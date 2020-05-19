Київ готується до відкриття метро: на станціях наноситься розмітка, що нагадує про дистанцію, - Кличко

Столична влада готується до відновлення роботи метрополітену. Після відновлення роботи підземки пасажири зможуть користуватися лише електронним квитком.

Про це під час онлайн-брифінгу повідомив мер Києва Віталій Кличко, передає Цензор.НЕТ.

"Київ готується до відкриття метро. На станціях там зараз наносять спеціальну розмітку - біля кас, турнікетів, на платформах. Щоб нагадувати пасажирам про необхідність дотримуватися дистанції та елементарних правил безпеки", - розповів глава КМДА.

Кличко також нагадав, що громадський транспорт столиці перейшов на систему електронного квитка. Іпісля відновлення роботи підземки пасажири зможуть користуватися лише електронним квитком.

"Сплачувати за проїзд на турнікетах можна буде KyivSmartCard, карткою метро, безконтактною банківською карткою будь-якої платіжної системи - на жовтих турнікетах, мобільними додатками Google Pay та Apple Pay, мобільним додатком KyivSmartСity та разовим квитком з QR-кодом (паперовим або електронним)", - пояснив мер Києва.

Протягом місяця з дати відновлення роботи метро пасажири також зможуть використати раніше придбані жетони зеленого кольору.

Що стосується наземного громадського транспорту. В ньому пасажири, крім електронних способів оплати, до 1 липня зможуть купувати квиток на проїзд і в кондуктора. До вiдновлення роботи метро та наземного транспорту електронний квиток можна купити у Т-кiосках. Їх у столиці понад 300. І розташованi вони переважно на зупинках громадського транспорту.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Метро в Києві після відновлення роботи функціонуватиме без жетонів