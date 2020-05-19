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Новини Коронавірус і карантин
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Путін повернув перехворілому на COVID-19 Мішустіну повноваження прем'єра: раніше ЗМІ відправляли його у відставку

Путін повернув перехворілому на COVID-19 Мішустіну повноваження прем'єра: раніше ЗМІ відправляли його у відставку

Президент Росії Володимир Путін повернув Михайлу Мішустіну повноваження прем'єр-міністра.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Медузу", відповідний указ розміщений на сайті Кремля.

Указ про призначення в.о. прем'єра Андрія Білоусова втратив чинність.

Путін тимчасово склав із Мішустіна повноваження прем'єр-міністра 30 квітня, коли Мішустін захворів на коронавірусну інфекцію.

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Після цього в ЗМІ з'явилася інформація, що відставлений з посади прем'єра РФ Мішустін більше не повернеться на цю посаду.

Автор: 

карантин (18172) росія (64911) Мішустін (40) COVID-19 (19765) коронавірус (19922)


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Дуже потрібні фотографії Зеленського зі служби та спогади його армійських товаришів ! Може хто має !
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19.05.2020 12:24 Відповісти
Вернул М шустину девственность.
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19.05.2020 12:25 Відповісти
ща папрет у мордвинов в гору все
Путин вернул переболевшему COVID-19 Мишустину полномочия премьера: ранее СМИ отправляли его в отставку - Цензор.НЕТ 7504
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19.05.2020 12:26 Відповісти
Xe-xe. Ротшильды против "силовиков": 1-0.
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19.05.2020 12:30 Відповісти
терешкова очень просила обнулить и мушустика.
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19.05.2020 12:35 Відповісти
Не удалось "соскочить" ублюдку. Вернули снова в строй - лдолжен же кто-то за х-ла грязную работу делать.
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19.05.2020 13:05 Відповісти
 
 