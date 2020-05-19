Порошенко закликає страхувати всіх медиків, які захворіли на коронавірус: "Кожен п'ятий інфікований в Україні - лікар"

Обіцянки, які влада щедро роздає медикам з перших днів епідемії коронавірусу, не виконуються, а лікарі через тотальну незахищеність стали найбільш вразливою категорією в Україні.

Про це з трибуни Верховної Ради заявив лідер партії "Європейська Солідарність", п'ятий Президент Петро Порошенко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу політсили.

Порошенко закликав парламент проголосувати за зміни до закону про страхування медпрацівників на випадок захворювання на коронавірус і забезпечити виплати всім медикам, хто захворів на COVID-19.

"Скажіть, будь ласка, як могло так статися, що лікарів на передньому краї боротьби з коронавірусом урядовці не цінують, не поважають і не захищають? Як могло статися, що з того, що наобіцяно медикам у відеороликах, не виконано майже нічого. Лише станом на зараз, і то за неперевіреною інформацією, лише 14 регіонів виплатили 300% надбавку, яку ми з вами прийняли в цьому залі. І то лише за березень – а зараз третя декада травня", – підкреслив п'ятий президент України.

Лідер "Європейської Солідарності" нагадав, що пропозиції фракції щодо страхування медиків були спотворені альтернативним законопроектом від монобільшості.

Читайте на "Цензор.НЕТ": З початку пандемії в Україні 115 тис. костюмів від Фонду Порошенка для медиків були передані в лікарні по всій країні

"Обвели навколо пальця лікаря, який до клятви Гіппократа ставиться набагато відповідальніше, ніж деякі до присяги народного депутата. Щоб отримати страховку, ви пропонуєте лікарю померти. Із закону прибрано ключову норму виплати у випадку зараження під час протидії коронавірусу. Ще одна ваша знущальна вимога – інвалідність. Але досі ніхто не став інвалідом в усьому світі від коронавірусу. Ви страхуєте від того, чого в принципі не може бути. І вам байдуже, що кожен п’ятий інфікований зараз в Україні – це лікар", – сказав Порошенко.

Він закликав зареєструвати відповідний законопроєкт "Європейської Солідарності", який також підтримали фракції "Голос" і "Батьківщина".

"Цей законопроєкт щодо обов’язкового страхування медиків в разі захворювання на коронавірус. Якщо влада не захистила лікарів, влада тим більше зобов’язана платити за наслідки власної байдужості, недбалості та некомпетентності", - підсумував Порошенко.

Раніше повідомлялося, що фракція "Слуга народу" зареєструвала законопроєкт, який передбачає виплату 300 неоподатковуваних мінімумів доходів, якщо лікар захворів на COVID-19 і протягом року отримав будь-яку ступінь інвалідності.

7 травня Рада відповідний закон ухвалила.

Також читайте: Фракція "ЄС" закликає нардепів підтримати страхування всіх медпрацівників, які працюють із COVID-19, а не тільки тих, у кого підтвердиться інвалідність. ДОКУМЕНТ