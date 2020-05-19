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Новини Люстрація
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Суд у Сумах поновив на посаді люстрованого прокурора: йому виплатять 1,157 млн ​​за "вимушений прогул"

Суд у Сумах поновив на посаді люстрованого прокурора: йому виплатять 1,157 млн ​​за

Сумський окружний адміністративний суд визнав незаконною люстрацію колишнього заступника прокурора Сумщини Дмитра Андрєєва.

Про це повідомляє LB.ua, передає Цензор.НЕТ.

Згідно з рішенням суду від 19 травня, Андрєєва мають негайно поновити на посаді, а прокуратура Сумської області зобов'язана виплатити йому 1,157 млн гривень за "час вимушеного прогулу з 24 жовтня 2014 року по 19 травня 2020 року".

Суд також зобов'язав Офіс Генерального прокурора відкликати з Міністерства юстиції відомості про люстрацію Андрєєва.

У 2014 році Андрєєва разом із прокурором Сумської області Володимиром Петровим звільнили з органів прокуратури з позбавленням права 10 років обіймати посади на підставі закону України "Про очищення влади".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Люстрацію не підтримую. Під неї потрапило багато людей, які були ефективні й "не були замазані в якихось гучних скандалах", - Разумков

Автор: 

люстрація (273) суд (11651) Сумська область (3541) прокурор (621)


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Топ коментарі
+23
Сделали бюджет Украины вместе
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19.05.2020 12:03
+16
Браво Зеленський! Браво младая команда! Хай цей урод збагатиться за рахунок простих громадян!!!
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19.05.2020 12:04
+14
Суд в Сумах восстановил в должности люстрированного прокурора: ему выплатят 1,157 млн за "вынужденный прогул" - Цензор.НЕТ 1008
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19.05.2020 12:05
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Сделали бюджет Украины вместе
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19.05.2020 12:03 Відповісти
А то при Порошенко не было точно таких же решений судов?
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19.05.2020 12:14 Відповісти
назови точно такое же решение суда при порошенко
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19.05.2020 12:19 Відповісти
Да ладно...ты это серьезно? Вы там все без памяти, что ли?

Вот тебе, чисто поиском на Цензоре за пару минут:
https://censor.net/video_news/3068550/sud_vpervye_vosstanovil_v_doljnosti_lyustrirovannogo_prokurora_mayidana_s_vyplatoyi_zarplaty_v_300_tys

https://censor.net/news/371758/adminsud_vosstanovil_v_doljnosti_lyustrirovannuyu_glavu_gfs_kieva_demchenko_kozachenko

https://censor.net/news/373510/pecherskiyi_sud_vosstanovil_v_doljnosti_eksglavu_gosslujby_zanyatosti_kashubu_poyimannogo_na_vzyatke

https://censor.net/video_news/3131180/verhovnyyi_sud_vernul_status_sudi_i_vosstanovil_v_doljnosti_skandalnogo_glavu_vysshego_hozsuda_vremen

https://censor.net/video_news/462432/ment_sasha_budet_dalshe_rabotat_i_buhat_sud_vosstanovil_v_doljnosti_neproshedshego_pereattestatsiyu

https://censor.net/news/397232/apellyatsionnyyi_sud_kieva_vosstanovil_v_doljnosti_obvinyaemogo_v_nezakonnom_obogaschenii_prokurora

https://censor.net/news/381661/sud_vosstanovil_v_doljnosti_lyustrirovannogo_ekszamministra_sporta_vremen_yanukovicha_golovina_minsporta

https://censor.net/news/366730/sud_vosstanovil_v_doljnosti_eksglavu_upravleniya_fiskalnoyi_slujby_v_kieve_demchenko_minyust

https://censor.net/news/383315/sud_vosstanovil_v_doljnosti_uvolennogo_zamnachalnika_glavnogo_sledstvennogo_upravleniya_natspolitsii
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19.05.2020 12:30 Відповісти
И это я только взял половину ссылок с первой страницы поиска и только на Цензоре.
Все за 2015-2018 годы.
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19.05.2020 12:31 Відповісти
ну, скажем прямо, по теме тут только первая ссылка, остальные немного про другое.

ато, шо случай был, я соглашусь.

именно для устранения таких судей порошенко и инициировал судебную реформу, которую зе тупо не продолжил.
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19.05.2020 12:43 Відповісти
В смысле по теме? С выплатой? Не только первая - по некоторым другим тоже есть о сумме компенсации в тексте статьи.
И это далеко не все случаи - то, что нашлось за пару минут по одному запросу - я помню много других случаев с очень большими выплатами.
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19.05.2020 12:48 Відповісти
Нічого стогнати тепер - треба було люстрацію проводити не через жопу, а нормально, запроваджуючи не масову відповідальність, а індивідуальну, як робилося в адекватних східноєвропейських країнах.
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19.05.2020 14:25 Відповісти
Вот еще парочка интересная:

https://censor.net/news/3065674/sud_vosstanovil_v_doljnosti_podozrevaemogo_v_mnogomillionnoyi_korruptsii_chinovnika_ukrzaliznytsi

https://censor.net/news/3070131/verhovnyyi_sud_vosstanovil_v_doljnosti_sudyu_mayidana_neganovu
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19.05.2020 12:33 Відповісти
ну при чём к люстрации коррупция ?
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19.05.2020 12:44 Відповісти
А в чем принципиальная разница? Чиновник увольняется по закону - суд его восстанавливает.
Если за коррупцию - еще хуже.
Вторая ссылка, кстати, именно по люстрации.
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19.05.2020 12:50 Відповісти
вторая ссылка не по люстрации, а про то, что именно эта тётка по каким-то причинам не подпадает под закон о люстрации.

может она меньше года работала, может не на той должности, может не на должности, а временно исполняла обязанности ...
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19.05.2020 13:10 Відповісти
Не-не, вторая ссылка о том, что судью восстановили на должности после увольнения по люстрации.
"Не подпадает под закон о люстрации" - это просто формулировка суда при восстановлении. Формулировка может быть какой угодно и она не имеет никакого значения, ибо это просто отмазка. Важен факт восстановления судом люстрированного чиновника.
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19.05.2020 13:23 Відповісти
я про вторую ссылку с первого твоего пакета.

там в налоговую тётку восстановили
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19.05.2020 19:12 Відповісти
А ви вибирали нарідного презЕдента для покращення, чи як?
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19.05.2020 12:38 Відповісти
Ми його не обирали. Я у другому турі викреслив обох, бо не було з кого вибирати.
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19.05.2020 12:51 Відповісти
половину придется судье отдать....если не больше
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19.05.2020 16:01 Відповісти
Браво Зеленський! Браво младая команда! Хай цей урод збагатиться за рахунок простих громадян!!!
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19.05.2020 12:04 Відповісти
Судову реформу робив мальдівський однотуровий бульдозерист,а винен Зеленський?
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19.05.2020 12:08 Відповісти
Того суддю згідно реформи мав реформувати саме Зеленський.
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19.05.2020 12:09 Відповісти
Мальдівський їх на призначав довічно бо він проводив реформу для себе .
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19.05.2020 12:11 Відповісти
реформа судів низової ланки мала розпочатися вже після виборів президента.

ти ж про це сам знаєш.

то для чого брешеш ?
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19.05.2020 12:13 Відповісти
Точн - а до виборів ніяк - тільки після виборів. Сказочки ці будеш таким дупоголовим як ти сам розповідати. Потрошок не збирався нічого реформувати насправді - згідно з його законом - реформувати суддівську систему мали самі судді.
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19.05.2020 12:15 Відповісти
та можна було і до виборів, якби вибори були пізніше,

але так співпало, шо вибори були саме тоді.
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19.05.2020 12:18 Відповісти
Ще раз - харе сказочки розповідати. Читай закони Порошенка про судову реформу - то не реформа, а розвод лохів - бо згідно із нею найбільш корумповані судді (а саме такі сидять у Вищій Раді Правосуддя) мають все вирішувати, а комісії доброчесності відводиться роль кловунів, що ні на що не можуть впливати.
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19.05.2020 12:37 Відповісти
окружні адмінсуди не були реформовані.
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19.05.2020 12:16 Відповісти
Зебілам все Порошенко заважає.
П'ЯТНИЦЯ, 6 ГРУДНЯ 2019, 18:59

Судова реформа Зеленського загрожує стабільності й незалежності системи - "Венеціанська комісія"
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19.05.2020 12:41 Відповісти
Тобі свинорилому і кажеться що він її не робив.
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19.05.2020 13:52 Відповісти
Упороте, ти що прагнуло сказати
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19.05.2020 14:03 Відповісти
Я тобі свинорилому що хотів те й сказав.
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19.05.2020 20:07 Відповісти
А он причем? Он тогда еще х@еном на пианино играл, когда дебилы от юриспруденции закон стряпали. Сделали это специально. Пусть отвечают.
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19.05.2020 12:12 Відповісти
ну пусть бы и дальше хреном на пианино играл.

Но он же зачем-то полез выполнять принятое Радой законодательство Украины, в том числе и следующий этап судебной реформы.
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19.05.2020 12:15 Відповісти
Досить стукати по піаніно,нехай по стукає по лобі свинарник.
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19.05.2020 12:18 Відповісти
ти сьогодні більше не пий бояру
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19.05.2020 12:20 Відповісти
Саме так ,він прийняв відповідальність за наступний етап реформування судової та медичної системи і він не впорався ,але як у нас прийнято потрібно згадати попередників.Але мало того що нова влада провалила продовження розпочатих реформ то ще й взялася впроваджувати земельну та пенсійну реформу.
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19.05.2020 12:22 Відповісти
А может дело вовсе не в судьях? При Пете почему-то это прокурор тихо сидел на люстре, а сейчас опять прокурор
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19.05.2020 12:05 Відповісти
При Пете подобных решений тоже было немало, что Вова что Петя - два сапога пара.
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19.05.2020 12:08 Відповісти
Подобных - да. Люстрированных - нет. Или я что-то пропустил?
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19.05.2020 12:09 Відповісти
Ты пропустил 5 лет потужных судебных реформ, начиная с 2014-го
https://www.ukrinform.ua/rubric-other_news/1732257-harkivskiy_sud_povernuv_u_krislo_lyustrovanogo_prokurora_1994977.html

Подобных новостей десятки за период 2014-2019
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19.05.2020 12:12 Відповісти
https://www.segodnya.ua/regions/kharkov/harkovskogo-prokurora-suhodubova-snova-uvolyat-589165.html Харьковского прокурора Суходубова снова уволят

а ще такі були, про того ж самого
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19.05.2020 12:17 Відповісти
Тут теж буде апеляція. Хоча після рішення ЄСПЛ про незаконність люстрації перспектив мало.
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19.05.2020 12:19 Відповісти
а кто в этом судебном процессе представлял Украину ?

люстрированный глава администрации президента Богдан ? )))
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19.05.2020 12:30 Відповісти
Уряд України (далі - Уряд) представляв його Уповноважений, пан І. Ліщина.
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19.05.2020 12:59 Відповісти
Уряд України ? За президента Зеленського це збіговисько блазнів, бовлурів, шахраїв та некчем.
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19.05.2020 15:27 Відповісти
Это общее слова и только слова. Приведите пример хоть одного восстановления судом люстрированного чиновника до июня 2019 года. И разве этот прокурор первый? Возвращение Портнова и признание его "постоянно проживавшим в Украине" было началом судебных "реформ" скомороха и врага Украины
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19.05.2020 15:21 Відповісти
шо ты, шо ***** - один хрен
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19.05.2020 12:10 Відповісти
в спам, цапик
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19.05.2020 12:10 Відповісти
Ну в спам, так в спам
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19.05.2020 12:12 Відповісти
И не пара. один -ботинок, а второй - лапоть
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19.05.2020 12:10 Відповісти
Суд в Сумах восстановил в должности люстрированного прокурора: ему выплатят 1,157 млн за "вынужденный прогул" - Цензор.НЕТ 5873
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19.05.2020 12:05 Відповісти
Суд в Сумах восстановил в должности люстрированного прокурора: ему выплатят 1,157 млн за "вынужденный прогул" - Цензор.НЕТ 1008
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19.05.2020 12:05 Відповісти
С тех пор так и не побороли продажность некоторых судей...
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19.05.2020 12:08 Відповісти
Виплатити компенсацію за рахунок суддів.
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19.05.2020 12:06 Відповісти
Головне, що як завжди: Рафик не виноват
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19.05.2020 12:24 Відповісти
це не реванш, це відновлення справедливості?
кацапи, ви не окуїли часом?
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19.05.2020 12:06 Відповісти
Пора уже перед Януковичем извиниться,восстановить и компенсировать.
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19.05.2020 12:11 Відповісти
Суд в Сумах восстановил в должности люстрированного прокурора: ему выплатят 1,157 млн за "вынужденный прогул" - Цензор.НЕТ 6217
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19.05.2020 12:12 Відповісти
Надо оплатить эти полтора миллиона гривен за счёт судьи, а потом его уволить.
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19.05.2020 12:12 Відповісти
адрес сказали бы этого прокурора ... куда идти за награбленным ))
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19.05.2020 12:13 Відповісти
Да он и так крепко потратился на суд
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19.05.2020 12:15 Відповісти
а в суддів раптово з'являються коштовні машини та маєтки.
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19.05.2020 12:26 Відповісти
Реванш нечисти продолжается!

Но мы не должны отчаиваться - пусть скулят ожоповцы и зебилы, то что мы делаем, приносит плоды!
Сняли с рассмотрения 2 скандальных законопроекта которые были созданы для сдачи Украины!
1) 2590 - Про двойное гражданство (беспрепятственное вхождение ОРДЛО в состав Украины. Двойное гражданство противоречит Конституции Украины!).
2) 2689 - Про уголовную ответственность военного руководства (т.е. ели военное руководство приказывает отвечать огнем террористам, его можно привлекать к уголовной ответственности!).

Нельзя сидеть сложа руки! Борэмось и поборэмо!
Слава Украине!
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19.05.2020 12:16 Відповісти
Судова реформа діє таки? Діє-діє,ще й як діє!
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19.05.2020 12:17 Відповісти
Для полноценной реформы органов юстиции создана модель AK-74 Reformator
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19.05.2020 12:22 Відповісти
глок теж підійде ... якщо у кожного буде ...
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19.05.2020 12:28 Відповісти
Все люстрации нужно начинать проводить с тотальной посадки ВСЕХ судей!!! За тем прокурворов!!! С полной конфискацией!!!
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19.05.2020 12:25 Відповісти
РОз"яснення для всіх.Цього можна будло очікувати...

на жаль,люстрація через просте звільнення показує свою неефективність і великі збитки у майбутньому для бюджету..
Суд у Сумах поновив на посаді люстрованого прокурора: йому виплатять 1,157 млн ​​за "вимушений прогул" - Цензор.НЕТ 6156
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19.05.2020 12:25 Відповісти
шоста модель у китайська на стадіонах громадян розважають розстрілами казнокрадів та корупціонерів.
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19.05.2020 12:30 Відповісти
..оце - все, що треба знати про нашу люстрац1ю...(((
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19.05.2020 12:26 Відповісти
Не можна сказати, що все пропало ... Насправді люстровано було багато чиновників.
Можливі були помилки.
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19.05.2020 12:30 Відповісти
Пора януковощу с азировым обращаться в гуманный сумской суд.
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19.05.2020 12:44 Відповісти
Суд у Сумах поновив на посаді люстрованого прокурора: йому виплатять 1,157 млн ​​за "вимушений прогул" - Цензор.НЕТ 2004
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19.05.2020 13:19 Відповісти
хочеться передати своєму Засудженому родичу з Ромнів, що він, дурень, не дарма проголосував (перший раз за багато років життя) за Вошьдя зебілів - Прокурор отримає від його матері (і не однієї) компенсацію.. дебіли-експериментатори, блін..
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19.05.2020 13:59 Відповісти
А коли почнуть саджати люстраторів?!
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19.05.2020 14:17 Відповісти
А Янукович ще переживав, що могли люстріровати його самого і його внука.
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19.05.2020 16:34 Відповісти
 
 