У Києві за добу COVID-19 підтвердили у 38 осіб, зафіксовано 3 летальні випадки, - Кличко

За минулу добу у 38 осіб у Києві підтвердили зараження коронавірусом. Крім того, зафіксовано 3 летальні випадки від COVID-19.

Про це під час брифінгу повідомив мер столиці Віталій Кличко, передає Цензор.НЕТ.

"Кількість жителів Києва, у яких за минулу добу підтвердили захворювання на коронавірус, збільшилася на 38 осіб. Серед них - 8 медиків. Упродовж минулої доби до столиці від коронавірусу померли три людини. Сьогодні в Києві вже 2359 підтверджених випадків захворювання на COVID-19", - розповів мер Києва.

Серед захворілих 23 жінки віком від 29 до 87 років і 2 дівчинки - 2 і 3 років. А також 12 чоловіків від 24 до 58 років і 9-річний хлопчик.

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У лікарні столиці госпіталізували 8 пацієнтів. Інші - лікуються на самоізоляції, під контролем лікарів.

Видужала за минулу добу 61 особа. Всього вірус побороли 285 жителів Києва.