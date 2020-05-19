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Новини Коронавірус і карантин
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Порошенко закликає страхувати всіх медиків, які захворіли на коронавірус: "Кожен п'ятий інфікований в Україні - лікар"

Порошенко закликає страхувати всіх медиків, які захворіли на коронавірус:

Обіцянки, які влада щедро роздає медикам з перших днів епідемії коронавірусу, не виконуються, а лікарі через тотальну незахищеність стали найбільш вразливою категорією в Україні.

Про це з трибуни Верховної Ради заявив лідер партії "Європейська Солідарність", п'ятий Президент Петро Порошенко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу політсили.

Порошенко закликав парламент проголосувати за зміни до закону про страхування медпрацівників на випадок захворювання на коронавірус і забезпечити виплати всім медикам, хто захворів на COVID-19.

"Скажіть, будь ласка, як могло так статися, що лікарів на передньому краї боротьби з коронавірусом урядовці не цінують, не поважають і не захищають? Як могло статися, що з того, що наобіцяно медикам у відеороликах, не виконано майже нічого. Лише станом на зараз, і то за неперевіреною інформацією, лише 14 регіонів виплатили 300% надбавку, яку ми з вами прийняли в цьому залі. І то лише за березень – а зараз третя декада травня", – підкреслив п'ятий президент України.

Лідер "Європейської Солідарності" нагадав, що пропозиції фракції щодо страхування медиків були спотворені альтернативним законопроектом від монобільшості.

Читайте на "Цензор.НЕТ": З початку пандемії в Україні 115 тис. костюмів від Фонду Порошенка для медиків були передані в лікарні по всій країні

"Обвели навколо пальця лікаря, який до клятви Гіппократа ставиться набагато відповідальніше, ніж деякі до присяги народного депутата. Щоб отримати страховку, ви пропонуєте лікарю померти. Із закону прибрано ключову норму виплати у випадку зараження під час протидії коронавірусу. Ще одна ваша знущальна вимога – інвалідність. Але досі ніхто не став інвалідом в усьому світі від коронавірусу. Ви страхуєте від того, чого в принципі не може бути. І вам байдуже, що кожен п’ятий інфікований зараз в Україні – це лікар", – сказав Порошенко.

Він закликав зареєструвати відповідний законопроєкт "Європейської Солідарності", який також підтримали фракції "Голос" і "Батьківщина".

"Цей законопроєкт щодо обов’язкового страхування медиків в разі захворювання на коронавірус. Якщо влада не захистила лікарів, влада тим більше зобов’язана платити за наслідки власної байдужості, недбалості та некомпетентності", - підсумував Порошенко.

Раніше повідомлялося, що фракція "Слуга народу" зареєструвала законопроєкт, який передбачає виплату 300 неоподатковуваних мінімумів доходів, якщо лікар захворів на COVID-19 і протягом року отримав будь-яку ступінь інвалідності.

7 травня Рада відповідний закон ухвалила.

Також читайте: Фракція "ЄС" закликає нардепів підтримати страхування всіх медпрацівників, які працюють із COVID-19, а не тільки тих, у кого підтвердиться інвалідність. ДОКУМЕНТ

Автор: 

законопроєкт (3583) карантин (18172) Порошенко (15160) страхування (759) лікарі (1285) Європейська Солідарність (1081) COVID-19 (19765) коронавірус (19922)


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Топ коментарі
+10
Порошенко призывает страховать абсолютно всех медиков, которые заболели коронавирусом: "Каждый пятый инфицированный в Украине - врач" - Цензор.НЕТ 9365
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19.05.2020 12:07
+8
Щож ти за людина.. Розвалив медицину вщент, а тепер на горі піаришся? Іуда.
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19.05.2020 12:09
+8
А ще він тобі мозок висмоктав, і в пусту черепушку насрав. От же клятий Порох....
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19.05.2020 12:22
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Порошенко призывает страховать абсолютно всех медиков, которые заболели коронавирусом: "Каждый пятый инфицированный в Украине - врач" - Цензор.НЕТ 9365
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19.05.2020 12:07 Відповісти
п.1. Каждый имеет право на ошибку.
п.2. Каждый имеет право на ошибку.
п.3. Каждый имеет право на ошибку.
п.4. Каждый имеет право на ошибку.
п.5. Каждый имеет право на ошибку.
п.6. Каждый имеет право на ошибку.
п.7. Каждый имеет право на ошибку.
п.8. Каждый имеет право на ошибку.
п.9. Каждый имеет право на ошибку.
п.10. Каждый имеет право на ошибку.
п.11. Каждый имеет право на ошибку.
...
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19.05.2020 12:10 Відповісти
А Петро розповість де поділись його 148 успішних реформ.
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19.05.2020 12:10 Відповісти
Как где? Наверно там, где реформа низовых звеньев судов, которая была запланирована на 2020 год...
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19.05.2020 12:13 Відповісти
Реформи у нього з собою в мішку. Як тільки повернеться, одразу розв`яже і випустить. )))
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19.05.2020 15:05 Відповісти
Щож ти за людина.. Розвалив медицину вщент, а тепер на горі піаришся? Іуда.
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19.05.2020 12:09 Відповісти
А ще він тобі мозок висмоктав, і в пусту черепушку насрав. От же клятий Порох....
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19.05.2020 12:22 Відповісти
Ось бачиш. Навіть ти безмозглий замітив що мозок в мене є.
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19.05.2020 12:27 Відповісти
Мозку в тебе від народження немає. Ти інвалідом родився.
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19.05.2020 12:29 Відповісти
Є в мене чи нема мозку, не тобі безмозглій жабі з "мАсковских балот" судити.
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19.05.2020 14:05 Відповісти
Вирус вирус, а почему он не призывает страховать тогда от других заразных болезней медиков, а их множество.
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19.05.2020 12:13 Відповісти
Чим вирізняється захворівший медик від звичайного громадянина?
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19.05.2020 12:14 Відповісти
Тем, что он 100% находится в вирусной среде, если ты не понял, спасая больных.
А теперь, если тебе больше нечего придумать против Порошенко, сообщи, что я - враг Украины.
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19.05.2020 12:23 Відповісти
Ти ворог України,*********** прихвостень і твоя думка нікому не цікава.ПТН-ПНХ
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19.05.2020 12:28 Відповісти
А теперь: Сидеть! Лечь! К ноге!
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19.05.2020 12:29 Відповісти
Порошенко закликає страхувати всіх медиків, які захворіли на коронавірус: "Кожен п'ятий інфікований в Україні - лікар" - Цензор.НЕТ 9548 птн-пнх За порєбрик падло
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19.05.2020 12:31 Відповісти
Герой-Барига ?
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19.05.2020 12:53 Відповісти
https://youtu.be/xbyX32QkF04

В исполнении Саакашвили
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19.05.2020 12:57 Відповісти
и это при нем, медицина стала такой, угробленной полностью
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19.05.2020 12:22 Відповісти
Пан яценюк, экс премьер-нарцисс, у которого в голове пуля и таблетка там же- без памяти, в ток-шоу, опять. Например, на помойке шустера.С помощью из Маями и не только. Какая разница, кто яценюка опять продвинул на арену-говорильню? Беги, сеня, беги. И ЭТО, было, правильно.
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19.05.2020 15:25 Відповісти
Це вірно, але медики заражаються і іншими хворобами. Тіпа туберкульоз, ВІЧ тощо ...
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19.05.2020 12:37 Відповісти
Влада роздає обіцянки,а опозиці я розказує про ЩЕ БІЛЬШІ обіцянки,які б вона реалізувала,будучи Владою...
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19.05.2020 12:49 Відповісти
Пєтя щось пи..ить і роздає гуманітарку(на зекономлене у відкатах від Схем бабло)...

але чомусь з часів виборів його Антирейтинг зріс з 49 до 57 відсотків..


Пи..ди далі,Пєтя !!
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19.05.2020 12:51 Відповісти
"Обвели навколо пальця лікаря, який до клятви Гіппократа ставиться набагато відповідальніше, ніж деякі до присяги народного депутата. Щоб отримати страховку, ви пропонуєте лікарю померти. Із закону прибрано ключову норму виплати у випадку зараження під час протидії коронавірусу. Ще одна ваша знущальна вимога - інвалідність. Але досі ніхто не став інвалідом в усьому світі від коронавірусу. Ви страхуєте від того, чого в принципі не може бути. І вам байдуже, що кожен п'ятий інфікований зараз в Україні - це лікар", - сказав Порошенко...


1.ЦЮ ПЄТІНУ ДЕМАГОГІЮ можна спростувати одним фактом -за час 5-річного Правління ПЄтя у у Держрезерв ,зокрема на закупку масок не дав жодної копійки...


2. інфікованих лікарів "на передньому фронті" дуже багато у всьому світі... десь четвертина,десь менше..але ненабагато..
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19.05.2020 12:57 Відповісти
Вот и застрахуй медиков...Малая толика от твоих денег...
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19.05.2020 13:13 Відповісти
Тогда уж, для справедливости, необходимо всех пожарных застраховать от гибели на пожаре, всех полицейских от гибели при охране общественного порядка, всех военных от гибели во время военных действий!
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19.05.2020 14:29 Відповісти
Педротикам не нравится правда, спамят
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19.05.2020 15:56 Відповісти
А я бы даже подкорректировал и расширил свой комент - пожарных застраховать от ожогов, полицейских и военных - от пулевых ранений
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19.05.2020 16:01 Відповісти
Петя, ти вже військовослужбовців застрахував на мільйон кожного. Заспокойся і зустрічай старість.
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19.05.2020 14:59 Відповісти
Петя, ти вже військовослужбовців застрахував на мільйон кожного. Заспокойся і зустрічай старість.
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19.05.2020 16:59 Відповісти
 
 