Путін повернув перехворілому на COVID-19 Мішустіну повноваження прем'єра: раніше ЗМІ відправляли його у відставку

Президент Росії Володимир Путін повернув Михайлу Мішустіну повноваження прем'єр-міністра.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Медузу", відповідний указ розміщений на сайті Кремля.

Указ про призначення в.о. прем'єра Андрія Білоусова втратив чинність.

Путін тимчасово склав із Мішустіна повноваження прем'єр-міністра 30 квітня, коли Мішустін захворів на коронавірусну інфекцію.

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Після цього в ЗМІ з'явилася інформація, що відставлений з посади прем'єра РФ Мішустін більше не повернеться на цю посаду.