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Новини Коронавірус і карантин
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У Києві за добу COVID-19 підтвердили у 38 осіб, зафіксовано 3 летальні випадки, - Кличко

У Києві за добу COVID-19 підтвердили у 38 осіб, зафіксовано 3 летальні випадки, - Кличко

За минулу добу у 38 осіб у Києві підтвердили зараження коронавірусом. Крім того, зафіксовано 3 летальні випадки від COVID-19.

Про це під час брифінгу повідомив мер столиці Віталій Кличко, передає Цензор.НЕТ.

"Кількість жителів Києва, у яких за минулу добу підтвердили захворювання на коронавірус, збільшилася на 38 осіб. Серед них - 8 медиків. Упродовж минулої доби до столиці від коронавірусу померли три людини. Сьогодні в Києві вже 2359 підтверджених випадків захворювання на COVID-19", - розповів мер Києва.

Серед захворілих 23 жінки віком від 29 до 87 років і 2 дівчинки - 2 і 3 років. А також 12 чоловіків від 24 до 58 років і 9-річний хлопчик.

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У лікарні столиці госпіталізували 8 пацієнтів. Інші - лікуються на самоізоляції, під контролем лікарів.

Видужала за минулу добу 61 особа. Всього вірус побороли 285 жителів Києва.

Автор: 

карантин (18172) Київ (19408) Кличко (3507) COVID-19 (19765) коронавірус (19922)


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Шото вспышки кармановируса закончились) и даже ночные клубы на выходных не дали вспышку 😆
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19.05.2020 12:10 Відповісти
Вирус это творенье Боба, а значит - займет место рядом с "Иудой", кто не верит - еретик!!111(читает заклинания посрамляющие ереиков и всех кто направослабен)
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19.05.2020 12:15 Відповісти
Что серьезно?) Карантин тоже творения Бога?) Как это люди жили с вирусами до 2020 года без дурантинов?) Дурантины творения власти и продажных СМИ. Больных на коронавирус днём со свечкой не найдёшь)
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19.05.2020 12:21 Відповісти
Вот за что я и собственно оворил.
молитеся да приданное вам будет.
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19.05.2020 12:34 Відповісти
100% - Мені ніколи цей Губка Боб не подобався...
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19.05.2020 12:34 Відповісти
типо если Боб, как и Зеля издевается со своих верячков, то оН кому-то мол должен нравится....
ну вы прикольно сказал - мол говно не нравится... сорри за рос. язык
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19.05.2020 12:44 Відповісти
Ох мать перемать скоко людей заболело!!!
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19.05.2020 12:48 Відповісти
 
 