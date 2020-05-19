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Путін повернув перехворілому на COVID-19 Мішустіну повноваження прем'єра: раніше ЗМІ відправляли його у відставку
Президент Росії Володимир Путін повернув Михайлу Мішустіну повноваження прем'єр-міністра.
Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Медузу", відповідний указ розміщений на сайті Кремля.
Указ про призначення в.о. прем'єра Андрія Білоусова втратив чинність.
Путін тимчасово склав із Мішустіна повноваження прем'єр-міністра 30 квітня, коли Мішустін захворів на коронавірусну інфекцію.
Після цього в ЗМІ з'явилася інформація, що відставлений з посади прем'єра РФ Мішустін більше не повернеться на цю посаду.
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саша паламарчук
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