фильме к своей годовщине обязан упомянуть о данном вопиющем факте российской агрессии, - Бутусов - Цензор.НЕТ 3512
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19.05.2020 12:09 Відповісти
Каким образом признание агрессии сорвёт Минские соглашения, если сами Минские соглашения это уже признание двух воюющих сторон - Украины и паРаши?
Может ОБСЕ является стороной, а не наблюдателем?
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19.05.2020 12:20 Відповісти
В последнее время уж не так. Лавров (унылая лошадь) уже дважды на весь мир сказал, что в Минске трёхсторонняя группа - это Украина - Луганск - Донецк., а ОБСЕ и РФ - наблюдатели. И никто из зелёной власти даже не пикнул.
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19.05.2020 13:31 Відповісти
Юра через год начинает что-то подозревать...
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19.05.2020 12:21 Відповісти
2016- рост ВВП 2.4%,
2017- рост ВВП 2.5%
2018- рост ВВП 3.3%
первая декада 2020 падение ВВП 1.5%

Так кого вы " обделали разом " придурки зеленожопые?
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19.05.2020 12:22 Відповісти
Зеленые твари сейчас списывают падение экономики на коронвирус, замалчивая, что спад экономики начался еще в прошлом году с падения промпроизводства, вызванного штампованием овгз и и укреплением гривни.
Зеленая подолигархическапя нечисть, поняв, что ухайдокала экономику, с началом пандемии не перекрыла толком границы, навезла инфицированных заробитчан, а потом устроила в стране коллапс, остановила все и сейчас списывает свой провал на коронавирус.
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19.05.2020 12:29 Відповісти
а що це таке - зеленский.
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19.05.2020 12:24 Відповісти
та погодите, дайте вовану позвонить своему тёзке в кремль, посоветоваться, а уж опосля он что-то скажет
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19.05.2020 12:25 Відповісти
переляканий криворізький жлоб у ролі очильника держави, що знаходитсья в стані війни, не взмозі в голос сказати, хто ж є агресором.
Сюр!!
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19.05.2020 12:30 Відповісти
То есть кто-то кое-где у нас порой пастреливает чем-то.
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19.05.2020 12:35 Відповісти
Как сейчас помню, как Зе присягал слушаться светочей нации, теперь обязан упомянуть, что начальство приказывает.
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19.05.2020 12:35 Відповісти
Ну так и вашими стараниями в том числе господин Юрий этот "трус и лжец" был к власти приведен и в итоге имеем сие... а ведь предупреждали!
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19.05.2020 12:40 Відповісти
Світові ЗМІ пишуть про спецпризначенців РФ на Донбасі. Зеленський у фільмі до своєї річниці зобов'язаний згадати про цей неприпустимий факт російської агресії, - Бутусов - Цензор.НЕТ 2667
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19.05.2020 12:40 Відповісти
на якому ПОПУЛЯРНОМУ державному каналі Зе може озвучити свою позицію ?
Світові ЗМІ пишуть про спецпризначенців РФ на Донбасі. Зеленський у фільмі до своєї річниці зобов'язаний згадати про цей неприпустимий факт російської агресії, - Бутусов - Цензор.НЕТ 5597
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19.05.2020 12:46 Відповісти
Отож, всё это фарс. Есть ГП ут-1 который получает миллионы из бюджета, но его не смотрят, колхоз а не тв. А на местах это подспорье для меров и их партий, там тотальный контроль.
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19.05.2020 12:59 Відповісти
Джулиани сказал,пока живой ,будет преследовать Порошенко и других функционеров 2014 -2019 за грабёж 100млрд долларов ,в том числе и денег американских налогоплательщиков..Это я к тому ,что Зеленский разграбил Украину.Люди ,не умеющие быть гибкими ведут Украину в бездну.Злословие губит Украину.Злословы не здатни созидать.Они здатни тильки вбывати и песок в подшипники сыпать.
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19.05.2020 12:52 Відповісти
джуліані або дебіл, або хуцпагон, або все це разом. 100 гігабаксів - це 15-25% ввп (без кумулятивного ефекту!!!) в різні роки 14-19. стало бути, з уходом пороха ввп мав різко піти вгору до +20%, що і відбулося, неправда ж? але і це ще не все, яким же чином адміністрація трампа і госдеп у 17-19 роках спостерігали як крадеться американська допомога, невже і вони в долі були?
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19.05.2020 14:02 Відповісти
А скільки ще нишівних переможців миру та злагоди тепер, після приходу до влади реваншистів, готові вказувати президенту, що він кому повинен і як та коли повинен відпрацьовувати абізатідьльства?
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19.05.2020 13:05 Відповісти
Называется приехали, если наш так называемый през не знает, или делает вид, что незнает, о участии войск москалей на территории Украины, то шо тогда вы хотите от других стран, если это правда, то паяца надо гнать сраной метлой.
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19.05.2020 13:08 Відповісти
Я вам ничего не должен (С)
Світові ЗМІ пишуть про спецпризначенців РФ на Донбасі. Зеленський у фільмі до своєї річниці зобов'язаний згадати про цей неприпустимий факт російської агресії, - Бутусов - Цензор.НЕТ 8086
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19.05.2020 13:27 Відповісти
Это не главнокомандующий.
Это , так, эй человек.
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19.05.2020 13:47 Відповісти
юра, ніх*я він тобі не зобов'язаний! ти не знав?
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19.05.2020 14:10 Відповісти
А что, кто-то до сих пор ещё не понял, что Зеленский - трус и лжец?
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19.05.2020 14:26 Відповісти
він буде боягузом і брехлом незалежно від того згадає він про це чи ні.
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19.05.2020 14:38 Відповісти
 
 