Під час ремонту електромережі на Донбасі найманці РФ хотіли встановити відеоспостереження, - штаб ОС

Під час ремонту електромережі біля окупованих населених пунктів Голубівське та Березовське бойовики намагалися встановити технічні засоби відеоспостереження.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр ОС у Facebook.

"Днями, неподалік окупованих населених пунктів Голубівське та Березовське проводився ремонт електромережі. Українською стороною через Спеціальну моніторингову місію ОБСЄ були надані гарантії безпеки для виконання цих робіт.



Попри це, підрозділами Об’єднаних сил зафіксована спроба встановлення російськими збройними формуваннями технічних засобів відеоспостереження. Зазначені роботи проводилися під наглядом та керівництвом трьох озброєних представників окупаційних військ", - йдеться в повідомленні.



У штабі наголосили, що цей факт свідчить про те, що "збройні формування РФ відверто нехтують взятими на себе зобов’язаннями та цинічно використовують гуманітарні підстави у своїх військових цілях".

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"Такі дії загарбників дискредитують сам процес надання гарантій безпеки з метою проведення ремонтно-відновлювальних робіт, що в подальшому може негативно вплинути на соціально-побутове становище цивільного населення, яке проживає поблизу лінії зіткнення", - зауважили в пресцентрі ОС.