Суд у Сумах поновив на посаді люстрованого прокурора: йому виплатять 1,157 млн за "вимушений прогул"
Сумський окружний адміністративний суд визнав незаконною люстрацію колишнього заступника прокурора Сумщини Дмитра Андрєєва.
Про це повідомляє LB.ua, передає Цензор.НЕТ.
Згідно з рішенням суду від 19 травня, Андрєєва мають негайно поновити на посаді, а прокуратура Сумської області зобов'язана виплатити йому 1,157 млн гривень за "час вимушеного прогулу з 24 жовтня 2014 року по 19 травня 2020 року".
Суд також зобов'язав Офіс Генерального прокурора відкликати з Міністерства юстиції відомості про люстрацію Андрєєва.
У 2014 році Андрєєва разом із прокурором Сумської області Володимиром Петровим звільнили з органів прокуратури з позбавленням права 10 років обіймати посади на підставі закону України "Про очищення влади".
Топ коментарі
+23 133133
показати весь коментар19.05.2020 12:03
+16 Гетьман Сергій
показати весь коментар19.05.2020 12:04
+14 Small Jerboa
показати весь коментар19.05.2020 12:05
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Вот тебе, чисто поиском на Цензоре за пару минут:
https://censor.net/video_news/3068550/sud_vpervye_vosstanovil_v_doljnosti_lyustrirovannogo_prokurora_mayidana_s_vyplatoyi_zarplaty_v_300_tys
https://censor.net/news/371758/adminsud_vosstanovil_v_doljnosti_lyustrirovannuyu_glavu_gfs_kieva_demchenko_kozachenko
https://censor.net/news/373510/pecherskiyi_sud_vosstanovil_v_doljnosti_eksglavu_gosslujby_zanyatosti_kashubu_poyimannogo_na_vzyatke
https://censor.net/video_news/3131180/verhovnyyi_sud_vernul_status_sudi_i_vosstanovil_v_doljnosti_skandalnogo_glavu_vysshego_hozsuda_vremen
https://censor.net/video_news/462432/ment_sasha_budet_dalshe_rabotat_i_buhat_sud_vosstanovil_v_doljnosti_neproshedshego_pereattestatsiyu
https://censor.net/news/397232/apellyatsionnyyi_sud_kieva_vosstanovil_v_doljnosti_obvinyaemogo_v_nezakonnom_obogaschenii_prokurora
https://censor.net/news/381661/sud_vosstanovil_v_doljnosti_lyustrirovannogo_ekszamministra_sporta_vremen_yanukovicha_golovina_minsporta
https://censor.net/news/366730/sud_vosstanovil_v_doljnosti_eksglavu_upravleniya_fiskalnoyi_slujby_v_kieve_demchenko_minyust
https://censor.net/news/383315/sud_vosstanovil_v_doljnosti_uvolennogo_zamnachalnika_glavnogo_sledstvennogo_upravleniya_natspolitsii
Все за 2015-2018 годы.
ато, шо случай был, я соглашусь.
именно для устранения таких судей порошенко и инициировал судебную реформу, которую зе тупо не продолжил.
И это далеко не все случаи - то, что нашлось за пару минут по одному запросу - я помню много других случаев с очень большими выплатами.
https://censor.net/news/3065674/sud_vosstanovil_v_doljnosti_podozrevaemogo_v_mnogomillionnoyi_korruptsii_chinovnika_ukrzaliznytsi
https://censor.net/news/3070131/verhovnyyi_sud_vosstanovil_v_doljnosti_sudyu_mayidana_neganovu
Если за коррупцию - еще хуже.
Вторая ссылка, кстати, именно по люстрации.
может она меньше года работала, может не на той должности, может не на должности, а временно исполняла обязанности ...
"Не подпадает под закон о люстрации" - это просто формулировка суда при восстановлении. Формулировка может быть какой угодно и она не имеет никакого значения, ибо это просто отмазка. Важен факт восстановления судом люстрированного чиновника.
там в налоговую тётку восстановили
ти ж про це сам знаєш.
то для чого брешеш ?
але так співпало, шо вибори були саме тоді.
П'ЯТНИЦЯ, 6 ГРУДНЯ 2019, 18:59
Судова реформа Зеленського загрожує стабільності й незалежності системи - "Венеціанська комісія"
Но он же зачем-то полез выполнять принятое Радой законодательство Украины, в том числе и следующий этап судебной реформы.
https://www.ukrinform.ua/rubric-other_news/1732257-harkivskiy_sud_povernuv_u_krislo_lyustrovanogo_prokurora_1994977.html
Подобных новостей десятки за период 2014-2019
а ще такі були, про того ж самого
люстрированный глава администрации президента Богдан ? )))
кацапи, ви не окуїли часом?
Но мы не должны отчаиваться - пусть скулят ожоповцы и зебилы, то что мы делаем, приносит плоды!
Сняли с рассмотрения 2 скандальных законопроекта которые были созданы для сдачи Украины!
1) 2590 - Про двойное гражданство (беспрепятственное вхождение ОРДЛО в состав Украины. Двойное гражданство противоречит Конституции Украины!).
2) 2689 - Про уголовную ответственность военного руководства (т.е. ели военное руководство приказывает отвечать огнем террористам, его можно привлекать к уголовной ответственности!).
Нельзя сидеть сложа руки! Борэмось и поборэмо!
Слава Украине!
на жаль,люстрація через просте звільнення показує свою неефективність і великі збитки у майбутньому для бюджету..
Можливі були помилки.