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Новини Агресія Росії проти України Окуповані території - Крим і Донбас
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Під час ремонту електромережі на Донбасі найманці РФ хотіли встановити відеоспостереження, - штаб ОС

Під час ремонту електромережі на Донбасі найманці РФ хотіли встановити відеоспостереження, - штаб ОС

Під час ремонту електромережі біля окупованих населених пунктів Голубівське та Березовське бойовики намагалися встановити технічні засоби відеоспостереження.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр ОС у Facebook.

"Днями, неподалік окупованих населених пунктів Голубівське та Березовське проводився ремонт електромережі. Українською стороною через Спеціальну моніторингову місію ОБСЄ були надані гарантії безпеки для виконання цих робіт.

Попри це, підрозділами Об’єднаних сил зафіксована спроба встановлення російськими збройними формуваннями технічних засобів відеоспостереження. Зазначені роботи проводилися під наглядом та керівництвом трьох озброєних представників окупаційних військ", - йдеться в повідомленні.

У штабі наголосили, що цей факт свідчить про те, що "збройні формування РФ відверто нехтують взятими на себе зобов’язаннями та цинічно використовують гуманітарні підстави у своїх військових цілях".

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"Такі дії загарбників дискредитують сам процес надання гарантій безпеки з метою проведення ремонтно-відновлювальних робіт, що в подальшому може негативно вплинути на соціально-побутове становище цивільного населення, яке проживає поблизу лінії зіткнення", - зауважили в пресцентрі ОС.

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ремонт (2296) Донбас (22354) операція Об'єднаних сил (6725)


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Это те средства которые "обдроченцы" ранее украли у ОБСЕ? И что за очередная глупость - верить "гарантиям" раисян?
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19.05.2020 11:53 Відповісти
І навіщо було треба про це "язиком теліпать"? Стовпи на нашій теритрії? На нашій... Помітили? Змовчали-б... А потім, тихенько, підключилися-б, і "показували кіно" кацапам... Користі було-б, більше, ніж від цього "шкандалю"...
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19.05.2020 12:11 Відповісти
Во время ремонта электросети возле оккупированных населенных пунктов Голубовское и Березовское боевики пытались установить технические средства видеонаблюдения. Источник: https://censor.net/n3196434

А ви іншого чекали від кацапів?
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19.05.2020 12:50 Відповісти
А почему оккупанты контролировали работы? Все работы такого рода нужно прекратить. Русские не будут соблюдать ничего, что наобещали.
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19.05.2020 12:55 Відповісти
Московини то https://www.ar25.org/article/androfagy-etnichne-korinnya-ta-vichna-zhorstokist-moskvyniv.html АНДРОФАГИ, самоєдські народи, канібали у минулому
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19.05.2020 12:58 Відповісти
 
 