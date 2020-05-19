Суд у Сумах поновив на посаді люстрованого прокурора: йому виплатять 1,157 млн ​​за "вимушений прогул"

Сумський окружний адміністративний суд визнав незаконною люстрацію колишнього заступника прокурора Сумщини Дмитра Андрєєва.

Про це повідомляє LB.ua, передає Цензор.НЕТ.

Згідно з рішенням суду від 19 травня, Андрєєва мають негайно поновити на посаді, а прокуратура Сумської області зобов'язана виплатити йому 1,157 млн гривень за "час вимушеного прогулу з 24 жовтня 2014 року по 19 травня 2020 року".

Суд також зобов'язав Офіс Генерального прокурора відкликати з Міністерства юстиції відомості про люстрацію Андрєєва.

У 2014 році Андрєєва разом із прокурором Сумської області Володимиром Петровим звільнили з органів прокуратури з позбавленням права 10 років обіймати посади на підставі закону України "Про очищення влади".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Люстрацію не підтримую. Під неї потрапило багато людей, які були ефективні й "не були замазані в якихось гучних скандалах", - Разумков