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Київ готується до відкриття метро: на станціях наноситься розмітка, що нагадує про дистанцію, - Кличко

Київ готується до відкриття метро: на станціях наноситься розмітка, що нагадує про дистанцію, - Кличко

Столична влада готується до відновлення роботи метрополітену. Після відновлення роботи підземки пасажири зможуть користуватися лише електронним квитком.

Про це під час онлайн-брифінгу повідомив мер Києва Віталій Кличко, передає Цензор.НЕТ.

"Київ готується до відкриття метро. На станціях там зараз наносять спеціальну розмітку - біля кас, турнікетів, на платформах. Щоб нагадувати пасажирам про необхідність дотримуватися дистанції та елементарних правил безпеки", - розповів глава КМДА.

Кличко також нагадав, що громадський транспорт столиці перейшов на систему електронного квитка. Іпісля відновлення роботи підземки пасажири зможуть користуватися лише електронним квитком.

"Сплачувати за проїзд на турнікетах можна буде KyivSmartCard, карткою метро, безконтактною банківською карткою будь-якої платіжної системи - на жовтих турнікетах, мобільними додатками Google Pay та Apple Pay, мобільним додатком KyivSmartСity та разовим квитком з QR-кодом (паперовим або електронним)", - пояснив мер Києва.

Протягом місяця з дати відновлення роботи метро пасажири також зможуть використати раніше придбані жетони зеленого кольору.

Що стосується наземного громадського транспорту. В ньому пасажири, крім електронних способів оплати, до 1 липня зможуть купувати квиток на проїзд і в кондуктора. До вiдновлення роботи метро та наземного транспорту електронний квиток можна купити у Т-кiосках. Їх у столиці понад 300. І розташованi вони переважно на зупинках громадського транспорту.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Метро в Києві після відновлення роботи функціонуватиме без жетонів

Автор: 

Київ (19408) Кличко (3507) Метрополітен (1414)


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Топ коментарі
+3
Як у метро можна утримувати дистанцію ? Ну як ?
Це хіба що будуть їздити 5-10 тисяч у день.
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19.05.2020 12:49
+2
Учитывая, как не пох@ях этой разметки придерживаются в магазах, то в метро, где в 10 раз больше людей на 1м кв, думаю положат болта.
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19.05.2020 12:51
+1
А кто нибудь думал об увеличении время стоянок поездов метро на станциях? Ведь все стоящие в очереди с полутораметровой дистанцией пассажиры физически не успеют зайти в вагон .
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19.05.2020 12:33
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У нас карантина нет, но люди, не веря Лукашенко, сами дистанцию соблюдают, на улице совсем мало народа, даже в обеденный перерыв мало, по сравнению с тем, как было раньше, и всё больше людей ходит в масках.
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19.05.2020 12:16 Відповісти
У вас уже и ходить то некому должно быть. Если брать прогнозы гибели населения от коронавируса. А по факту трупов как от укушеных пчелами.
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19.05.2020 12:37 Відповісти
Какие реалии будут, когда быстро заболеют 70% населения до того, как будут открыты лекарства и/или прививки?
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19.05.2020 12:39 Відповісти
Почему у вас в Беларуси еще не заболели эти 70 процентов? Быстро.
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19.05.2020 13:08 Відповісти
Я не написал в первом посте? Знаешь - что такое геометрическая прогрессия?
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19.05.2020 13:10 Відповісти
Знаю. И по этой прогрессии в Беларуси при отсутствии карантина уже должны за эти три месяца эпидемии заразится даже зубры Беловежской Пущи.
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19.05.2020 13:14 Відповісти
А что такое вероятность заражения на социальной дистанции?
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19.05.2020 13:16 Відповісти
Она неизменна при любой дистанции. Если учесть вывод учОных утверждающих что вирус в микрокаплях влаги держится в воздухе еще часы. То пройдя эти пресловутые полтора метра ты неизменно попадешь в поток воздуха зараженного от предыдущего носителя.
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19.05.2020 13:23 Відповісти
Это только если "предыдущий носитель" специально истошно кашлял и чихал во все стороны.
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19.05.2020 14:18 Відповісти
Куб квадрата экспоненты
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20.05.2020 13:58 Відповісти
Він щось базікав про те, що обмежень не буде

"Киев готовится к открытию метро. На станциях там сейчас наносят специальную разметку - у касс, турникетов, на платформах. Чтобы напоминать пассажирам о необходимости соблюдать дистанцию и элементарные правила безопасности", - рассказал глава КГГА. Источник: https://censor.net/n3196443
А потім усі зайдуть до вагонів...
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19.05.2020 12:18 Відповісти
В то время, когда я езжу на автобусе людей стало раза в три меньше и даже дистанция соблюдается с запасом...
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19.05.2020 12:41 Відповісти
И будет Вам счастье от этого. На распространение ковид это мало влияет, для заражения нужен только тесный контакт с больным.
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19.05.2020 14:20 Відповісти
Цікаво побачити дистанцію на платформі,а остальні пасажири куди подінуться,будуть на рельси скакати?
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19.05.2020 12:22 Відповісти
А кто нибудь думал об увеличении время стоянок поездов метро на станциях? Ведь все стоящие в очереди с полутораметровой дистанцией пассажиры физически не успеют зайти в вагон .
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19.05.2020 12:33 Відповісти
Не гони, скорость курсирования нужно увеличивать по максимуму и паузы между поездами сокращать до минимума.... Да и в принципе только идиоты будут в метро ходить по разметке
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19.05.2020 12:40 Відповісти
То есть входить в двери поезда нужно прыжком прямо от колонн? Что бы успеть.
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19.05.2020 13:10 Відповісти
Как можно делегировать ответственные должности клиническим дибилам? коим несомненно является подогреватель воды? Люди, вы чего, такие же?
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19.05.2020 12:38 Відповісти
Придет интеллектуал Ткаченко и в метро будет как на канале Г+Г
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19.05.2020 13:12 Відповісти
Конечно такие же, иначе бы его не избрали.
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19.05.2020 14:22 Відповісти
Як у метро можна утримувати дистанцію ? Ну як ?
Це хіба що будуть їздити 5-10 тисяч у день.
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19.05.2020 12:49 Відповісти
Не как, а зачем?
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19.05.2020 14:23 Відповісти
Учитывая, как не пох@ях этой разметки придерживаются в магазах, то в метро, где в 10 раз больше людей на 1м кв, думаю положат болта.
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19.05.2020 12:51 Відповісти
Чтобы каждый понял - какой он д...б, необходимо избрать Зелемойского и достичь ситуации, как в Италии...
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19.05.2020 13:12 Відповісти
Киев проголосовал за зелю, как не страшно, спасибо новокиевским, лет 15 назад такое невозможно было
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19.05.2020 13:30 Відповісти
А при чем тут Италия? Для начала, изучите причины происходящего там.
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19.05.2020 14:25 Відповісти
Что именно я не понял в "причинах происходящего" в Италии?
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19.05.2020 19:52 Відповісти
Можно сделать временной интервал на турникетах между каждой валидацией билета. Это задержит людей до прохода на платформы.
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19.05.2020 13:17 Відповісти
Будет очередь перед турникетом, а не на платформе)
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19.05.2020 13:27 Відповісти
Треба пандемію пристосовувати до роботи метро і економіки взагалі, а не метро зупинити для пандемії. Коли будуть кошти буде і медицина, а коли економіка (на радість чужих інтересів) зупиниться то всі будуть лише здихати без медицини, ліків і їжі.
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19.05.2020 13:32 Відповісти
могу представить, что будет твориться утром 25.05
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20.05.2020 00:55 Відповісти
 
 